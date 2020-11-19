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Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Російському акторові Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

Громадянин РФ, Кирило Гребенщиков, прибув в аеропорт "Бориспіль" рейсом з Мінська. За словами чоловіка, в Україні він планував приєднатися до телевізійних зйомок.

Під час прикордонного оформлення співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь у зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в'їзду на ТОТ України та виїзду з неї.

Також читайте: За поданням СБУ російського актора Трубінера внесено до списку санкцій України, - Мінінформполітики

У той же час чоловік навідріз відмовлявся визнати відвідування окупованої Росією української території. Але і пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" своє торішнє перебування в Криму також не зміг.

Як результат, прикордонники відмовили йому у в'їзді і винесли рішення про трирічну заборону на в'їзд в Україну.

Росіянина повернули зворотним рейсом до Білорусі.

Кирило Гребенщиков - російський актор, який знявся в численних серіалах. Лауреат премії ФСБ Росії в номінації "Акторська робота" (2-га премія) - за роль офіцера військової контррозвідки підполковника Сергія Кочубея в телесеріалі "Фантом".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
Хух! Я із заголовку вже подумав, що БГ. Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7779
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19.11.2020 12:33
+34
Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7451
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19.11.2020 12:41
+31
Лезут,как тараканы. Одно слово-кацапы.
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19.11.2020 12:34
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Хух! Я із заголовку вже подумав, що БГ. Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7779
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19.11.2020 12:33 Відповісти
А БГ вш чим кращий? Тим, що ТИХЕНЬКО підспівує *****? - ТАМ нормальних немає...
https://rg.ru/2018/11/27/putin-boris-grebenshchikov-vsegda-idet-osobym-tvorcheskim-putem.html
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19.11.2020 13:00 Відповісти
Та ні. Мені з цим Бальшим Гавном давно все ясно...
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19.11.2020 13:13 Відповісти
та и Шевчук таким же оказался, вата-ватой.
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19.11.2020 13:25 Відповісти
вибач- шевчук по метері татарин
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19.11.2020 19:57 Відповісти
Я ч"ївось та пом"ю,шо он начебто чуваш.
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19.11.2020 20:03 Відповісти
Народився в родині ветерана Другої світової війни Юліана Сосфеновича Шевчука (1924-2013), уродженця села Лабунь (нині - Новолабунь), Хмельницької області.
Дід Юрія, реєстровий козак і військовий офіцер Російської імперії Сосфен Іванович Шевчук (1897-1937), теж уродженець і житель села Лабунь, був репресований і засланий у Красноярський край, де згодом розстріляний. Так сім'я музиканта опинилась на півночі. По матері п. Юрій має татарське коріння, його дід і прадід були муллами, тобто священнослужителями ісламу. Сам Юрій вважає себе православним християнином.Таки татарка.Правосравний,звичайно ж.Ще трішки--і християнином стане...
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19.11.2020 20:06 Відповісти
крымський чи не?
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20.11.2020 12:35 Відповісти
это ненаказуемо
а вот посещение оккупированного Крыма не через Украину - запрещено
ПНХ однофамилец БГ
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20.11.2020 07:15 Відповісти
.
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!

Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.

Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).

То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.

Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.

Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.

Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).

Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.

А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».

Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.

В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите

меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.

Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.

Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.

Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
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20.11.2020 12:24 Відповісти
БГ себе некролог испоганил.
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19.11.2020 13:04 Відповісти
это ОДНОФАМИЛЕЦ
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20.11.2020 07:16 Відповісти
Гребенщиков заявив, що з великим задоволенням приїде в Крим, також готовий виступити в Донецьку і Луганську

