УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17454 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
2 898 33
транспорт (869) Мінінфраструктури (691) Криклій (310)

До 2030 року плануємо замінити весь громадський транспорт на електричний, - Криклій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До 2030 року плануємо замінити весь громадський транспорт на електричний, - Криклій

Україна підтримує використання в містах екологічних видів транспорту, тому в межах Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Ми підтримуємо використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів. Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них", - зазначив Криклій.

За словами міністра, спільно з бізнесом і громадськістю Мінінфраструктури розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні, який передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, а також враховує популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.

Криклій додав, що Міністерство активно повністю підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення до України електромобілів і свого часу доклало багато зусиль для скасування цього мита та ПДВ на електрокари. Також відомство ініціювало та активно долучилося до розробки ключових змін у державні будівельні норми в частині розміщення електрозаправок на дорогах.

"Сьогодні в Україні приблизно 25 тисяч електрокарів, 25 тисяч гібридів і майже 9 тисяч пунктів електрозарядних станцій, які розміщені здебільшого в містах. Ми ініціювали і вже працюємо над внесенням нових змін у ДБН щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування, у тому числі, і місцевих", - додав Криклій.

Також читайте: Україна вивчає питання співпраці з Італією у сфері розвитку швидкісних поїздів, - Криклій

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
До 2030 года планируем заменить весь общественный транспорт на электрический, - Криклий - Цензор.НЕТ 1252
показати весь коментар
19.11.2020 12:52
+6
это как раз после роста экономики на 40%?!
показати весь коментар
19.11.2020 12:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До 2030 ещё нужно дожить…
показати весь коментар
19.11.2020 12:47 Відповісти
они столько не провисят!
показати весь коментар
19.11.2020 13:09 Відповісти
А как же гиперлуп???
показати весь коментар
19.11.2020 12:47 Відповісти
...вже ...
показати весь коментар
19.11.2020 14:57 Відповісти
это намёк на то, шо уже запасаются дубинками для производства электроэнергии к 2030 году )
показати весь коментар
19.11.2020 12:48 Відповісти
До 2030 года планируем заменить весь общественный транспорт на электрический, - Криклий - Цензор.НЕТ 1252
показати весь коментар
19.11.2020 12:52 Відповісти
ага. эбонитовыми дубинками. иначе к 2030 не удержаться. )
показати весь коментар
19.11.2020 12:56 Відповісти
Ви б подумали краще де ви будете до 2030р і в якій країні будете їздить на тому електротранспорті ,або на нарах без електрики.
показати весь коментар
19.11.2020 12:48 Відповісти
Бла бла бла
показати весь коментар
19.11.2020 12:49 Відповісти
это как раз после роста экономики на 40%?!
показати весь коментар
19.11.2020 12:50 Відповісти
О, у зеленой власти появился свой Гиперлупыч.
показати весь коментар
19.11.2020 12:50 Відповісти
А йому відомо скільки потрібно прокласти нових ліній для цього?
показати весь коментар
19.11.2020 12:51 Відповісти
в нас вже давно кілька електробусів курсує. Користуються тролєямі від тролейбусів: де є тролеї - "ціпляються" до лінії, треба далі по маршруту - "відціпляються"...Дуже зручно.
показати весь коментар
19.11.2020 13:22 Відповісти
... а скільки вкрасти , ніякого МВФу не вистачить
показати весь коментар
19.11.2020 14:58 Відповісти
В стране, что ни министр транспорта-то играет колерованного идиота! Один баловался байками про "гиперлупу". Другой парит лохам про элепстричество. А тем временем ж.д колеи разваливаются, тяга списывается, зато Серьлещ по 300 тыс ежемесячно, а Криклий в день такую сумму имеет.
показати весь коментар
19.11.2020 12:53 Відповісти
ну, там на Марс злітати, ввп у 10 разів підняти - то вже таке, дріб'язок
показати весь коментар
19.11.2020 13:00 Відповісти
Я планов наших люблю громадье (с)
показати весь коментар
19.11.2020 13:02 Відповісти
Я планов наших люблю громадьйо,

