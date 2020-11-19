Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС
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Народна депутатка "Слуги народу" і заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря підтвердила, що планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного Суду.
Про це вона повідомила "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Бажання взяти участь у конкурсі в мене є. Я подаватиму свою кандидатуру. Гадаю, що зроблю це найближчим часом", - зазначила Совгиря.
Раніше про намір висунути Совгирю як кандидатку від "Слуги народу" повідомила Цензор.НЕТ нардепка СН Галина Янченко. Також про це заявляли перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко та представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.
Топ коментарі
+14 саша паламарчук
показати весь коментар19.11.2020 12:02
+10 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар19.11.2020 12:06
+8 ледокол С Бандэра
показати весь коментар19.11.2020 12:17
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Но большие шансы на победу имеет её
подельникоднопартиец Федя Вениславский.
Он так глубоко и смачно умеет бубочке лизнуть,что у того аж зеленые мурашки от удовольствия по телу разбегаются.
«Змилуйся, матінко-рибко!
Що робити з клятою бабою?
Вже не хоче вона буть служницею*,
Хоче буть суддею конституційного суду,
Щоб їй і ..уя не робити,
і зарплата ішла о..уєнна
і звільнити не могли аж до смерті
І щоб всі її поважали!»
*народу
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны…
- … Ну теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.
- Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппыч! Они теперь резко изменились.
- Голубчик! Я уже не говорю о паровом отоплении! Пусть!...
Разруха, Филипп Филиппыч.
- А что означает эта Ваша «разруха»? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе не существует, доктор. Что Вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что: когда я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат: «Долой разруху!» - я смеюсь. Ей-Богу, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя, дорогой доктор. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев.
Мы сегодня ничего делать не будем: во-первых, кролик издох, а во-вторых, в Большом - «Аида». А я давно не слышал. Помните дуэт? (напевает) Ко второму акту поеду!