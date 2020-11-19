За добу у МВС виявили 370 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Запорізькій і Дніпропетровській областях

Станом на 19 листопада зареєстровано 370 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано в Дніпропетровській області (+18), в Запорізькій області (27) та у м.Києві (55). З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 19 110 співробітників МВС, одужали - 18155, померли - 55.

"Бережіть себе і своїх рідних. Не займайтеся самолікуванням і відразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання", - сказано в повідомленні.

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