УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9746 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
4 924 85
МВФ (1343) Мокан Василь (40)

Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, -

Україна розраховує отримати транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.

Про це заявив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Справді, два транші вже не отримаємо. Це точно. Зараз ідеться про отримання траншу наприкінці цього року або на початку наступного. Також до цього прив'язана макрофінансова допомога ЄС, яка становить 600 млн євро", – пояснив він.

Також читайте: Низка "структурних маяків" меморандуму з МВФ залишається невиконаною. Зеленський видає бажане за дійсне, - Бутусов

Мокан спростував інформацію про те, що програма під загрозою:

"Триває взаємодія і комунікації. Міністр фінансів протягом дня до засідання уряду і після комунікував з приводу проєкту бюджету", – додав представник Кабінету Міністрів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 7997
показати весь коментар
19.11.2020 09:55
+24
Нихрена Украина не получит пока Бенин обезьянник у власти
показати весь коментар
19.11.2020 10:00
+17
Недоумкам бабла не дають.
показати весь коментар
19.11.2020 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 7997
показати весь коментар
19.11.2020 09:55 Відповісти
Який лохторат сам, таких і обирає у владу. Селяві.
показати весь коментар
19.11.2020 10:02 Відповісти
Як казав мАцковскій політехнолог ВАЗеленського: "Большинство голосов, это "протестные". Мы и сами не ожидали". Тепер "протестні" стануть улюбленою технологією кацапів.
Так ось вони були впевнені, що мАлАдой нарідний презЕдент поведе їх в ЄС та НАТО, тим більше, що Порошенко закріпив це в Конституції. Головне, що він поборе олігархів. І аргумент, що його хазяїн самий жадібний і безпринципний олігарх країни, не хотіли чути.
показати весь коментар
19.11.2020 10:14 Відповісти
Кансьтєтуцаю ці риб"ятки елементарно змінять.Яке там НАТО?Разсєю подавай...
показати весь коментар
19.11.2020 10:30 Відповісти
"Головне, що він поборе олігархів." - ну бред-же. Их поборол петя. Или Вы хотите сказать, что при нем олигархи управляли Украиной?
показати весь коментар
19.11.2020 10:56 Відповісти
При Пете олигархи зарабатывали деньги, не мешая другим и при этом не управляя страной как телегой. Фирташ продавал тихонько газ, Ахметов - э/э и метал, Пинчук - свои трубы. Кризиса в энергетике не было, по "зеленым" тарифам платили, газ по 10 грн. не стоил, дороги строились, экономика потихоньку росла. А что теперь? В энергетике бардак, "зеленые" инвесторы угрожают судами, Нафтогаз в убытках, Энергоатом в убытках, Центрэнерго в убытках, зато Ахметов коптит своими ТЭСами, облгазы Фирташа дерут втридорога за газ, дороги подорожали в два раза (привет битуму Коломойского), бениной Укрнафте списывают 30 млрд. долгов и еще дарят почти 3 млрд. за счет Нафтогаза. В общем экономика катится под откос, уже молчу о судах и борьбе с вирусом...
показати весь коментар
19.11.2020 14:00 Відповісти
"При Пете олигархи зарабатывали деньги, не мешая другим и при этом не управляя страной как телегой." - не нужно выдавать желаемое за действительное.
"Фирташ продавал тихонько газ" - давайте цену для населения на 2014 год и на 2019 год.
"Ахметов - э/э" - давайте цену для населения на 2014 год и на 2019 год.
"дороги строились" - где?
показати весь коментар
19.11.2020 15:08 Відповісти
Если ты слепой и тупой, что тебе еще доказывать? Дорог оно не видело до 2020-го...
показати весь коментар
19.11.2020 16:17 Відповісти
Ну да, когда нет аргументов, или ума - то все вокруг тупые)))) Это от ограниченности мышления, не волнуйтесь, займитесь образованием.
показати весь коментар
20.11.2020 10:24 Відповісти
Зачем.Всё равно разворуют ещё до прихода в Украину.
показати весь коментар
19.11.2020 09:56 Відповісти
Недоумкам бабла не дають.
показати весь коментар
19.11.2020 09:59 Відповісти
Мокану что остается гутарить? Что такие как он "Моканы" за полтора года ухайдокали страну? Конешно оно будет сказки рассказывать.
показати весь коментар
19.11.2020 10:00 Відповісти
У єтав Мокана очінь переляканий писок.Знає,що коли лупцюють,то це боляче і чекає потроху.
показати весь коментар
19.11.2020 10:32 Відповісти
Нихрена Украина не получит пока Бенин обезьянник у власти
показати весь коментар
19.11.2020 10:00 Відповісти
я бы на месте МВФ вам и одного цента не дал
показати весь коментар
19.11.2020 10:01 Відповісти
Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 3246
показати весь коментар
19.11.2020 10:11 Відповісти
тут должна была быть морда бубочки…. Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 4222
показати весь коментар
19.11.2020 14:09 Відповісти
Наробылы разом фотографы,рестораторы,клоуны,корабельные сосны торговцы собаками, раздатчики презервативов.
показати весь коментар
19.11.2020 10:04 Відповісти
А нащо нам кредити? Хіба лавина інвестицій Україну ще не накрила?
показати весь коментар
19.11.2020 10:09 Відповісти
канхвети зеленої кожному із числа 73% лохів вистачить! під дебільні шоу та серіальчики , під тарифи на газ та електрику, під катастрофічну ситуацію в медицині - смоктатиметься гарно! і чим далі тим більше винен буде у всьому барига Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 9990
показати весь коментар
19.11.2020 10:11 Відповісти
"Справді, два транші вже не отримаємо. Це точно." - а Клоун казав, що з МВФ все "на мазі". Невже Віслюк бреше? А що йому тоді там таке інтересне на самоізоляції колють, що він в якомусь паралельному світі порхає?
показати весь коментар
19.11.2020 10:11 Відповісти
Ничего вы уже не получите ни в этом году, ни в следующем.
Потому что кинуть кредитора можно только один раз.
показати весь коментар
19.11.2020 10:21 Відповісти
Та брасалє вже наші риб"яткє тих капіталістів.Обіцяли і дурили.Не раз.
показати весь коментар
19.11.2020 10:33 Відповісти
Зеленский не смог разжалобить МВФ даже своим нахождением в VIP-палате Феофании - Береза
Мнения / Общество 19-ноя, 03:249 1 145 0

