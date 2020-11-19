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Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ

Країни Європи можуть уникнути запровадження режиму ізоляції за умови, що більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму, сказав глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге на пресконференції в четвер.

"Запровадження локдаунів можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни - це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде", - заявив Клюге, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, на думку експерта, закриття шкіл не є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом, оскільки діти і підлітки не сприяють поширенню COVID-19. Він зазначив, що початкові школи в Європі повинні продовжувати роботу в очному режимі.

Із 30 жовтня режим ізоляції з метою стримування поширення коронавірусу запровадили у Франції. 12 листопада прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що він триватиме ще як мінімум два тижні - до 24 листопада.

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З початку листопада нові, більш жорсткі обмеження в зв'язку з пандемією коронавірусу діють в Німеччині - закриті музеї та театри, спортзали й басейни, не працюють бари і ресторани, їжу можна купити тільки "на винос". Не працюватимуть традиційні різдвяні ярмарки, які зазвичай відкриваються в листопаді.

Полегшений варіант режиму самоізоляції з 5 листопада діє в Англії. Він триватиме як мінімум до 2 грудня. У цей період жителям Англії дозволено залишати будинки тільки в разі потреби - для поїздок на роботу, навчання або для здійснення покупок в продовольчих магазинах. Прогулянки теж дозволені. Бари і ресторани працюють тільки "на винос". Магазини, за винятком продуктових, перукарні, салони краси, а також для відпочинку призупинили роботу. При цьому школи, коледжі та університети продовжують працювати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Ну началось. Теперь тотальный провал всей "стратегии борьбы" (страны с самыми жесткими масочными режимами вроде Испании и Бельгии являются чемпионами Европы по скорости распространения) нужно на кого-то списать. Ну не на себя же, и не на Билла Гейтса. В конечном итоге признавать собственное банкротство все равно придется - вот сенсация-то будет, когда окажется то, что нормальные специалисты знали задолго до 2020 года - маски ни хрена не работают и не сдерживают ОРВИ.
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19.11.2020 13:34
+9
Ипохондрики вроде вас могут закрыться в бункер или использовать нормальные средства защиты - респираторы. А ваш страх перед инфекционными болезнями - это уже к совсем другому врачу. Люди саботируют заведомый абсурд и правильно делают.
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19.11.2020 13:37
+7
При условии, что это тупое быдло , будет носить маски на всю рожу, а не на подбородке, или не на лобке. Как это делается сейчас. Одолжение они делаю, видите ли. Проверяться загруженность транспорта..А для этого должны быть проверки мусоров в транспорте, а мусорят не видно, днем с огнем.
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19.11.2020 13:32
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Якщо усім зашити рот і ніздрі, то і в кисні проблема відпаде..
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19.11.2020 13:29 Відповісти
Зашитий у всіх розум.. .. І у вас, напевно. Поки не попадете в лікарню. Бвчив. Знвю про що говорю
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19.11.2020 13:34 Відповісти
90% заболевших все равно в госпитализации не нуждаются, а выявляемость ограничена лишь пропускной способностью лабораторий. С ОРВИ не работает рандомный метод - группы, склонные к тяжелому течению, давно известны.
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19.11.2020 13:41 Відповісти
Питання не в масках, а у неадекватності влади зелених дебілів. Нормальні люди маску носили при любій застуді, щоби інших не заразити, тупим нічого не допоможе, а от що робити із тупими клептоманами, яким дали повну владу у країні... це питання.
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19.11.2020 13:49 Відповісти
Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9843
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20.11.2020 08:34 Відповісти
о пользе презервативов как предохранителя от венерических болезней ты не споришь
так маска это такой же презерватив при общении с подобными тебе больными головой персонажами Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 796
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19.11.2020 13:40 Відповісти
та ні наш Зебільний друг, я запобігаю венеричним захворюванням у дивний для тебе спосіб.
Я намагаюсь не сувати аби куди попало, але ти не переймайся, тобі це не зрозуміти.
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19.11.2020 13:45 Відповісти
странный Вы человек, Сирожа, пиписку не суете куда не надо,
а непокрытую голову - запросто Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1599
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19.11.2020 14:39 Відповісти
Сравнивать гемоконтактные инфекции с ОРВИ - лучше бы помолчали, сошли бы за умного. Вкратце: поры презерватива не пропускают биологические жидкости. А маска не фильтрует мелкодисперсный аэрозоль. Потому первое имеет доказанную эффективность, а для ОРВИ работают только серьезные средства не ниже FFP3.
Так что натяните презерватив на голову, защитит, инфа 100%
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19.11.2020 13:45 Відповісти
я запропонував просто зашити, хоча можно і вашим методом.
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19.11.2020 14:42 Відповісти
При условии, что это тупое быдло , будет носить маски на всю рожу, а не на подбородке, или не на лобке. Как это делается сейчас. Одолжение они делаю, видите ли. Проверяться загруженность транспорта..А для этого должны быть проверки мусоров в транспорте, а мусорят не видно, днем с огнем.
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19.11.2020 13:32 Відповісти
Ипохондрики вроде вас могут закрыться в бункер или использовать нормальные средства защиты - респираторы. А ваш страх перед инфекционными болезнями - это уже к совсем другому врачу. Люди саботируют заведомый абсурд и правильно делают.
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19.11.2020 13:37 Відповісти
Додати потрібно, що інформація розміщена компанією Епіцентр на правах реклами...
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19.11.2020 13:32 Відповісти
думаешь ВОЗ знает про Эпицентр?
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19.11.2020 13:40 Відповісти
Думаю що Епіцентру пох.р, аби продати те що із Китаю привезли...
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19.11.2020 13:48 Відповісти
Ну началось. Теперь тотальный провал всей "стратегии борьбы" (страны с самыми жесткими масочными режимами вроде Испании и Бельгии являются чемпионами Европы по скорости распространения) нужно на кого-то списать. Ну не на себя же, и не на Билла Гейтса. В конечном итоге признавать собственное банкротство все равно придется - вот сенсация-то будет, когда окажется то, что нормальные специалисты знали задолго до 2020 года - маски ни хрена не работают и не сдерживают ОРВИ.
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19.11.2020 13:34 Відповісти
раньше думал, что чипизация Гейтца это жесткий стеб, ан нет, таки есть фанаты 😂
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19.11.2020 13:37 Відповісти
им чипизация G5 уже ни к чему после компостирования мозгов русской весной Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5570

