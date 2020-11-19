Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах
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Глибина посухи, яка прийшла до окупованого Криму, перевершила всі очікування. Води у водосховищах залишилося вкрай мало.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Крим" заявив Директор з виробництва ГУП РК "Вода Криму" Ігор Данилович.
"Глибина посухи, яка спіткала наш Крим, вона перевершила всі очікування. Тут і ми - організація, яка експлуатує ці мережі, і наука, і все населення Сімферополя, всі, звичайно, не очікували, що настільки буде посуха", - сказав він.
На сьогодні основними джерелами водопостачання Сімферополя є Аянське, Сімферопольське і Партизанське водосховища.
"Сьогодні за проєктного обсягу 36 млн Сімферопольського водосховища залишилося 4,9 млн. Партизанського - 34 млн проєктного, залишилося 5 млн кубів. І в Аянському - 3,9 млн проєктний обсяг. Залишилося лише 300 тисяч метрів кубічних", - повідомив Данилович.
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Но не все потеряно. Если ЗЕ будет продолжать отводить ВСУ и херить отношения с Западом, то ручку от чемодана заберут.
Ветер там может быть только в прибрежных районах не являющихся бухтами
Джанкойи Красноперекопск - степной Крым с ветрами и засуой.
Субтропики они южнее - узкая полоска Абхазии и Аджарии.
География 6 или 7 класс.
"Глубина засухи постигла" - это шо? Так даже наше потерпевшее не смогло бы сформулировать.
🤣
А сам дефицит воды очень даже может помочь вернуть Крым. Во первых: у самих Крымчан в головах наконец то прояснится, где было лучше...А во вторых у самих расеян появится мысль, что Крым весьма болезненно давит на их карманы и вообще он им не очень то и был нужен!!!