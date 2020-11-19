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49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування

85% українців знають про те, що Уряд запровадив "карантин вихідного дня", 15% - щось чули або взагалі чують вперше про це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ставлення до введення "карантину вихідного дня" полярне: половина опитаних підтримують, стільки ж проти. Водночас, лише 35% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 62% – не погоджуються з цим.

61% вважають недоцільним запровадження "жорсткого карантину" (локдауну), (36% підтримують). При цьому, його ефективність оцінюють значно вище, ніж "карантину вихідного дня": 55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку.

75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, 24% - проти цього. Частіше штрафи підтримують жінки і старші люди, найвища підтримка у Києві, найменше – на Півдні.

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49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 01
49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 02
49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 03
49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 04
49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 05
49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А какой смысл в этих опросах? Шо, у нас 73-нарид в своей голове может построить математическую модель влияния карантина ВД на уменьшение числа зараженных? Если этого не может сделать даже шмыгаль и все его объяснения сводились только к бла-бла-бла.
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19.11.2020 10:52
+6
Карантин выходного дня бред. Это абсолютно ничего не даёт. Правильно поступали шведы, которые никаких каратнитон не обявляли. Наша зеплесень наделала связи с ковидом максимальное количечтво ошибок. Таких ошибок нигде в мире не совершали.
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19.11.2020 10:55
+5
Яскравий приклад маніпуляцій, брехні соцопитувальщиків.
За їх версією, бубочка робить все правильно і нарід сам прагне "карантину вихідного дня".
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19.11.2020 11:05
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А какой смысл в этих опросах? Шо, у нас 73-нарид в своей голове может построить математическую модель влияния карантина ВД на уменьшение числа зараженных? Если этого не может сделать даже шмыгаль и все его объяснения сводились только к бла-бла-бла.
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19.11.2020 10:52 Відповісти
Якщо вже поводять опитування, т я вважаю, що їх потрібно імплементувати у рішення. Тому для тих, хто підтримує карантин вихідного дня, його потрібно ввести, а для тих, хт не підтримує - не вводити. Правда не зрозуміло, що робити з тими двома відсотками, які ні те, ні се. 😊
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19.11.2020 11:16 Відповісти
Карантин выходного дня бред. Это абсолютно ничего не даёт. Правильно поступали шведы, которые никаких каратнитон не обявляли. Наша зеплесень наделала связи с ковидом максимальное количечтво ошибок. Таких ошибок нигде в мире не совершали.
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19.11.2020 10:55 Відповісти
Ага. «Пока что стратегия Швеции оказывается поразительным провалом. Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев [заражения] на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии. А у них ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появиться иммунитет», - сказала вирусолог Лена Эйнхорн
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19.11.2020 11:02 Відповісти
В швеции количество трупов в 10 раз больше чем в дании, и в 20 раз больше чем в Норвегии. Ну такой себе успех шведской модели
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19.11.2020 11:10 Відповісти
У чому логіка карантину на вихідних??? У неділю в ресторані, де по 2 між столиками, шанс заразитися менший, ніж у будень в переповненій маршрутці в годину пік!
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19.11.2020 11:01 Відповісти
по 2 метри між столиками*

І так, сенс закривати на вихідних магазини одягу чи побутової техніки? В Ашані все одно скупчення народу БІЛЬШЕ!
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19.11.2020 11:02 Відповісти
В 40 милионной Украине больше новых случаев ковида на душу чем в рашке + просто дикие кол-ва китайских тестов. Дания, Финляндия и Норвегия гонят откровенно отфонарную стату, в Дании вемерли все норки и домашнии животные, а людям пофиг - никто не болеет и не умирает. Самая честная стата у немцев, шведов, итальянцев...
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19.11.2020 11:02 Відповісти
Яскравий приклад маніпуляцій, брехні соцопитувальщиків.
За їх версією, бубочка робить все правильно і нарід сам прагне "карантину вихідного дня".
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19.11.2020 11:05 Відповісти
опять "Рейтинг" соврал. недавно был опрос КМИС - за 48%, против 27%
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19.11.2020 16:38 Відповісти
І ви посилання на цей рейтинг КМІС дасте?
Бо я знайшла лише падіння бубочки з п'єдисталу.
11.11.20 Рейтинг Зеленского за полгода упал до 33,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА.
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19.11.2020 17:11 Відповісти
Главная беда зеленого дурантина заключается в его ущербности, как и всей зеМанды. Почему рынок закрыт, а атб - работает? Почему торговые центры закрыты, а ашан, который больше многих тц - торгует? Почему парикмахерская/кафе/ресторан/кинотеатр/спортзал не может работать на выходных, а заводы-пароходы-телеканалы ахметовых-каломойских-пинчуков рубят бабло не смотря на день недели? Где справедливость?!!! Если карантинить, то всем, а не только нищесбродам которые еле сводят концы с концами.
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19.11.2020 11:08 Відповісти
А давайте в больнице будем проводить опрос при острой боли в животе от апендицита...,делать операцию или потавить примочки,сплошной сюр какой то,клоуны зебильные...
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19.11.2020 11:12 Відповісти
Опросами решаем проблемы пандемии? В таком русле - вам к гадалке.
Кто то моделировал ситуацию? Пусть даже на примитивном уровне.
Или все действия берутся из руководства Стеля?
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19.11.2020 11:42 Відповісти
Страна напуганых идиотов
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19.11.2020 12:11 Відповісти
2 последних вопроса противоречат друг другу, как и результаты опроса.
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19.11.2020 14:15 Відповісти
 
 