Борис Гребенщиков розповів, що щороку їздить в Україну, бо там "живуть мільйони людей, вихованих на російській культурі".
Гребенщиков додав: "Яке ми маємо право позбавляти їх того, що ріднить із Росією?" - і підкреслив, що особисто він "не готовий під цим підписатися".
Відповідаючи на запитання, чи був він протягом останніх чотирьох років у Криму, Гребенщиков сказав, що після березня 2014-го групі "Аквариум" не надійшло "жодної розумної пропозиції щодо гастролей".
Він додав, що тільки-но таку пропозицію буде зроблено, "поїде з великим задоволенням".
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19.11.2020 13:17 Відповісти
это не тот Гребенщиков - не Борис, а Кирилл в этой новости - читайте внимательно
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19.11.2020 16:15 Відповісти
Таке саме совково-кацапське лайно, що не вміє грати на гітарі.
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19.11.2020 15:13 Відповісти
КєРРіл--це наче їхній поп-батьєшька підлий брехун мордвин-мільярдер-гомик Гундяйка.
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19.11.2020 17:42 Відповісти
ти Зін на грубость нариваєшся
ти все обидеть норовиш, т
ут за день так накувиркаешся ,
придеш домой там ти сидиш
(В.Висоцкий "диалог в цирке")
цікаво, що мордва (мокша и ерзя) стали православними аж у 19 столітті. Однак вони дали світу супостата - патріарха Нікона (17 століття), який вніс в церкву смуту і який спочив в монастирі. Кирилл вже збудував собі монастир. Ждемо схими (покаяння).
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19.11.2020 20:07 Відповісти
Парадокс:правасравния,але-не християни.Там і тепер поганство присутнє.Схоже у нас:українські манкурти-яничари часто більш русккєє,аніж кацапи з кацапстану.
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19.11.2020 20:22 Відповісти
Та якого ж біса ви сюди лізете...
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19.11.2020 12:34 Відповісти
тут їм маслом намазано, сало покладено та горілка ллється з крану
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19.11.2020 12:40 Відповісти
Коли кацапня лізла сюди на поч. 20-го ст.,то єхидненько поспівувала:"Єсьць чьо шамать,єсьць чьо піть--как Украйну ні любіть?"
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19.11.2020 20:24 Відповісти
А чего сюда не лезть? Мы добрые, толерантные. Нас можно дурить, убивать поколениями и мы за это ничего не сделаем, а если и попробуем что то сделать то нас сразу можно легко одернуть антисимитизмом, и прочими выдуманыыми, перевернутыми понятиями противоречащим национальной идеи. Но поедь нашему брату в ТЕ страны.... Там быстро научат тому, что у нас уже считается пороком. Вспомните слова столыпина- Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы.
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19.11.2020 13:03 Відповісти
Лезут,как тараканы. Одно слово-кацапы.
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19.11.2020 12:34 Відповісти
Нужно по голове надавать и тем, кто их сюда завет, привлекать к ответственности, к примеру, к штрафу в кругленькую сумму.
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19.11.2020 12:45 Відповісти
А потому,что их сюда массово приглашают и у них приоритет на главные роли!!
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19.11.2020 14:20 Відповісти
Свой-кь сваїму--за сваїмь.Русккєє тут і там.Отож.
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19.11.2020 17:43 Відповісти
нехай щастить
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19.11.2020 12:35 Відповісти
Как они там в мордоре говорили, пусть кормятся у себя Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1536
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19.11.2020 12:36 Відповісти
тепер знатиму є такий актор гребенщиков.В росії,на 3 роки. І це є добре.
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19.11.2020 12:38 Відповісти
чому така вибірковість до порушників,одним "акторам-артистам" дозволяють іншім ні,один закон для всіх?нажаль це не про нашу країну..
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19.11.2020 12:39 Відповісти
Та не, Дмитрий, артисты то такое, а вот то что сыновья русских кадровых военных в ОП это уже показатель....
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19.11.2020 12:45 Відповісти
Видимо он не сделал предоплату в ЗЕленую кассу. Жлоб.
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19.11.2020 12:58 Відповісти
Нє катаріхь кацапафь-порушників ЗЄ впустив на нашу землю.
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19.11.2020 17:44 Відповісти
И как бы мы вообще узнали, что, оказывается, такой актер есть...
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19.11.2020 12:39 Відповісти
Эта фамилия распространена в орде. Гребенщиковых среди ордынских артистов много.
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19.11.2020 15:27 Відповісти
Зараз кловун подзвонить літінанту щоб розібрався який чорт заборонив калєгє приїхати на гастролі.
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19.11.2020 12:39 Відповісти
Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7451
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19.11.2020 12:41 Відповісти
дааа. Бессмертная классика Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9234 Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 67
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19.11.2020 20:32 Відповісти
ФеСеБешных клоунов тут ещё не хватало...
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19.11.2020 12:44 Відповісти
Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 937 Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5907
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19.11.2020 12:46 Відповісти
Кацапы еще про что-нибудь снимают фильмы,кроме связанного с деятельностью ФСБ и прочей пургометины,которая реально крутая только именно в этих сериалах?
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19.11.2020 12:46 Відповісти
Очень немного.У них главные херои - "честные" менты и прочие выдуманные персонажи, которые ловят одних бандитов, которые хотят взять власть, по указанию других, которые сидят во власти и не желают с ней расстаться. Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8726
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19.11.2020 15:30 Відповісти
Давайте для начала определимся с терминами.
Называть его актером... прям актером... имхо - поспешили.
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19.11.2020 12:48 Відповісти
ну и нахер он здесь нужен?
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19.11.2020 12:50 Відповісти
Що ж тій нечисті на кацапщині не сидиться? Лізе, лізе до нас - треба для всіх москалів призначити один тест: "повторіть на диктофон фразу "путін - *****" - зразу ж стане легше дихати в Україні.
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19.11.2020 12:54 Відповісти
" то же время мужчина наотрез отказывался признать посещения оккупированной Россией украинской территории. Но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.Источник: https://censor.net/ru/n3232024"