Ідіть у сраку, адьйо
показати весь коментар
19.11.2020 13:04 Відповісти
Надеюсь это Вы Маяковскому , а не мне До 2030 року плануємо замінити весь громадський транспорт на електричний, - Криклій - Цензор.НЕТ 3152
показати весь коментар
22.11.2020 12:46 Відповісти
Так тебя уже хотят заменить, а ты про транспорт. Впрочем, вас всех уже нужно менять, не только тебя.
показати весь коментар
19.11.2020 13:04 Відповісти
Только цифры
Президент Порошенко
Правительство Яценюка 2014-2016
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 132 800 гривен.
На момент передачи полномочий остатки бюджетных средств составляли 89.770 млрд. гривен.
Правительство Гройсмана 2016-2019
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 89.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
Президент Зеленский
Правительство Гончарука август 2019- март 2020
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Правительство Шмыгаля март 2020 - по нынешнее время
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными являются 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь. Вероятный дефицит бюджета на конец 2020 года - 300-330 млрд. гривен.
показати весь коментар
19.11.2020 13:11 Відповісти
...Правительство Гройсмана 2016-2019В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 89.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен...
заодно написавби за рахунок кого і чого такі остатки ...
показати весь коментар
19.11.2020 15:04 Відповісти
Ага. Також тільки цифри:
Ціна на газ піднялася більш ніж в 7 раз.
Ціна на бензин піднялася більш ніж в 3 рази.
Курс гривні опустився більш ніж в 3 рази.
Ще багато такого подібного...
За чий рахунок банкет?
показати весь коментар
19.11.2020 15:49 Відповісти
...И ездить он будет сугубо на кладбище
показати весь коментар
19.11.2020 13:13 Відповісти
Девіз теперішньої влади - "кіздеть - не мешки таскать".
показати весь коментар
19.11.2020 13:18 Відповісти
До 2030 року плануємо замінити весь громадський транспорт на електричний, - Криклій - Цензор.НЕТ 8180 Песіглавці геть подуріли від лиха програшу...Буде чи ні автоелектрофікація міст - цілком залежіть від міської влади! Треба меньше красти та працювати на користь громади - і буде вам щастя!
показати весь коментар
19.11.2020 13:34 Відповісти
Новий проект "Великого крадівництва".

Що ховається за "Великим будівництвом" Зеленського?
Якщо відняти кошти на штучні споруди, викуп землі та інші супутні витрати, то на будівництво одного кілометра самої дороги залишається 270 мільйонів гривень.
Ціна такої ж ділянки в Польщі складає 35 мільйонів злотих або 250 мільйонів гривень. До цього слід зазначити, що в Україні значно нижча вартість робочої сили, ніж у сусідній державі.
Отже, коли нам починають показувати гарні картинки "Великого будівництва", пам'ятайте, за ними зазвичай ховається значне завищення цін та ймовірні розтрати бюджетних коштів, за які можна збудувати ще десятки кілометрів доріг.
Програму "Велике будівництво" координує заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Саме його можна першим побачити на відкритті нових доріг спільно з очільником "Укравтодору" - Олександром Кубраковим.
Можливо, саме цей тандем дозволяє регіональним "укравтодорівцям" нехтувати приписи АМКУ, завищувати ціни, ігнорувати виявлені порушення Держаудитслужби та в результаті організувати тендер так, щоб виграла потрібна компанія.
А найцікавіше у всьому цьому проєкті, що під найменування "Велике будівництво" потрапили навіть ті об'єкти, де ремонт розпочався ще задовго до президентства Володимира Зеленського.
показати весь коментар
19.11.2020 14:05 Відповісти
Нє, буде "пєдально-самокатний"...
🤣🤣
показати весь коментар
19.11.2020 14:20 Відповісти
9 тыс зарядных? Ха-ха 3 раза.
Это в Китае почти 600 тыс. и кричат "мало".
Попробуйте у себя во дворе установить. Плата за разрешение - мало не покажется.
показати весь коментар
19.11.2020 14:33 Відповісти
А межгалактический шахматный турнир на когда анонсирован?
показати весь коментар
19.11.2020 14:56 Відповісти
 
 