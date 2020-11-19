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дороги (1505) карантин (16095) МОЗ (3879) Степанов Максим (2015) Гетманцев (430) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

"Слуга народу" Гетманцев пояснив, навіщо будують дороги під час пандемії: "Хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому держава продовжує будівництво доріг під час пандемії коронавірусу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому" відповідаючи на коментар, що сам Гетманцев, важко перехворівши на COVID-19, підтримав виділення половини коштів із коронавірусного фонду бюджету на будівництво доріг, передає Цензор.НЕТ.

"Тут все дуже просто. Коронавірусний фонд на сьогодні використаний на 60%, про що можна дізнатись в онлайн-режимі на сайті Мінфіну. Там же можна побачити, скільки коштів недовикористано МОЗ, – жодна стаття не вибрана повністю. Кабмін минулого тижня перерозподілив десь до мільярда на обладнання киснем ліжок, забравши ці гроші з доріг. Тобто ми не можемо говорити про те, що гроші забрали у медицини і спрямували на дороги. Бо тих коштів, які використовуються сьогодні у "Covid"-фонді, достатньо, аби виконати ті плани, які МОЗ ставить для протидії коронавірусу. Будуть потрібні ще гроші – ще перерозподілять, бо протидія вірусу – абсолютний пріоритет. Якщо йдеться про 25 млрд, які залишилися у фонді, то всі вони можуть бути використані на медичні цілі, але запиту такого від МОЗ немає, заходів, розпланованих на ці гроші, також нема.

Дивіться також: Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг. ВIДЕО

Щодо доріг є два моменти. Перший – хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути. І це не завжди можливо. А другий – в умовах важкої економічної кризи, в яких перебуває Україна і весь світ, дороги – якраз те, в що ми вкладаємо гроші, аби створити робочі місця, підтримати розвиток нашої економіки. Інвестиції в інфраструктуру – це ще і створення робочих місць. За статистикою, за дев’ять місяців єдиний сектор економіки, який зріс у нас з початку року, попри коронакризу, — будівництво. І зросло воно якраз завдяки цим програмам, які є безпрецедентно масштабними. За те, що ми в коронакризу не забуваємо про дороги, думаю, за декілька років нас добрим словом згадають", - пояснив Гетманцев.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 2694
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19.11.2020 10:48
+30
Учимтывая ситуацию в больницах, дороги лучше сразу в морг строить.
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19.11.2020 10:49
+29
Господи прости идиотов которые выбирают ради прикола, ибо они не ведают, что творят.
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19.11.2020 10:51
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"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 2694
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19.11.2020 10:48 Відповісти
А лікувати чим?
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19.11.2020 10:49 Відповісти
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень, а мертвих - на кладовище… Це, як анекдот, я опублікував ще влітку... Тепер питання - "Хто такий Гетьманцев?"
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19.11.2020 10:55 Відповісти
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 11:22 Відповісти
Асфальтом і відосіками. Хоча основне питання - у яку лікарню? І навіщо, коли у тій лікарні не вистачає ні ліжок, ні кисню, ні ліків, ні лікарів?
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19.11.2020 11:02 Відповісти
Кожен божий день зєдятли пробивають чергове дно своєю тупістю.
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19.11.2020 11:05 Відповісти
Але ж піпли-кретини досі хавають?
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19.11.2020 11:23 Відповісти
Сватами, кварталом , и конечно слугой народа..
Померать под любимый сериал, Зе шобле будет намного спокойнее..
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19.11.2020 11:16 Відповісти
ну, і украсть тоже нужно успєть

