Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 1000-IX, який Верховна Рада прийняла 6 листопада 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно.
Закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України. Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів.
Закон набуває чинності наступного дня після публікації.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці.
Будь ласка, зачекайте...
и тут без маски:
(с)
Так что Зеленский не смог разжалобить МВФ даже своим нахождением в VIP-палате Феофании.- Борислав Береза.
Мультик "Йожыг в кумаре"
Их только пуля в лоб остановит.
"От іде людина без маски, до неї підбігає шпик і каже з вас штраф." ???
Хвора голова - хворе все або риба гниє з голови
Наряд патрулів почав іх затримувать, так бабці, ті шо тільки шо гнівно але пошепки засуджували грубіянів, почали одбивать хамів од поліціянтів!!!!
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Далі...,якщо в громадянина нема грошей,-5 палок по спині,у нас демократія,вибір є завжди...
2) любое движение по ИНН под наблюдением и взыскивается
3) если есть пенсия - выщитывается
4) если есть имущество - продается на торгах
5) общественные работы.
1 и 5 пункты самые легко реализуемы, с остальным нужно подолбаться. Законы есть и они прописаны, дело в исполнителях.
Як роблять у цівілізованному досить писали.
Забыли указать, что такое общественное здание. Дом, в котором проживает 500 человек - общественное?
11 (09.03-15.03) - 0
12 (16.03-22.03) - 3
13 (23.03-29.03) - 5
14 (30.03-05.04) - 24
15 (06.04-12.04) - 41
16 (13.04-19.04) - 60
17 (20.04-26.04) - 68
18 (27.04-03.05) - 78
19 (04.05-10.05) - 97
20 (11.05-17.05) - 121
21 (18.05-24.05) - 108
22 (25.05-31.05) - 91
23 (01.06-07.06) - 81
24 (08.06-14.06) - 103
25 (15.06-21.06) - 114
26 (22.06-28.06) - 116
27 (29.06-05.07) - 117
28 (06.07-12.07) - 145
29 (13.07-19.07) - 105
30 (20.07-26.07) - 113
31 (27.07-02.08) - 119
32 (03.08-09.08) - 170
33 (10.08-16.08) - 165
34 (17.08-23.08) - 200
35 (24.08-30.08) - 248
36 (31.08-06.09) - 319
37 (07.09-13.09) - 292
38 (14.09-20.09) - 413
39 (21.09-27.09) - 387
40 (28.09-04.10) - 450
41 (05.10-11.10) - 534
42 (12.10-18.10) - 630
43 (19.10-25.10) - 772
44 (26.10-01.11) - 907
45 (02.11-08.11) - 1116
46 (09.11-15.11) - 1196
Міністра МОЗ потрібно гнати в шию.. Давно пора.
"за перші дев'ять місяців 2020 року кількість померлих в Україні є майже на 10 тисяч осіб НИЖЧОЮ, ніж за перші дев'ять місяців 2019 року." 426687 в 2020 проти 436533 в 2019....
Не памятаю в якій країні, але там вирішили лікувати всіх з ознаками пневмонії за симптомами. А на карантин відправили людей лише з групи ризику - хронічно хворих та дуже старих.
В МАСЦІ ----- 8 гривень
БЕЗ МАСКИ ---17000гривень .
Коронавирусный лохотрон набирает обороты.
Цитирую великих:
" Дебилы пля!"
сначала надо сделать доступными одноразовые маски, которые надо менять каждые два часа, а не так, что люди носят их неделями..
когда ты уже зелемойский сдрыснешь с Украины, ты позор народа и слуга олигархов))
Все поняли, 73% лохтората?
Нарушать нужно массово, на миллиарды долларов урона наносить государству покражами, тогда получите поощрение, а если вы, лохи зеленые, маску не наденете, то штраф получите.
Знайте ваше место, зебилы, в феодальной системе "бубочек".
И пусть себе так и обитает дальше в виртуале.
А после выключения "бубочки" ситуация в Украине резко на улучшение пойдет.
Воно-то існує у своїй викривленій нарко-реальності, зараза, але самим лише =off= не позбудешся ні блазня, ні його зграї.