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Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах

Новини Цензор.НЕТ Події

Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах

Глибина посухи, яка прийшла до окупованого Криму, перевершила всі очікування. Води у водосховищах залишилося вкрай мало.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Крим" заявив Директор з виробництва ГУП РК "Вода Криму" Ігор Данилович.

"Глибина посухи, яка спіткала наш Крим, вона перевершила всі очікування. Тут і ми - організація, яка експлуатує ці мережі, і наука, і все населення Сімферополя, всі, звичайно, не очікували, що настільки буде посуха", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

На сьогодні основними джерелами водопостачання Сімферополя є Аянське, Сімферопольське і Партизанське водосховища.

"Сьогодні за проєктного обсягу 36 млн Сімферопольського водосховища залишилося 4,9 млн. Партизанського - 34 млн проєктного, залишилося 5 млн кубів. І в Аянському - 3,9 млн проєктний обсяг. Залишилося лише 300 тисяч метрів кубічних", - повідомив Данилович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти пояснюють нестачу воду в Криму "крадіжкою"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+72
Коли крадеш чемодан перевіряй, щоби у нього ручка була, бо задолбаєшся його тягати
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19.11.2020 10:08
+45
Не так страшні кацапи, як їх українські Слуги.
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19.11.2020 10:13
+32
Желаю вам кРисчяне теплой и бесснежной зимы!!! И побольше камней с неба
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19.11.2020 10:08
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Коли крадеш чемодан перевіряй, щоби у нього ручка була, бо задолбаєшся його тягати
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19.11.2020 10:08 Відповісти
Ручку биндерафцы и злобный Порошенко не давали взять.

