УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9680 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
18 381 24
карантин (16095) ліки (729) лікарі (1094) лікування (561) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Ляшко розповів, як діяти за перших симптомів COVID-19: "Усе насправді не так, як ми чуємо в політичних ток-шоу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ляшко розповів, як діяти за перших симптомів COVID-19:

За появи симптомів COVID-19 необхідно залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря, а якщо декларації з лікарем "первинки" немає, то в НСЗУ або в контакт-центрі МОЗ направлять як його вибрати.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодня у соцмережах можна прочитати величезну кількість дописів про те, що можна робити, а також що не потрібно робити, коли викликати сімейного лікаря, а коли не викликати, коли звертатися до екстреної меддопомоги, а коли ні, у разі, коли є симптоми коронавірусної хвороби. Спробуємо розібратися у цих дописах", - сказав Ляшко.

За його словами, за появи симптомів COVID-19 насамперед треба залишатися вдома і в жодному разі не йти на роботу чи навчання, не відвідувати громадських будівель.

"Зателефонуйте своєму сімейному лікарю, детально опишіть йому симптоми хвороби, а також повідомте інші важливі деталі, які вважаєте за потрібне. Обов'язково повідомте лікарю, чи були ви в контакті з підтвердженим випадком COVID-19 і надалі слухайтеся й дотримуйтеся порад свого лікарі. І в жодному разі не займатися самолікуванням. Особливо не призначайте собі антибіотикотерапію. Антибіотик не за призначенням може призвести до розвитку антибіотикорезистентності, і це матиме негативні віддалені наслідки як для вашого особистого здоров’я, так і для здоров’я нації", - наголосив урядовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА

Він додав, що у сімейного лікаря можна отримати консультацію щодо того, як зробити безоплатний для пацієнта тест на COVID-19. Такі тести роблять мобільні бригади, які вдома беруть зразок і доставляють його до державної лабораторії.

"Повірте, все насправді не так, як ми це чуємо в політичних ток-шоу. Сьогодні держава профінансувала роботу мобільних бригад. Мобільна бригада має приїхати до вашої домівки, забрати зразок на дослідження і передати результат дослідження сімейному лікарю і вам особисто у вигляді смс або на електронну пошту", - сказав Ляшко.

Водночас головний державний санітарний лікар наголосив, що у випадку, якщо у громадянина немає декларації із сімейним лікарем, він має зробити все, щоб таку декларацію укласти.

Читайте: В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали

"По-перше, зателефонуйте на гарячу лінію Національної служби здоров'я України — 1677 або 0 8700 60 20 19. Там оператор вам розповість чіткий алгоритм дій, що потрібно зробити, щоб підписати декларацію і у вас з’явився особистий сімейний лікар, який допоможе вам з усіх питань, які стосуються здоров’я, в тому числі й з питань лікування, а також профілактики коронавірусної хвороби. Саме цей сімейний лікар відкриє лікарняний, закриє лікарняний і направить вас на безоплатне для вас тестування метолом ПЛР, яке відбувається в державних лабораторіях", - розповів Ляшко.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Нужно хватать белую простыню и бежать быстро быстро на ближайшее кладбище,да и не забудьте перед уходом позвонить в контакт-центр Минздрава
показати весь коментар
19.11.2020 09:15
+9
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
показати весь коментар
19.11.2020 09:17
+7
Ляшко рассказал, как действовать при первых симптомах COVID-19: "Все на самом деле не так, как мы слышим в политических ток-шоу"

----
То ти б ще пізніше розказав як все насправді, а не через рік від початку пандемії.
Чи звідки людям брати інформацію, якщо крім тріпатися на політичних ток-шоу зелена влада більше ні на що не здатна?
показати весь коментар
19.11.2020 09:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно хватать белую простыню и бежать быстро быстро на ближайшее кладбище,да и не забудьте перед уходом позвонить в контакт-центр Минздрава
показати весь коментар
19.11.2020 09:15 Відповісти
Майки, трусики берите
И на кладбище бегите,
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
показати весь коментар
19.11.2020 09:36 Відповісти
В перекладі на нормальну мову, це звучить так:
"Коли бачиш на клітці зі слоном напис - буйвол, не вір очам своїм"...
А всі знайомі, які захворіли, про процедуру "лікування" стверджують прямо протилежне Ляшковому трьопу. От брехуни!..
показати весь коментар
19.11.2020 10:01 Відповісти
Ляшко рассказал, как действовать при первых симптомах COVID-19: "Все на самом деле не так, как мы слышим в политических ток-шоу"

----
То ти б ще пізніше розказав як все насправді, а не через рік від початку пандемії.
Чи звідки людям брати інформацію, якщо крім тріпатися на політичних ток-шоу зелена влада більше ні на що не здатна?
показати весь коментар
19.11.2020 09:17 Відповісти
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
показати весь коментар
19.11.2020 09:17 Відповісти
"Нестабильная работа ключевых учреждений и рост уровня бедности - факторы, которые больше всего влияют на детей. Чем дольше длится кризис, тем глубже он влияет на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Будущее целого поколения находится под угрозой", - сообщила Генриетта Форе, исполнительный директор UNISEF.
Согласно исследованию, одно из девяти инфицирований коронавирусом приходится на детей или подростков до 20 лет. При этом учебные заведения не являются эпицентром заражения, в основном они подхватывают болезнь вне учреждений.Источник: https://censor.net/ru/n3231972- лукавий знищить дітей .Діти не заважають їм сидіти в інстаграмах і фейсбуках позаяк мают робити уроки онлайн ,Не мели дурниць.Бог створив дітей і створив школу і вчителів.лукавий ,придумавши вірус,створив онлайн концентраційний табір
показати весь коментар
19.11.2020 10:04 Відповісти
Андрей бредятину пишет, а вы в ответ еще большую бредятину. Перестанье смотреть телевизор и читать стремные сайты в интернете.
показати весь коментар
19.11.2020 17:44 Відповісти
с прискорбием и озабоченностю давай ответ где бред? занятия детей и лечение вирусни все онлайн без телевизора и стремных сайтов.
показати весь коментар
19.11.2020 19:24 Відповісти
А ты сам не видешь свой бред?

