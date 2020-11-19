УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17885 відвідувачів онлайн
Новини Події Коронавірус і карантин
1 871 27
карантин (16095) Ткаченко Олександр (459) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Події

Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко

Через запроваджені карантинні заходи в Україні креативна індустрія втратила $3 млрд, що становить 2% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", такі цифри озвучив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час міжнародного форуму "Креативна Україна".

"До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати - $3 млрд, це 2% ВВП і ще 300 тис. робочих місць. Якщо ми і надалі будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку, то нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна третина людей, які втратять роботу", - повідомив він.

Міністр пояснив, що зараз залучені в креативну індустрію державні інвестиції марнуються, оскільки немає глядача і слухача.

Тому Ткаченко переконаний, що сфокусуватися потрібно на розвиток і гранти для інституційної підтримки креативних індустрій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бізнес у сферах культури і туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, - Ткаченко

Зі свого боку, президент Зеленський під час виступу на форумі зазначив, що креативна економіка повинна стати пріоритетом стратегічного розвитку України.

Він запевнив, що держава зробить все, щоб нова реальність для креативних індустрій була комфортною, а умови - максимально сприятливими.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Ай яй яй, в укрпинском селп нк смогли поодолжить стемку телесериала "Скоты" для умственно отсталый в развитии людей?
показати весь коментар
19.11.2020 12:20
+6
Да все норм запишем видос чтоб люди скинулись на казну а то за державу обидно брать нечего
показати весь коментар
19.11.2020 12:19
+6
Кто бы мог подумать, что банальная ********** не только "креативная", так еще и "индустрия"?
показати весь коментар
19.11.2020 12:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да все норм запишем видос чтоб люди скинулись на казну а то за державу обидно брать нечего
показати весь коментар
19.11.2020 12:19 Відповісти
Ай яй яй, в укрпинском селп нк смогли поодолжить стемку телесериала "Скоты" для умственно отсталый в развитии людей?
показати весь коментар
19.11.2020 12:20 Відповісти
откорректируйте текст, слишком много опечаток
показати весь коментар
19.11.2020 12:26 Відповісти
Смартфон. Глаза уже не те, а клава мелкая. Не получается.
показати весь коментар
19.11.2020 12:37 Відповісти
Главное что Бенямойский и Вазелинский только "нашли"...
показати весь коментар
19.11.2020 12:24 Відповісти
крєатівниє крєтіни...



Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 53 мин

Післязавтра річниця Революції Гідності.
Сьогодні - обшук СБУ в Музеї Революції Гідності.
Вилучають документацію.
Співпадіння?
Вимагаю від @ServiceSsu негайно надати публічні пояснення своїх дій!
Бо смердить від цього обшуку.
показати весь коментар
19.11.2020 12:24 Відповісти
Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 818
показати весь коментар
19.11.2020 12:27 Відповісти
Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2006
показати весь коментар
19.11.2020 12:30 Відповісти
Он чё, накуренный?? Какие 3млрд. долларов???? Они за 30 лет независимости столько не заработали..
показати весь коментар
19.11.2020 12:24 Відповісти
Заработать может и заработали, но налоги почти не платили, особенно те, кто выступал на корпоративах, на днях рождениях коломойских, суркисов, медведчуков.
ПреЗедент в курсе.
показати весь коментар
19.11.2020 12:27 Відповісти
Он может и накуренный, а ты точно отсталый. Вот официальные данные
В Украине 16,9 млн экономически активных граждан. Из них в сферах креативной экономики работает около 470 тысяч. Это всего 2,8% работающего населения. Они приносят стране около 105 млрд грн (или 4,4% ВВП).
показати весь коментар
19.11.2020 12:28 Відповісти
Граматей, 3млрд. долларов - это десятая часть бюджета УКРАИНЫ.. И это не оружием торгуют, и не золото добывают - это креативная чудо-экономика, которой "рулит" министр культуры, они на датациях живут.. или Голливудом с силиконовой долиной перепутали?(
показати весь коментар
19.11.2020 12:34 Відповісти
Та..он далеко не дурак..а голимый манипулятор..потери от карантинных мер а не от пандемии,а то шо без этих мер станет сектор реальной экономики то похрен,и потери индустрии креативщиков, а не бюджета...а таки карман Оли Поляковой и бюджет это два разных кармана.Вот и выходит шо раньше страну кормил Бамбас, а теперь фигляры...
показати весь коментар
19.11.2020 13:09 Відповісти
Бюджет Украины 131 млрл. $ Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3219 Мокша, дальше можешь не продолжать, с тобой и так все ясно
Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5258
показати весь коментар
19.11.2020 13:16 Відповісти
чем больше попросишь, тем больше получишь. С учетом скидки.
показати весь коментар
19.11.2020 13:07 Відповісти
Я думаю людство без його "Скотів" та іншого трешу нічого не втратило... Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8511
показати весь коментар
19.11.2020 12:27 Відповісти
Креатив - create - создавать новое!
Новое и нужное никогда не пропадет.
Если не нужное - хрен с ним.
показати весь коментар
19.11.2020 12:27 Відповісти
А как процентов 90 "креативной индустрии" рвались на британский флаг, топя за своего коллегу, когда он ломанулся в президенты!
показати весь коментар
19.11.2020 12:29 Відповісти
Кто бы мог подумать, что банальная ********** не только "креативная", так еще и "индустрия"?
показати весь коментар
19.11.2020 12:29 Відповісти
оці вже накрєатівілі на три покоління вперед

Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4493
показати весь коментар
19.11.2020 12:30 Відповісти
Не в ті міністри сунувся внучок та утриманець БЄбушки!
показати весь коментар
19.11.2020 12:50 Відповісти
как ему не стыдно? в больницах не хватает кислорода, а он требует кучу бабла для попсы. Проживем мы без них. Пусть в больницы идут волонтерами, популярность заодно повысят. Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9182
показати весь коментар
19.11.2020 13:10 Відповісти
впрочем, ему точно не стыдно.
показати весь коментар
19.11.2020 13:11 Відповісти
чел деньги теряет ... до лампы, что во время чумы .
показати весь коментар
19.11.2020 13:30 Відповісти
Предурок брехливый.Ты хоть знаешь сколько это 3 миллиарда долларов? Откуда они взялись? На сватах с голобородько или 95 анал с г+г заработал.Цирк идиотов.
показати весь коментар
19.11.2020 13:24 Відповісти
Весілля та корпоративчики не забули включити? Хоч, що заважає архітекторам і модельєрам працювати я не розумію. Деякі на гламурних масочках так і піднялися. Крім карантину важливо враховувати що, деякі гастролі були відмінені зовсім по іншим причинам. "Нє всьо так однозначно".
показати весь коментар
19.11.2020 14:51 Відповісти
есть рабочие места в больницах говорили
полюс 500 тыщ рабочих мест шмыгаля
можно на 2 работы устаиваться...
показати весь коментар
19.11.2020 15:11 Відповісти
 
 