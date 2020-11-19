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Викладачка із Житомира Грабар померла не через брак кисню в лікарні, в неї були супутні захворювання, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Викладачка із Житомира Грабар померла не через брак кисню в лікарні, в неї були супутні захворювання, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що 39-річна викладачка Ольга Грабар померла в лікарні Житомира через брак кисню.

Про це глава МОЗ заявив під час онлайн-трансляції, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується тієї жінки, яка пішла з життя через COVID-19, яку не вдалося врятувати нашим лікарям. Вона перебувала в доволі важкому стані, була переведена в реанімацію, в палату інтенсивної терапії, перебувала на апараті ШВЛ, на високопотоковому кисні, була інтубована, але, на жаль, ускладнення, які дає вірус, крім того, супутні захворювання, які були в цієї жінки, не дозволили врятувати її життя. Але навіть натяку на те, що їй не було надано кисневу терапію в необхідному обсязі, не було", - наголосив Степанов.

Крім того, міністр охорони здоров'я додав, що в Житомирській міській лікарні №1, в якій перебувала Грабар, 106 ліжок забезпечені киснем. Загалом зараз в лікарні перебувають 67 пацієнтів, які потребують кисневої терапії, всі отримують її.

Нагадаємо, викладачка з Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню.

Читайте: Степанов: Спостерігаємо ситуацію, коли хворі на COVID-19 займаються самолікуванням і звертаються до лікаря надто пізно

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Сопутствующие заболевания, коррупционеры у власти.
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19.11.2020 12:02
+14
во-во... 90% умершим от ковид19 - ставят "умер от сопутствующих заболеваний"...
Отсюда и "самая низкая смертность в мире" от ковид19

тем временем шмаркля, степанов, ермак и прочие - попрятались по больничкам - в вип-палатах и получают .. лечение витаминами))
Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
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19.11.2020 12:06
+13
О проблеме с кислородом Ольга Грабарь рассказала на своей странице в фейсбуке и обратилась к мэру Житомира Сергею Сухомлину с просьбой решить эту проблему.
"Для людей в реанимации уже нет кислорода. Сегодня реанимация работала через раз, а это - единственный наш шанс на спасение, я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз. Бедные врачи в реанимации, не знают что делать. Самое страшное, что у нас нет времени ", - написала Грабарь 15 ноября в 21.12.

а 17 ноября она умерла
"...даже намека на то, что ей не была предоставлена кислородная терапия в необходимом объеме, не было", - подчеркнул Степанов.
-----------------------------------------------------

так кто тут врет?
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19.11.2020 12:13
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Сопутствующие заболевания, коррупционеры у власти.
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19.11.2020 12:02 Відповісти
У НЕЕ, были сопутствующие заболевания!
Наверное, не любила Бубочку - больной человек одним словом. Любила бы, умерла с его именем на устах!
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19.11.2020 13:13 Відповісти
😠😠😠
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19.11.2020 12:02 Відповісти
Дурні і дороги завжди були найбільшою бідою в імперії, ними і залишаються
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19.11.2020 12:03 Відповісти
Все стало только хуже, у нас: "Дурні, що витрачають кошти на "дороги""
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19.11.2020 13:15 Відповісти
во-во... 90% умершим от ковид19 - ставят "умер от сопутствующих заболеваний"...
Отсюда и "самая низкая смертность в мире" от ковид19