"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 4185
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19.11.2020 10:50 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 9610
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19.11.2020 10:49 Відповісти
Учимтывая ситуацию в больницах, дороги лучше сразу в морг строить.
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19.11.2020 10:49 Відповісти
Не погоджуся. Краще зразу на кладовище, бо морги якраз пи лікарнях.
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19.11.2020 11:03 Відповісти
Больница-морг-кладбище.
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19.11.2020 11:27 Відповісти
Господи прости идиотов которые выбирают ради прикола, ибо они не ведают, что творят.
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19.11.2020 10:51 Відповісти
Как раз они знают что творят. Просто "лепят горбатого" и оправдывают себя бредом!
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19.11.2020 10:55 Відповісти
надеюсь, эти добрые слова воспоминаний согреют вас на нарах...
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19.11.2020 10:51 Відповісти
та й до цвинтаря йому приємніше буде везтись по новій дорозі...?
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19.11.2020 10:52 Відповісти
А если в МОЗ одни дебилы и не способны сформировать потребность медицины для борьбы с пандемией,тогда ,что вообще не выделять деньги,по логике зедебилов ,получается ТАК!
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19.11.2020 10:53 Відповісти
та ні. Мутка із ковідним фондом потрібна була зебілам, щоби уникнути тендерів при будівництві доріг. Якби вони ці гроші не провели через цей фонд, вони би не змогли так багато на них вкрасти.
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19.11.2020 10:55 Відповісти
Вт так, под всеми парусами, судно с ненормальным капитаном "бубочкой" смело идет ко дну - дефолту.
Простите, но в этом правительстве есть хоть один вменяемый человек?
Ведь после дефолта будет не с кого ответ спросить, они же будут только тупо улыбаться, прикидываться дурачками и нести вот такую вот ахинею.
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19.11.2020 10:53 Відповісти
и нафиг дороги если больниц готовых нету?
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19.11.2020 10:56 Відповісти
Я бы сказал так: строят потому, что хотят украсть. Больные здесь ни при чем.
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19.11.2020 10:56 Відповісти
Да и строят ли? Руками "построенное" отрывают и уносят в неизвестном направлении. А потому смотри п.1: "строят" потому что крадут. Вот и все.
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19.11.2020 10:57 Відповісти
Сепар медведчуковский.
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19.11.2020 10:56 Відповісти
дЕГЕНЕРАТ!
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19.11.2020 10:56 Відповісти
шоб катафалк ресору не зламав,бовдури...
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19.11.2020 10:58 Відповісти
ДИбіл.
Швидко привезти можна по ВЖЕ побудованій дорозі, а не по тій, яка перерита і тільки будується.
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 3091Навіть ця відмазка зебільна, чи на зебілів розрахована.
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19.11.2020 10:59 Відповісти
Боже, какой лицемер! Да вы скоро на этим дорогах будете одни катафалки видеть.
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19.11.2020 11:00 Відповісти
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 11:26 Відповісти
Два пианиста вошли в историю своей игрой на пианино "УКРАИНА".Один на майдане исполнял Гимн, второй... Стыдно и унизительно вспоминать.
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19.11.2020 11:01 Відповісти
Они реально упоротые... обдолбанные гкарталом.
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19.11.2020 11:01 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 2282
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19.11.2020 11:02 Відповісти
Ось сова. А ось глобус. Натягуємо сову на глобус- отримуємо пояснення дерибану ковід фонду.
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19.11.2020 11:02 Відповісти
Гетманцев,кратко - одна извилина и та прямая.
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19.11.2020 11:03 Відповісти
Что ни слугв народо или представитель ЗЕленой шоблы то и воровитый дебил. Совпадение? Не думаю. "Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 8587
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19.11.2020 11:03 Відповісти
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 11:27 Відповісти
ВО ПЕРВЫХ, - А ЗА ЧТО ЖЕ ИХ ЛЮБИТЬ?
ВО ВТОРЫХ, - Я НЕ ЗНАЮ ТАКОЙ НАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ ИЛИ НАРОДА. НЕТ ТАКОГО ЭТНОСА. И НИ КОГДА НЕ БЫЛО.
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19.11.2020 11:28 Відповісти
Судячи з Вашої їзікі--ви іспанський ідальго.
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19.11.2020 11:30 Відповісти
Да нет, я украинец. "Слуга народу" Гетманцев пояснив, навіщо будують дороги під час пандемії: "Хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути" - Цензор.НЕТ 8991
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19.11.2020 11:38 Відповісти
Щиро радий,земляче.Одразу видно українця-патріота.А у нас не з кацапами війна?
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19.11.2020 12:02 Відповісти
С ними, с ним.
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19.11.2020 12:05 Відповісти
От якби Ви у час Бальшьой Атьєчь свінай вайни німецькою щебетали.....
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19.11.2020 12:10 Відповісти
Не уподобляйтесь коммунистке Фарион. Це вам не личить.
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19.11.2020 12:17 Відповісти
Ще б всі були такі як вона.Чому її ненавидять вороги України?А чому-Ви?Лише захищаючи "насільствінаукраїньїзірививанихь"?
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19.11.2020 12:24 Відповісти
Вони хворих в іншу область будуть возити??? Ремонтують ж траси між містами!
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19.11.2020 11:03 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 541
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19.11.2020 11:05 Відповісти
По ступеню цинізму цей ЗЕлуплений гетьманцев міг би позмагатись з ригівським "генієм" фінансизму Пахлом Азіровим Бімбою.
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19.11.2020 11:06 Відповісти
Ну, довезли.... Дальше что? Сдох без кислорода, и с комфортом на кладбище, по прекрасной дорожке, с ветерком? Пи@...ры зеленые.
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 6623


