49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

85% українців знають про те, що Уряд запровадив "карантин вихідного дня", 15% - щось чули або взагалі чують вперше про це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ставлення до введення "карантину вихідного дня" полярне: половина опитаних підтримують, стільки ж проти. Водночас, лише 35% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 62% – не погоджуються з цим.

61% вважають недоцільним запровадження "жорсткого карантину" (локдауну), (36% підтримують). При цьому, його ефективність оцінюють значно вище, ніж "карантину вихідного дня": 55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку.

75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, 24% - проти цього. Частіше штрафи підтримують жінки і старші люди, найвища підтримка у Києві, найменше – на Півдні.

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