«Сегодня произошло событие, которое прекрасно иллюстрирует ситуацию в Украине и наши перспективы. Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Финал общения обе стороны озвучили дипломатично, но результат понятен. До конца этого года мы не получим денег от МВФ», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

«Зеленский подвел итог разговора словами: "На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены".

Сразу после этого вспоминается, как сменили руководство в Нацбанке, хотя МВФ просили этого не делать и продолжалась атака на антикоррупционные органы с целью взять их под контроль, хотя МВФ предупреждал, чтоб Зеленский и его камарилья это прекратила. Но они не прекратили.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - добавил Зеленский.

После этой фразы он уже не похож на Голобородько из сериала "Слуга народа", который слал МВФ в ж*пу, а все больше напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, и понятно, что он уже готов принять в любом количестве и с любой стороны.

Кристалина Георгиева после разговора с Зеленским написала в Твиттере: "Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах".

Ценя её дипломатичность можно перевести этот твит с официального языка на понятный Зеленскому:

- Вова, не пытайся взять под контроль НБУ, и не лезь своими корявый ручонками к антикоррупционным органам. Тогда будет о чем говорить. Пока не поймёшь эти простые вещи и не перестанешь факапить, то и на сотрудничество с пересмотром программы восстановления кредитования можешь не рассчитывать. А звонить друг другу можем и дальше. Мы же интеллигентные люди, а не лохи какие-то.

Так что Зеленский не смог разжалобить МВФ даже своим нахождением в VIP-палате Феофании.

И выбор у него теперь один - умнеть и слушать компетентных людей. Или довести все до коллапса в государстве. И это не только об МВФ», - завершает Береза.
показати весь коментар
19.11.2020 10:25 Відповісти
А знаете, кто виноват? Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 9533

Правильно - Порошенко. При нем НБУ и Минфин неправильный меморандумс МВФ подписали. Нет, шоб просто так деньги брать и ничего взамен не давать...

