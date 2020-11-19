В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали
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В Україні станом на ранок четверга, 19 листопада, зафіксовано 13 357 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 (найвищий показник від початку пандемії) , видужали - 7400 осіб, померли 257 пацієнтів (найвищий показник від початку пандемії).
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 531 особа;
летальних випадків – 257;
одужало – 7 400 осіб;
здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 583 510 осіб;
одужало – 266 479 осіб;
летальних випадків – 10 369;
проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
12 ноября
6 областей
https://censor.net/ru/news/3230603/zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_v_shesti_oblastyah_ukrainy_minzdrav_infografika
Вчера, 18 ноября
8 областей
https://censor.net/ru/news/3231706/zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_v_vosmi_oblastyah_ukrainy_minzdrav_infografika
Сегодня 9.
https://censor.net/ru/news/3231979/v_devyati_oblastyah_ukrainy_zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_minzdrav_infografika
Т.е. кол-во областей, в которых койки загружены МЕНЕЕ чем на 50% ... растет. Хотя по идее должно было бы снижаться. Как так?
Это я напоминаю так, справедливости ради!
Супрун ее всего-навсего собезъянничала, одни недалекие ее приняли здесь, другие продолжают, а третьи - её всячески хвалят до первого кейса "ой, а чо скорая не едет?". А и не должна. Рехворма-с.
Корь... вообще жуть какое страшное заболевание. Такое шо аж лечится дома, в детском возрасте да еще и симптоматично. Тубик... тут не спорю. Паротит... опять же - см. эпидпорог.
У нас, судя по статистике - эпидемия сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, тут да, с этим я могу согласиться.
Насчет реформы я более чем согласен
А вообще конкретно корью проще переболеть в детстве. Многие это делают сознательно.
Ну... насчет пенсионера с больным сердцем... я сначала попробую дожить))
Инфекционных больных сложных должны везти сразу в инфекционку. А не сокращать эти больницы.
В обычных больницах у нас вентиляция не предназначена для таких случаев. Как можно было проводить реформу не подумав нюансы?
И раньше не даром по вызовам на ветрянку и корь терапевт, которая, кстати, имеет иммунку на все это приходила на дом для больничных и справок, но реформа заключалась в сокращении средств, а не в том что кто-то задумывался о здоровье людей.
ПС я ещё раз подчеркну, что кроме эпидемий есть множество заболеваний, которые лечить нужно на стационаре от инсульта до пневмонии.
И ЛЮБАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЭПИДЕМИЕЙ ЕСЛИ РАЗНОСИТЬ ЕЁ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ И ОЧЕРЕДЯХ даже если сейчас эпидпорог не пройден.
https://portal.lviv.ua/news/2020/05/11/skorochennia-kadriv-tse-problema-iaka-mozhe-nas-ochikuvaty-u-druhii-polovyni-roku-holovnyj-medyk-lvivshchyny
А вообще гугл в помощь. У пациентов пнд и инфнкционок проьлема. Там деньги за пациентом не работают. Например, пациента с корью нельзя положить в одну палату с пациентом с золерой, соответственно койки со едние пустую и на них не выделяются средства.
И когда нет эпидемии тоже койки пустуют.
В пнд и тубика вообще решили тупо амбулаторно всех лечить.
А вообще я не общаюсь с тыкающими хамами. У кого в городе закрывают больницы и сокращают врачей все знают как и последствия всего и доказывать ничего не нужно.
И так видно. Общайтесь с собой.
Если вы не в курсе то обвинять всех во вранье не стоит.
И потом поездка на сдачу мазка в обе стороны, дежлася подальше от людей, но...
А на то, что я могу заразить семейный ответил: -Ну и что, вас же заразили и им было похер, и вам должно быть похер.
Мда, что тут сказать.
Вирусу похер на экономику и на людей.
Але головне, щоб ресторани працювали- буде де поминки справляти
Потому что речь не только о ресторанах. Речь о малом бизнесе вообще. Его если закрыть вследствие локдауна - то и крупные предприятия продержатся недолго потому как их продукцию надо кому-то сбывать, а ... некому ибо денег нет у части населения. Потом закроются и они. А потом и бюджетная сфера, потому как налоги тоже перестанут поступать.
Оно в итоге как карточный домик.
Только если не будет населения, покупать тоже будет некому.
P.S. дороже жизни родных нет ничего! Дай бог вам этого не узанть.
Тут как бы вопрос...
Смертность от ковид... в районе 2%. Так что...
Знаешь, я отдаю себе отчет что в 2% легко могу войти я или мои близкие. Могу. Войти в % и по другим заболеваниям. И?
Лучше сразу отсечь гангрену.
Настало время встать и сделать решительный шаг вперёд!
Зе:
- Мама, я там деньги на лечение отложил, надо прикупить лекарств на 3000 долларов...
- Так мы на те деньги дорожки на даче заасфальтировали!
- Мама, как можно? Разве так поступают умные люди?
- Но ты же, наша умница, именно так и поступил!
Смертність - дуже надійний статистичний показник. В Україні абсолютна більшість смертей реєструється, на відміну від кількості захворюваності.https://vyshneve-rada.gov.ua/component/content/article/39-nalogovay/6742--2020-.html
Я не кажу, що ковід - це не страшно. Але так само страшний діабет і хвороби серцево судинні. Рак і туберкульоз (10% летальності - у ковіда значно менше).
Чому саме ковід19 став чемпіоном по увазі підконтрольних медіа? - А тому, що якби не ковідна істерія, то чи можна було б так нагло красти?
США за пів року втратили від коронавірусу більше люднй, ніж в усіх воєнних конфліктах після Другої світової, а протягом року мають всі шанси переплюнути показники втрат і у Другій світовій.
З початку століття Штати все тугіше затягували гайки безпекових вимог для автотранспорту і чималим коштом їм таки вдалося помітно зменшити смертиність від дорожньо-транспортних пригод. Адміністрація Трампа за неповний рік змогла всі ці досягнення "анулювати".
Ерефійський госстат повідомив, що з січня по вересень втрати населення Ерефії на 100+ тисяч перевищили показники аналогічного періоду минулого року (при цьому на ковід вдалося офіційно списати "лише" 33 тисячі з них). Про подібне підвищення смертності на третину в порівнянні з середніми показниками за останні десять років повідомляють і в Польщі.
І тільки в Україні всьо зашипісь, хоча Укрсучдержстат не може подати точної (чи хоча б просто вірогідної) кількості населення...
Не все так просто, иначе все продвинутые страны действовали по одному протоколу.
Мы многого не знаем.
Вирусологи неофициально говорят, что творится жопа полная.
Эту ложную информацию они передают в Министерство здравоохранения. Об этом заявил заместитель городского головы Днепра, директор департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Андрей Бабский. Об этом Информатору сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
«В последние дни областная власть выдает ложную статистику по заболеваемости COVID-19 в Днепре. На вчерашний день областная статистика была подана такая: в Днепре более 600 случаев заболеваемости COVID-19. Официально заявляю, что эта информация - не правдивая! Вчера у нас было подтверждено испытаниями 296 случаев. Такая ситуация прослеживается и несколько предыдущих дней. Можно только догадываться, для чего это делается. Руководители области - господин Олейник и его подчиненные, вероятно занимаются какими-то финансовыми механизмами или злоупотреблениями со ПЦР-тестированием. Уверен, что в этом также есть и какая-то политическая составляющая», - заявил Андрей Бабский.
А нам надо дороги делать. Скоты.