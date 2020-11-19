УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16720 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Коронавірус і карантин
17 712 87
закон (1324) Зеленський (17406) карантин (16095) маска (144) штраф (705) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) маски (114)

Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 1000-IX, який Верховна Рада прийняла 6 листопада 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно.

Закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України. Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: на вулиці маску можна не носити, штрафуватимуть за її відсутність тільки у громадських місцях

Закон набуває чинності наступного дня після публікації.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
зеленый мудак лицемер
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 8315
показати весь коментар
19.11.2020 13:08
+38
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 1004
показати весь коментар
19.11.2020 13:10
+37
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 7139
показати весь коментар
19.11.2020 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеленый мудак лицемер
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 8315
показати весь коментар
19.11.2020 13:08 Відповісти
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 1004
показати весь коментар
19.11.2020 13:10 Відповісти
москвинське "казна" це українське скарбниця
показати весь коментар
19.11.2020 21:04 Відповісти
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 7139
показати весь коментар
19.11.2020 13:21 Відповісти
Они пошли еще дальше-теперь Порошенко виноват,что они ломанулись к опзж. О как!
показати весь коментар
19.11.2020 13:25 Відповісти
Бабуся на заднем плане аж умилилась шо увидела живого зеленского (в общественном месте и без маски
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 9135

и тут без маски:
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 4329
показати весь коментар
19.11.2020 13:09 Відповісти
Моя машина на собачьем ходу, Я появляюсь в тяжелом бреду. Мое видение предвещает беду, Но не зови меня - я все равно не приду

(с)
показати весь коментар
19.11.2020 13:40 Відповісти
А у него типа Коронавирус))))) Маска? Зачем?
показати весь коментар
19.11.2020 13:57 Відповісти
- Вова, не пытайся взять под контроль НБУ, и не лезь своими корявый ручонками к антикоррупционным органам. Тогда будет о чем говорить. Пока не поймёшь эти простые вещи и не перестанешь факапить, то и на сотрудничество с пересмотром программы восстановления кредитования можешь не рассчитывать. А звонить друг другу можем и дальше. Мы же интеллигентные люди, а не лохи какие-то.