"Бог створив дітей і створив школу і вчителів.лукавий ,придумавши вірус,створив онлайн концентраційний табір"
показати весь коментар
20.11.2020 10:53 Відповісти
,,,ты в школу не ходил,учится не учился , детей у тебья нет ,они уроки онлайн не делают,учителей у Тебья и в помине небыло,матери с отцом у Тебя нет ,одно бредовое прискорбие и озабоченность . Ляшко розповів, як діяти за перших симптомів COVID-19: "Усе насправді не так, як ми чуємо в політичних ток-шоу" - Цензор.НЕТ 4279
показати весь коментар
20.11.2020 12:31 Відповісти
Ловите наркомана!
показати весь коментар
24.11.2020 12:48 Відповісти
Думаю, что ничего бы не случилось, если бы эти долбаные школы, а младшие классы точно, вообще закрыть на год
показати весь коментар
19.11.2020 10:05 Відповісти
знакомый делал тест в держ лаборатории почти месяц назад,результат ждёт по сегодняшний день..
потом,как и большинство украинцев,занёс 800 гривасов в приватну лабораторию..
показати весь коментар
19.11.2020 09:26 Відповісти
деньги некуда девать: ну сделал ему стало легче?
показати весь коментар
19.11.2020 10:04 Відповісти
стало,т.к. без теста родной коллектив не пускал его на работу..
показати весь коментар
19.11.2020 10:42 Відповісти
Якщо хтось ще не зрозумів - 95 Квартал, це політичне ток шоу.
показати весь коментар
19.11.2020 09:40 Відповісти
Ляшко розповів, як діяти за перших симптомів COVID-19: "Усе насправді не так, як ми чуємо в політичних ток-шоу" - Цензор.НЕТ 7759

все не так как в шоу???? а шо это шоу-мэно делает в больничке??? кроме второго теста у него есть какие-то необходимые для госпитализации симптомы??? у него есть какие-то сопутствующие (ну нарциссизм, слабоумие и ломку - не считать))) заболевания?...
показати весь коментар
19.11.2020 09:47 Відповісти
Короновірус чітко показав існування сімейних лікарів є помилкою. Ці спеціалісти широкого профілю повністю самоусунулись. Лише одиниці працюють як того вимагає ситуація. Решта шукає способи здихатись подібних пацієнтів, перенаправити до когось іншого і т.п.
показати весь коментар
19.11.2020 09:53 Відповісти
Вчора моя знайома впала на дорозі ,з допомогою людей добралась до дому ,зателефонувала на Швидку проживає Дарницькму районі м.Києва,їй відповіли Швидка приїзжає якщо ви лежача, а так беріть таксі і приїзжайте ,хочеться подякувати мешканцям Дарницького району які так голосували за "слугу" Головного лікаря "БОРИСА" Перебийніс ,що до сімейного не дозвонитись,впав капут,КОВІД смерть,лікарні на Червоному хуторі забиті,а в ВР розглядають оголених жінок ,і ПОСИЛАЮТЬ ВІДОСИКИ,про своє перебування в супер комфортних умовах.
показати весь коментар
19.11.2020 09:55 Відповісти
как раз все что рассказал-то не делается. позвонили семейному врачу-все симптомы короны, а он типа хорошо -идите на прием, и так 2 недели, а уже потом сделали тест. сколько людей мы заразили такими походами по поликлинникам хз. отака статистика малята
показати весь коментар
19.11.2020 10:00 Відповісти
поздно пить антибиотик, когда уже началась пневмония.
показати весь коментар
19.11.2020 10:07 Відповісти
Ляшко - пи@_абол. Врачи не ходят по домам, ни какие бригады тоже не ездят. Пока у вас температура, максимум, если у вас врач адекватный, в не приёмное время по симптомам расскажет что нужно купить в аптеке. Тест сделали только через неделю после регистрации болезни (результата нет до сих пор!). Все лекарства покупали сами, своими ногами, порою и с 38,8" в аптеках, т.к. доставками по известным причинам они сейчас не занимаются. Поскольку заболели все, то и за едой в магазины ходили с температурой. Уже все выздоровели, а врача кроме как в Фейсбуке никто так и не видел. Но больничный не закроют пока не прийдут результаты тестов и я так понимаю что по результатам мы и врача увидим.
Читаешь этого сумасброда Ляшко и думаешь, помогите ему приземлиться, его мнимое воображение полностью потеряло берег...
показати весь коментар
19.11.2020 11:01 Відповісти
Нахрен тех семейных врачей.В городе должна быть горячая линия и они должны фиксировать и руководить действиями больного,а так же отвечать за свои действия.
показати весь коментар
19.11.2020 19:37 Відповісти
 
 