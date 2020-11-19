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КС (1153) Совгиря (52)

Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепка

Народна депутатка "Слуги народу" і заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря підтвердила, що планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного Суду.

Про це вона повідомила "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Бажання взяти участь у конкурсі в мене є. Я подаватиму свою кандидатуру. Гадаю, що зроблю це найближчим часом", - зазначила Совгиря.

Раніше про намір висунути Совгирю як кандидатку від "Слуги народу" повідомила Цензор.НЕТ нардепка СН Галина Янченко. Також про це заявляли перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко та представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

Також читайте: Рада готує зміни до Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Совгиря

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Тільки почую назву слуга народу , мене тіпать починає.
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19.11.2020 12:02
+10
Та давайте перетаскивайте туда весь Квартал, Юзика главой КСУ, чего уж там.
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19.11.2020 12:06
+8
На "Эспрессо" журналист два раза спросил ее, считает ли она конституционным проект закона Зеленского о роспуске КС. Эта курица так и не ответила Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 2240 Такая вот будущая судья КС Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 8781
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19.11.2020 12:17
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Тільки почую назву слуга народу , мене тіпать починає.
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19.11.2020 12:02 Відповісти
На "Эспрессо" журналист два раза спросил ее, считает ли она конституционным проект закона Зеленского о роспуске КС. Эта курица так и не ответила Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 2240 Такая вот будущая судья КС Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 8781
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19.11.2020 12:17 Відповісти
Риб"яткє абь Вас пікудца,а Ви єтава ні пойнєлє.
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19.11.2020 12:27 Відповісти
Тіпає всю країну...
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19.11.2020 12:02 Відповісти
Надеюсь, юриспруденцию она не только в Трускавце учила.
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19.11.2020 12:04 Відповісти
Ну слуг народу посилають вчитись тільки в найкращі заклади, а не в якусь Могилянку чи Гарвард занюханий. Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 3585
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19.11.2020 12:06 Відповісти
А ч"їво? Всім ззя,а їй --ні ззя?"Тавар"єшьчь сралєн,ви ба-а-а-альшьой учьйоний..."
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19.11.2020 12:26 Відповісти
Самое главное,что у неё есть желание.У "слуг урода" наступило время исполнения желаний.
Но большие шансы на победу имеет её подельник однопартиец Федя Вениславский.
Он так глубоко и смачно умеет бубочке лизнуть,что у того аж зеленые мурашки от удовольствия по телу разбегаются. Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС - Цензор.НЕТ 3518
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19.11.2020 14:06 Відповісти
Та давайте перетаскивайте туда весь Квартал, Юзика главой КСУ, чего уж там.
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19.11.2020 12:06 Відповісти
зебіли знищили виконавчу, потім законодавчу і полізли вже в судову гілку влади
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19.11.2020 12:12 Відповісти
"солодка привабливість малини"... Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС - Цензор.НЕТ 5381
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19.11.2020 12:28 Відповісти
казка про Золоту Рибку мала би закінчуватись так :

«Змилуйся, матінко-рибко!
Що робити з клятою бабою?
Вже не хоче вона буть служницею*,
Хоче буть суддею конституційного суду,
Щоб їй і ..уя не робити,
і зарплата ішла о..уєнна
і звільнити не могли аж до смерті
І щоб всі її поважали!»

*народу
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19.11.2020 12:32 Відповісти
Слуги ліпше йдіть на три координати, ніж в Суді КС там засідати!
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19.11.2020 12:41 Відповісти
Ну раз планирует, тогда вперед !!!! Длч слуг у нас все двери открыты !!!!
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19.11.2020 13:00 Відповісти
Та ми розумію навіщо Зеленський намагається перезапустити суд. Не ліквідувати негідників, а перезапустити. Щоби таких як ця туди напхати.
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19.11.2020 13:20 Відповісти
,,Совгиря,,-карма женщина с отличным чуством юмора. Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС - Цензор.НЕТ 811
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19.11.2020 13:29 Відповісти
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны…
- … Ну теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.
- Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппыч! Они теперь резко изменились.
- Голубчик! Я уже не говорю о паровом отоплении! Пусть!...

Разруха, Филипп Филиппыч.
- А что означает эта Ваша «разруха»? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе не существует, доктор. Что Вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что: когда я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат: «Долой разруху!» - я смеюсь. Ей-Богу, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя, дорогой доктор. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев.
Мы сегодня ничего делать не будем: во-первых, кролик издох, а во-вторых, в Большом - «Аида». А я давно не слышал. Помните дуэт? (напевает) Ко второму акту поеду!
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19.11.2020 13:57 Відповісти
 
 