Так что Зеленский не смог разжалобить МВФ даже своим нахождением в VIP-палате Феофании.- Борислав Береза.
показати весь коментар
19.11.2020 13:09 Відповісти
Кондуктор штрафовать будет?? И скажу вам честно - в Киеве 99,5% людей в транспорте - тупо все в масках..
показати весь коментар
19.11.2020 13:10 Відповісти
Ну, велосипедисты катают своих коней в транспорте, как правило, без масок, грязные, потные и садятся своими мокрыми задницами.
показати весь коментар
19.11.2020 13:13 Відповісти
Да ну, Буратин навалом ездит. Нашему народу как в пословице, пока жареный петух в сраку не клюнет.
показати весь коментар
19.11.2020 13:15 Відповісти
так и есть, а штрафовать нужно тех 0.5%
показати весь коментар
19.11.2020 13:30 Відповісти
типу чесні.або лохи.маска скоріше спасе від триперу,ніж від корони.Перехворіють всі.А хто виживе-один Бог знає.так,що русько- китайозовский піпец підкрався,як завжди непомітно.АВОСЬ пронесе-як завжди.
показати весь коментар
19.11.2020 16:33 Відповісти
А коли Коля Катлєта штраф за Вєлюр заплатить?
показати весь коментар
19.11.2020 13:10 Відповісти
представил шестого в феофании идущим по коридору - маска, трубка и ласты )) в руках клей. идёт влог записывать для наріда, о том как правильно склеить ласты )
показати весь коментар
19.11.2020 13:11 Відповісти
*полшестого
показати весь коментар
19.11.2020 13:16 Відповісти
уже полседьмого. полшестого он был до того, как его выбрали. не мы администрируем время. назад оно не идёт. а смысловое и символическое положение стрелок для полшестого и полседьмого абсолютно вобщем-то одинаково ))
показати весь коментар
19.11.2020 13:28 Відповісти
все ж таки, як багато робить преЗюдент для боротьби з епідемією!
показати весь коментар
19.11.2020 13:12 Відповісти
Прочитав "преЗедЮля"- аж сподобалось!
показати весь коментар
19.11.2020 15:56 Відповісти
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 235
показати весь коментар
19.11.2020 13:13 Відповісти
А с какого дня уже "хуже не будет"?
показати весь коментар
19.11.2020 15:57 Відповісти
Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 8282
показати весь коментар
19.11.2020 13:14 Відповісти
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 3360
показати весь коментар
19.11.2020 13:23 Відповісти
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 7460
показати весь коментар
19.11.2020 15:08 Відповісти
Нармальна!
Мультик "Йожыг в кумаре"
показати весь коментар
19.11.2020 13:41 Відповісти
"Зеленый Йожыг в кумаре"
показати весь коментар
19.11.2020 15:59 Відповісти
Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 6708
показати весь коментар
19.11.2020 13:16 Відповісти
Эта Пабеда!!!
показати весь коментар
19.11.2020 13:17 Відповісти
За даджіталізацію треба платити. А ви думали буде халява? Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 8464Прівєт, Дубілєт!
показати весь коментар
19.11.2020 13:22 Відповісти
Как с домофонами. Платить за воздух.
показати весь коментар
19.11.2020 13:34 Відповісти
2000 тыщи. вторая за доставку софта )))
показати весь коментар
19.11.2020 13:47 Відповісти
Вова, ну каждое лицемерие имеет границу!
показати весь коментар
19.11.2020 13:20 Відповісти
Вы ошибаетесь, у беспредельщиков нет границ, оттого их и называют беспредельщиками.
Их только пуля в лоб остановит.
показати весь коментар
20.11.2020 05:42 Відповісти
Наполнение бюджета. Спаси Украину! Почувствуй себя МВФ!
показати весь коментар
19.11.2020 13:25 Відповісти
и хорошо, что подписал
показати весь коментар
19.11.2020 13:31 Відповісти
