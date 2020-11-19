Вірменія, Білорусь, Венесуела та Зімбабве: стало відомо, хто проголосував проти українського проєкту резолюції ООН щодо Криму. СПИСОК
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Окрім України, підтримали проєкт резолюції з прав людини в Криму країни G7, Туреччина і ще 53 держави.
Проти українського проєкту резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму голосували 22 держави. Про це йдеться в протоколі голосування Третього комітету ГА ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
До переліку тих, хто проголосував проти, увійшли Вірменія, Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Ангола, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Гвінея, Індія, Іран, М'янма, Філіппіни, Судан, Сирія, Венесуела, Нікарагуа і Зімбабве.
Підтримали проєкт резолюції 65 держав. Серед них - Україна, країни G7 (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція, Японія), Туреччина, Австралія, Австрія, Ізраїль, Польща і низка інших держав.
Утрималися від голосування 85 країн. У протоколі не вказані результати голосів для Азербайджану, Сербії і ще кількох держав.
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- А Украина Индии продает двигатели для российских Фрегатов, что это если не предательство. Китай тоже пасется в Украине.
Так резолюция принята?
Там простым большинством?