ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму "тиші" на Донбасі за добу 17 листопада
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СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу два порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і не знайшла жодного такого порушення на Луганщині.
Про це повідомляється в щоденному звіті № 275/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 18 листопада 2020 року, передає Цензор.НЕТ.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (невизначені боєприпаси) на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.
Зазначається, що протягом попереднього звітного періоду в цій області також було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
"У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню, як і протягом попереднього звітного періоду", - повідомили в СММ.
Востаннє порушення режиму припинення вогню на Луганщині фіксувалося місією 14 листопада.
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