А как можно объяснить то, что ты наотрез отрицаешь?
Вопрос в другом: смогли ли пограничники объяснить, откуда у них сведения о пребывании Гребенщикова в Крыму?
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19.11.2020 12:54 Відповісти
оттуда
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19.11.2020 13:31 Відповісти
соц. сети, выпуски новостей и т.д.
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19.11.2020 21:23 Відповісти
Не х..й шастать.
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19.11.2020 12:56 Відповісти
Шо и связитс Главбубочкой не помогли? Да, видать рейтигу совсем не стало....
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19.11.2020 12:57 Відповісти
каждый кацап при въезде должен на камеру сказать, что Крым временно оккупирован.
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19.11.2020 13:07 Відповісти
Не думаю что это для них окажется проблемой.
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19.11.2020 19:20 Відповісти
Також як сказала Глюкоза
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20.11.2020 12:43 Відповісти
Да уж, каментаторы как всегда, накинулись на пену на поверхности и не заметили главного.
Чувак приехал на съемки фильма. Вряд ли фильм снимается для Украины, не стали бы звать захудалого актеришку из Раши - у нас своих полно.
Так что фильм снимался раша-компанией (или украинской по заказу для Раши).
До 2014 раша-кинокомпании любили снимать фильмы в Украине - дешево, и договориться легче чтобы для съемок перекрыть улицу\арендовать помещение.
Похоже они возвращаются - Раша опять снимает фильмы в Украине.
Вот суть новости.
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19.11.2020 13:33 Відповісти
Вы абсолютно правы.Допускаю, что снимает говно для паРаши неутомимый "95 квартал"....
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19.11.2020 15:55 Відповісти
Та ви просто не в курсі. Цих російсько-українських серіалів ніхто і не переставав знімати. Я іноді поглядую на екран телевізора, який дивиться моя жінка, яка дуже ******** серіали - російських акторів повно, а номери на машинах - київські. Ахметовський канал "Україна" постійно крутить ці серіали, як і пінчуківське "СТБ". На "1+1" теж проскакують в перервах між програмами "95 - го кварталу". При чому, в російських ЗМІ ці стрічки подаються, як російські.
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19.11.2020 19:17 Відповісти
"Лауреат премии ФСБ"

