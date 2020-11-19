До 2030 року плануємо замінити весь громадський транспорт на електричний, - Криклій
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Україна підтримує використання в містах екологічних видів транспорту, тому в межах Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"Ми підтримуємо використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів. Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них", - зазначив Криклій.
За словами міністра, спільно з бізнесом і громадськістю Мінінфраструктури розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні, який передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, а також враховує популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.
Криклій додав, що Міністерство активно повністю підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення до України електромобілів і свого часу доклало багато зусиль для скасування цього мита та ПДВ на електрокари. Також відомство ініціювало та активно долучилося до розробки ключових змін у державні будівельні норми в частині розміщення електрозаправок на дорогах.
"Сьогодні в Україні приблизно 25 тисяч електрокарів, 25 тисяч гібридів і майже 9 тисяч пунктів електрозарядних станцій, які розміщені здебільшого в містах. Ми ініціювали і вже працюємо над внесенням нових змін у ДБН щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування, у тому числі, і місцевих", - додав Криклій.
Будь ласка, зачекайте...
Ідіть у сраку, адьйо
Президент Порошенко
Правительство Яценюка 2014-2016
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 132 800 гривен.
На момент передачи полномочий остатки бюджетных средств составляли 89.770 млрд. гривен.
Правительство Гройсмана 2016-2019
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 89.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
Президент Зеленский
Правительство Гончарука август 2019- март 2020
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Правительство Шмыгаля март 2020 - по нынешнее время
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными являются 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь. Вероятный дефицит бюджета на конец 2020 года - 300-330 млрд. гривен.
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен...
заодно написавби за рахунок кого і чого такі остатки ...
Ціна на газ піднялася більш ніж в 7 раз.
Ціна на бензин піднялася більш ніж в 3 рази.
Курс гривні опустився більш ніж в 3 рази.
Ще багато такого подібного...
За чий рахунок банкет?
Що ховається за "Великим будівництвом" Зеленського?
Якщо відняти кошти на штучні споруди, викуп землі та інші супутні витрати, то на будівництво одного кілометра самої дороги залишається 270 мільйонів гривень.
Ціна такої ж ділянки в Польщі складає 35 мільйонів злотих або 250 мільйонів гривень. До цього слід зазначити, що в Україні значно нижча вартість робочої сили, ніж у сусідній державі.
Отже, коли нам починають показувати гарні картинки "Великого будівництва", пам'ятайте, за ними зазвичай ховається значне завищення цін та ймовірні розтрати бюджетних коштів, за які можна збудувати ще десятки кілометрів доріг.
Програму "Велике будівництво" координує заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Саме його можна першим побачити на відкритті нових доріг спільно з очільником "Укравтодору" - Олександром Кубраковим.
Можливо, саме цей тандем дозволяє регіональним "укравтодорівцям" нехтувати приписи АМКУ, завищувати ціни, ігнорувати виявлені порушення Держаудитслужби та в результаті організувати тендер так, щоб виграла потрібна компанія.
А найцікавіше у всьому цьому проєкті, що під найменування "Велике будівництво" потрапили навіть ті об'єкти, де ремонт розпочався ще задовго до президентства Володимира Зеленського.
🤣🤣
Это в Китае почти 600 тыс. и кричат "мало".
Попробуйте у себя во дворе установить. Плата за разрешение - мало не покажется.