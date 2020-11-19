Степанов: Спостерігаємо ситуацію, коли хворі на COVID-19 займаються самолікуванням і звертаються до лікаря надто пізно
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Сьогодні в Україні спостерігається ситуація, коли хворі на COVID-19 звертаються по медичну допомогу дуже пізно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу.
"Ми зараз у наших лікарнях спостерігаємо багато таких випадків, коли люди дуже пізно вже звертаються по медичну допомогу, не в лікарню, а самі починають лікувати і спостерігати за цією хворобою. Тобто навіть до сімейного лікаря звертаються на сьомий-восьмий день при цьому захворюванні", - сказав міністр.
Степанов закликав громадян дзвонити в контактний центр МОЗ, якщо виникають якісь питання або якщо не вдалося додзвонитися до сімейного лікаря.
Топ коментарі
+13 vitaliymkua
показати весь коментар19.11.2020 11:18
+12 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар19.11.2020 11:17
+12 Maksim Perepelitca
показати весь коментар19.11.2020 11:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Та яке там! Тільки вчуся.
Але прокльони та дим з їхніх пердаків ще довго йдуть.
Відмовили в госпіталізації: 53-річна жінка померла під лікарнею в Боярці. ВIДЕО
Тепер залишається тільки паціентів козлити.