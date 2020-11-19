У дев'яти областях України завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 19 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в дев'яти областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 52,8%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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Т.е. кол-во областей с загруженностью более 50% - сокращается в то время как эпидемия растет? Кто-то лжет...
12 ноября
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https://censor.net/ru/news/3230603/zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_v_shesti_oblastyah_ukrainy_minzdrav_infografika
Вчера, 18 ноября
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Как так? Кто-то врет.