Правда правительству Порошенко МВФ деньги выделял без проблем. Но то такое - это для зебилов не аргумент, как и рост экономики с ВВП при Порошенко.
показати весь коментар
19.11.2020 10:26 Відповісти
Яка похабна брехня про "рост экономики с ВВП при Порошенко", на яку здатний виключно кацап. При тому, що усі 5 років влади Порошенка падіння економіки не припинялось ні на мить!
показати весь коментар
19.11.2020 10:30 Відповісти
А їшь чьйо він брата свого вбив.І ноги у нього смердять...............
показати весь коментар
19.11.2020 10:34 Відповісти
Цьго не чув, а про "зріст економіки при Порошенку" відверта брехня.
показати весь коментар
19.11.2020 10:38 Відповісти
Про зростання ВВП на 40% --це відверта правда? Про війну чули? Зараз-мир,кажуть ЗЄлюби.
показати весь коментар
19.11.2020 10:51 Відповісти
Яке "зростання ВВП"...!? Ви чокнутий, чи що?
показати весь коментар
19.11.2020 10:58 Відповісти
Абь єта казалє ЗЄ-Ганчярукі-ГєтЬманцавіє? Ні слишалє? Лє?
показати весь коментар
19.11.2020 11:01 Відповісти
Мені однаково, ХТО бреше - Зеленський, Гетьманцев, Порошенко, Супрун чи Степанов. Я бачу лише брехню, про що й кажу.
показати весь коментар
19.11.2020 11:15 Відповісти
Егеж.За півтора року брехня зникла? Риб"яти ср.ки рвуть за Україну?
показати весь коментар
19.11.2020 11:22 Відповісти
Заспокойтесь, брехня продовжується і після вашого просеру влади.
показати весь коментар
19.11.2020 11:44 Відповісти
Злой Ви очінь.Усьйо будіть--харашьо.
показати весь коментар
19.11.2020 12:03 Відповісти
В бан бота! І не кормити!
показати весь коментар
19.11.2020 10:50 Відповісти
эээ... МВФ фиксировал рост ВВП на 3.4% в 2018, другие (Блумберг) тоже на этом уровне.
Врут, капиталисты проклятые?
показати весь коментар
19.11.2020 10:46 Відповісти
Номінальний ВВП гівна вартий, бо враховує інфляцію. Фізично економіка безупинно згорталась. Я навіть не кажу про особисту провину Порошенка, хоча, на мою особисту думку, вона безумовна. Просто пишу про ФАКТ - економіка 5 років президентства Порошенка безупинно падала.
показати весь коментар
19.11.2020 10:50 Відповісти
Факт - це те що ВВП рахується у доларах. Інфляція в доларах не буда 3,4%. Для порівняння, в Австрії було 0% зріст ВВП, у країн Балтіх навіть зниження.
Те що економіка за Петра зростала - то ФАКТ з яким згодні міжнародні експерти.
показати весь коментар
19.11.2020 11:06 Відповісти
Звиздуйте на "п'ятий анал" безсоромно брехати, там таке **********. Щоча ось вже й наскрізь продажній усе бачивший Микола Вересень не витримав шокуючого рівня вашої партійної пропагандонської брехні Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 8861
показати весь коментар
19.11.2020 11:10 Відповісти
МВФ, Блумберг, Standard&Poor - шоколадные пропагандисты?
Кто бы мог подумать!
"Все эти годы они искуссно маскировались под порядочных людей".
показати весь коментар
19.11.2020 11:14 Відповісти
Як там, Порошенко переміг на місцевих виборах, як нахабно брехав на "Швободі шлова", чи ще ні? Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 4396 P.S. Ви з вашою тотальною партійно-пропагандонською брехнею втратите останніх, найтупіших прихильників. Може, воно й до кращого.
показати весь коментар
19.11.2020 11:18 Відповісти
Це не до мене, то ж вищеназвані міжнародні інституції брешуть. Сорос клятий тобі в штанці надзюрив, доречі.
показати весь коментар
19.11.2020 11:24 Відповісти
Ви серйозно вважаєте, що тільки Зеленський може покінчити з борошнами України?
показати весь коментар
19.11.2020 11:39 Відповісти
Хоч якась добра новина. Сидіти на "голці" кредитів це дуже погано, до того ж побачимо справжній управлінський рівень зеленої плісняви - без зовнішньої знищуючої власну економіку і майбутнє "допомоги" у борг, якою так "славний" був шоколадний папірєднік, що у цьому повністю наслідував свого однопартійця Януковича.
показати весь коментар
19.11.2020 10:28 Відповісти
Деньги под 1% в год - это "зовнішня знищуюча власну економіку і майбутнє "допомога"???
показати весь коментар
19.11.2020 10:47 Відповісти
Невіглас, МВФ під 1 відсоток не давав ніколи і нікому, це не благодійна, а комерційна організація. Хоча відсоток у них дійсно низький. Але будь-яке кредитування НЕСПЛАТОПРОМОЖНОГО ЗЛИДНЯ - це безумовне зло. Це я про Україну, яку я кохаю, як рідну мати.
показати весь коментар
19.11.2020 10:53 Відповісти