Да только за одно это его уже не пускать к нам.
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19.11.2020 14:05 Відповісти
А лучше впустить, арестовать, мариновать в СИЗО 2 месяца, а потом осудить и обменять....И больше к нам перехочется ездить всякой кацапской швали и биомусору....
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19.11.2020 15:58 Відповісти
"Російському акторові Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму." ©
Десь з-за Поребрика донісся вигук "Лох!" і дикий регіт актора з ЗЕ-серіалу "Свати" Федора Добронравова...
листопад 2017 (при Пороху) - Служба безпеки заборонила в'їзд російському актору Федору Добронравову за неодноразове відвідування АР Крим та публічну підтримку анексії півострова
липень 2019 (при Зе) - СБУ дозволила в'їзд в Україну актору зі «Сватів» Добронравову
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19.11.2020 14:12 Відповісти
Пропутинская шкура! Как-то во время съемок в Эстонии этот гамадрил, пьянствуя вместе с путинским патриотом Говорухиным, напал на гражданку Украины , повалил на землю и начал душить - еле отбили ее у урода.
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19.11.2020 15:25 Відповісти
Хто той гамадріл? Грєбєнщіков чи Добронравов?
Про ************* шкури не питаю - вони обидва такі є.
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19.11.2020 15:49 Відповісти
Этот гамадрил - Добронравов, Гребенщикова не знаю.Уроды во главе с Говорухиным снимали какой-то фильм, а после - пьянствовали в кафе. Украинка подошла к двум уродам и что-то сказала про ордынскую агрессию в Крыму и на Донбассе и про их главаря Путина - уроды напали на нее и сбили с ног, а Добронравов пытался ее задушить: не понравилась правда уродам.
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19.11.2020 15:58 Відповісти
это было в Таллине в 2015 году, кажется. на съемках фильма.. Шовиниста Говорухина бог прибрал к себе.
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19.11.2020 16:11 Відповісти
Ви.Ув"єріни лє ,що саме Бог?
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19.11.2020 17:47 Відповісти
Зрозуміло. Дякую.
Схоже на те, шо Зе-СБУ не дозволило в'їзд Грєбєнщікову через те, шо, на відміну від "свата" Добронравова, він поки не дотягує до почесного звання "гамадріл".
Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6756
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19.11.2020 16:53 Відповісти
Говорухин уже в аду.
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19.11.2020 16:42 Відповісти
"...Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину..."

Поки Верховна Рада не прийме закон, що тим хто відвідував Крим в незаконний спосіб заборона в'їзду в Україну навічно, толку не буде.
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19.11.2020 15:31 Відповісти
Какой ты нахрен танкист (Фантом), если не смог через границу пройти?
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19.11.2020 15:53 Відповісти
москаляке-по мардяке! Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7009
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19.11.2020 15:56 Відповісти
Несмотря на то, что , по версии кацап тв, здесь сплошные бандеровцы, которые 'убивают за русский язык', прут сюда со всех щелей. Их в дверь, они в окно.
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19.11.2020 16:40 Відповісти
Зьдєся всє-усє русккєє.
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19.11.2020 17:48 Відповісти
ща бубачька рєгульньот...
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19.11.2020 19:28 Відповісти
Во дела! Еврейцу,который из Беларуси пытался через болота пробраться в Украну Умань к Цадику Нахману на могилу,влепили запрет на 5 лет. А кацапу,который пробрался в Крым,любимцу ФСБ, всего на 3 года!
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19.11.2020 19:30 Відповісти
Хлопці, якийсь гребенщиков ( толи брат, толі сват, толі друг) набиває собі ціну. що за перець, сам не може пояснити. Ще раз хочу звернутись до класика В.Висоцького " он тебе расскажет, что говорил Гришка самозванец отцу Варлааму на Брест-литовской границе"
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19.11.2020 20:15 Відповісти
Гребенщиков гриби в паРАШУ до фуйла, розносиш тут ватну інфекцію по Україні.
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19.11.2020 20:53 Відповісти
Постойте, а разве у нас нет уголовного наказания за незаконное пересечение границы??? Почему всех этих кацапских уродов вместо ареста выпроваживают из Украины? нам что, не нужен обменный фонд для вытаскивания наших пленных? Хотя о чем это я, тут нужно радоваться что пархатый клоун им еще медали с премиями не выдает.
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19.11.2020 20:55 Відповісти
Не то Гребегнщиков, который в фильме Асса главную роль играл? И песни классыне были.
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20.11.2020 10:25 Відповісти
Вопрос снят. Тот Борис, а этот Кирилл.
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20.11.2020 10:29 Відповісти
Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5645
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20.11.2020 12:31 Відповісти
 
 