этих уже не перепрошьешь.... Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7598
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19.11.2020 13:44 Відповісти
Дядя, тебе не о безвредности вируса рассказывают, а о бесполезности масок против его распространения. Понимаешь разнецу, нет?
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19.11.2020 13:44 Відповісти
дядя, была куча исследований, было в новостях также на цензоре, где выяснялась степень эффективности масок.
вам все не хватает каких-то доказательств.
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19.11.2020 13:47 Відповісти
дадада, давай тяни эти "исследования", поржём ещё раз.
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19.11.2020 13:49 Відповісти
ну нах, ходи так
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19.11.2020 13:51 Відповісти
Людям, не способным отличить качественное РКИ от мусорного, а эксперимент в лаборатории от практики, вообще не стоит их читать. А тем более носиться как с писаной торбой. Квалификация не та
В мире всегда писались тонны мусорных статей и препринтов, но специалисты знали, как отличать нормальное исследование от хлама. Но как дорвались обыватели - привет, двери ада открылись.
Кстати, обзор Ланцет, на основании которого весной ВОЗ принимала решения, уже пойман на фальсификациях - качество не удовлетворяет статусу журнала, вплоть до отзыва.
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19.11.2020 13:56 Відповісти
"РКИ" - не ругайтесь так, вас не поймут Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7933
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19.11.2020 13:59 Відповісти
Без хімтрейлів картина не повна!
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19.11.2020 13:51 Відповісти
Обоснуйте и докажите на фактах в диспуте за и против. Власти верить себя обнануть это должно стать законом. Буратин это не касаятся они из дуба и не виноваты в этом.
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19.11.2020 13:42 Відповісти
На фактах както не получается, но видимость борьбы создавать нужно.
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19.11.2020 13:45 Відповісти
японцы даже макеты двух челов сделали, с настоящим вирусом, с инжектором, с ресивером, проиграли все возможные комбинации, но доказательств конечно же нет 😂
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19.11.2020 13:50 Відповісти
Вот именно, ага, аж целые японцы целых две бОшки от манекенов аж с целым инжектором в ящик посадили! Быдло в восторге!!! Прямо как в разрушителях легенд!!!!!

