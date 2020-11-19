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Вірус випробовує нашу медсистему на міцність, поки що ми йому програємо, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вірус випробовує нашу медсистему на міцність, поки що ми йому програємо, - Степанов

Навантаження на медичну систему зростає щодня. Важливо дотримуватися правил карантину, щоб полегшити тиск на медсистему.

Про це під час онлайн-трансляції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вірус продовжує випробовувати нас на міцність, продовжує випробовувати нашу медичну систему. Нам справді дуже важко, навантаження на медичну систему тільки зростає. Зараз як ніколи важливо боротися з ним, зокрема і протиепідемічними заходами ... Зараз, з огляду на цифри, поки що ми йому програємо. Нам дуже важливо дотримуватися правил карантину вихідного дня та інших встановлених правил", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, кількість людей, яким медична допомога необхідна в умовах стаціонару, зростає.

Саме тому, наголосив Степанов, необхідно зменшити навантаження на медичну систему і не допустити її колапсу, а це можливо тільки за дотримання протиепідемічних обмежень, зокрема карантину вихідного дня.

Читайте також: 49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
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19.11.2020 11:04
+12
А еще полгода назад осел говорил что вы мастера спорта по борьбе с вирусом...😃
Оказалось что вы мастера по издежу...большие мастера...
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19.11.2020 11:06
+11
Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2158
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19.11.2020 11:09
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19.11.2020 11:04 Відповісти
Что бы победить коронавирус - нужно положить больше асфальта. Тогда мы выиграем и победим Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов - Цензор.НЕТ 7610
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19.11.2020 11:07 Відповісти
програєм не МИ а ви, дятли зебілні Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2700
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19.11.2020 11:10 Відповісти
пойди асфальта поешь!
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19.11.2020 11:04 Відповісти
вместо того, чтобы улучшать и упрочнять систему, лучше ввести максимум ограничений на индивидов, так?...
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19.11.2020 11:06 Відповісти
А еще полгода назад осел говорил что вы мастера спорта по борьбе с вирусом...😃
Оказалось что вы мастера по издежу...большие мастера...
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19.11.2020 11:06 Відповісти
Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2158
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19.11.2020 11:09 Відповісти
Да неужели!
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19.11.2020 11:06 Відповісти
Була б моя воля, я б закатав всю цю зелену шоблу в асфальт в перемішку з криворізьким шлаком.
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19.11.2020 11:08 Відповісти
а якщо менше красти ?
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19.11.2020 11:12 Відповісти
Если действовать вопреки здравому смыслу то победить можно только его!!!
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19.11.2020 11:14 Відповісти
У преЗЕрвативов было 9 месяцев и фантастические 65 млрд гривен, для восстановления инфекционной медицины и недопущения роста больных! А что они сделали за это время и за эти деньги? Сняли видосики и положили асфальт к кладбищам, ну и хорошенько затарили свои офшоры короновирусными деньгами. Так что винить в этой ситуации нужно тех, кто привел к власти этих мародеров
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19.11.2020 11:16 Відповісти
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
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19.11.2020 11:19 Відповісти
ответ в сказанном: вирус проводит испытания на прочность, а они воспринимают это как свою виртуальную игру, да ещё, как и всегда, с краплёными картами. понятно шо пасьянс не сложится.
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19.11.2020 11:22 Відповісти
По ходу степашка решил вирус заговорить..
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19.11.2020 11:28 Відповісти
А що на це скажуть "майстриспорту" Вовік і Дєнік?
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19.11.2020 11:28 Відповісти
Что бы что-то испытать, нужно это иметь в наличии!
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19.11.2020 11:36 Відповісти
так вроде ж говорил, что европейские страны берут с нас пример?
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19.11.2020 11:37 Відповісти
Дайте Вирусу взятку , запишите видосик о его полезности и какой он Хороший , - Больше же ничего не умеете.
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19.11.2020 11:48 Відповісти
Як в анекдоті доки існує МВС існує і злочинність... А де була клепка у влади коли розікрали фонд боротьби з ковидлою, чи ба не в сідничних м'язах?
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19.11.2020 11:49 Відповісти
А как же "мы чемпионы мира по борьбе с Ковид"?
Апять вас ниправильна поняли?
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19.11.2020 11:59 Відповісти
Треба карантин для шкіл і садочків ввести, тоді зупините пандемію .. Але ви зедебілам, тому придумали дебільно неефективний карантин вихідного дня.
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19.11.2020 12:00 Відповісти
Наверно не проигрывали если денег влажили бы туда (дороги важнее)
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19.11.2020 12:01 Відповісти
Население, да проигрывает, умирая, а чиновники выигрывают, наживаясь на этом.
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19.11.2020 12:04 Відповісти
ВОТ ГОНІТ СІСТЕМНИЙ!
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19.11.2020 12:52 Відповісти
..та уже лучше б заткнулся и молчал , "министр" куев..
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19.11.2020 13:18 Відповісти
 
 