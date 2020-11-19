"Слуга народу" Гетманцев пояснив, навіщо будують дороги під час пандемії: "Хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути"
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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому держава продовжує будівництво доріг під час пандемії коронавірусу.
Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому" відповідаючи на коментар, що сам Гетманцев, важко перехворівши на COVID-19, підтримав виділення половини коштів із коронавірусного фонду бюджету на будівництво доріг, передає Цензор.НЕТ.
"Тут все дуже просто. Коронавірусний фонд на сьогодні використаний на 60%, про що можна дізнатись в онлайн-режимі на сайті Мінфіну. Там же можна побачити, скільки коштів недовикористано МОЗ, – жодна стаття не вибрана повністю. Кабмін минулого тижня перерозподілив десь до мільярда на обладнання киснем ліжок, забравши ці гроші з доріг. Тобто ми не можемо говорити про те, що гроші забрали у медицини і спрямували на дороги. Бо тих коштів, які використовуються сьогодні у "Covid"-фонді, достатньо, аби виконати ті плани, які МОЗ ставить для протидії коронавірусу. Будуть потрібні ще гроші – ще перерозподілять, бо протидія вірусу – абсолютний пріоритет. Якщо йдеться про 25 млрд, які залишилися у фонді, то всі вони можуть бути використані на медичні цілі, але запиту такого від МОЗ немає, заходів, розпланованих на ці гроші, також нема.
Щодо доріг є два моменти. Перший – хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути. І це не завжди можливо. А другий – в умовах важкої економічної кризи, в яких перебуває Україна і весь світ, дороги – якраз те, в що ми вкладаємо гроші, аби створити робочі місця, підтримати розвиток нашої економіки. Інвестиції в інфраструктуру – це ще і створення робочих місць. За статистикою, за дев’ять місяців єдиний сектор економіки, який зріс у нас з початку року, попри коронакризу, — будівництво. І зросло воно якраз завдяки цим програмам, які є безпрецедентно масштабними. За те, що ми в коронакризу не забуваємо про дороги, думаю, за декілька років нас добрим словом згадають", - пояснив Гетманцев.
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- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень, а мертвих - на кладовище… Це, як анекдот, я опублікував ще влітку... Тепер питання - "Хто такий Гетьманцев?"
Померать под любимый сериал, Зе шобле будет намного спокойнее..
Простите, но в этом правительстве есть хоть один вменяемый человек?
Ведь после дефолта будет не с кого ответ спросить, они же будут только тупо улыбаться, прикидываться дурачками и нести вот такую вот ахинею.
Швидко привезти можна по ВЖЕ побудованій дорозі, а не по тій, яка перерита і тільки будується.
Навіть ця відмазка зебільна, чи на зебілів розрахована.
ВО ВТОРЫХ, - Я НЕ ЗНАЮ ТАКОЙ НАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ ИЛИ НАРОДА. НЕТ ТАКОГО ЭТНОСА. И НИ КОГДА НЕ БЫЛО.
Якщо добрим словом вважати мат то Гєтманцєв правий на сто відсотків. І на рахунок того, що поминати з тими словами будуть дуже довго - теж правда. Можливо, навіть довше, ніж про це думає сам Гєтманцєв.
а враховуючи, що зеленські більше ні на що не здатні, то ця злива й не припиняється.
Нужно его выпороть на конюшне.
Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий…
Чому МОЗ не зміг освоїти виділенні кошти ніхто не цікавився? Кругом у нас все настільки прекрасно з лікуванням і все в такому шоколаді що, вже ніхто не знає, як його покращити? Так охвігєнно працює медична індустрія що, медичним киснем вже зварювальники варять арматуру на будівництві? Чи може в міністерстві погризлися за потоки і заблокували всі проекти? Хоча, я особисто думаю що, чиновники просто виявилися не здатними розробити план використання наявних грошей. Особливо, в умовах перманентного падіння виробництва у всіх галузях, а виробники виявилися нездатними запропонувати виробництво необхідного обладнання та медичних препаратів.
Коли десятиліттями розвалюється виробництво і втрачаються кадри то, навіть запропонувавши великі гроші ви не зможете нізвідки взяти потужності і спеціалістів для забезпечення власних потреб.