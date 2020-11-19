Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко
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Через запроваджені карантинні заходи в Україні креативна індустрія втратила $3 млрд, що становить 2% ВВП.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", такі цифри озвучив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час міжнародного форуму "Креативна Україна".
"До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати - $3 млрд, це 2% ВВП і ще 300 тис. робочих місць. Якщо ми і надалі будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку, то нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна третина людей, які втратять роботу", - повідомив він.
Міністр пояснив, що зараз залучені в креативну індустрію державні інвестиції марнуються, оскільки немає глядача і слухача.
Тому Ткаченко переконаний, що сфокусуватися потрібно на розвиток і гранти для інституційної підтримки креативних індустрій.
Зі свого боку, президент Зеленський під час виступу на форумі зазначив, що креативна економіка повинна стати пріоритетом стратегічного розвитку України.
Він запевнив, що держава зробить все, щоб нова реальність для креативних індустрій була комфортною, а умови - максимально сприятливими.
Будь ласка, зачекайте...
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 53 мин
Післязавтра річниця Революції Гідності.
Сьогодні - обшук СБУ в Музеї Революції Гідності.
Вилучають документацію.
Співпадіння?
Вимагаю від @ServiceSsu негайно надати публічні пояснення своїх дій!
Бо смердить від цього обшуку.
ПреЗедент в курсе.
В Украине 16,9 млн экономически активных граждан. Из них в сферах креативной экономики работает около 470 тысяч. Это всего 2,8% работающего населения. Они приносят стране около 105 млрд грн (или 4,4% ВВП).
Новое и нужное никогда не пропадет.
Если не нужное - хрен с ним.
полюс 500 тыщ рабочих мест шмыгаля
можно на 2 работы устаиваться...