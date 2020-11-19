Данішевська: Судова система нестабільна через відсутність стратегії реформування, судді в стресі

Судді в Україні перебувають у стресовому стані через відсутність чіткого розуміння стратегії реформування судової системи.

Про це заявила глава Верховного Суду Валентина Данішевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу звернути увагу на те, що умови, в яких працює сьогодні судова система, не є такими, які сприяли б досягненню нашої спільної мети. Судова система відчуває нестабільність, немає фактично стратегії і чіткого плану реформування, якихось очікуваних змін", - заявила Данішевська під час онлайн-конференції "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" в четвер.

При цьому вона наголосила: "Коли судді перебувають у стресовому стані, то, як би ми їх не критикували, навряд чи ми можемо очікувати спокійного й зваженого правосуддя".

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За її словами, в таких умовах роботи судді не можуть бути "зразковими".

Крім того, Данішевська зазначила, що судова система "відчуває втручання з позиції фінансового забезпечення".

"У нас немає достатньо ресурсів, щоб забезпечити ті гарантії, які встановлені законами", - сказала вона.

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Також Данішевська зауважила, що є кримінальні провадження, в яких фігурують судді Вищого антикорупційного суду.

"Чи це не втручання в їхню діяльність? Як забезпечуються можливості для неупередженого правосуддя?" - висловила здивування голова Верховного Суду.