Но не все потеряно. Если ЗЕ будет продолжать отводить ВСУ и херить отношения с Западом, то ручку от чемодана заберут.
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19.11.2020 10:11 Відповісти
Не так страшні кацапи, як їх українські Слуги.
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19.11.2020 10:13 Відповісти
Кацапам МКС нужно срочно возвращать на Землю, а точнее в Крым. На станции есть установка которая очищает мочу до питьевого состояния Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 8822
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19.11.2020 10:24 Відповісти
краще усіх крисчан на МКС відправити
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19.11.2020 10:26 Відповісти
а вот так ВОТ! Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 2799
Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 115
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19.11.2020 10:34 Відповісти
Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 5214
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19.11.2020 10:41 Відповісти
сразу на луну на грузовых ракетах
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19.11.2020 11:20 Відповісти
"Батут" работает теперь только у Илона Маска, у рф похоже нечем их больше отправлять туда.
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19.11.2020 12:02 Відповісти
...особливо коли валіза наповнена непотрібною цеглою
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19.11.2020 10:27 Відповісти
Скоріше камнямі с нєба!
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19.11.2020 10:43 Відповісти
Они не знали, что ручка отстегивается, а второй ее конец намертво прикреплен к хозяину. Думали чемодан "он инклюзив", со всеми примочками
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19.11.2020 10:44 Відповісти
Так вони ж кажуть, що своє забрали? Їх була авоська дірява і та у татар крадена, а вертати чемодан шкіряний, та ще й ручкою?
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19.11.2020 10:47 Відповісти
Желаю вам кРисчяне теплой и бесснежной зимы!!! И побольше камней с неба
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19.11.2020 10:08 Відповісти
А почему таки теплой? Нехай будет мороз, но без снега.
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19.11.2020 10:11 Відповісти
Вітру теж не завадить, штормового в севастополь.
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19.11.2020 10:26 Відповісти
Крым - это горная местность, поэтому ветра там не такие сильные и климат всегда считался мягче. Почему собственно там росли, пальмы, хурма, гранат, *********...
Ветер там может быть только в прибрежных районах не являющихся бухтами
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19.11.2020 10:48 Відповісти
Попрошу подробнее про ********* которые растут в Крыму. В Гугле единственный "********" расположен возле Симферополя.
Джанкойи Красноперекопск - степной Крым с ветрами и засуой.
Субтропики они южнее - узкая полоска Абхазии и Аджарии.
География 6 или 7 класс.
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19.11.2020 10:58 Відповісти
Крым - это горная местность Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 7004. Сідай "Два".
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19.11.2020 11:19 Відповісти
А он видно никуда дальше Ялты в Крыму не выезжал.
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23.11.2020 15:41 Відповісти
По канонам ислама, в качестве туалетной бумаги нужно использовать гладкие камни. Теперь в Крыму бабы научатся подмываться камнями, ведь они же с неба.
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19.11.2020 10:32 Відповісти
Ниче им не привыкать, они люди закаленные совком, могут и щебенкой!
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19.11.2020 10:49 Відповісти
Наждачкою.
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19.11.2020 11:20 Відповісти
Срочно надо строить уринапровод !!! Глубина засухи превзошла все ожидания: в оккупированном Крыму рассказали, сколько осталось воды в хранилищах - Цензор.НЕТ 2226
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19.11.2020 10:09 Відповісти
Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 8145
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19.11.2020 10:35 Відповісти
А бурят-то, савсьем плох !!! Кукуха конкретно посунулась. Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 157
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19.11.2020 11:22 Відповісти
пукин вепс, а не бухят
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19.11.2020 12:29 Відповісти
Шо, даже нема как чайку попить?
"Глубина засухи постигла" - это шо? Так даже наше потерпевшее не смогло бы сформулировать.
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19.11.2020 10:10 Відповісти
Глубина засухи превзошла все ожидания: в оккупированном Крыму рассказали, сколько осталось воды в хранилищах - Цензор.НЕТ 3344 Глубина засухи превзошла все ожидания: в оккупированном Крыму рассказали, сколько осталось воды в хранилищах - Цензор.НЕТ 3344 Глубина засухи превзошла все ожидания: в оккупированном Крыму рассказали, сколько осталось воды в хранилищах - Цензор.НЕТ 3344 .....они считают это засухой!!!!?????
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19.11.2020 10:12 Відповісти
глубина засухи которая постигла НЕ ваш крым
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19.11.2020 10:14 Відповісти
а что камни с неба запивать нечем?
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19.11.2020 10:15 Відповісти
2 год по Украине дождей нет..... нах нам погода а Крыму, скоро у самих воды не будет...
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19.11.2020 10:19 Відповісти
Точно, целых два года и не одного дождя, похмелись
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19.11.2020 11:38 Відповісти
Дибилоид - ты смотрел уровень воды в реках своего региона?
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19.11.2020 11:47 Відповісти
Як прекрасєн Руцкій мір Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 8942
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19.11.2020 10:20 Відповісти
Берите лапаты и капайте...
🤣
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19.11.2020 10:21 Відповісти
просто взомнили себя бохами. а Програмер отмониторил и прикольнулся над их Hybris-ом, дав им возможность походить по воде, аки по суху )
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19.11.2020 10:21 Відповісти
Глубина засухи превзошла все ожидания, приходится оккупантам пить целебную воду со дна водохранилищ, где всякие многолетние отложения грязи, ила, гниющих органических остатков. Как сказал известный украинский политик со звучной фамилией Москаль, лучше уже пить мочу.
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19.11.2020 10:24 Відповісти
Не стоит делать вид, что водохранилища возникли сами по себе. Их построили в вполне определённое время, определённые люди за деньги бюджета определённой Республики.
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19.11.2020 10:25 Відповісти
Лишенные воды для женской гигиены жены понаехавших в Крым российских военных скоро начнут вонять так, что учуют на побережье Турции и заявят официальный протест.
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19.11.2020 10:28 Відповісти
Кацапы, учите классику! Вам просто надо купить билетов пачку! Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 7348
Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 4458
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19.11.2020 10:37 Відповісти
Не факт, что водокачка будет в комплекте с водой Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 9074
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19.11.2020 11:24 Відповісти
Пускай это будет им сюрпризом. Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 381
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19.11.2020 11:26 Відповісти
Нє скіглітє, московські свіні і їх українські воші. Живіть у багнюці, ви нам зовсім не цікаві. Нам цікава тільки наша, кримськотатарська земля - Крим, яка є його власністю. Коли будемо повертами Крим, всі воші мають сісти на своїх московських свиней і чухати через міст на "родіну". В Україні ви більше не потрібні.
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19.11.2020 10:38 Відповісти
Головне щоб зрадники на чолі з Зеленським не додумалися російським окупантам воду поставляти!
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19.11.2020 10:39 Відповісти
Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 4060
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19.11.2020 10:42 Відповісти
Не очень понял смысл размещения этой "новости". Как засуха или дефицит воды, помогут нам вернуть Крым?
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19.11.2020 10:42 Відповісти
А как вообще размещение какой то новости, может помочь тебе в чем то?!
А сам дефицит воды очень даже может помочь вернуть Крым. Во первых: у самих Крымчан в головах наконец то прояснится, где было лучше...А во вторых у самих расеян появится мысль, что Крым весьма болезненно давит на их карманы и вообще он им не очень то и был нужен!!!
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19.11.2020 10:53 Відповісти
Дима, ты меня извини, но у тебя логика и рассуждения 10-и летнего мальчика. Все намного печальнее и сложнее. 80% крымчан ЗА россию руками и ногами. 70% считают что россия делает для Крыма в 10 раз больше чем делала Украина. 60% считает что воду перекрыли, т.к. в Украине "фашисты и бандеровцы" ненавидящие русских. А в самой рашке, люди считают что "на их карманы" влияют санкции. А санкции ввели "проклятые пиндосы" что бы уничтожить мирового конкурента в лице "вяликой россии". Там единицы людей, которые понимают что санкции связаны с Крымом в т.ч.
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19.11.2020 11:11 Відповісти
Может так они по началу и думали, но понемногу в самой Расее нарастает недовольство властью и вместе тем уверенность, что виноват Запад с мифическим НАТО, сменяется на уверенность, что виновата власть (причем во всем подряд, включая похмелье с утра, снижение потенции и т.п.)...Аналогичный процесс происходит в Крыму! Причем в больших масштабах! Не надо забывать, что было основным доходом крымчан!!! Есть там конечно отдельная категория упоротых (пенсионеры и жители Севастополя, которые в основном выиграли), но они не составляют 80% населения!!!
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19.11.2020 11:44 Відповісти
Опыт СССР показывает, что в дуэли "телевизор против холодильника" в конце концов побеждает холодильник.
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19.11.2020 11:11 Відповісти
А камни с неба есть?
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19.11.2020 10:45 Відповісти
Так з неба ж дощ щоденно йде)))Правда із каміння.Ну то таке....гризіть падлюки
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19.11.2020 10:54 Відповісти
Крысюки, просiть воду у *****: Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 9007

Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 9450
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19.11.2020 11:14 Відповісти
Глубина тупости а хамства рассейян превзошла все ожидания, и это независимо от засухи в Крыму
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19.11.2020 12:28 Відповісти
Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах - Цензор.НЕТ 3180
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19.11.2020 12:47 Відповісти
Искандеры резиновые, грудь силиконовая. Смешно.
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19.11.2020 12:55 Відповісти
Крым должен стать солончаковой пустыней!!! Так сказать вернуться к своим скрепам...
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19.11.2020 13:05 Відповісти
 
 