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Новини Політика України
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В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали

В Україні станом на ранок четверга, 19 листопада, зафіксовано 13 357 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 (найвищий показник від початку пандемії) , видужали - 7400 осіб, померли 257 пацієнтів (найвищий показник від початку пандемії).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Також за минулу добу В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 01

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 02госпіталізовано – 1 531 особа;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 02летальних випадків – 257;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 02одужало – 7 400 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).

Також читайте: "Ми просимо про допомогу": в МОЗ пояснили пораду підприємцям йти працювати в лікарні

За весь час пандемії в Україні В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 01

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 07захворіло – 583 510 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 07одужало – 266 479 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 07летальних випадків – 10 369;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях", - розповів Степанов.

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 11
В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 12

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Топ коментарі
+26
Мастера спорта по борьбе с корона вирисом ставят все новые и новые рекорды. зебилы!!!
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19.11.2020 08:20
+20
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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19.11.2020 08:21
+12
Вот это я понимаю работа короновирусных мастеров спорта! Всё-таки не даром было потрачено 9 месяцев и 60 млрд из короновирусного фонда зелеными мастерами.
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19.11.2020 08:33
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Мастера спорта по борьбе с корона вирисом ставят все новые и новые рекорды. зебилы!!!
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19.11.2020 08:20 Відповісти
Пару недель назад Степанов заявил, что если вновь заболевших в день будет больше 15 тыс. тогда больным не будет места даже в коридорах!!! Ждать осталось совсем не много
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19.11.2020 08:39 Відповісти
Но смотри какая занимательная вещь. Смотрим динамику кол-ва областей, в которых загруженность коек НЕ превышает 50%.
12 ноября
6 областей
https://censor.net/ru/news/3230603/zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_v_shesti_oblastyah_ukrainy_minzdrav_infografika

Вчера, 18 ноября
8 областей
https://censor.net/ru/news/3231706/zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_v_vosmi_oblastyah_ukrainy_minzdrav_infografika

Сегодня 9.

https://censor.net/ru/news/3231979/v_devyati_oblastyah_ukrainy_zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_minzdrav_infografika

