Протести в Єревані: вірмени блокують вулиці, вимагаючи відставки Пашиняна через угоду щодо Карабаху

Люди, які вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна після підписання ним угоди щодо Карабаху, перекрили перехрестя вулиць Амірян і проспекту Маштоца в Єревані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-Армения".

Зазначається, що через деякий час поліцейські відтіснили на тротуар учасників акції, які перекрили рух на перехресті вулиця Амірян-проспект Маштоца.

Однак після цього протестувальники перекрили проспект Ісакова, поблизу від Посольства США у Вірменії. Представивши свою позицію, вони розблокували рух і пообіцяли проводити аналогічні акції по всьому місту.

Також надходить інформація про тимчасове припинення руху в різних частинах столиці Вірменії.

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У ніч на 10 листопада РФ, Азербайджан і Вірменія погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських миротворців, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. Діятиме також російсько-турецький моніторинговий центр.

Після цього в Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.