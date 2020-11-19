Ляшко розповів, як діяти за перших симптомів COVID-19: "Усе насправді не так, як ми чуємо в політичних ток-шоу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
За появи симптомів COVID-19 необхідно залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря, а якщо декларації з лікарем "первинки" немає, то в НСЗУ або в контакт-центрі МОЗ направлять як його вибрати.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодня у соцмережах можна прочитати величезну кількість дописів про те, що можна робити, а також що не потрібно робити, коли викликати сімейного лікаря, а коли не викликати, коли звертатися до екстреної меддопомоги, а коли ні, у разі, коли є симптоми коронавірусної хвороби. Спробуємо розібратися у цих дописах", - сказав Ляшко.
За його словами, за появи симптомів COVID-19 насамперед треба залишатися вдома і в жодному разі не йти на роботу чи навчання, не відвідувати громадських будівель.
"Зателефонуйте своєму сімейному лікарю, детально опишіть йому симптоми хвороби, а також повідомте інші важливі деталі, які вважаєте за потрібне. Обов'язково повідомте лікарю, чи були ви в контакті з підтвердженим випадком COVID-19 і надалі слухайтеся й дотримуйтеся порад свого лікарі. І в жодному разі не займатися самолікуванням. Особливо не призначайте собі антибіотикотерапію. Антибіотик не за призначенням може призвести до розвитку антибіотикорезистентності, і це матиме негативні віддалені наслідки як для вашого особистого здоров’я, так і для здоров’я нації", - наголосив урядовець.
Він додав, що у сімейного лікаря можна отримати консультацію щодо того, як зробити безоплатний для пацієнта тест на COVID-19. Такі тести роблять мобільні бригади, які вдома беруть зразок і доставляють його до державної лабораторії.
"Повірте, все насправді не так, як ми це чуємо в політичних ток-шоу. Сьогодні держава профінансувала роботу мобільних бригад. Мобільна бригада має приїхати до вашої домівки, забрати зразок на дослідження і передати результат дослідження сімейному лікарю і вам особисто у вигляді смс або на електронну пошту", - сказав Ляшко.
Водночас головний державний санітарний лікар наголосив, що у випадку, якщо у громадянина немає декларації із сімейним лікарем, він має зробити все, щоб таку декларацію укласти.
"По-перше, зателефонуйте на гарячу лінію Національної служби здоров'я України — 1677 або 0 8700 60 20 19. Там оператор вам розповість чіткий алгоритм дій, що потрібно зробити, щоб підписати декларацію і у вас з’явився особистий сімейний лікар, який допоможе вам з усіх питань, які стосуються здоров’я, в тому числі й з питань лікування, а також профілактики коронавірусної хвороби. Саме цей сімейний лікар відкриє лікарняний, закриє лікарняний і направить вас на безоплатне для вас тестування метолом ПЛР, яке відбувається в державних лабораторіях", - розповів Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
И на кладбище бегите,
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
"Коли бачиш на клітці зі слоном напис - буйвол, не вір очам своїм"...
А всі знайомі, які захворіли, про процедуру "лікування" стверджують прямо протилежне Ляшковому трьопу. От брехуни!..
----
То ти б ще пізніше розказав як все насправді, а не через рік від початку пандемії.
Чи звідки людям брати інформацію, якщо крім тріпатися на політичних ток-шоу зелена влада більше ні на що не здатна?
Согласно исследованию, одно из девяти инфицирований коронавирусом приходится на детей или подростков до 20 лет. При этом учебные заведения не являются эпицентром заражения, в основном они подхватывают болезнь вне учреждений.Источник: https://censor.net/ru/n3231972- лукавий знищить дітей .Діти не заважають їм сидіти в інстаграмах і фейсбуках позаяк мают робити уроки онлайн ,Не мели дурниць.Бог створив дітей і створив школу і вчителів.лукавий ,придумавши вірус,створив онлайн концентраційний табір
"Бог створив дітей і створив школу і вчителів.лукавий ,придумавши вірус,створив онлайн концентраційний табір"
потом,как и большинство украинцев,занёс 800 гривасов в приватну лабораторию..
все не так как в шоу???? а шо это шоу-мэно делает в больничке??? кроме второго теста у него есть какие-то необходимые для госпитализации симптомы??? у него есть какие-то сопутствующие (ну нарциссизм, слабоумие и ломку - не считать))) заболевания?...
Читаешь этого сумасброда Ляшко и думаешь, помогите ему приземлиться, его мнимое воображение полностью потеряло берег...