Т.е. кол-во областей, в которых койки загружены МЕНЕЕ чем на 50% ... растет. Хотя по идее должно было бы снижаться. Как так?
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19.11.2020 10:32 Відповісти
Статистика від степанових і дійсна статистика - зовсім різні речі. І завжди влада ловиться на не відповідності своїх заяв офіційній статистиці. Дивись мій комент нижче о 10:36
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19.11.2020 10:48 Відповісти
Если подумать логически, то что-то не сходится. Сейчас если у тебя не выше 30% поражение легких - идешь лечится домой. Раньше боле 20% госпитализировали.
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19.11.2020 11:02 Відповісти
О какой борьбе с ковидом зебилы п..дят если по факту делается всё чтобы как можно больше людей заразились. Пример у родственницы вся клиника ковида с потерей обоняния и вкуса. Звонит семейному врачу с вопросом что делать. Тот отвечает: " Вам надо прийти в поликлинику я должен на Вас посмотреть". На аргумент о плохом самочувствии отвечает, что это распоряжение обздрава. В поликлинике очередь из нескольких десятков обречённых на заражение, т.к. при большой скупчиности людей одного вирусоносители достаточно, чтобы гриппозники стали ещё и заражение ковидом. Эти твари вводят карантин выходного дня и при этом своим дебилизмом обрекают на заражение десятки людей сидящих в поликлинике. Будьте вы прокляты алчные мрази наживающиеся на пандемии
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19.11.2020 08:57 Відповісти
100% - лично знаю точно такую же ситуацию. Абсолютно идентичную. Только в моем случае двое больных covid (мать и дочь) вынуждены были стоять на приеме у семейного врача...😟 Это просто трэш! Но видосики говорят, что все будет хорошо, что во всем виноват Порошенко - он нагнетает(((
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19.11.2020 09:04 Відповісти
Это вообще-то Супрун придумала - инфекционным больным по приемам к врачу шлятся...
Это я напоминаю так, справедливости ради!
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19.11.2020 09:50 Відповісти
Справедливости ради - это не она придумала. Вы слишком высокого мнения об её умственных способностях. Европейская система. Нет понятия скорая помощь, неотложная помощь. Есть экстренная (т.е. если 3,14 на грани).
Супрун ее всего-навсего собезъянничала, одни недалекие ее приняли здесь, другие продолжают, а третьи - её всячески хвалят до первого кейса "ой, а чо скорая не едет?". А и не должна. Рехворма-с.
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19.11.2020 10:34 Відповісти
Только у нас страна эпидемий, я до ковида писала, что при наших кори, тубике паротите, при том, что мы не в США и на своей машине из села никто в больницу не доедет так как не у всех машины нельзя вводить эту реформу это узаконенное убийство. И что стационар это нужно, особенно, о при том что Украина первая по инсультам и инфарктам и лечение и восстановление таким больным необходимо как в принципе и гайморит амбулаторно лечить плохо и воспаление лёгких и тяжёлые переломы больной на машине ехать не будет, а поедет на маршрутке разнося инфекцию и усугубляя болезнь опять же так как у нас нет своих машин у каждого.
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19.11.2020 11:50 Відповісти
Боги. У нас нет и не было этих эпидемий. Читайте что такое эпидемиологический порог.
Корь... вообще жуть какое страшное заболевание. Такое шо аж лечится дома, в детском возрасте да еще и симптоматично. Тубик... тут не спорю. Паротит... опять же - см. эпидпорог.
У нас, судя по статистике - эпидемия сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, тут да, с этим я могу согласиться.
Насчет реформы я более чем согласен
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19.11.2020 12:05 Відповісти
Не нужно это у детей корь лечится дома, а если ей заражаются пенсионер с больным сердцем или взрослый, или беременная женщина это другая история, а теперь представим, что больной корью ребёнок едет в маршрутке к врачу заражая и беременную и старика и молодого парня с больным сердцем.
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19.11.2020 12:10 Відповісти
Тут я согласен. Он не должен ехать. Должны быть и скорая и неотложка.
А вообще конкретно корью проще переболеть в детстве. Многие это делают сознательно.
Ну... насчет пенсионера с больным сердцем... я сначала попробую дожить))
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19.11.2020 12:27 Відповісти
И так на счёт всех эпидемий, не только кори, у европейцев и жителей США машины. В Германии, чтобы сделать тест подъезжают на машине и к ним выходят люди и берут анализ как в Макдональдсе. Здесь совсем другое. Но и они страдают от такой системы и Повторюсь, что я писала до реформы что она не эффективна и эта ошибка пока нет эпидемии все хорошо будет.

Инфекционных больных сложных должны везти сразу в инфекционку. А не сокращать эти больницы.

В обычных больницах у нас вентиляция не предназначена для таких случаев. Как можно было проводить реформу не подумав нюансы?

И раньше не даром по вызовам на ветрянку и корь терапевт, которая, кстати, имеет иммунку на все это приходила на дом для больничных и справок, но реформа заключалась в сокращении средств, а не в том что кто-то задумывался о здоровье людей.

ПС я ещё раз подчеркну, что кроме эпидемий есть множество заболеваний, которые лечить нужно на стационаре от инсульта до пневмонии.

И ЛЮБАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЭПИДЕМИЕЙ ЕСЛИ РАЗНОСИТЬ ЕЁ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ И ОЧЕРЕДЯХ даже если сейчас эпидпорог не пройден.
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19.11.2020 12:40 Відповісти
Назови хоть одну сокращенную инфекционную ликарню, балаболка!
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19.11.2020 13:06 Відповісти
https://troyitske.city/read/misto/63673/vidkritij-list

https://portal.lviv.ua/news/2020/05/11/skorochennia-kadriv-tse-problema-iaka-mozhe-nas-ochikuvaty-u-druhii-polovyni-roku-holovnyj-medyk-lvivshchyny

А вообще гугл в помощь. У пациентов пнд и инфнкционок проьлема. Там деньги за пациентом не работают. Например, пациента с корью нельзя положить в одну палату с пациентом с золерой, соответственно койки со едние пустую и на них не выделяются средства.
И когда нет эпидемии тоже койки пустуют.

В пнд и тубика вообще решили тупо амбулаторно всех лечить.

