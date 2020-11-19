До 2030 року плануємо замінити весь громадський транспорт на електричний, - Криклій

Україна підтримує використання в містах екологічних видів транспорту, тому в межах Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Ми підтримуємо використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів. Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них", - зазначив Криклій.

За словами міністра, спільно з бізнесом і громадськістю Мінінфраструктури розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні, який передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, а також враховує популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.

Криклій додав, що Міністерство активно повністю підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення до України електромобілів і свого часу доклало багато зусиль для скасування цього мита та ПДВ на електрокари. Також відомство ініціювало та активно долучилося до розробки ключових змін у державні будівельні норми в частині розміщення електрозаправок на дорогах.

"Сьогодні в Україні приблизно 25 тисяч електрокарів, 25 тисяч гібридів і майже 9 тисяч пунктів електрозарядних станцій, які розміщені здебільшого в містах. Ми ініціювали і вже працюємо над внесенням нових змін у ДБН щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування, у тому числі, і місцевих", - додав Криклій.

Також читайте: Україна вивчає питання співпраці з Італією у сфері розвитку швидкісних поїздів, - Криклій