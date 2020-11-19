Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я сподівається "карантином вихідного дня" утримати темпи захворюваності на коронавірус в Україні на рівні до 12 тисяч нових хворих на добу.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, скільки повинно бути хворих через тиждень, щоб робити висновки, чи спрацював "карантин вихідного дня", Степанов відповів:

"Яких результатів ми очікуємо від карантину вихідного дня? По-перше, ми хочемо зупинити ураганне зростання кількості хворих на COVID-19. Ми намагаємося зупинитися на цифрах - 12 тис. хворих на добу. По-друге - для того щоб оцінити і до кінця бути впевненими, що карантин вихідного дня спрацював, він повинен бути введений не на папері, а його дійсно повинні дотримуватися, а не так, що Нацполіція закриває кафе, ресторани тощо".

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