тем временем шмаркля, степанов, ермак и прочие - попрятались по больничкам - в вип-палатах и получают .. лечение витаминами))
Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
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19.11.2020 12:06 Відповісти
Зачем на этого гада кислород тратить?
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19.11.2020 12:14 Відповісти
збс......
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19.11.2020 12:14 Відповісти
Пруф пожалуйста на достоверность этого поста.
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19.11.2020 12:24 Відповісти
Только после пруфа, что женщине дали кислород и вообще в больничке все просто зашибись как хорошо!
Кто верит зеленожопым? проголосуйте тут)))
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19.11.2020 12:33 Відповісти
В этом посте ничего о женщине нет.
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19.11.2020 12:35 Відповісти
типова відмазка? ще скажіть, що до лікарні не було хорошої дороги...
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19.11.2020 12:06 Відповісти
Не подсказывай. а то вдруг кто то на цензор зайдет и вдохновится. Молчи!!!
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19.11.2020 12:29 Відповісти
Всім відомо, що наш народний президент 9 місяців готувався зустріти епідемію. В кожній лікарні розвели кисень по всіх палатах, придбали нові концентратори, мобільні лабораторії розміщені на кожній вулиці, відсоток протестованих такий як в Європі, пенсіонерам налагодили замовлення продуктів по телефону і доставку додому.
Хто цього не бачить, той сраний порохобот!
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19.11.2020 12:07 Відповісти
Нет к вам доверия, мрази. Вы постоянно брешете.
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19.11.2020 12:11 Відповісти
Шо за викладачі пішли, перед смертю ще й очернила і обрехала нашого Рейгана! Кисень їй відключали 8 разів за ніч... І кому ми повіримо, цій порохоботці чи міністру??
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19.11.2020 12:12 Відповісти
О проблеме с кислородом Ольга Грабарь рассказала на своей странице в фейсбуке и обратилась к мэру Житомира Сергею Сухомлину с просьбой решить эту проблему.
"Для людей в реанимации уже нет кислорода. Сегодня реанимация работала через раз, а это - единственный наш шанс на спасение, я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз. Бедные врачи в реанимации, не знают что делать. Самое страшное, что у нас нет времени ", - написала Грабарь 15 ноября в 21.12.

а 17 ноября она умерла
"...даже намека на то, что ей не была предоставлена кислородная терапия в необходимом объеме, не было", - подчеркнул Степанов.
-----------------------------------------------------

так кто тут врет?
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19.11.2020 12:13 Відповісти
Не отписки нужны,а комиссия депутатов в эту больницу.
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19.11.2020 12:28 Відповісти
А толку? В той больнице теперь все будет. Уже в другую нужно ехать. На ту же Житомирщину - потому что не первый раз слышу информацию о тех больницах.
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19.11.2020 17:40 Відповісти
Тут либо халатность,либо злой умысел.Всё можно проверить,либо станция стационарная,либо балоны (количество,когда заправляли,где),либо концентраторы.Всё можно проверить при желании.
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19.11.2020 18:06 Відповісти
....либо пи .... ..
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19.11.2020 18:08 Відповісти
Що тільки не привидиться з низкою сатурацією. Мабуть їй вже і кисень не допомагав.
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19.11.2020 13:17 Відповісти
людина з низкою сатурацією лежить напівпритомна, а не дописи у фейсбук постить
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19.11.2020 14:03 Відповісти
Ну да, а это она по приколу кричала из больницы о нехватке кислорода. Находясь в "достаточно тяжелом" (с) состоянии. Делать ей больше нечего было.

Совести нет, на умерших наговаривать((
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19.11.2020 12:13 Відповісти
кто-нить верит этому хмырю?
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19.11.2020 12:15 Відповісти
А як тоді розуміти оце:
"накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода" Источник: https://censor.net/ru/n3232014

