Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко

Одна доза вакцини проти коронавірусу для України може коштувати сім доларів. А курс вакцинації, що складається з уведення двох доз, - 14 доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це розповів головний санлікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Сьогодні на засіданні озвучили, що одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України сім доларів. Повноцінне щеплення, дві дози - 14 доларів", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що домовленість за системою COVAX передбачає виділення восьми мільйонів доз для України. Цю кількість буде надано безкоштовно, але понад неї можна буде закупити ще дози за спеціальною ціною.

Ляшко наголосив, що закладені в плані бюджету 2021 року 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини можна буде витратити на покупку додаткових доз препаратів.

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Нагадаємо, напередодні Ляшко заявив, що глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини проти коронавірусу. Безкоштовно вакцинуватися зможуть 20% українців.

Раніше повідомлялося, що Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину проти COVID-19, коли вона з'явиться. На її закупівлю в бюджеті-2021 було передбачено мільярд гривень.