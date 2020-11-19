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COVID-19: Другий день поспіль у світі фіксують рекордну кількість смертей за добу - 10,9 тисячі. Загалом інфіковано 56,3 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

COVID-19: Другий день поспіль у світі фіксують рекордну кількість смертей за добу - 10,9 тисячі. Загалом інфіковано 56,3 млн

Станом на ранок 18 листопада у світі зареєстрували 611 213 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 977 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 56 564 475 випадків інфікування, з них 611 213 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 354 821 особа, з них 10 977 за минулу добу.

COVID-19: Другий день поспіль у світі фіксують рекордну кількість смертей за добу - 10,9 тисячі. Загалом інфіковано 56,3 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 39,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

COVID-19: Другий день поспіль у світі фіксують рекордну кількість смертей за добу - 10,9 тисячі. Загалом інфіковано 56,3 млн 02

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COVID-19: Второй день подряд в мире фиксируют рекордное количество смертей за сутки - 10,9 тысяч. Всего инфицированы 56,3 млн - Цензор.НЕТ 1653
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19.11.2020 08:23 Відповісти
CLOUN-19 про COVID-19.
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19.11.2020 08:29 Відповісти
не треба триндіти, точних даних по іспанці ні в кого і ніде нема
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19.11.2020 09:02 Відповісти
В Монголии за все это время ни один не умер, и никто туда за опытом не рвется.
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19.11.2020 09:12 Відповісти
Лет через 20-30, внуки будут спрашивать: "деда, а куда ты водил бабушку на свидание?" А ты такой: "в атб, а на выходных - в эпицентр".
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19.11.2020 09:02 Відповісти
 
 