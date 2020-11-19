Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, відкривши вогонь поблизу Мар'їнки, - штаб
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Минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.
"Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
"Підрозділи Збройних Сил України, інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням в операції, що проводиться на території Донецької та Луганської областей", - додали в пресцентрі ОС.
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