УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10654 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
5 486 38
карантин (16095) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Наслідки пандемії для системи охорони здоров'я України будуть жахливими, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Наслідки пандемії для системи охорони здоров'я України будуть жахливими, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що наслідки пандемії COVID-19 для української системи охорони здоров'я будуть важкими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Віддалені наслідки пандемії (COVID-19. - Ред.) для системи охорони здоров'я будуть жахливими. Антибіотикорезистентність - наслідок неконтрольованого споживання антибіотиків зараз. Онкологія, серцево-судинні - втрата сьогоднішньої діагностики через перевантаження системи охорони здоров'я", - зазначив санлікар.

Ляшко закликав всі органи влади і чиновників об'єднуватися навколо проблеми поширення коронавірусної інфекції.

"Коли щоразу знімаєте маску в громадських будівлях, щоразу, коли критикуєте карантин вихідного дня або інші обмежувальні заходи, будете згадувати свої слова потім, через рік-два. Наслідки будуть. Давайте сьогодні об'єднуватися і шукати вихід з ситуації. Всі відкриті до діалогу . Об'єднуємося - робимо. Підтримка потрібна сьогодні всім лікарям - вони на передовій. Підтримка потрібна чиновникам. Тільки в єднанні - сила", - підсумував Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірус випробовує нашу медсистему на міцність, поки що ми йому програємо, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
да ладно, вон, как и обещали, открыли Феофанию для простых людей.
теперь там лечатся простой учитель Голобородько и брад погибшего АТОшника - Андрей Ермак
показати весь коментар
19.11.2020 11:24
+11
Я вже не знаю що страшніше для українців зелені придурки чи сам ковід.
показати весь коментар
19.11.2020 11:24
+9
наслідки пандемії - можливо
але ще жахливішими будуть наслідки вашого великого крадівництва, зелебобіки
показати весь коментар
19.11.2020 11:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да ладно, вон, как и обещали, открыли Феофанию для простых людей.
теперь там лечатся простой учитель Голобородько и брад погибшего АТОшника - Андрей Ермак
показати весь коментар
19.11.2020 11:24 Відповісти
Ага. Врет ляшко. Бубачка с довольной разжиревшей рожой по видосику сказало, шо всьо хорошо, только папередники не дают ему покоя.
показати весь коментар
19.11.2020 11:29 Відповісти
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
показати весь коментар
19.11.2020 13:26 Відповісти


Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 18 ч

Головний санлікар (!) Ляшко вчора заявив: «Локдаун може привести до краху нашої економіки».
Дивовижна у нас країна, де головний санлікар розповідає про стан економіки, міністр охорони здоров'я не знає, як заключити декларацію з сімейним лікарем, а президент взагалі Зеленський.
показати весь коментар
19.11.2020 11:24 Відповісти
Я вже не знаю що страшніше для українців зелені придурки чи сам ковід.
показати весь коментар
19.11.2020 11:24 Відповісти
Узнаешь-скажешь,а до тех пор сиди молча.
показати весь коментар
19.11.2020 11:34 Відповісти
А текущие результаты для страны и каждой второй семьи - катастрофа.. а медицину вы и без того убили, сейчас наоборот оживёт..
показати весь коментар
19.11.2020 11:25 Відповісти
наслідки пандемії - можливо
але ще жахливішими будуть наслідки вашого великого крадівництва, зелебобіки
показати весь коментар
19.11.2020 11:25 Відповісти
" последствия пандемии для системы здравоохранения будут ужасными "

одна эта фраза говорит о полном дебилизме её автора.