А вообще я не общаюсь с тыкающими хамами. У кого в городе закрывают больницы и сокращают врачей все знают как и последствия всего и доказывать ничего не нужно.
И так видно. Общайтесь с собой.
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19.11.2020 13:53 Відповісти
И ещё сокращение должно было быть тотальным, но его отложили на время эпидемии.
Если вы не в курсе то обвинять всех во вранье не стоит.
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19.11.2020 14:06 Відповісти
Все не обвиняю, врешь ты конкретно. Насчет финансирования - это к Хрюше(который в феофании сидит) и Степаше, финансируйте больше, финансируйте до хрена, кто не даёт?
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19.11.2020 16:54 Відповісти
Я с женой через это прошел. Да маски на нас были, но в толпе не совсем здоровых (что здоровым там делать) людей сами понимаете какой шанс что мы кого то заразили.
И потом поездка на сдачу мазка в обе стороны, дежлася подальше от людей, но...
А на то, что я могу заразить семейный ответил: -Ну и что, вас же заразили и им было похер, и вам должно быть похер.
Мда, что тут сказать.
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19.11.2020 11:07 Відповісти
Реалии нашей с вами жизни - это не видосики и новости про собачек на г+г
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19.11.2020 14:56 Відповісти
😟
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19.11.2020 14:57 Відповісти
В селе у знакомой бабульки аналогичная ситуация была. Позвонила:"Приходите". Пришла, посидела, пошла в магазин, зашла в аптеку, пообщалась со знакомыми... Через пару дней все же попала в больницу - 40% поражения легких, тест положительный.
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19.11.2020 09:46 Відповісти
Якщо облздрав дав таке розпорядження, то виходить їм вигідна саме епідемія, а не її закінчення.
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19.11.2020 10:40 Відповісти
Кто бы сомневался. Землю надо освобождать для Нью-Израиль!
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19.11.2020 11:08 Відповісти
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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19.11.2020 09:29 Відповісти
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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19.11.2020 08:21 Відповісти
Вчителі голосували за зеленського, шо він їм буде платить 4000 долярів. Хто їм тепер винен?
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19.11.2020 08:24 Відповісти
Учора контора Лещенко показувала вагони "пшонка-стайл", так от замість якогось застарілого мислення, краще б подумали про розвернення ешелонів під ймовірні госпіталі і там де це зручно
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19.11.2020 08:56 Відповісти
В школі де вчиться мій онук вмерла математичка від ковіду.
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19.11.2020 08:33 Відповісти
У моего ребёнка только за эту неделю двое учителей слегли с covid - но школа работает! Даёшь план!!!
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19.11.2020 09:06 Відповісти
....и это в одном классе, за всю школу - не знаю☹️ секрет🤫
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19.11.2020 09:08 Відповісти
От директора зависит. У нас в первом классе учитель заболела, отправили на карантин всю школу на 14 дней.
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19.11.2020 12:49 Відповісти
100% но помимо воли директора, есть воля городского, а там ещё и воля областного департамента образования... У кого яйца покрепче и рыльце без пушка - тот может более менее самостоятельно законные решения принимать.... Но таковых единицы....
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19.11.2020 14:53 Відповісти
А у моих в школе сегодня массовое мероприятие в актовом зале В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали - Цензор.НЕТ 3464 .
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19.11.2020 09:48 Відповісти
Ну так и не надо пускать ребенка. В нашем конченном государстве каждый должен обеспечить себе и родным выживание. Такие реалии.
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19.11.2020 12:50 Відповісти
Мы не в группе риска, к счастью. А так я С Вами согласен.
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19.11.2020 18:16 Відповісти
Вот это я понимаю работа короновирусных мастеров спорта! Всё-таки не даром было потрачено 9 месяцев и 60 млрд из короновирусного фонда зелеными мастерами.
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19.11.2020 08:33 Відповісти
Зелень, конечно, мудаки, но ситуация не только у нас серьезная. Европа и Америка накрывается женским половым органом....
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19.11.2020 10:21 Відповісти
Потому что любая эпидемия для ее прекращения требует тотальной изоляции.
Вирусу похер на экономику и на людей.
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19.11.2020 12:51 Відповісти
Таки вже час вийти, і підсрачників надавати цьому некомпетентному зеленому шапіто😡
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19.11.2020 08:40 Відповісти
73% будуть проти та скажуть "дайте ему еще 100 дней".
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19.11.2020 08:47 Відповісти
За небажання вводити локдаун щоденна плата- сотні життів.
Але головне, щоб ресторани працювали- буде де поминки справляти
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19.11.2020 08:46 Відповісти
Вы дурак.
Потому что речь не только о ресторанах. Речь о малом бизнесе вообще. Его если закрыть вследствие локдауна - то и крупные предприятия продержатся недолго потому как их продукцию надо кому-то сбывать, а ... некому ибо денег нет у части населения. Потом закроются и они. А потом и бюджетная сфера, потому как налоги тоже перестанут поступать.
Оно в итоге как карточный домик.
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19.11.2020 10:37 Відповісти
