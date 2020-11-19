Глава Офісу Президента Єрмак провів тиждень у "Феофанії" на самоізоляції через неможливість вдома встановити захищений зв'язок

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що поїхав до лікарні "Феофанія", оскільки не зміг у себе вдома організувати необхідний рівень захищеності зв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

"От і я спробував віддалену роботу. Скажу вам, що краще працювати в офісі. Цей тиждень провів у "Феофанії". Самоізоляцію та медичний догляд під час коронавірусу я планував організувати вдома, але необхідний рівень захищеності зв'язку у житловому будинку забезпечити неможливо. В іншому разі, повірте, я б залишався вдома і працював звідти", - написав він.

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