И какое отношение этот школьный опыт имеет, например, к набитой битком маршрутке из реальных людей?

Правильный ответ - никакого!
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19.11.2020 13:54 Відповісти
Опыт - для оценки эффективности масок.
И да, он подтвердает, что если плевать друг другу в лицо, то заразишься 100%.
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19.11.2020 13:58 Відповісти
Ты вот сдеся забыл продолжить, ладно, за тебя напишу:

Опыт - для оценки эффективности масок в условиях ящика с использованием инжектора (ты хоть знаешь что это?), который на наш взгляд (глядели в потолок) может быть как то схож с выдохом (а чего вдруг?) и с ресивером аналогичной правдоподобностью както там схож с вдохом исключительно в прямом направлении.
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19.11.2020 14:09 Відповісти
да понятно, ты знаешь больше чем те, что ставят школьные опыты, как ты говоришь, ну и остальные возы-шмозы.
у меня конечно возникает логичный вопрос - зачем им все это, но тут, наверное, последует что-то про заговор, бабло, скрыть провтыки и прочее.
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19.11.2020 14:17 Відповісти
Видишь, сам догадался. Главная цель - создание видимости работы. Вторая - переложить ответственность на население.
А, вот ещё, как ВОЗ пейсало: меньшая вероятность стигматизации лиц, пользующихся масками(с) - в переводе чтоб не смотрели на масочников, как на идиотов.

ИЧСХ - работает жеж!
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19.11.2020 14:23 Відповісти
а зачем им перекладывать ответственность? чтобы что? это ж не украинские чиновники, которые боятся оторваться от корыта.
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19.11.2020 14:34 Відповісти
Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9221 открытие века! Где-то есть чиновники, которые не бояцца оторвацца от корыта!!! Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4571
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19.11.2020 14:44 Відповісти
правда думаешь, что группа чиновников, которая изначально задумывалась для координации усилий сможет морочить голову медикам и ученым всех стран, входящих в эту организацию? 😁 смешно
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19.11.2020 14:47 Відповісти
святая наивность Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8699 мало ли чего там задумывалось и может даже и делалось 70+ лет назад. Может даже и работало как то.
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19.11.2020 14:53 Відповісти
сейчас подойдем к очередной теории заговора, короче, ничего интересного
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19.11.2020 15:00 Відповісти
Они воссоздали механику дыхания человека и его слизистые? Нет? Тогда пусть пройдут нахер. Никакого отношения этот школьный опыт к формированию реального мелкодисперсного аэрозоля не имеет. Не имеете отношения к науке - не лезьте в то, в чем не разбираетесь.
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19.11.2020 14:00 Відповісти
вот и редактор Ланцета пожаловал
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19.11.2020 14:01 Відповісти
Спойлер: если юзать инжекторы, любой барьер будет давать эффект. Но это не работает с реальным дыханием человека и с реальным выделением вирусной нагрузки слизистыми.
Потому подобные лабораторные опыты смысла не имеют. Но гранты-то пилить надо, особенно если общественный запрос есть.
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19.11.2020 14:07 Відповісти
О, с таким подходом Вы могли бы добиться отмены ремней и подушек безопасности в автомобилях. Их же на манекенах проверяют, а не на людях! Да и бьют их на стендах, а надо на реальных дорогах!
Кстати, ковидодиссиденты могут нехило подзаработать, предложив себя для участия в РКИ по передаче реального вируса ковид-19. Они ж не верят в существование этого вируса.
Ау, есть желающие?
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19.11.2020 14:43 Відповісти
Кто тут не верит в существование?
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19.11.2020 14:50 Відповісти
Снявших свои кандидатуры просьба не беспокоить.
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19.11.2020 15:31 Відповісти
aquarius580 459c2008

