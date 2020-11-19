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Протести в Єревані: вірмени блокують вулиці, вимагаючи відставки Пашиняна через угоду щодо Карабаху

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Протести в Єревані: вірмени блокують вулиці, вимагаючи відставки Пашиняна через угоду щодо Карабаху

Люди, які вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна після підписання ним угоди щодо Карабаху, перекрили перехрестя вулиць Амірян і проспекту Маштоца в Єревані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-Армения".

Зазначається, що через деякий час поліцейські відтіснили на тротуар учасників акції, які перекрили рух на перехресті вулиця Амірян-проспект Маштоца.

Однак після цього протестувальники перекрили проспект Ісакова, поблизу від Посольства США у Вірменії. Представивши свою позицію, вони розблокували рух і пообіцяли проводити аналогічні акції по всьому місту.

Також надходить інформація про тимчасове припинення руху в різних частинах столиці Вірменії.

Також читайте: У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху

У ніч на 10 листопада РФ, Азербайджан і Вірменія погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських миротворців, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. Діятиме також російсько-турецький моніторинговий центр.

Після цього в Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Карабахский клан 30 лет грабил Карабах а виноват Пашинян все логично
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19.11.2020 12:52
+13
ну а що ви чекали? кремляді пашиняну його "майдан" не пробачать, тепер саркісяна-януковоча будуть проштовхувати
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19.11.2020 12:52
+11
Ну что, армяне? Помогла вам рашка? Допраздновались "возвращения Крыма" в родную говень? Докидались в посольство Украины борщем? Теперь почувствуете все и в полной мере. Так вам и надо! Захватывать и аннексировать чужие территории - зло. Карабах - это Азербайджан. Крым - Украина!!
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19.11.2020 12:55
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От вам і результат "революції" під братським крилом гебнявої.
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19.11.2020 12:50 Відповісти
Сегодня ночью один из комитетов Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию Украины, которая осуждает нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Информационные агентства сообщают, что соавторами проекта выступили традиционные украинские союзники Киева, в том числе Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других государств. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались. Однако журналисты обратили внимание на 22 государства, которые выступили против. Примечательно, что среди них давние союзники России, а также 4 страны СНГ. Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Никарагуа, Судан, Иран, Куба, Сирия, Венесуэла и другие "лидеры" демократии, зависящие от Кремля.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895
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19.11.2020 17:46 Відповісти
а чем тот пашинян виноват? Просто интересно)
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19.11.2020 12:50 Відповісти
А кто сейчас в ООН за кауцапию голосует? А?
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19.11.2020 13:17 Відповісти
Там уже начался разгон и аресты, быстро Пашинян забыл что сам пришел к власти на волне протестов и его же криков о беспределе властей.
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19.11.2020 12:51 Відповісти
Самый хитрый из армян,
Это Коля Пашиня!

Хитрее него только Арсенчик Аваков.
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19.11.2020 12:53 Відповісти
Арсен "Бе-бе-бе" Рюкзáков. Протести в Єревані: вірмени блокують вулиці, вимагаючи відставки Пашиняна через угоду щодо Карабаху - Цензор.НЕТ 2591
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19.11.2020 14:18 Відповісти
Да какая отставка? Вешайте. И вам приятно и мы посмеемся.
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19.11.2020 12:52 Відповісти
Карабахский клан 30 лет грабил Карабах а виноват Пашинян все логично
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19.11.2020 12:52 Відповісти
ну а що ви чекали? кремляді пашиняну його "майдан" не пробачать, тепер саркісяна-януковоча будуть проштовхувати
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19.11.2020 12:52 Відповісти
так той пашинян сам нефігова кремлядь,нє?)
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19.11.2020 12:55 Відповісти
Нє. Тому ***** його і знімає.
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19.11.2020 12:59 Відповісти
Вище в новинах - Арменія голосувала проти резолюції по Криму. Разом з козломордими і бацькою Якщо це не кремляді то хто отді кремляді?
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19.11.2020 13:02 Відповісти
А який у нього був вибір?
Зараз козломорді у Вірменії набирають очки, і радіти цьому, як мінімум, наївно.
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19.11.2020 13:53 Відповісти
Це тільки початок тієї епохи хаосу й безладу, котра приходить у Вірменію після нищівного розгрому від Азербайджану . Гіркою та кривавою буде розплата Вірменії за вірменський нацизм.
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19.11.2020 12:53 Відповісти
Ну что, армяне? Помогла вам рашка? Допраздновались "возвращения Крыма" в родную говень? Докидались в посольство Украины борщем? Теперь почувствуете все и в полной мере. Так вам и надо! Захватывать и аннексировать чужие территории - зло. Карабах - это Азербайджан. Крым - Украина!!
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19.11.2020 12:55 Відповісти
Пашинян - открой военкоматы!!!
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19.11.2020 12:56 Відповісти
100%. Тогда протестующих и разгонять не надо будет. Сами разбегутся. Протести в Єревані: вірмени блокують вулиці, вимагаючи відставки Пашиняна через угоду щодо Карабаху - Цензор.НЕТ 7654
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19.11.2020 13:12 Відповісти
надо бы хашем армянское посольство облить..ну в знак солидарности!)))
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19.11.2020 12:57 Відповісти
Зеленский
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19.11.2020 13:14 Відповісти
После последнего голосования монописуарно,что там творится. И в Беларуссии тоже.
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19.11.2020 13:18 Відповісти
Так Азербайджан, Конго та Есватіні з Малаві взагалі не голосували.
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19.11.2020 15:03 Відповісти
Украину ожидает тоже самое.
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19.11.2020 13:23 Відповісти
Торгаши с базаров требуют отправить их в армию?
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19.11.2020 13:23 Відповісти
Угу, на сбор неразорвавшихся БП. Протести в Єревані: вірмени блокують вулиці, вимагаючи відставки Пашиняна через угоду щодо Карабаху - Цензор.НЕТ 9109
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19.11.2020 13:43 Відповісти
Бесконечный круговорот майданов. Странно что Украина отстает.
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19.11.2020 13:49 Відповісти
в нас подібне було - капітуляцію преподнесли як перемогу
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19.11.2020 13:53 Відповісти
В них так не "преподносили".
В них сказали, що вибору не було. Але і капітуляцію не визнавали, це так.
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19.11.2020 13:55 Відповісти
Пашинян правильно поступил. Он спас жизни этих же долбодятлов. Просто армянское радио говорило, что скоро будут всем платить контрибуцию , а , оказалось, что подписали капитуляцию. А то, 'побеждали-побеждали', а тут такое.
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19.11.2020 14:04 Відповісти
симонян уже на барикадах ?
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19.11.2020 14:42 Відповісти
Ні, вона віршики еротичні пише.
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19.11.2020 15:05 Відповісти
Важливо пам'ятати що, не тільки Арменія проголосувала проти, а й Казахстан, Киргистан з Білорусією, Китай з Північною Кореєю, Індією та Іраном, Філіпіни з Сирією...
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19.11.2020 15:12 Відповісти
Ну, выгонят Пашиняна или не выгонят, какая теперь разница. Нагорный Карабах возвратился домой в Азербайджан. Наши поздравления Азербайджану, который между прочим поддержал украинский проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму.
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19.11.2020 16:23 Відповісти
Практично всі армянини на Донбасі активно закликали путлера прийти на Донеччину. Це я сам бачив.
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19.11.2020 17:18 Відповісти
 
 