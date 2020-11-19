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COVID-19: Другий день поспіль у світі фіксують рекордну кількість смертей за добу - 10,9 тисячі. Загалом інфіковано 56,3 млн
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Станом на ранок 18 листопада у світі зареєстрували 611 213 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 977 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 56 564 475 випадків інфікування, з них 611 213 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 354 821 особа, з них 10 977 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 39,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.
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