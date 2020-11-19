Наданий Україні пакет підтримки ЄС у 190 млн євро охоплює охорону здоров'я, бізнес і креативний сектор, - Маасікас

Наданий Європейським Союзом Україні пакет підтримки в EUR190 млн охоплює, зокрема, підтримку культури і креативного сектору України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це зазначає глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"ЄС продемонстрував солідарність з Україною перед обличчям кризи пандемії, швидко мобілізувавши пакет підтримки на 190 млн євро, що охоплює кризу в галузі охорони здоров'я і полегшення соціально-економічного становища, зокрема для малих і середніх підприємств, який також охоплює креативний сектор, вразливі групи та цивільне суспільство", - сказав Маасікас на форумі "Креативна Україна" в Києві у четвер.

"Культура і креативність залишаться в центрі нашої співпраці, як сам сектор, так і як набір поглядів і цінностей, які, я впевнений, ми поділяємо з українським народом", - додав глава представництва ЄС.

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