А як ви бачите практику реалізації цього ще одного мертвонародженого закону? От іде людина без маски, до неї підбігає шпик і каже з вас штраф. Людина посилає його на три букви. Далі що? А бо не посилає каже ОК пишіть штраф мене звати Порошенко волоимир Федорович... А що військовий стан не введено наявність обовязкова документів не передбачена, як і на кого будуть оформляти ті штрафи? А от в судах, де підтверджені випадки захворювання серед службовців, ходять реально без масок, тих хто шрафувати буде? Маски не є захисним засобом від бактерій та вірусів. Це засіб для самозаспокоєння психічнохворих і не освідчених людей, а також засіб що лише розтягує процес пандемії в часі. А ті хто її запланував зразу сказали - два роки вам жити в хаосі, а далі побачимо. Чому досі в нас не розробили єдиний закон, де була б прописана єдина стратегія поведінки суспільства в державі при винекненні "пандемій"? Замість цього корумповані та дебілкуваті чиновники в нас злочинно відбирають законні права та свободи і нищать економіку .
показати весь коментар
19.11.2020 14:04 Відповісти
А як ти бачиш практику реалізаціі штрафу чи покарання за *********, наприклад?
"От іде людина без маски, до неї підбігає шпик і каже з вас штраф." ???
показати весь коментар
19.11.2020 14:17 Відповісти
За ********* людину можна забрати до відділку і там зясувати особу та обставини. Хоча в нас і за ********* це майже ніколи не роблять, а тут за те, що людина вільно дихає повітрям її що будуть тягнути у відділок? Ти смішний! При тому, що я сказав у відділках та судах самі вільно ходять без масок. МАСКА НЕ Є ЗАХИСНИМ ЗАСОБОМ від вірусів та бактерій!
показати весь коментар
19.11.2020 14:24 Відповісти
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 5364
показати весь коментар
19.11.2020 15:28 Відповісти
Don't spend your time on this idiotic people.... It's just 🧬 brain 🧠 problem.
показати весь коментар
19.11.2020 17:15 Відповісти
Ma non tutti sono idioti. Piuttosto qualcuno è ignorante.
показати весь коментар
19.11.2020 18:32 Відповісти
La maggior parte delle persone non capisce cosa fare e non vuole nemmeno rendersene conto. indossare una maschera è una misura precauzionale. È come in una colonia di formiche: tutti seguiamo le regole e salviamo la colonia.
показати весь коментар
19.11.2020 20:59 Відповісти
A volte mi viene da pensare che tali sobillatori sono russi provocatori che hanno compito di rendere ucraini meno vigili e, ******, più suscettibili all'infezione e nasce così, paradossalmente, un accanimento feroce contro regolamenti comuni di medicina mondiale.
показати весь коментар
19.11.2020 21:23 Відповісти
будут везти для установления личности , а если не так еще ответить милиционеру то будет еще и статья за сопротивление, даже если пукнуть рядом с святым в форме . интересно , как личность установят если документов нет ? знакомый говорил дубинкой по рукам били .что бы руки распрямил и они отпечатки сняли
показати весь коментар
20.11.2020 00:09 Відповісти
Тисячі тисяч або легіони будьте готові?!
Хвора голова - хворе все або риба гниє з голови Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 2496
показати весь коментар
19.11.2020 15:27 Відповісти
Цей закон такий же пустий і популістський, як і закон про заборону паління в громадських місцях. Розкажіть, придурки, як цей закон буде реалізовуватись? Вступна; на громадянина склали протокол (якщо в нього при собі паспорт), а він безробітний і грошей в нього ПРОСТО НЕМА де взяти. Далі, ЩО???
показати весь коментар
19.11.2020 14:11 Відповісти
Бачив як пара придурків палили шмаль прямо на зупинці та дико геготали.
Наряд патрулів почав іх затримувать, так бабці, ті шо тільки шо гнівно але пошепки засуджували грубіянів, почали одбивать хамів од поліціянтів!!!!
показати весь коментар
19.11.2020 14:20 Відповісти
Далі, ЩО???