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19.11.2020 11:14 Відповісти
Должен признать, что даже Партия Регионов не издевалась и стебалась над наридом так, как это делают зеленые тридварасы.
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19.11.2020 11:08 Відповісти
За то, что мы в коронакризис не забываем о дорогах, думаю, спустя несколько лет нас добрым словом вспомнят", - пояснил Гетманцев.Источник: https://censor.net/ru/n3231990
Якщо добрим словом вважати мат то Гєтманцєв правий на сто відсотків. І на рахунок того, що поминати з тими словами будуть дуже довго - теж правда. Можливо, навіть довше, ніж про це думає сам Гєтманцєв.
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19.11.2020 11:09 Відповісти
его ещё не уволили?
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19.11.2020 11:09 Відповісти
Такіє русккєє людє--на цєну какаїну.
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19.11.2020 11:28 Відповісти
Зелёные барыги соревнуются в дебилизме между собой. Всех остальных они уже победили.
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19.11.2020 11:13 Відповісти
Гетманцев решил откосить по дурке.
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19.11.2020 11:16 Відповісти
А у тебя есть, чем довезти и куда довезти в сельской местности, гнида ты зеленая?!
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19.11.2020 11:17 Відповісти
Боже, скільки вмісті з Віслюком дурнів залізло у владу.
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19.11.2020 11:23 Відповісти
"Тигры" с "Той стороны" не любят плохих дорог. На "поребрик" заехать не могут. Им нуны карошай дорога. Пльохой дорога - оберст пуф-пуф.
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19.11.2020 11:24 Відповісти
Ни одного обосратого зефилитика в ленте...
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19.11.2020 11:26 Відповісти
Гетманцев, учитывая, что в Украине 169 тыс. км. дорог, а Укравтодорог отчитался о ремонте порядка 4 тыс. км., то у тех, кто проживает на оставшихся 97% дорог нет шансов доехать до больницы?
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19.11.2020 11:27 Відповісти
сцання в очі не має припинятися.
а враховуючи, що зеленські більше ні на що не здатні, то ця злива й не припиняється.
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19.11.2020 11:28 Відповісти
"За то, что мы в коронакризис не забываем о дорогах, думаю, спустя несколько лет нас добрым словом вспомнят" - пояснил Гетманцев. До вас тоже был один, тот термосом попытался откупиться за все свои грехи, но на выборах это ему не помогло. Делайте выводы, начинайте работать. Если хотите на следующих выборах что-то получить то откупиться дорогами не выйдет, Украинцы все видят и все прекрасно понимают, будете посланы как и свиночол.
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19.11.2020 11:29 Відповісти
Зелёненькие с ума совсем выживают... такую куйню даже вовочкиному избирателю должно быть стыдно людям говорить..
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19.11.2020 11:30 Відповісти
По уровню интеллекта, Гетманцев находится рядом с тем придурком, который рекомендовал продавать домашних животных для оплаты коммунальных услуг.
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19.11.2020 11:35 Відповісти
Ну да.Довезли,якщо дозвонишся.Далі шо?У нас в Золотоноші на весь район-1(один,матьперемать) апарат швл.Якщо подивиться ціну доріг при клоуні,то за один км. зєліної дороги можна купить сотню+ швл середньої ціни 500 000грн.
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19.11.2020 11:35 Відповісти
Хреновый он слуга!
Нужно его выпороть на конюшне.
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19.11.2020 11:38 Відповісти
Черный юмор, стеб?
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19.11.2020 11:38 Відповісти
Ну привезли и что дальше? А по дороге на кладбище мне все равно, будет дорога асфальтированная или нет.
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19.11.2020 11:42 Відповісти
Если человек идиот, то это надолго ! (с) Лёлик
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19.11.2020 11:50 Відповісти
Не могу не процитировать
Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий…
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19.11.2020 11:53 Відповісти
пришло время закупить спорткары, чтобы с ветерком!
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19.11.2020 11:57 Відповісти
