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Наданий Україні пакет підтримки ЄС у 190 млн євро охоплює охорону здоров'я, бізнес і креативний сектор, - Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наданий Україні пакет підтримки ЄС у 190 млн євро охоплює охорону здоров'я, бізнес і креативний сектор, - Маасікас

Наданий Європейським Союзом Україні пакет підтримки в EUR190 млн охоплює, зокрема, підтримку культури і креативного сектору України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це зазначає глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"ЄС продемонстрував солідарність з Україною перед обличчям кризи пандемії, швидко мобілізувавши пакет підтримки на 190 млн євро, що охоплює кризу в галузі охорони здоров'я і полегшення соціально-економічного становища, зокрема для малих і середніх підприємств, який також охоплює креативний сектор, вразливі групи та цивільне суспільство", - сказав Маасікас на форумі "Креативна Україна" в Києві у четвер.

"Культура і креативність залишаться в центрі нашої співпраці, як сам сектор, так і як набір поглядів і цінностей, які, я впевнений, ми поділяємо з українським народом", - додав глава представництва ЄС.

Також читайте: Європейські лідери обговорять заходи спільного реагування на COVID-19

Автор: Наталя Джума
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Какие 190 млн.
Только в Бюджете дыра 200 млрд.! На эти деньги будут недофинансированы ... практически все.
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19.11.2020 11:43 Відповісти
В США виділено в пакеті підтримки $484 мільярдів на підтримку американського бізнесу тож порівняйте.
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19.11.2020 11:56 Відповісти
Османскому ослу на таблеточки выделили !
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19.11.2020 12:02 Відповісти
какая разница, что охватывает. Украдут всё!
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19.11.2020 15:43 Відповісти
 
 