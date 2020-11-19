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Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я сподівається "карантином вихідного дня" утримати темпи захворюваності на коронавірус в Україні на рівні до 12 тисяч нових хворих на добу.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, скільки повинно бути хворих через тиждень, щоб робити висновки, чи спрацював "карантин вихідного дня", Степанов відповів:

"Яких результатів ми очікуємо від карантину вихідного дня? По-перше, ми хочемо зупинити ураганне зростання кількості хворих на COVID-19. Ми намагаємося зупинитися на цифрах - 12 тис. хворих на добу. По-друге - для того щоб оцінити і до кінця бути впевненими, що карантин вихідного дня спрацював, він повинен бути введений не на папері, а його дійсно повинні дотримуватися, а не так, що Нацполіція закриває кафе, ресторани тощо".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Все Степашка, отменяй свой карантин, уже 13300.))
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19.11.2020 09:48
+2
Как надоела эта говорящая голова Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4900
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19.11.2020 10:15
+1
Не сохранится!
И не нужны эксперименты.
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19.11.2020 11:51
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Все Степашка, отменяй свой карантин, уже 13300.))
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19.11.2020 09:48 Відповісти
Та то ж инкубационный с прошлой недели, через пару-тройку дней должны цифры поменьше рисовать.
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19.11.2020 09:55 Відповісти
По субботам у нас обычно максимум
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19.11.2020 10:21 Відповісти
Вот так на авось, если и кабы всё летит в трамтарары.
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19.11.2020 09:50 Відповісти
Нужно немедленно переписать новость, уже 13357
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19.11.2020 09:52 Відповісти
А 15000 будет завтра или послезавтра, да и 300-350 летальных в ноябре тоже не фантастика, кислорода всем не хватит, врачи будут решать кому давать. кому не давать.
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19.11.2020 09:54 Відповісти
слівайте воду, вже за 13тис Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1818
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19.11.2020 10:07 Відповісти
Как надоела эта говорящая голова Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4900
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19.11.2020 10:15 Відповісти
Не сохранится!
И не нужны эксперименты.
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19.11.2020 11:51 Відповісти
Доктор Смерть выдал очередной ни к чему не обязывающий перл. Бгггг.... Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9605
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19.11.2020 12:01 Відповісти
И сколько надо времени, что бы это проверить? Так сказал, абы ляпнуть.
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19.11.2020 13:20 Відповісти
 
 