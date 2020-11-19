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Хвора на COVID-19 мешканка інтернату в Радомишлі померла - до неї не викликали лікарів. Офіс Омбудсмена направив лист Генпрокурору

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Хвора на COVID-19 мешканка інтернату в Радомишлі померла - до неї не викликали лікарів. Офіс Омбудсмена направив лист Генпрокурору

У Радомишлі померла мешканка психоневрологічного інтернату з коронавірусною хворобою через можливе несвоєчасне надання медичної допомоги.

Про це повідомляє видання Zmina, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хвору виявили 12 листопада під час візиту моніторингової групи Національного превентивного механізму (НПМ) з Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Попри спротив керівництва інтернату вони домоглися, щоб до жінки викликали швидку допомогу, але час для ефективного лікування було вже втрачено", - йдеться в повідомленні.

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Журналіст, присутній під час моніторингового візиту, зазначає, що лікар-терапевт Людмила Маркевич оглядала жінку за місяць до тодішнього візиту НПМ і не призначила належного лікування, тільки на вимогу моніторингової групи вона прописала консультацію хірурга.

"Одна з мешканок інтернату лежала в кімнаті з п’ятьма іншими підопічними. Її обличчя було сильно почервоніле, вона тяжко дихала, дивилася в одну точку і не реагувала ні на моніторів НПМ, які оточили її, ні на інших мешканців інтернату. Співробітники Офісу Омбудсмана, з огляду на стан жінки, попросили негайно виміряти їй температуру. Температура була 39,3 градуса, пульсоксиметр показав 89% концентрації кисню в крові, тоді як нормальний показник має бути не нижчим ніж 95%. У відповідь на питання, чому персонал не перемістив хвору в кімнату-ізолятор, санітарки відразу спустили підопічну до карантинної кімнати, хвилин за 20 туди відправили й іншу мешканку, у якої монітори зафіксували температуру 38,4. Персонал, вочевидь, намагався приховати високу температуру жінки. Адже за кілька хвилин до моніторів підійшла медсестра і сказала, що вона переміряла температуру, яка показала 36,7 градуса", - пише видання.

На вимогу моніторів в інтернат приїхала лікар-терапевт Людмила Маркевич. Вона пояснила, що 11 листопада оглянула підопічну К. і призначила їй антибіотик.

- За вашими ж записами, 6 листопада температура в неї була 38,7 градуса, - уважно читає медичну книжку К. заступниця директора Департаменту НПМ Катерина Погорська. - Ви прописали, як тут написано, аскорбінку ...

Лікарка повідомила, що підозрює лівосторонню пневмонію, монітори ж ще раз оглянули жінку і викликали для неї швидку.

Монітори НПМ заглянули в медкартку іншої хворої літньої жінки. Вона з 3 листопада приймає антибіотики, і в неї все одно зберігається температура.

Не вимагайте від нас те, чого ми не можемо зробити, шановні. Не в той час. У мене людина (Людмила Маркевич. – Ред.) працює на пів ставки. У моєї сусідки через дорогу температура 39, і лікарня її не прийняла. Вона сидить вдома й лікується… Ми не знаємо, з чим ви оце до нас приїхали. У нас половина працівників на лікарняному. Ми намагаємося працювати, - емоційно реагувала директорка Інтернату Світлана Охотенко. - Чотири тисячі зарплата. Я і так прошу терапевта не звільнятися. У мене за рік три старші медсестри звільнилися. Рентген роблять на п'ятий день, як і для всіх. Що ми можемо вдіяти?

- Та це ж дев'ятий день хвороби пішов! Зрозумійте, у вас співробітники можуть самостійно пересуватися і домагатися тестування на ковід, а ці люди - безпорадні. Я так розумію, тести працівникам вже зробили, а підопічним - вже проблема, - зазначила співробітниця Офісу омбудсмена Темченко.

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Монітори виявили, що Світлана Охотенко не повідомила у свій департамент про підозру на COVID-19, хоча в неї був алгоритм дій на випадок виявлення коронавірусу і вона інформувала своїх співробітників про нього окремим наказом.

"Персонал, очевидно, намагався приховати високу температуру жінки, проте змушений був викликати швидку. 15 листопада К. померла в Коростишівській центральній районній лікарні від ускладнень, викликаних COVID-19", ─ йдеться в повідомленні.

Офіс Омбудсмена направив офіційний лист до Генпрокурора, де просить відповідно відреагувати. Також представники Омбудсмена направили звіт за результатами візиту в Житомирську облдержадміністрацію, в якому рекомендують вжити невідкладних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусного захворювання в інтернаті, де проживає 211 підопічних.

Автор: Наталя Джума
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Больная COVID-19 жительница интерната в Радомышле умерла - к ней не вызвали врачей. Офис Омбудсмена направил письмо Генпрокурору - Цензор.НЕТ 7131
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19.11.2020 12:18 Відповісти
я уверена, что в этом диспансере пациентов за людей не считают..., а впрочем и почти во всех больницах так, за редким исключением..., у нас вообще страна не для людей, ну может для автомобилистов...
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19.11.2020 12:23 Відповісти
Достойні онуки Менгеле.
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19.11.2020 12:40 Відповісти
Можно всех "чертей" навесить на главврача диспансера. Но... Какое финансирование у диспансера, как использовались средства , текучка персонала и прочее.
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19.11.2020 12:42 Відповісти
А це вже нікому не цікаво(
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19.11.2020 12:50 Відповісти
Фінансування то, одна справа, а людяність зовсім інша.
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19.11.2020 14:38 Відповісти
Садисты и убийцы, что в руководстве, что в госвласти.
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19.11.2020 12:48 Відповісти
Навіщо генпрокурорші? Направляйте зразу в "Феофанію", там віце преЗедент єрмак, бо всі рішення приймає він. А генпрокурорша перераховує гроші, який отримав чоловік при звільнені, їй немає коли.
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19.11.2020 12:52 Відповісти
Ездят поиграть в игру "я начальник - ты дурак" к работникам получающим 4тыщ)))
Эти идиоты даже не понимают, что сами себя "палят" нищебродским финансированием.
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19.11.2020 13:00 Відповісти
Четыре тысячи зарплаты... а яка зарплата у "моніторів"?
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19.11.2020 13:14 Відповісти
Час назад умер мой сосед. Прими, Господь, его душу. В доме больная его жена и дочь. Спаси и сохрани. Медицина беспомощна.
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19.11.2020 16:02 Відповісти
 
 