Вы может и не дурак, но вопрос стоит о жизнях людей, но вам БИЗНЕС дороже.
Только если не будет населения, покупать тоже будет некому.
P.S. дороже жизни родных нет ничего! Дай бог вам этого не узанть.
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19.11.2020 12:57 Відповісти
Как думаешь. Насколько больше можно купить лекарств для лечения больных - при работающей экономике и имеющихя налогах или... второй вариант.
Тут как бы вопрос...
Смертность от ковид... в районе 2%. Так что...
Знаешь, я отдаю себе отчет что в 2% легко могу войти я или мои близкие. Могу. Войти в % и по другим заболеваниям. И?
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19.11.2020 13:18 Відповісти
А бизнес в нашей стране и так скоро развалится с таким ************.
Лучше сразу отсечь гангрену.
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19.11.2020 12:59 Відповісти
Финансовая подушка, даже у тех у кого она была - сильно истощилась.
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19.11.2020 10:37 Відповісти
Знакомая недавно переболела, в нашем городе мест не было так повезли в соседний, лежала 2 недели, обходилось лечение по 1500 грн в день, зарплата у неё минималка, теперь вся в долгах, занимала у кого только можно.
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19.11.2020 08:47 Відповісти
а если не платить? шо, зарежут? и шо напишут от чего умер поциент? - от нехватки аспирина? а почему? бо не имел денег? так лечат бесплатно - Стебанов сказал(и не подумал что он высрал)
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19.11.2020 09:01 Відповісти
Все просто. Никто не будет лечить. Лежи пока не здохнешь.
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19.11.2020 13:00 Відповісти
И что характерно, пандемия началась после президентских выборов в Украине в 2019 году. Совпадение? Да навряд ли.
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19.11.2020 08:51 Відповісти
Та ты шо? Так это оказывается Зеля разработал и распространил вирус по всей планете?😱
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19.11.2020 12:11 Відповісти
Увы, не исключено, что создал благоприятную среду, не зря же заслужил прозвище "президент-катастрофа".
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19.11.2020 12:25 Відповісти
"Всесилен, всесилен!" (с), М.Булгаков, "Мастер и Маргарита", фраза Маргариты в отношении Воланда
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19.11.2020 12:30 Відповісти
Возможно карма такая у человека, уж на Воланда он никак не тянет.
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19.11.2020 13:09 Відповісти
Ой, при Пете было бы лучше. Петро не самый бедный человек, но переболел.
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19.11.2020 08:54 Відповісти
Поц, ПАП за свои бабосы лечился, а Членограй - в элитной больничке за деньги налогоплательщиков. "Какая разница"?
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19.11.2020 08:58 Відповісти
Поц, какое отношение, сказанное тобой, имеет к сказанному мной? Я говорю, что ПАП, так же бы спасал украинцев от вируса.
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19.11.2020 09:15 Відповісти
Не попробуешь не узнаешь. В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали - Цензор.НЕТ 2269
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19.11.2020 13:01 Відповісти
Так он же Великий и физиологически отличается от "величайшего лидера современности"
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19.11.2020 13:12 Відповісти
Страна в неуправляемом режиме несется в пропасть
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19.11.2020 08:58 Відповісти
За 4 года войны с мордором Украина потеряла 13 тысяч человек, и за год лабания писюном по клавишам - 10, и это еще не предел. Но, главное шо не Порох!
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19.11.2020 09:00 Відповісти
Президент так не считает. Наоборот, вылеживаясь в своей "теплой ванне", думает, что он самый великий и могучий и до него ничего не было.Страна летела в пропасть и только он сумел ее поймать.
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19.11.2020 09:22 Відповісти
Мы много лет стояли на коленях у пропасти.
Настало время встать и сделать решительный шаг вперёд! В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали - Цензор.НЕТ 2303
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19.11.2020 13:02 Відповісти
Ну хоть не стало тут мачо-похуист.в и баранов, упорно не верящих в этот Армагеддон! Смотрю в Днепре даже на улице многие стали носить маски. Хотя идиотов тупорылых по прежнему полно.
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19.11.2020 10:24 Відповісти
И шо? Помогают им эти маски? Днепр - в лидерах по новым случаям. Странно, ага?
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19.11.2020 10:38 Відповісти
К маске еще и голову надо иметь, в которую не только едят. В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали - Цензор.НЕТ 5849
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19.11.2020 13:03 Відповісти
Если бы Зе лечился за свой счет...
Зе:
- Мама, я там деньги на лечение отложил, надо прикупить лекарств на 3000 долларов...
- Так мы на те деньги дорожки на даче заасфальтировали!
- Мама, как можно? Разве так поступают умные люди?
- Но ты же, наша умница, именно так и поступил!
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19.11.2020 10:33 Відповісти
Державна служба статистики України оприлюднила дані, згідно з якими пандемія коронавирусу на статистику поки не вплинула. З початку року в нашій країні померло 378 315 українців. Це на 16 304 осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року - в 2019 році за січень-вересень померло 394 619 осіб.
Смертність - дуже надійний статистичний показник. В Україні абсолютна більшість смертей реєструється, на відміну від кількості захворюваності.https://vyshneve-rada.gov.ua/component/content/article/39-nalogovay/6742--2020-.html

