Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ

Слідчі підозрюють чиновників меморіального комплексу в розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80% від суми договору, що склало 111 млн грн. Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", - йдеться в повідомленні.

Триває досудове слідство у ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Департамент комунікації Національної поліції повідомляє, що обшуки проводилися на підставі постанови слідчого судді Голосіївського районного суду м. Київ в приміщеннях музею, компанії-підрядника і за місцями проживання відповідних посадових осіб з метою фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів і отримання інших доказів у кримінальному провадженні.

За даними Нацполіції, договір на виконання будівельних робіт був укладений музеєм в кінці 2018 року.

"Зараз роботи на зазначеному об'єкті не виконуються. Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об'єкту, станом на березень 2020 року, становив 9 878 517 грн. Також виявлені фінансові порушення і в музеї Революції гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Музеї Революції Гідності проводять обшуки.

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