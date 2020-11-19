Хвора на COVID-19 мешканка інтернату в Радомишлі померла - до неї не викликали лікарів. Офіс Омбудсмена направив лист Генпрокурору

У Радомишлі померла мешканка психоневрологічного інтернату з коронавірусною хворобою через можливе несвоєчасне надання медичної допомоги.

Про це повідомляє видання Zmina, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хвору виявили 12 листопада під час візиту моніторингової групи Національного превентивного механізму (НПМ) з Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Попри спротив керівництва інтернату вони домоглися, щоб до жінки викликали швидку допомогу, але час для ефективного лікування було вже втрачено", - йдеться в повідомленні.

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Журналіст, присутній під час моніторингового візиту, зазначає, що лікар-терапевт Людмила Маркевич оглядала жінку за місяць до тодішнього візиту НПМ і не призначила належного лікування, тільки на вимогу моніторингової групи вона прописала консультацію хірурга.

"Одна з мешканок інтернату лежала в кімнаті з п’ятьма іншими підопічними. Її обличчя було сильно почервоніле, вона тяжко дихала, дивилася в одну точку і не реагувала ні на моніторів НПМ, які оточили її, ні на інших мешканців інтернату. Співробітники Офісу Омбудсмана, з огляду на стан жінки, попросили негайно виміряти їй температуру. Температура була 39,3 градуса, пульсоксиметр показав 89% концентрації кисню в крові, тоді як нормальний показник має бути не нижчим ніж 95%. У відповідь на питання, чому персонал не перемістив хвору в кімнату-ізолятор, санітарки відразу спустили підопічну до карантинної кімнати, хвилин за 20 туди відправили й іншу мешканку, у якої монітори зафіксували температуру 38,4. Персонал, вочевидь, намагався приховати високу температуру жінки. Адже за кілька хвилин до моніторів підійшла медсестра і сказала, що вона переміряла температуру, яка показала 36,7 градуса", - пише видання.

На вимогу моніторів в інтернат приїхала лікар-терапевт Людмила Маркевич. Вона пояснила, що 11 листопада оглянула підопічну К. і призначила їй антибіотик.

- За вашими ж записами, 6 листопада температура в неї була 38,7 градуса, - уважно читає медичну книжку К. заступниця директора Департаменту НПМ Катерина Погорська. - Ви прописали, як тут написано, аскорбінку ...

Лікарка повідомила, що підозрює лівосторонню пневмонію, монітори ж ще раз оглянули жінку і викликали для неї швидку.

Монітори НПМ заглянули в медкартку іншої хворої літньої жінки. Вона з 3 листопада приймає антибіотики, і в неї все одно зберігається температура.

Не вимагайте від нас те, чого ми не можемо зробити, шановні. Не в той час. У мене людина (Людмила Маркевич. – Ред.) працює на пів ставки. У моєї сусідки через дорогу температура 39, і лікарня її не прийняла. Вона сидить вдома й лікується… Ми не знаємо, з чим ви оце до нас приїхали. У нас половина працівників на лікарняному. Ми намагаємося працювати, - емоційно реагувала директорка Інтернату Світлана Охотенко. - Чотири тисячі зарплата. Я і так прошу терапевта не звільнятися. У мене за рік три старші медсестри звільнилися. Рентген роблять на п'ятий день, як і для всіх. Що ми можемо вдіяти?

- Та це ж дев'ятий день хвороби пішов! Зрозумійте, у вас співробітники можуть самостійно пересуватися і домагатися тестування на ковід, а ці люди - безпорадні. Я так розумію, тести працівникам вже зробили, а підопічним - вже проблема, - зазначила співробітниця Офісу омбудсмена Темченко.

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Монітори виявили, що Світлана Охотенко не повідомила у свій департамент про підозру на COVID-19, хоча в неї був алгоритм дій на випадок виявлення коронавірусу і вона інформувала своїх співробітників про нього окремим наказом.

"Персонал, очевидно, намагався приховати високу температуру жінки, проте змушений був викликати швидку. 15 листопада К. померла в Коростишівській центральній районній лікарні від ускладнень, викликаних COVID-19", ─ йдеться в повідомленні.

Офіс Омбудсмена направив офіційний лист до Генпрокурора, де просить відповідно відреагувати. Також представники Омбудсмена направили звіт за результатами візиту в Житомирську облдержадміністрацію, в якому рекомендують вжити невідкладних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусного захворювання в інтернаті, де проживає 211 підопічних.