Я не кажу, що ковід - це не страшно. Але так само страшний діабет і хвороби серцево судинні. Рак і туберкульоз (10% летальності - у ковіда значно менше).
Чому саме ковід19 став чемпіоном по увазі підконтрольних медіа? - А тому, що якби не ковідна істерія, то чи можна було б так нагло красти?
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19.11.2020 10:36 Відповісти
Ну у нас и население то поменьше стало. И те же диабетики, сердечники и онко с Ковидом часто не выживают.
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19.11.2020 13:06 Відповісти
Володимир Білик, 378315 за січень -серпень 2020 (за вісім місяців)
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19.11.2020 13:12 Відповісти
У Європі кожні 17 секунд від коронавірусу помирає одна людина - ВООЗ
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19.11.2020 19:53 Відповісти
Закрывайте школы! У сына в классе 10 чел отсутствуют - болеют орви (тесты никто не делал). Несколько учителей тоже болеют. Сколько еще нужно ждать, чтобы закрыли школы? Болеет более 20%, но все учатся и все скрывается!
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19.11.2020 11:00 Відповісти
Когда все помрут, тогда и закроют.
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19.11.2020 13:07 Відповісти
Почему не сделать локдаун для всех на 21 день ? Тогда сократятся случаи заболевания и за счет экономии на лекарствах, на кислороде - поддержим малый бизнес. Если только один госпитализованный больной кронвирусом обходится государству более 30 тыс. грн. Такое ощущение, что все работают на фермецептические компании.
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19.11.2020 11:58 Відповісти
Весной два месяца все было закрыто, и толку?
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19.11.2020 12:15 Відповісти
Был бы толк, если бы потом не начался всеобщий ******* с массовыми гуляниями.
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19.11.2020 13:08 Відповісти
все це ФІКНЯ! Бо за весь час страшного вірусу на сьогодні померло МЕНШЕ людей в загальному, ніж минулого року за той самий період і без всякого вірусу....
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19.11.2020 12:26 Відповісти
Все еще впереди. Последствия короны не обязательно летальны прям щас. Вот посмотрим следующие 5 лет что будет твориться.
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19.11.2020 13:09 Відповісти
ну нам же ж зараз миють мозки, що вірус страшний і супер небезпечний і що вмирає вже і тут протягом одного-двох тижнів після зараження! А ПО ФАКТУ в Україні померло ЗАГАЛОМ менше людей цього року ніж за цей самий період рік назад!!! При чому тут наступні 5 років, якщо по логіці сплеск смертей МАЄ БУТИ ВЖЕ І ЗАРАЗ??? АЛЕ ЙОГО НЕМАЄ!!!
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19.11.2020 21:56 Відповісти
Кто умирает сейчас, а кто через год. пять из-за к примеру атеросклероза вызванного пораженнием эндотелия сосудов короновирусом. Любая подобная болезнь сокращает продолжительность жизни.
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20.11.2020 13:29 Відповісти
Це в у вас у Штатах? В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали - Цензор.НЕТ 9799

