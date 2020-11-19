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Данішевська: Судова система нестабільна через відсутність стратегії реформування, судді в стресі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данішевська: Судова система нестабільна через відсутність стратегії реформування, судді в стресі

Судді в Україні перебувають у стресовому стані через відсутність чіткого розуміння стратегії реформування судової системи.

Про це заявила глава Верховного Суду Валентина Данішевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу звернути увагу на те, що умови, в яких працює сьогодні судова система, не є такими, які сприяли б досягненню нашої спільної мети. Судова система відчуває нестабільність, немає фактично стратегії і чіткого плану реформування, якихось очікуваних змін", - заявила Данішевська під час онлайн-конференції "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" в четвер.

При цьому вона наголосила: "Коли судді перебувають у стресовому стані, то, як би ми їх не критикували, навряд чи ми можемо очікувати спокійного й зваженого правосуддя".

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За її словами, в таких умовах роботи судді не можуть бути "зразковими".

Крім того, Данішевська зазначила, що судова система "відчуває втручання з позиції фінансового забезпечення".

"У нас немає достатньо ресурсів, щоб забезпечити ті гарантії, які встановлені законами", - сказала вона.

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Також Данішевська зауважила, що є кримінальні провадження, в яких фігурують судді Вищого антикорупційного суду.

"Чи це не втручання в їхню діяльність? Як забезпечуються можливості для неупередженого правосуддя?" - висловила здивування голова Верховного Суду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Они в стрессе, народ в шоке. А беня в прибылях. Каждому свое.
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19.11.2020 12:32
+4
в стрессах на лексуссах
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19.11.2020 12:37
+2
Покушайте селёдки и запейте молоком,стресс как рукой снимет,а лучше честно выполняйте свои обязанности,тогда и стрессов не будет,мрази продажные.
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19.11.2020 13:08
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Они в стрессе, народ в шоке. А беня в прибылях. Каждому свое.
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19.11.2020 12:32 Відповісти
в стрессах на лексуссах
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19.11.2020 12:37 Відповісти
І як при таких стресах далі жити?

Є вихід - надбавку у розмірі 100500% від зарплатні і їм полегшає.

Дама веде піготовку до введення ліків від стресу.
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19.11.2020 12:41 Відповісти
Покушайте селёдки и запейте молоком,стресс как рукой снимет,а лучше честно выполняйте свои обязанности,тогда и стрессов не будет,мрази продажные.
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19.11.2020 13:08 Відповісти
особенно Тупицкий!...аж распух от стресса!
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19.11.2020 13:19 Відповісти
"ВИСИЛИЦА" - лечение от судейского стресса!.. И голова сразу не болит, и коррупция 0%!
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19.11.2020 13:22 Відповісти
Вони не судять вони торгують рішеннями. А значить вони не судді, а торгаші. Гнила судова та правоохоронна система знищую державу з середини.
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19.11.2020 13:53 Відповісти
Работа судьи- судить по закону, а не по звонкам сверху и занесённому баблу. И не будет, тогда, у тебя, ***** КРАШЕННАЯ, никаких стрессов.
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19.11.2020 14:19 Відповісти
Звільнялися б з роботи, навіщо такі хворі судді зі стресом. Взагалі-то не бачу, щоб "стресонуло" суддів КС і "вовчого суду". Навпаки, вони шокують країну.
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19.11.2020 14:47 Відповісти
Бідні судді, у них такий стресс! Стільки бабла вклали в мантії, а тут така нестабільність, чи встигнуть відбити?
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19.11.2020 14:53 Відповісти
Судівський стрес лікується саджанням їх на палю.
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19.11.2020 18:17 Відповісти
Це неправда, що у нас "судова система нестабільна".
Немає у нас судової системи.
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19.11.2020 18:24 Відповісти
 
 