Нові тести на коронавірус у футболістів збірної України виявилися негативними, - УАФ
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У всіх членів української делегації, які виїжджали на матч Ліги націй зі Швейцарією тести на коронавірус виявилися негативними. У тому числі у гравців, які раніше отримали позитивний результат
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
"Після прибуття в Бориспіль 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19 в спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні. Після обробки тестів Української асоціації футболу повідомили, що всі результати негативні, в тому числі - у футболістів Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, матч Швейцарія - Україна був скасований у зв'язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди.
Пізніше директор збірної Швейцарії з футболу Тамі назвав "ганьбою" рішення скасувати матч з Україною через коронавірус.
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крім того, - негативний ПЛР-тест може бути помилковим а позитивний 99% що вірний.