Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Україна розраховує отримати транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.
Про це заявив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Справді, два транші вже не отримаємо. Це точно. Зараз ідеться про отримання траншу наприкінці цього року або на початку наступного. Також до цього прив'язана макрофінансова допомога ЄС, яка становить 600 млн євро", – пояснив він.
Мокан спростував інформацію про те, що програма під загрозою:
"Триває взаємодія і комунікації. Міністр фінансів протягом дня до засідання уряду і після комунікував з приводу проєкту бюджету", – додав представник Кабінету Міністрів.
Топ коментарі
+43 саша паламарчук
показати весь коментар19.11.2020 09:55
+24 andriy shevchenko 35d270e5
показати весь коментар19.11.2020 10:00
+17 5 копійок
показати весь коментар19.11.2020 09:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Так ось вони були впевнені, що мАлАдой нарідний презЕдент поведе їх в ЄС та НАТО, тим більше, що Порошенко закріпив це в Конституції. Головне, що він поборе олігархів. І аргумент, що його хазяїн самий жадібний і безпринципний олігарх країни, не хотіли чути.
"Фирташ продавал тихонько газ" - давайте цену для населения на 2014 год и на 2019 год.
"Ахметов - э/э" - давайте цену для населения на 2014 год и на 2019 год.
"дороги строились" - где?
Потому что кинуть кредитора можно только один раз.
Мнения / Общество 19-ноя, 03:249 1 145 0
«Сегодня произошло событие, которое прекрасно иллюстрирует ситуацию в Украине и наши перспективы. Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Финал общения обе стороны озвучили дипломатично, но результат понятен. До конца этого года мы не получим денег от МВФ», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
«Зеленский подвел итог разговора словами: "На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены".
Сразу после этого вспоминается, как сменили руководство в Нацбанке, хотя МВФ просили этого не делать и продолжалась атака на антикоррупционные органы с целью взять их под контроль, хотя МВФ предупреждал, чтоб Зеленский и его камарилья это прекратила. Но они не прекратили.
"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - добавил Зеленский.
После этой фразы он уже не похож на Голобородько из сериала "Слуга народа", который слал МВФ в ж*пу, а все больше напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, и понятно, что он уже готов принять в любом количестве и с любой стороны.
Кристалина Георгиева после разговора с Зеленским написала в Твиттере: "Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах".
Ценя её дипломатичность можно перевести этот твит с официального языка на понятный Зеленскому:
- Вова, не пытайся взять под контроль НБУ, и не лезь своими корявый ручонками к антикоррупционным органам. Тогда будет о чем говорить. Пока не поймёшь эти простые вещи и не перестанешь факапить, то и на сотрудничество с пересмотром программы восстановления кредитования можешь не рассчитывать. А звонить друг другу можем и дальше. Мы же интеллигентные люди, а не лохи какие-то.
Так что Зеленский не смог разжалобить МВФ даже своим нахождением в VIP-палате Феофании.
И выбор у него теперь один - умнеть и слушать компетентных людей. Или довести все до коллапса в государстве. И это не только об МВФ», - завершает Береза.
Правильно - Порошенко. При нем НБУ и Минфин неправильный меморандумс МВФ подписали. Нет, шоб просто так деньги брать и ничего взамен не давать...
Правда правительству Порошенко МВФ деньги выделял без проблем. Но то такое - это для зебилов не аргумент, как и рост экономики с ВВП при Порошенко.
Врут, капиталисты проклятые?
Те що економіка за Петра зростала - то ФАКТ з яким згодні міжнародні експерти.
Кто бы мог подумать!
"Все эти годы они искуссно маскировались под порядочных людей".
Правительство Яценюка 2014-2016
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 132 800 гривен.
На момент передачи полномочий остатки бюджетных средств составляли 89.770 млрд. гривен.
Правительство Гройсмана 2016-2019
В момент принятия полномочий остатки государтвенных средств в бюджете составляли 89.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
Президент Зеленский
Правительство Гончарука август 2019- март 2020
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Правительство Шмыгаля март 2020 - по нынешнее время
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Состоянием на По состоянию на 01.11.2020 г., не профинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь. Вероятный дефицит бюджета на конец 2020 года - 300-330 млрд. гривен. timeze2019.blogspot.com
Новогодние Мальдивы - тю-тю?