==============
Далі...,якщо в громадянина нема грошей,-5 палок по спині,у нас демократія,вибір є завжди... Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 7208
показати весь коментар
19.11.2020 14:24 Відповісти
1) если есть субсидия - отмена
2) любое движение по ИНН под наблюдением и взыскивается
3) если есть пенсия - выщитывается
4) если есть имущество - продается на торгах
5) общественные работы.
1 и 5 пункты самые легко реализуемы, с остальным нужно подолбаться. Законы есть и они прописаны, дело в исполнителях.
показати весь коментар
19.11.2020 14:57 Відповісти
От як би ти так все легко з злодіями, корупціонерами та ворами розписав, то не було б у нас таких проблем в суспільстві та державі вцілому. А так.... Ля-ля.
показати весь коментар
19.11.2020 15:08 Відповісти
Нет , легко как раз с теми кто нищий.
показати весь коментар
20.11.2020 00:10 Відповісти
и причем здесь твой тупняк если обсуждается конкретно взятый вопрос по конкретному случаю? Может ещё обсудим проблемы отдаления луны в рамках того, что "я расписал"? По теме возразить есть что или ты решил с темы на тему попрыгать как овощ по пенькам в своё время? Цирк
показати весь коментар
20.11.2020 00:21 Відповісти
Черговий законотворчий онанізм від ідіотів. На лоха...
показати весь коментар
19.11.2020 14:27 Відповісти
во-во, в самый раз для тебя, ибо ничего кроме как "ляля" с интернете ты не делаешь.
показати весь коментар
20.11.2020 00:22 Відповісти
Мабуть що нічого. Бо правоохоронці і громадяни тупо НЕ ХОЧУТЬ у цівілізоване суспільстово! Бо ім так краще!
Як роблять у цівілізованному досить писали.
показати весь коментар
19.11.2020 16:06 Відповісти
за пребывание в общественных зданиях, сооружениях ...
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 6927
Забыли указать, что такое общественное здание. Дом, в котором проживает 500 человек - общественное?
показати весь коментар
19.11.2020 14:26 Відповісти
да
показати весь коментар
19.11.2020 14:59 Відповісти
там где тебя мусора цепонут, вот это и будет считаться для тебя общественным, а для них общяком ...
показати весь коментар
19.11.2020 15:00 Відповісти
Такі дії Зе - це злочин проти здоров'я українського народу
показати весь коментар
19.11.2020 14:29 Відповісти
Закон подписал человек, который его многократно и цинично нарушал и нарушает!
показати весь коментар
19.11.2020 14:34 Відповісти
"Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок" - Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема по поручению Президента Петра Порошенко издал указ о запрете на использование балаклав и масок вне зоны проведения антитеррористической операции. - это уже отменили?
показати весь коментар
19.11.2020 14:40 Відповісти
Я теж дивуюся з людей, коли найкращі часи для пограбувань банків та протестів, вони тихенько попіджимали хвости і дують бульби з носа....
показати весь коментар
19.11.2020 14:56 Відповісти
не поздновато?
показати весь коментар
19.11.2020 14:53 Відповісти
тиждень (період)- кількість померлих від ковід в Україні
11 (09.03-15.03) - 0
12 (16.03-22.03) - 3
13 (23.03-29.03) - 5
14 (30.03-05.04) - 24
15 (06.04-12.04) - 41
16 (13.04-19.04) - 60
17 (20.04-26.04) - 68
18 (27.04-03.05) - 78
19 (04.05-10.05) - 97
20 (11.05-17.05) - 121
21 (18.05-24.05) - 108
22 (25.05-31.05) - 91
23 (01.06-07.06) - 81
24 (08.06-14.06) - 103
25 (15.06-21.06) - 114
26 (22.06-28.06) - 116
27 (29.06-05.07) - 117
28 (06.07-12.07) - 145
29 (13.07-19.07) - 105
30 (20.07-26.07) - 113
31 (27.07-02.08) - 119
32 (03.08-09.08) - 170
33 (10.08-16.08) - 165
34 (17.08-23.08) - 200
35 (24.08-30.08) - 248
36 (31.08-06.09) - 319
37 (07.09-13.09) - 292
38 (14.09-20.09) - 413
39 (21.09-27.09) - 387
40 (28.09-04.10) - 450
41 (05.10-11.10) - 534
42 (12.10-18.10) - 630
43 (19.10-25.10) - 772
44 (26.10-01.11) - 907
45 (02.11-08.11) - 1116
46 (09.11-15.11) - 1196