Чи, за логікою цього довбня, вона спеціально, знаючи що помирає, обмовила найпрофесіональнішу команду "новьіх лиц" Всесвіту на чолі з найвеличнішим плтерпілим бо порохоботка???
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19.11.2020 12:15 Відповісти
Оля була моєю подругою, я не можу відійти від шоку, померла надзвичайно добра Людина з великим сердцем, ******* мама 11 річного сина... а та брехня, яка зараз розходиться, щоб прикрити зелені дупи від того, що вони накоїли - взагалі в жодні рамки не входить. По-перше, Оля писала 14 числа, що ліків не вистачає і чоловік змушений купувати ліки сам, що лікарі роблять все можливе, але вони самі заручники ситуації. Оля була у зоні ризику, лікарів і педаговів мали б лікувати на 101% за кошти держави. Але ні, тож мене коробить від брехні, коли я слухаю ці брифінги з казочками, що лікарні всім забезпечені. По-друге, це тільки той, хто не знав Олю може казати, що вона просто писала від паніки. Дійсно, Оля писала пост про відсутність кисня, коли ситуація була катастрофічна, вона не звинувачувала лікарів, а писала, що "Бедные врачи в реанимации не знают что делать!!! Спасите!!!" - тобто, якби кисню було вдосталь, то чому б самі лікарі не знали що робити? Ця недолуга влада не зробила нічого, аби врятувати Олю і ще таких, я вона, то нехай би затулила пельку і не робила з людей дурнів. Бумерангу їм всім.
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20.11.2020 01:52 Відповісти
Вот почему-то хочется верить степанову . Честнейший видать человек . И зеленскому хочется верить и портнову и татарову и бабикову и ермаку. Но только после харррших сроков с конфискацией, запретом любой государственной деятельности и занимать госдолжности . Как же вас , ..дей земля носит и не горит под ногами ?
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19.11.2020 12:16 Відповісти
Тих грошей,що були закладені у бюджет на боротьбу з ковід,вистачило б і на нові лабораторії і на завчасне підведення кисню у лікарнях,навіть вистачило б на закупівлю мільйона мобільних концентраторів які можна було за потреби надавати українським родинам додому які хворіють усією сім'єю щоб не перевантажувати відділення те,що наразі роблять волонтери з дуже обмеженими можливостями,але не склалося...
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19.11.2020 12:20 Відповісти
Да поостит меня Творец, и родственники умершей, но вот в чем вопрос к Степанову, - а, что, асфальт не помог?
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19.11.2020 12:24 Відповісти
Это уж точно и новые тротурные плитки, и зонтики над Михайловской, с мера и спросить, тем более, что такие лояльные житомиряне его на второй
срок избрали- всех спасет, если че! Прм под зонтиком спрячет!
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19.11.2020 12:50 Відповісти
А разве мэр возглавляет МОЗ?
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19.11.2020 13:01 Відповісти
будучи подключенной к аппарату ИВЛ и возможно без сознания, больная умудрилась написать в ФБ о том, что в больнице нет кислорода. На что получила ответ от чиновницы, что это вранье и кислород есть хоть задышись. Но больная зловредно умерла. Как с такими людьми работать? Правда, господин министр здравоохранения Степанов?
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19.11.2020 12:26 Відповісти
Так, в неї почалося кисневе голодування мозку через ураження легень і низьку сатурацію, тому могла і не таке написати. А деякі починають з вікон вистрибувати...
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19.11.2020 13:23 Відповісти
Зачем повторяешь бред за Степановым? Интубированные ничего не могут написать, и в окна не могут прыгать, и лежать должны на животе в медикаментозной коме. "Сопутствующие заболевания, такие как отмирание тканей почек, сердца, мозга" вызываются нехваткой кислорода. А Степанов тупо лжет.
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19.11.2020 18:07 Відповісти
Зачем Степанову защищать кого-то в этой больнице,ему наоборот было бы удобно прилюдно порвать зав больницы.
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19.11.2020 18:13 Відповісти
Потому что такая ситуация во многих больницах Житомирской области. Там врачи рады баллонам с кислородом, которые с автомастерских приносят. Люди реально дышат по очереди. Не удивлюсь, если такое не только в Житомире творится.
Да что там говорить? Помнишь, что хвастались низкой летальностью? Так оно и было, пока всего хватало. Но сейчас она начинает расти. Цифры не лгут, а Степанов может говорить все, что угодно.