и с этим быдлом - автором и его почитателями, приходится жить в одной стране...
показати весь коментар
19.11.2020 11:28 Відповісти
как могут для того чего нет, наступить ужасные последствия? ужасные последствия наступят для людей, которые есть, но не для здравоохренения, которого нет.
показати весь коментар
19.11.2020 11:29 Відповісти
Як ці наслідки можуть бути жахливими для того чого не існує???
показати весь коментар
19.11.2020 11:29 Відповісти
а что этот деятель назывет "система здравоохранения"? - ни защитных костюмов, ни кислорода, ни денег, все решения принимают урки, которые никогда врачами не были. такую "систему" давно пора закопать. В правильной системе главный человек - это врач, а остальные "менеджеры" просто обслуга.
показати весь коментар
19.11.2020 11:30 Відповісти
Дошло на 8 месяц.
показати весь коментар
19.11.2020 11:32 Відповісти
Т.е. всё это для народа будет благо? Последствия пандемии для системы здравоохранения Украины будут ужасными, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7354
показати весь коментар
19.11.2020 11:32 Відповісти
Не справляетесь, валите нахрен!
показати весь коментар
19.11.2020 11:32 Відповісти
мне кажется, или у них уже истерика? ган..ны, зачем панику нагнетать? молча делайте свою работу.
показати весь коментар
19.11.2020 11:35 Відповісти
Так они и делают - деньги в асфальт, тарифьі вверх.
показати весь коментар
19.11.2020 12:01 Відповісти
Системе здравоохранения уже ничего не может Повредить .
показати весь коментар
19.11.2020 11:44 Відповісти
последствия правления зеленых недоумков, будут ужасными для Украины
показати весь коментар
19.11.2020 11:47 Відповісти
Почему не сделать локдаун для всех на 21 день ? Тогда сократятся случаи заболевания и за счет экономии на лекарствах, на кислороде - поддержим малый бизнес. Если только один госпитализованный больной кронвирусом обходится государству более 30 тыс. грн. Такое ощущение, что все работают на фермецептические компании.
показати весь коментар
19.11.2020 11:54 Відповісти
потому что при дейфиците бюджета в 300 миллиардов 21 день простоя економики - крантьі стране. Ментьі, пенсионерьі, чинуши-бюджетники - все без бабла останутся и сами же зеленьіх вперед ногами вьінесут. Ссут они, короче.
показати весь коментар
19.11.2020 12:04 Відповісти
уберите нахрен эти двух вещунов. а лучше со всем кабмином и ************.
показати весь коментар
19.11.2020 11:54 Відповісти
"Ляшко призвал все органы власти и чиновников объединятьсяИсточник: https://censor.net/ru/n3232003"

це видно, ви вже давно об'єдналися навколо бюджетного корита..
показати весь коментар
19.11.2020 11:57 Відповісти
Давай. Национализируем предприятия тех застройщиков которые всячески уклонялись от выполнения соц. обязательств при возведении многоквартирных жилых домов.
И на эти бабки построим больницы. Быстро. Китайцев позовем, они умеют.
Давай.
Действуй.
Я если шо выражу глубокую поддержку.
показати весь коментар
19.11.2020 12:10 Відповісти
Наслідки пандемії для системи охорони здоров'я України будуть жахливими, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9921
показати весь коментар
19.11.2020 12:19 Відповісти
Зато какими классными станут дороги! Жаль что для многих украинцев эти дороги будут вести в один конец. Какой надо иметь израненный садистический ум чтобы в то время как больные обезумев от удушья дерутся за вдох из кислородной маски, оправдывать дербан ковидных денег на дороги, заботой о комфортной поездке больных. Иногда хочется чтобы происходящее было лишь кошмарным сновидением или одной из зомбирующих серий сериала.
показати весь коментар
19.11.2020 12:26 Відповісти
Не прельщайтесь, посмотрим какими будут те дороги весной. Может тогда действительно кого-то нужно будет "садить".
показати весь коментар
19.11.2020 13:04 Відповісти
Правильней сказать что последствия зелупии будут ужасными, для всех
показати весь коментар
19.11.2020 12:26 Відповісти
Если только не катастрофическими.
показати весь коментар
19.11.2020 13:01 Відповісти
"Срані дилетанти" (с)
показати весь коментар
19.11.2020 12:31 Відповісти
а я думав що жахливими є 30 років байдужості і псєвдореформ... а воно он як. Виявляється до короновірусу, із цією системою було все ок?
показати весь коментар
19.11.2020 13:22 Відповісти
Інновації від зєзєзєнта - реформа охорони здоров'я за допомогою грейдерів та катків.
показати весь коментар
19.11.2020 13:25 Відповісти
"Поддержка нужна чиновникам". - Нет слов.
показати весь коментар
23.11.2020 04:03 Відповісти
 
 