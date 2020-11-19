За добу у МВС виявили 370 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Запорізькій і Дніпропетровській областях
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Станом на 19 листопада зареєстровано 370 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано в Дніпропетровській області (+18), в Запорізькій області (27) та у м.Києві (55). З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 19 110 співробітників МВС, одужали - 18155, померли - 55.
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показати весь коментар19.11.2020 10:59 Відповісти Мені подобається 0
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