Так нет никакого ковида.
Просто зелёный режим в дефолте.
20.11.2020 09:55
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20.11.2020 21:03 Відповісти
Эти же люди твердили о том, что стоит достичь показателя в 95% привитых, как болезнь исчезнет. Ну там корь, полиомиелит...
И эти же люди стыдливо отводят глазки в сторону, когда смотрят на статистику вакцинирования и заболеваемости в США)))
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19.11.2020 13:46 Відповісти
маски только должны быть уровня химзащиты. Маревые не сильно защищают, почему то так кажется. Нужно разработать маски, как от химзащиты, только более удобные и фильтры разработать легкие и чтобы не создавало большого дискомфорта. И если все 3 недели поносят такие маски, то это поможет лучше карантина и бизнесу ущерба почти не будет и люди смогут шастать, но только в масках. Нужно запустить большую фабрику по изготовлению масок таких для защиты всех слизистых. И тем более Билл Гейтс сказал, что вирусы будут постоянно появляться новые периодично и они будут один страшнее другого. И такие маски будут у народа если дома навсегда, то это и в будущем облегчит ситуации эпидемические. Потому что вирусы страшнее ядерной бомбы и они распространяются со страшной силой. И Гейтс еще говорит, что коронавирус - это вирус, который еще слабый и он для людей должен стать репетитором к подготовке к действительно страшным вирусам и сейчас страны должны подготовить свои медицины и прочие меры к действительно страшным вирусам. Он говорит, что вирус эбола был страшнее и он мог распространиться на весь мир и тогда была бы жопа и там смертность больше в разы, но повезло, что им удалось локализировать вирус в одном месте и не позволили ему выйти из зоны заражения. А если бы эбола вспыхнула не в Африке, а в Китае, то мир бы сейчас накрыла эбола и было бы вообще жестко. А такие вирусы и еще жоще будут появляться с периодичностью в лет 15-20. И если создать фабрику для разработки масок - химзащиты, только удобных, то это бы спасло много жизней и много стран. А при страшном вирусе пострадают больше всех страны, которые самые бедные и которые не подготовят медицину и т.д. Карантины наносят страшный ущерб экономике, без карантина заражение растет быстрее, потому идеальный выход - это создание масок не марлевых, а действительно закрывающих и глаза защитой и дыхательные пути. в 20-ом веке боялись ядерной войны и радиации и делали химзащиты, а сейчас вирусы, которые страшнее радиации и химзащиты не делают. Люди не осознают серьезности и в силу своей глупости и тупости еще и доказывают в некоторых комментариях, что нужно ходить без защиты и без масок и дышать проветренным воздухом, только в воздухе кругом летают вирусы, которые накалённые и остаются на всем, на что кашлянет заразный. Нужно сделать маски не марлевые, а химзащиты или такие, как в биолабораториях шлемы скафандры. И только идиоты без мозгов при таком числе заражения начнут вопить, что это неудобно и это чушь эти маски и защиты.
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19.11.2020 13:47 Відповісти
Да, кто-то крепко вложился в эти намордники.
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19.11.2020 13:47 Відповісти
В Москве в 1959 году была вспышка натуральной оспы. Это не "апчи", а 50% смерность (в среднем).
Подавили за два с половиной месяца. В газетах ни слова не было.

Так ведётся настоящая борьба с эпидемией.

