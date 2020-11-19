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Гендиректор київського заводу "Радар" підозрюється в знищенні держмайна на 3,6 млн

Новини Цензор.НЕТ Події

Гендиректор київського заводу

Правоохоронці повідомили генерального директора ВАТ "Київський завод" Радар "про підозру в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Слідством встановлено, що внаслідок неналежного виконання генеральним директором своїх службових обов’язків щодо збереження й ефективного використання державного майна, під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовником повністю знищено 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "РАДАР"", - зазначається в повідомленні.

Внаслідок вказаних дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.

Також читайте: Ексліквідатора "Київського радіозаводу" судитимуть за незаконний продаж майна зі збитками в 46 млн грн, - Офіс генпрокурора

Київський завод "Радар" - базове підприємство авіапрому України з виробництва бортових радіолокаційних комплексів, метеонавігаційних станцій, апаратури спеціального призначення. Монополіст із виробництва радіолокаційних станцій типу "Гроза", "Буран", "9Б-1101К".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Надо действительно разкрыть, обрисовать ситуацию, а уж потом давать оцэнку действиям на публику. Больно уж много фэйков обсасывается .
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19.11.2020 11:26
+3
Поясню для не місцевих: територія заводу Радар знаходиться в центрі міста (між метро Олімпійська та Палац Спорту), і земля там коштує просто нереальних грошей. Ясна річ, в умовах дикого капіталізму такий актив довго простоювати просто так не міг за визначенням. Ось його і прибрали до рук, побудувавши великий житловий масив преміум-класу "Бульвар фонтанів".
Аналогічна ситуація в Києві ще з декількома підприємствами ВПК, що були доведені до банкрутства з метою будівництва житлової нерухомості на їхніх площах. Зокрема, НВО "Сатурн".
Все це робилося ще в 2005-2010 роки, дивно що тільки зараз це почали рощкручувати
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19.11.2020 11:31
+2
пол завода вообще по какой-то схеме продали Гавришу и там теперь строят очередной ЖК.
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19.11.2020 11:24
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А зачем нам вообще радары? параша ж никогда не нападет на Украину и не применит авиацию!!!! Да, зебобы? Гендиректор киевского завода "Радар" подозревается в уничтожении госимущества на 3,6 млн - Цензор.НЕТ 4388
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19.11.2020 10:46 Відповісти
Вообще-то тут не "ненадлежащее исполнение обязанностей", а явное вредительство с целью подрыва обороноспособности страны.
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19.11.2020 10:57 Відповісти
Интересно, что это было за 9 снесенных "зданий", если каждое в среднем по цене, как паркоместо в гараже? В 2008 на Радаре было 320 000 м2 площадей, для производства хватало 20 000, остальные по тогдашним ценам стоили 1 000 000 000 баксов, но дохода вообще не давали и при этом никто не судил директоров за ненадлежащее использование капитала.
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19.11.2020 11:01 Відповісти
що за метушня ментівська? ну розвалили декілька руїн нікому не потрібних, то відразу справу шиють? Всі ознаки рейдерства
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19.11.2020 11:01 Відповісти
Поясню для не місцевих: територія заводу Радар знаходиться в центрі міста (між метро Олімпійська та Палац Спорту), і земля там коштує просто нереальних грошей. Ясна річ, в умовах дикого капіталізму такий актив довго простоювати просто так не міг за визначенням. Ось його і прибрали до рук, побудувавши великий житловий масив преміум-класу "Бульвар фонтанів".
Аналогічна ситуація в Києві ще з декількома підприємствами ВПК, що були доведені до банкрутства з метою будівництва житлової нерухомості на їхніх площах. Зокрема, НВО "Сатурн".
Все це робилося ще в 2005-2010 роки, дивно що тільки зараз це почали рощкручувати
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19.11.2020 11:31 Відповісти
І ви хочете сказати що, директор заводу з власної волі, власним розпорядженням відчужив половину території державного підприємства і передав їх у чиюсь власність? Не смішіть.
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19.11.2020 13:06 Відповісти
А де я написав, що директор діяв один?
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19.11.2020 15:19 Відповісти
Бульвар Фонтанів побудований на місці колишнього військомату та Київського виноробного заводу. Там вул. Саперне поле. Радар трохи в стороні, ближче до "України"..
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19.11.2020 15:21 Відповісти
пол завода вообще по какой-то схеме продали Гавришу и там теперь строят очередной ЖК.
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19.11.2020 11:24 Відповісти
Надо действительно разкрыть, обрисовать ситуацию, а уж потом давать оцэнку действиям на публику. Больно уж много фэйков обсасывается .
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19.11.2020 11:26 Відповісти
Указанная сума 100крат занижена.
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19.11.2020 11:31 Відповісти
Тю, на АТЕКу вже років з 10 у пейнтбол на руїнах цехів грають і усім до сраки.
На Реле та автоматики набудували житлових будинків замість цехів.
На Київтрактородеталі, Точелектроприладі, Станкозаводі від виробництва залишилися лише ріелтори з оренди та бухгалтерія.
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19.11.2020 11:54 Відповісти
зато там теперь ЖК Престиж Холл
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19.11.2020 12:03 Відповісти
Це, по 400 000 грн за будівлю? Він що, зніс вагончики на базі відпочинку? Мені зараз просто важко уявити 9 будівель по ціні в 400 000 на підприємстві в м. Київ.
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19.11.2020 13:00 Відповісти
Читаю вікі: В июне 2020 «Укроборонпром» разрешил продажу площадей киевского завода «Радар», расположенного в центральном районе украинской столицы. Вместе с планами застройки покупатель получит военный архив и остатки производства все еще уникальной техники.

Это что шутка? Зачем оставлять производственные линии?
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19.11.2020 20:24 Відповісти
 
 