США за пів року втратили від коронавірусу більше люднй, ніж в усіх воєнних конфліктах після Другої світової, а протягом року мають всі шанси переплюнути показники втрат і у Другій світовій.
З початку століття Штати все тугіше затягували гайки безпекових вимог для автотранспорту і чималим коштом їм таки вдалося помітно зменшити смертиність від дорожньо-транспортних пригод. Адміністрація Трампа за неповний рік змогла всі ці досягнення "анулювати".

Ерефійський госстат повідомив, що з січня по вересень втрати населення Ерефії на 100+ тисяч перевищили показники аналогічного періоду минулого року (при цьому на ковід вдалося офіційно списати "лише" 33 тисячі з них). Про подібне підвищення смертності на третину в порівнянні з середніми показниками за останні десять років повідомляють і в Польщі.
І тільки в Україні всьо зашипісь, хоча Укрсучдержстат не може подати точної (чи хоча б просто вірогідної) кількості населення...
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19.11.2020 13:39 Відповісти
вчора заявили, що в Україні за перші 9 місяців цього року померло МЕНШЕ людей ніж за перші 9 місяців 2019-ого року.... Новина є мережі! Америка число ще не озвучувала... але я починаю підозрювати, що і там сплеск буде мінімальний, або його взагалі не буде!
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19.11.2020 21:53 Відповісти
Так тут же надо учитывать, что другими болезнями в виду карантинов стали болеть меньше.
Не все так просто, иначе все продвинутые страны действовали по одному протоколу.
Мы многого не знаем.
Вирусологи неофициально говорят, что творится жопа полная.
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20.11.2020 13:32 Відповісти
Даааааа!!! Красава, надо больше)))))
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19.11.2020 13:27 Відповісти
Как остановить эпидемию? Нужно просто перестать болеть.
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19.11.2020 15:04 Відповісти
Представители горсовета дали пресс-конференцию, в которой рассказали, что руководство Днепропетровской области умышленно искажает статистику заболеваемости коронавирусом в Днепре.
Эту ложную информацию они передают в Министерство здравоохранения. Об этом заявил заместитель городского головы Днепра, директор департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Андрей Бабский. Об этом Информатору сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
«В последние дни областная власть выдает ложную статистику по заболеваемости COVID-19 в Днепре. На вчерашний день областная статистика была подана такая: в Днепре более 600 случаев заболеваемости COVID-19. Официально заявляю, что эта информация - не правдивая! Вчера у нас было подтверждено испытаниями 296 случаев. Такая ситуация прослеживается и несколько предыдущих дней. Можно только догадываться, для чего это делается. Руководители области - господин Олейник и его подчиненные, вероятно занимаются какими-то финансовыми механизмами или злоупотреблениями со ПЦР-тестированием. Уверен, что в этом также есть и какая-то политическая составляющая», - заявил Андрей Бабский.
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19.11.2020 19:37 Відповісти
У Європі кожні 17 секунд від коронавірусу помирає одна людина - ВООЗ

А нам надо дороги делать. Скоты.
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19.11.2020 19:47 Відповісти
Когда с трибуны Рады Президент Зеленский сказал на всю страну что "пиз-ец" придет когда в сутки будет выявляться 9,5 тысяч человек.. в тот же день министр здравоохранения озвучил другую цифру " когда придет капец это было 12 тысяч, через несколько дней эту цифру еще подкорректировали в 15 тыс ( это тогда когда нужно будет вводить всеобщий и полный карантин" и мед система рухнет. Если судить по сегодняшней цифре считай в 13,5 тыс, мы уже два "капца" достигли, остается третий.. ( правда теперь почесав затылок наша власть рассуждает что то про 20 тыс... Так вот я и не пойму 2 кто дурак " тот кто сказал про 3,5 тысяч или тот кто сказал про 15 и уже 20. Озвучьте конкретную фамилию. что бы знать кому срок выписывать.
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19.11.2020 23:01 Відповісти
Немного передернул ( ошибся) конечно не 3,5 а 9,5 тысяч. Но от этого суть не меняется.
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19.11.2020 23:02 Відповісти
 
 