Міністра МОЗ потрібно гнати в шию.. Давно пора.
показати весь коментар
19.11.2020 15:16 Відповісти
НАЙКРАЩИЙ міністр охорони здоров'я В СВІТІ!!! Офіційні числа від держ. стату:

"за перші дев'ять місяців 2020 року кількість померлих в Україні є майже на 10 тисяч осіб НИЖЧОЮ, ніж за перші дев'ять місяців 2019 року." 426687 в 2020 проти 436533 в 2019....
показати весь коментар
19.11.2020 22:03 Відповісти
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 3777 але в цьому його заслуги точно нема
показати весь коментар
20.11.2020 05:07 Відповісти
Дехто розумний пояснив механізм збільшення хворих і померлих деяких з них: розпорядилися йти на прийом у поліклініку тим, у кого є скарги на свій стан здоровья. Тоді коли раніше сімейні повинні були відвідувати пацієнта на дому. От вони там і заражають тих, у кого нема ковіду. А ще тести не надійні і ложуть хворих з орві як ковідних. А там вже точно ковід підчеплять.
Не памятаю в якій країні, але там вирішили лікувати всіх з ознаками пневмонії за симптомами. А на карантин відправили людей лише з групи ризику - хронічно хворих та дуже старих.
показати весь коментар
20.11.2020 05:17 Відповісти
блазень криворогий, починай із себе - випиши собі штрафи за нехтування носінням маски
показати весь коментар
19.11.2020 15:20 Відповісти
ПОДАТОК НА ПОВІТРЯ !
В МАСЦІ ----- 8 гривень
БЕЗ МАСКИ ---17000гривень .
показати весь коментар
19.11.2020 17:00 Відповісти
146%!!!
показати весь коментар
19.11.2020 22:04 Відповісти
Нужно принимать целый кодекс законов САНИТАРНЫЙ И ПРОТИВРЭПИДЕМИЧЕСКИЙ, который должен быть упомянут в конституции (в плане ограничения некоторых прав) и действовать он должен на постоянной основе и не только против ковида!
показати весь коментар
19.11.2020 17:12 Відповісти
для цього треба розвинути систему охорони здоров'я саме в напрямку охорони здоров'я, але вона в усіх країнах з європейською культурою замінена на систему "продажу фармакологічних ліків населенню", а про саму охорону здоров'я в цих країнах - то кожен має дбати сам за себе
показати весь коментар
19.11.2020 21:09 Відповісти
Головне не дати зеленому бидлу втекти з України.
показати весь коментар
19.11.2020 17:14 Відповісти
ЗЛН ПНХ
показати весь коментар
19.11.2020 19:08 Відповісти
ЗЛН ХЙО
показати весь коментар
19.11.2020 21:42 Відповісти
Здравствуй Кин-Дза-Дза!
Коронавирусный лохотрон набирает обороты.
Цитирую великих:
" Дебилы пля!"
показати весь коментар
19.11.2020 20:15 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
19.11.2020 20:20 Відповісти
клоун зелемойское, ты обеспечило народ масками? а?
сначала надо сделать доступными одноразовые маски, которые надо менять каждые два часа, а не так, что люди носят их неделями..
когда ты уже зелемойский сдрыснешь с Украины, ты позор народа и слуга олигархов))
показати весь коментар
19.11.2020 21:18 Відповісти
А Зе-коМанда може пояснити чому в Україні протягом "страшної" епідемії вірусу ЗАГАЛОМ ПОМЕРЛО МЕНШЕ людей ніж за цей самий період минулого року??? почитайте НОВИНУ....
показати весь коментар
19.11.2020 21:59 Відповісти
дайте свободу патрулям стрелять прямо на месте , тех кто без масок , не смотря на пол и расовую и возрастную принадлежность Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 2352
показати весь коментар
20.11.2020 00:14 Відповісти
Двуличие этой власти просто поразительно: за продажу тонн масок в начале пандемии за рубеж ничего не было, а за неношение маски сейчас - штраф.
Все поняли, 73% лохтората?
Нарушать нужно массово, на миллиарды долларов урона наносить государству покражами, тогда получите поощрение, а если вы, лохи зеленые, маску не наденете, то штраф получите.
Знайте ваше место, зебилы, в феодальной системе "бубочек".
показати весь коментар
20.11.2020 05:40 Відповісти
Есть предложение: поскольку "бубочка" нынче сугубо виртуальный персонаж, то сдается мне, что можно просто "выключить" "бубочку", отключив экран компьютера и телевизора.
И пусть себе так и обитает дальше в виртуале.
А после выключения "бубочки" ситуация в Украине резко на улучшение пойдет.
показати весь коментар
20.11.2020 05:44 Відповісти
На жаль, не все так просто.
Воно-то існує у своїй викривленій нарко-реальності, зараза, але самим лише =off= не позбудешся ні блазня, ні його зграї.
показати весь коментар
20.11.2020 05:52 Відповісти
 
 