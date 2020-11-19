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У дев'яти областях України завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У дев'яти областях України завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 19 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в дев'яти областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 52,8%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Також читайте: Від коронавірусу в Києві за добу померли 34 людини, одужали - 459, виявлено рекордні 1 348 випадків, - Кличко

У девяти областях України завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50%, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Шота странно. На той неделе было вроде 4. Вчера то ли 5 то ли 7. Сегодня 9.
Т.е. кол-во областей с загруженностью более 50% - сокращается в то время как эпидемия растет? Кто-то лжет...
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19.11.2020 10:20 Відповісти
Правильно. Там где территории чистые и не распыляют соли тяжелых металлов, нет 5G, нет и химических пульмонитов, то есть отравлений солями тяжелых металлов. Химические пульмонити похожи на коронавирусные тяжелые пневмонии, поэтому их под одну гребенку с короновирусом регистрируют. Хватит дурить людей и травить гадостью, сатанисты зеленые.
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19.11.2020 10:24 Відповісти
Вот.
12 ноября
6 областей
https://censor.net/ru/news/3230603/zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_v_shesti_oblastyah_ukrainy_minzdrav_infografika

Вчера, 18 ноября
8 областей
https://censor.net/ru/news/3231706/zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_v_vosmi_oblastyah_ukrainy_minzdrav_infografika

Сегодня 9.
Кол-во ежедневных случаев растет ото дня ко дню.
Как так? Кто-то врет.
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19.11.2020 10:22 Відповісти
"Непредсказуемая" вещь статистика, особенно статистика Минздрава В девяти областях Украины загрузка коек в больницах не превышает 50%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4131
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19.11.2020 10:23 Відповісти
И не говори. Вот недавно госстат опубликовал данные по смертности. В условиях терзающей страну пандемии... на 9к меньше прошлого, здорового, года...
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19.11.2020 10:26 Відповісти
Когда людей с ковид и пневмонией не принимают ни в одну больницу города потому, что нет мест, Минздрав рапортует , что загрузка "не превышает 50% ". Успокаивают оставшихся в живіх
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19.11.2020 10:41 Відповісти
- А это опять-таки случай так называемого вранья! (c)
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19.11.2020 11:14 Відповісти
То есть в багдаде все спокойно?!
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19.11.2020 11:20 Відповісти
 
 