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Дніпропетровщина (2346) карантин (16095) Київ (13828) Київська область (3131) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

COVID-19: У Києві і на Дніпропетровщині нові рекорди зі смертності - 34 і 39 осіб, і захворюваності - 1348 і 1128

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: У Києві і на Дніпропетровщині нові рекорди зі смертності - 34 і 39 осіб, і захворюваності - 1348 і 1128

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (+1348), Дніпропетровській (1 128) та Київській (786) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 18 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1 348 людини, що є рекордним показником для столиці від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 55 203 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1047 осіб, за минулу добу - 34. З початку епідемії одужали 19 556 пацієнтів.

Станом на 18 листопада кількість активних хворих у Києві становить 34 634 особи.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 18 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1 143 людини.

До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Київська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 1128 осіб. Загальна кількість інфікованих - 25 028. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 658 осіб, за минулу добу - 39. З початку епідемії одужали 9 855 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 14 515.

У Київській області на коронавірус захворіло 786 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 27 347 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 600 осіб, за минулу добу - 14. З початку епідемії одужали 10 346 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 16 401 особу.

Автор: Анастасія Потіха
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Пожалуйста кто нибудь разъясните истинные цели происходящего дебилизма. В совке чтобы остановить вспышку гриппа участковый врач приходил к больному. Что придумала эта тварь степашка в своей борьбе с ковидом. О какой борьбе с ковидом. Теперь больной должен заразить ещё несколько человек. Схема простая. Пример у родственницы вся клиника ковида с потерей обоняния и вкуса. Звонит семейному врачу с вопросом что делать. Тот отвечает: " Вам надо прийти в поликлинику я должен на Вас посмотреть". На аргумент о плохом самочувствии отвечает, что это распоряжение обздрава. В поликлинике очередь из нескольких десятков обречённых на заражение, т.к. при большой скупчиности людей одного вирусоносители достаточно, чтобы гриппозники стали ещё и заражение ковидом. Эти твари вводят карантин выходного дня и при этом своим дебилизмом обрекают на заражение десятки людей сидящих в поликлинике. Будьте вы прокляты алчные мрази наживающиеся на пандемии
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19.11.2020 09:17 Відповісти
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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19.11.2020 09:18 Відповісти
Закрывайте школы, ВУЗы , лицеи
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19.11.2020 09:58 Відповісти
Зато самый тупоумный мер филатов в открытую призывает бойкотировать карантин...
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19.11.2020 14:24 Відповісти
 
 