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19.11.2020 18:45 Відповісти
Припустим,что такая ситуация есть,ну тогда это преступная халатность руководства больниц.
Либо пусть предоставят копии обращений за необходимым оборудованием.
Цена одного концентратора 5 литров, до 20 тысяч гривен.Неужели город не мог решить эту проблему.
А я вам скажу,воровать меньше надо,и если описанная ситуация реальна,то нахрена такие мэры нужны.Если ситуация не решается вверху,то не такие это и большие деньги,что бы не решить отцу города такой вопрос.Нельзя поливать только Киев,решите вопрос,а потом поливайте сколько хотите.
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19.11.2020 19:12 Відповісти
Про руководство больниц я вообще молчу - их всех нужно гнать без разбора. Я даже не удивлюсь, если деньги на больницы выделялись. Но здесь в самой системе проблема. Отчитались о том, что все хорошо - начальство довольно. Сэкономили деньги - начальство довольно. А если чего -то не хватает, то тебя же дураком и сделают. Помните историю с ИВЛ в одной из больниц? Отчитались о том, что их несколько десятков, а при про проверке выяснилось, что рабочих всего 2. И так практически везде и во всем. Это еще советская система, которую никак не сломают.
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19.11.2020 19:30 Відповісти
Степашка помни: "...вы можете хранить молчание, или все вами сказанное может быть использовано против вас в суде. " И даже если чудом удастся избежать народного суда, Суда Всевышнего избежать не удастся. Независимо от того какому Богу поклоняется.
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19.11.2020 12:32 Відповісти
Гріх зичайно писати таке, але нагорода знайшла свого героя.
Я майже впевнена, вона, як і 90% вчителів Житомира голосувала за Зєлєнскава. Вона була впевнена, "хуже нє будет"!
Цікаво, вона хоч в останню хвилину щось зрозуміла?
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19.11.2020 12:36 Відповісти
думайте що ляпаєте, Оля була моєю подругою, вона не підтримувала зелену макаку. Як ви можете звинувачувати у чомусь людину, якщо ви не знаєте напевно? От ви як раз той "герой", якого може знайти нагорода за наклеп.
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20.11.2020 01:56 Відповісти
А Степанов сам прверил, был ли кислород в реанимации больницы, где умерла молодая преподавательница из Житомира , кторая обращалась к меру за помощью ? ! И чего она тогда обращалась к меру, чтоб он выявил сопутствующие у нее заболевания?
А не хотите проверить, господин Министр?
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19.11.2020 12:45 Відповісти
Він тоді вже захворів і перебуває на самоізоляції.
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19.11.2020 13:25 Відповісти
Дві реальності. Що необхідно, щоб реальність пацієнта і реальність Степанова співпали в цьому часі, в цій країні і на цій планеті. Що таке треба приймати, щоб так відірватись від життя.
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19.11.2020 12:46 Відповісти
Уверен, что Степанов говорит правду. Паника перешибает мозги наверное большинству людей сейчас. НА этом фоне распостранения вчера фейка, о том что отец отдал свою дозу кислорода сыну и умер, напоминает кацапское информационное оружие. Причем не имен, не названия больницы -бредятина в чистом виде. Сейчас нельзя верить подоным сообщениям о страшных смертях от ковида не проверив. Все бояться, но я считаю если у тебя высшее образвание и ты мужчина, то надо как никогда сохранять хладнокровие, не вестись на "страшные" новости, без анализа и проверки. Иначе можем угробить страну. ПРоверь успокойся и успокой других, тех у кого от природы нервная система более слабая.
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19.11.2020 12:52 Відповісти
Юля Мендель, перелогіньтеся.
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19.11.2020 13:28 Відповісти
лучше обматюкайте чем с этой непроходимой дурой сравнивать)
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19.11.2020 13:34 Відповісти
Пане Степанов, ми повірили. То вона спеціально, щоб насолити Найсвітлішому. Ми зрозуміли.
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19.11.2020 12:53 Відповісти
и вообще, умерла не в больнице, а дома...и вообще не умерла а уехала...и вообще, не было такой -это бот....
уроды чертовы
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19.11.2020 13:41 Відповісти
 
 