ну ок, 2% там. Це краще ніж брати внутрішню позику під 14%.
показати весь коментар
19.11.2020 11:03 Відповісти
"Брати". Це все, чим займався Порошенко усю каденцію. І крав би ще довго, якби не забув ще й "ділитись" Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 8308
показати весь коментар
19.11.2020 11:12 Відповісти
ну все, Порошенка нет, теперь никто не мешает Зеле послать МВФ в дупу.
показати весь коментар
19.11.2020 11:16 Відповісти
Нікого він не посилає, йому просто не дають. Тому що тупий, і не зміг обдурити обіцянками судової реформи і створенням антикорупційних органів, як це зробив брехун міжнародного класа Порошенко. Але, в принципі, зараз тупа Зелень отримує в основному за гріхи Порошенка, у випадку свідомо спотвореної Порошенком судової гілки влади це безумовно.
показати весь коментар
19.11.2020 11:23 Відповісти
А можно вопрос? Порошенко-вор, брехун, Зеленский-тупой, кого вы видите президентом Украины, который наведет порядок в стране?
показати весь коментар
19.11.2020 11:30 Відповісти
путєна он видит...это ольгинский глист
показати весь коментар
19.11.2020 11:40 Відповісти
Взагалі то того неповажного пана в Україні звуть <*******. А не "путєн", дєд", "обнульонний" та інші кацапські меми. Тож іще питання, хто тут "ольгинский глист".
показати весь коментар
19.11.2020 11:46 Відповісти
И все таки...?
показати весь коментар
19.11.2020 12:08 Відповісти
ггг) погонялы дед и обнуленньій в Украине не используют, кацапик)) учи матчасть. Так все же, как там пагодка в Ольгино?
показати весь коментар
19.11.2020 15:21 Відповісти
Рост экономики-это когда увеличивается казна государства.И это происходило всего три раза за время независимости.1) 1997-1999.после введения гривны в 1996.2)2005г. с апреля по ноябрь.отмена бартера и изменения на таможне.3)2015-2018 отказ от газовой зависимости от рашки и началось реформирование государственных институтов.Кредиты брались любой властью всегда!!! Без них на данный период времени и ранее Украине не обойтись!!! Наше общество не реформировано, а представители власти(более 90%) отстаивают совковый подход к преобразованиям.С приходом зелени(выбор совкового рабского безмозглого народа) совок ещё сильнее начал проявляться.Причём более цинично и вульгарно чем при союзе._Зеленский глубочайший совок,которому уж очень хочется авторитарного управления.Экономика начнёт стремительно развиваться после того, когда в стране будет выпускаться ТОВАР. А товар- это то что продаётся и покупается и не зависимо от того кто является собственником и какая форма собственности.Это не ВВП о котором часто говорят политики без разъяснений(особенно любил азиров).И для этого в стране должны быть созданы определённые условия.Это первостепенная задача государства.А если их нет,то и без кредитов не обойтись кто-бы не приходил к власти.На сегодня ГЛАВНЕЙШЕМ не в коем случае их нельзя брать у РФ. (Азаров с яником уже брали и другие страны) Результат сплошная жопа.Даже под 0%!!!!!!
показати весь коментар
19.11.2020 11:45 Відповісти
Работают слуги народа по-дебильному, вот вам денег никто и не даст.
показати весь коментар
19.11.2020 10:57 Відповісти
Злізти з голки кредитів - першочергове завдання. Не буде кредітів - не буде масового казнокрадства.
показати весь коментар
19.11.2020 11:02 Відповісти
Оце точно, бо як Кучмі перший раз дали кредит МВФ, який миттєво розікрали при прем'єрі Ющенко, що був міжнародний шкандаль, так і продовжувалось і при Ющенку-президенті, і при Януковичі, і при Порошенку, і при Зеленському - розкрадали повністю або частково усі кредити, "патріотично" не роблячи жодної різниці між кацапськими, американськими, китайськими чи европейськими грошима Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 434
показати весь коментар
19.11.2020 11:07 Відповісти
А может лучший вариант - это посадить казнокрадов?
показати весь коментар
19.11.2020 11:26 Відповісти
Для цього потрібно змінити владу, а влада бере кредити і платить зарплатню мєнтам, бюрократам, суддям, прокурорам, військовим - за рахунок усього населення, якому ці кредити доведеться віддавати. Треба залишити владу без грошей. Це аксіома, яку розуміє навіть така дилетантка, як пані Тихановська в Білорусі.
показати весь коментар
19.11.2020 11:34 Відповісти
Тогда и к вам вопрос. На кого поменять?
показати весь коментар
19.11.2020 11:55 Відповісти
