В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали

В Україні станом на ранок четверга, 19 листопада, зафіксовано 13 357 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 (найвищий показник від початку пандемії) , видужали - 7400 осіб, померли 257 пацієнтів (найвищий показник від початку пандемії).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 531 особа;

летальних випадків – 257;

одужало – 7 400 осіб;

здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 583 510 осіб;

одужало – 266 479 осіб;

летальних випадків – 10 369;

проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях", - розповів Степанов.



