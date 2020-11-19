Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Одна доза вакцини проти коронавірусу для України може коштувати сім доларів. А курс вакцинації, що складається з уведення двох доз, - 14 доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це розповів головний санлікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Сьогодні на засіданні озвучили, що одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України сім доларів. Повноцінне щеплення, дві дози - 14 доларів", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що домовленість за системою COVAX передбачає виділення восьми мільйонів доз для України. Цю кількість буде надано безкоштовно, але понад неї можна буде закупити ще дози за спеціальною ціною.
Ляшко наголосив, що закладені в плані бюджету 2021 року 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини можна буде витратити на покупку додаткових доз препаратів.
Нагадаємо, напередодні Ляшко заявив, що глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини проти коронавірусу. Безкоштовно вакцинуватися зможуть 20% українців.
Раніше повідомлялося, що Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину проти COVID-19, коли вона з'явиться. На її закупівлю в бюджеті-2021 було передбачено мільярд гривень.
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А если денег не дашь прививка будет "неполноценная" - вколят тебе просроченную или вообще физраствор, а потом скажут чего мол хочешь эффективность не 100%!!!
"COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко"
https://censor.net/ru/news/3231906/covax_podtverdil_vydelenie_ukraine_besplatnoyi_vaktsiny_ot_covid19_dlya_20_naseleniya_lyashko
Не боитесь, долбодятлы, что нарИд, избиратели ваши, вас таки повесят?
барановнаріда
Лучше заплатить больше за реальную защиту, чем получить бесполезный ЗЕленый физраствор за 14 баксов.
История с аптеками такая же, как с банками. Каждому свое.
Козломорды, запните, никого ваша ванючая вакцина не интересует! Люди собираються если делать прививки, то вакциной, которую производят нормальные страны Европы и Сша.
Никого ваш спутник не интересует, это вакцина для животных и скотов
tZE inform
@tZEinform
·8 мин
"COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення" Ляшко "Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. ЛяшкоНамек поняли? То же что и с тестами
Грузите тесты, Вова ! Они золотые !
Выходит, чтобы не болеть, надо минимум по 2 раза в год, до конца жизни, делать прививки?
Меня это сильно смущает.