Теперь известно как выглядит черная дыра, куда исчезают бюджетные деньги, похожа на дыру в асфальте.
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19.11.2020 12:00 Відповісти
Эта очкасто-проффесорское ЧМО действительно считает народ Украины настолько тупым, что можно впаривать такую ЧУШЬ? Разве только младенцы не в курсе какой распил бабла происходит при строительстве наших дорог !!!! И о каких рабочих местах блеиит этот баран? Дороги строят китайцы, турки, азербайджанцы и т.д......
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19.11.2020 12:01 Відповісти
так завжди бурчали але хавали.
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19.11.2020 13:43 Відповісти
Да нет, ты - тупорылое животное, дороги фугучат потому, что на сегодня это самое коррупционное дело в Украине, крадут миллиардами.
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19.11.2020 12:06 Відповісти
на каких идиотов рассчитаны подобные объяснения?На зеленых?Даже они не поверят!
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19.11.2020 12:16 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев пояснив, навіщо будують дороги під час пандемії: "Хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути" - Цензор.НЕТ 376
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19.11.2020 12:17 Відповісти
Успеть довезти, как женщину из Радомышля???
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19.11.2020 12:27 Відповісти
Спасти рядового Раяна.
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19.11.2020 13:42 Відповісти
очень актуально, когда больницы закрываются и до ближайшей 100 км "Слуга народу" Гетманцев пояснив, навіщо будують дороги під час пандемії: "Хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути" - Цензор.НЕТ 4653
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19.11.2020 12:34 Відповісти
И нахрен, умирающему от нехватки кислорода человеку,хорошая дорога? Его привезут в задрыпаную и ничем не оборудованную палату и он там умрёт, потому,что власть, за полгода пандемии, не подвела кислород,а направила деньги на залатывание выбоин. Гореть вам скотам в аду.
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19.11.2020 12:39 Відповісти
Ох и смешные же эта зелень, ну чисто 95 квартал.
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19.11.2020 12:55 Відповісти
**********! Но не из денег на борьбу с эпидемией.
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19.11.2020 12:55 Відповісти
Мда.......ну а ШО - железная «логика».......😁
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19.11.2020 12:55 Відповісти
Н-да, когда слишком много клоунов - это уже пандемия, а вселенская катастрофа
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19.11.2020 13:04 Відповісти
А що хворих возять "швидкі" з міста в місто, чи з області в область? Бо в місті дороги будують мери і вони їх будували завжди. Для кого це Ви сказали?
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19.11.2020 13:08 Відповісти
Пояснення дуже просте: ми будували дороги бо, плануванням і розбудовою лікарень та медицини не має кому займатися, а ось дорогами є.
Чому МОЗ не зміг освоїти виділенні кошти ніхто не цікавився? Кругом у нас все настільки прекрасно з лікуванням і все в такому шоколаді що, вже ніхто не знає, як його покращити? Так охвігєнно працює медична індустрія що, медичним киснем вже зварювальники варять арматуру на будівництві? Чи може в міністерстві погризлися за потоки і заблокували всі проекти? Хоча, я особисто думаю що, чиновники просто виявилися не здатними розробити план використання наявних грошей. Особливо, в умовах перманентного падіння виробництва у всіх галузях, а виробники виявилися нездатними запропонувати виробництво необхідного обладнання та медичних препаратів.
Коли десятиліттями розвалюється виробництво і втрачаються кадри то, навіть запропонувавши великі гроші ви не зможете нізвідки взяти потужності і спеціалістів для забезпечення власних потреб.
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19.11.2020 13:40 Відповісти
на все попилить, успеть
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19.11.2020 15:08 Відповісти
Він просто глузує зі свого зєлєктората. Він не дурний, він свідомо та злонавмисно глузує. Коли людина почуває себе безвідповідально та безкарно, вона може нахамити або просто глузувати як він. Йому начхати.
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19.11.2020 18:22 Відповісти
 
 