Как вы считаете, при лечении тяжелобольного стоит отказываться от дорогих лекарств, которые все равно не дойдут до больного из-за вороватых врачей и медперсонала или все таки лучше отстранить от лечения воров в белых халатах?
показати весь коментар
19.11.2020 12:05 Відповісти
Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 6364 хто їх посадить? Була особа, котра почала руйнувати "круговую поруку" - але цю особу швідко відсторонили від влади та зацькувало насєлєніє...
показати весь коментар
19.11.2020 11:56 Відповісти
Цэ хто?
показати весь коментар
19.11.2020 11:59 Відповісти
ЮВТ
показати весь коментар
19.11.2020 12:02 Відповісти
Да ну нах? Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 1913
показати весь коментар
19.11.2020 12:06 Відповісти
Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 8794 Ото ж! Щоби це зрозуміти потрібно хоч би прочитати Вікі, не кажучи вже про матеріали, коли була віце - прем*єром по ТЕКу ...Донецькі бандюки аж візжали від нєгодованія та до Кучми побігли жалобитись, коли вона відібрала бартерний "схематоз" у енергетіці....Єдиний держдіяч, котрий відібрав у бандюків та повернув у казну майже 32 мільярди грн.!
показати весь коментар
19.11.2020 12:18 Відповісти
Президент Порошенко
Правительство Яценюка 2014-2016
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 132 800 гривен.
На момент передачи полномочий остатки бюджетных средств составляли 89.770 млрд. гривен.
Правительство Гройсмана 2016-2019
В момент принятия полномочий остатки государтвенных средств в бюджете составляли 89.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
Президент Зеленский
Правительство Гончарука август 2019- март 2020
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Правительство Шмыгаля март 2020 - по нынешнее время
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Состоянием на По состоянию на 01.11.2020 г., не профинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь. Вероятный дефицит бюджета на конец 2020 года - 300-330 млрд. гривен. timeze2019.blogspot.com
показати весь коментар
19.11.2020 11:04 Відповісти
До влади прийшло зелене брехливо бидло ,але як себе рекламувало--найкращі,найрозумніші,найкрасивіши. Порошенко передав країну яку поважав весь світ (крім фашистів росіян),без України нічого не вирішувалось, економіка поступово підіймалась,і ішли до ЄС і НАТО. А зараз на всіх напрямках провали,але євреї скрізь кричать--все хорошо. Народ,коли ти почнеш думати головою,а не бупою?
показати весь коментар
19.11.2020 11:15 Відповісти
А що ще цьому Мокану говорити? Що не те, що траншу, а й навіть самої місії не чекати! ? Той меле, що попало! Гароно було в ...ОПУ посилати МВФ у відосіках, гарно було кричати на стадіоні про "понабирали кредити" - так можна говорити, коли ніх..на не знаєш в економіці! Насєлєнію це сподобалось... І махльожі - з НБУ, з антикорупційними органами, з ковідним фондом, отриманим під "чєсноє благародноє слово"... А тепер - на колінах готові повзати, бо і в цьому році - повна ... ОПУ, а на 21 рік верстають бюджет з врахуванням кредитів МВФ, які можуть тупо не отримати!
показати весь коментар
19.11.2020 11:32 Відповісти
Правда в том, что в этом году никакого транша Украине не видать. Зелупни думают, что могут любые враки европейцам тереть, раз те в рожу не плюют. А на деле европейцы таких лживых подонков уйму перевидали, просто воспитание и протокол не позволяют прямо в лицо послать
показати весь коментар
19.11.2020 11:42 Відповісти
И шо?
Новогодние Мальдивы - тю-тю?
Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 2449
показати весь коментар
19.11.2020 11:50 Відповісти
Они предпочитают Оман.
показати весь коментар
19.11.2020 11:58 Відповісти
Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 2223
показати весь коментар
19.11.2020 12:22 Відповісти
нє, нє, нє! Сракобородько сказав в серіалі без МВФ - значить без МВФ!!!
показати весь коментар
19.11.2020 12:23 Відповісти
нужно сделать все что-бы этот малоПИД,,,роский , бенин нарко-Дегенерат со своим Сбродом не получил ни копейки, потому что эти бабки будут в кармане у бени и ахмета, а их отсутствие ускорит конец этого ********* цирка.....
показати весь коментар
19.11.2020 12:27 Відповісти
«Репутація держави найточніше визначається сумою, яку вона здатна взяти в борг».© Сер Вінстон Черчілль.
показати весь коментар
19.11.2020 13:22 Відповісти
 
 