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Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ

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Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ

Слідчі підозрюють чиновників меморіального комплексу в розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80% від суми договору, що склало 111 млн грн. Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", - йдеться в повідомленні.

Триває досудове слідство у ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Департамент комунікації Національної поліції повідомляє, що обшуки проводилися на підставі постанови слідчого судді Голосіївського районного суду м. Київ в приміщеннях музею, компанії-підрядника і за місцями проживання відповідних посадових осіб з метою фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів і отримання інших доказів у кримінальному провадженні.

За даними Нацполіції, договір на виконання будівельних робіт був укладений музеєм в кінці 2018 року.

"Зараз роботи на зазначеному об'єкті не виконуються. Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об'єкту, станом на березень 2020 року, становив 9 878 517 грн. Також виявлені фінансові порушення і в музеї Революції гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Музеї Революції Гідності проводять обшуки.

Також дивіться: У Музеї Революції Гідності проводять обшуки. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Государственная безопасность - она такая, в музеях на неё покушаются, в картинных галереях ей угрожают, в игровых салонах и в порностудиях её лапают грязными руками, в сигаретных пачках её контрабандисты растаскивают закордон и т.п., а СБУ на белом коне её везде доблестно защищает, что тут непонятного.
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19.11.2020 13:30
+35
Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1508
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19.11.2020 13:30
+32
Это надо же, как совпало. Не месяцем раньше, не месяцем позже, а именно накануне годовщины Революции Достоинства, обнаружили хищение средств.Грубо работают ребята.
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19.11.2020 13:30
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111 млн грн розкрадено? Тоді все нормально, це ж не 10 тис грн стирити
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19.11.2020 16:02 Відповісти
А чого ще можна очікувати від мусорськой держави, в якій живемо?
Гроші треба було срочно освоять, але був вже кінець року.
Підрядник - в курсі того, що відбувалось, але йому гарантували, що він встигне зробити роботи доки прийде перевірка.
Директор музею теж.
Але все це затіяв хтось інший, не знаю точно хто, але той хто реально виділяв кошти, екстрено пропихував платіж і отримав свій відкат. Гарантії підряднику теж від нього розравали.
З підрядника будуть збивати грошей, директора промурижать і коли підрядника видоять справу замнуть.
Класична харківська схема.
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19.11.2020 16:10 Відповісти
Не нужно ставить вопрос так, что в музее Революции в принципе не могут воровать. Могут ВЕЗДЕ....
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19.11.2020 16:21 Відповісти
100%
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19.11.2020 17:54 Відповісти
"Контрреволюционные вещи говорите, Филип Филипыч..."
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20.11.2020 01:28 Відповісти
К сожалению. И среди участников АТО попадаются преступники...
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20.11.2020 10:47 Відповісти
Феноменальний заголовок... до чого тут керівництво музею?!
Чи, читати то не так цікаво...
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19.11.2020 16:56 Відповісти
до того що воно є замовником. І якщо пілрядник вкрав гроші, то єдине пояснення чому замовник не заявив у поліцію - це те що він був "в долі".
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20.11.2020 01:30 Відповісти
Ідіоте, а чому замовник мав заявляти в поліцію? Роботи були зупинені у зв'язку АРЕШТОМ ДІЛЯНОК, виділених під музей. Тендери проводила КМДА І РОЗПОРЯДЖАЛАСЬ КОШТАМИ АВАНСИ ВИДАВАЛА ВОНА, КМДА, А НЕ КЕРІВНИЦТВО МУЗЕЮ.
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21.11.2020 00:36 Відповісти
особо вєсєло воруют мародьори на окупірованних тєріторіях тіпа Сєваса

Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 7177
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19.11.2020 17:29 Відповісти
а за нецелевое использование средств ковидфонда почему не открыли еще дело и не обыскали прислуг уродов?
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19.11.2020 18:00 Відповісти
Напередодні річниці Революції гідності такі кримінальні справи дуже погано смердять. Якщо це не реванш банди януковоща і його пахана )(уйла таврічєского, то що тоді реванш?
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19.11.2020 18:03 Відповісти
а може красти не треба? Тоді і справи не буде.
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20.11.2020 01:31 Відповісти
Портнов с регионаловскими и зелеными гнидами выполняет задания Кремля
Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 29
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19.11.2020 18:03 Відповісти
Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2790
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19.11.2020 18:05 Відповісти
непотрібно так шуткувати, он його кореш Владислав Сурков після побиття в Парижі до цього часу не може вийти з Нірванни.
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19.11.2020 20:33 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме. Я сказал! И людям неважно как я его туда посажу.
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19.11.2020 19:03 Відповісти
И это только полтора года правления зелёной нечисти, а шо ж будет ещё через полтора-страшновато об этом думать.могут просто угробить страну
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19.11.2020 19:35 Відповісти
Тут наклалось щось дивне. Арцахи (Аваков) програли свою незалежність. Чуваши (Портнов,Венедиктова так дальше ) обосрались змусити Україну стати на коліна. Бубочка зробив Вам падеде (розбирайтесь самі). Все що можуть бездипломні юристи і одночасно доктора наук, це напередодні траурної дати накакати на коврик. Андрійку, плюйся слюною на дзеркало (коли рожа .....) я переконаний, що вони повторять шлях свого знаменитого родича та супостата Ємельки Пугачева, якого А.Суворов два місяці возив в клітці по землях, де він чинив "беспредел".
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19.11.2020 20:31 Відповісти
яка наївна кацапня...
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19.11.2020 21:44 Відповісти
тобто гроші вкрали ПІДРЯДНИКИ, але винне чомусь керівництво музею??? А є якийсь зв'язок керівництва з підрядниками??? ЧОМУ НЕМАЄ ОБШУКІВ У ПІДРЯДНИКІВ????
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19.11.2020 21:48 Відповісти
замовник - керівництво музею. Вони мають заявити до поліції якщо пілрядник взяв гроші і зник. Не заявили - значить причетні.
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20.11.2020 01:32 Відповісти
Повторюю питання: чому одночасно з обшуками в музеї і ВДОМА У ДИРЕКТОРА музею не проводились обшуки і у фірмі-підряднику??? Чому навіть після обшуків НІЧОГО НЕ ЗНАЙДЕНО???
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20.11.2020 05:39 Відповісти
Тому що рома - МУДАК. НЕ МАЛИ НІЧОГО ЗАЯВЛЯТИ ЗАМОВНИКИ. ТИМ БІЛЬШЕ,ЩО РОЗПОРЯДНИКОМКОШТІВ Є КИЇВ РАДА. А МУЗЕЙ МАВ через 36 місяців прийняьи роботу ЗІДНО КОШТОРИСУ ЗАТВЕРДЖЕНОГО НИМИ ПРОЕКТУ.
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21.11.2020 00:42 Відповісти
У Львові вже давно побудували меморіал, а в Києві вже давно розікрали.
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19.11.2020 21:57 Відповісти
Хто-небудь повірить в "музейні хіщєнія", коли вся документація знаходиться у підрядчика, а перерахування грошей та виконання робіт фіксувались через контролюючі органи. А знаєте,яка мета всих цих " розбирох"? Зараз в Охвісі Зе і ГП, НАБУ вже сколочено загони по провокаційно-диверсантській роботі проти Державності України. Керують цим представники спецслужб Росії.Пальцем вже надоїло тикати. Подивіться,кого туди натягли. Бувших СБУшників та всіляке антидержавне засвічене лайно,що вивозили Державного Злодія Захарченка та Азарова, беркутян і ще-ще. Мета одна: знищення Державності країни,щоб її взяти голими руками. Найпростіший приклад: до сих пір не розслідуються справи по Зраді та шпигунству Портнова,Деркача, Онищенка,Єрмака і інших вже відомих учасників і свідків Державних злочинів. Що тут можна казати? Країну пихають в недовіру до Дійсних Державних і Громадських патріотичних діячів. Повіврьте,вже скоро будуть арештовувати самих захисників країни. І це буде. Є відомості,що готують документи по самим захисникам Майдану,як злочинцям, волонтерам,добровольцям,офіцерам,пілотам,командирам частин та загонам. Все вже визначено з капітуляцією і зявилась публікація про "возвращєніє" мразі Януковича... Трибунал треба вже починати !
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19.11.2020 22:33 Відповісти
кругом одно ворьё .. ну и жаднючий же у нас народ
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19.11.2020 22:53 Відповісти
не хрена святого нет.
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20.11.2020 06:43 Відповісти
Надо отвести внимание от ковидного фонда, поэтому для дебилов 73% будут искать музеи, учебные заведения корумпированные и более пяти лет будет идти судебная возня, а за это время уже будет другой *********** и другая Украина, правильным путём идёте Венедиктова так обувайте этих лохов
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20.11.2020 06:45 Відповісти
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