ВОЗовские приколы - это лапша на уши слабоумному населению.
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19.11.2020 13:50 Відповісти
Тогда за несколько дней 10 млн человек вакцинировали. Где сейчас столько доз вакцины достанете (пока ни одна антиковидная вакцина всех трех фаз проверки не прошла.)
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19.11.2020 14:48 Відповісти
А зачем вакцинировать от "ковида" ? Дональд Фредович вылечился обычными лекарствами, быстро.
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20.11.2020 04:36 Відповісти
Считаете, что Дональд спасет и можно с эпидемией не бороться? Вакцинировать надо чтобы ликвидировать эпидемию ковида, а возможно и сам штамм ковид-19 в естественных условиях.
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20.11.2020 07:08 Відповісти
Так нет никакого ковида.
Просто зелёный режим в дефолте.
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20.11.2020 09:55 Відповісти
Если они еще правильно носить ее будут, а то половина населения защищает бороду от короны
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19.11.2020 13:54 Відповісти
Ни звизди, все правильно носят и нихрена не помогает.
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19.11.2020 13:55 Відповісти
все-все? 😁
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19.11.2020 14:00 Відповісти
Та да. У меня тоже есть для похода в магазин, штоп такие как ты не нервничали. Токо в отличие от тебя я понимаю бесполезность этой меры и стараюсь не задерживаться в общественных местах.
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19.11.2020 14:03 Відповісти
так а речь про 100% защиту никто и не ведет
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19.11.2020 14:13 Відповісти
А о какой ведёт? Данные тех самых РКИ есть? Нету? (вообще то даже и есть, только не в пользу намордников) Так ПНХ значит.
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19.11.2020 14:16 Відповісти
Ну, под свиной грипп массу таких мелких РКИ налепили - за период 2007-2011 пробиваются в пабмеде.
А потом в мета-анализах приходится стыдливо писать, что полученные доказательства низкого качества и интерпретировать их следует с осторожностью. В переводе с научного канцелярита на понятный язык - всерьез не воспринимать.

В то время как нормальные эпидемиологи такой дичи никогда не рекомендовали, ни под одну из пандемий.
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19.11.2020 14:31 Відповісти
РКИ нужны, когда надо статистически обоснованно количественно оценить величину какого-то эффекта. Но если мы обратимся к многим случаям введения масочного режима, мы увидим, что положительный эффект от его введения есть, но тут же вылезут зануды с претензияии, что величина этого эффекта недостоверна, она на пару процентов может отличаться, тк условия проведения не отвечали условиям РКИ.
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19.11.2020 15:37 Відповісти
Судя по картинкам в сети, правильно надетая маска должна мешать самолайку. Так в чем же дело? Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6252
Eugen Mk

Ни звизди, все правильно носят и нихрена не помогает.
19.11.2020 13:55
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Люди, котрим це подобається

Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9727Иван Потапенко
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Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9727Rijal Stranger
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19.11.2020 14:51 Відповісти
Помогите! Может, кто с таким уже сталкивался?
Если в маске поломалась проволока, можно ли ее как-то поменять или это уже все?
Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 752
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19.11.2020 14:22 Відповісти
Обратитесь к сварщикам. Но маску при этом не снимайте. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6634
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19.11.2020 15:28 Відповісти
У каждого додика своя методика,это ковидное решило спасать человечество.
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19.11.2020 16:01 Відповісти
с какого это извините х*я? если японские ученые опытно доказали (статья есть на цензоре), что ношение маски на больном и здоровом человеке снижает концентрацию вирусных клеток на слизистой здорового, всего на 6% максимум, и все еще превышает достаточную для инфицирования?!?!?
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19.11.2020 16:39 Відповісти
и если уже быть честными то никакой карантин не поможет даже сократить число зараженных от респираторного вируса, передающегося воздушно-капельным путем, это просто невозможно, разве что закрыть всех людей на земле, на 2-3 недели в изолированном помещении на растоянии 20метров друг от друга, тогда есть вероятность (ВЕРОЯТНОСТЬ!!!!) того что такие меры помогут разорвать цепочку распространения, а так, любой карантин бесполезен когда человек является носителем от 5дней до 2х недель перед появлением хоть каких то симптомов, и заражает всех вокруг всё это время, до того как поймут что он болен и изолируют, и я вобще молчу про бессимптомных носителей которых от 80% от всей массы больных
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19.11.2020 16:44 Відповісти
тоесть вы представляете себе сколько людей вокруг заразит человек даже за 5 дней, не подозревая что уже болен, но при этом уже является носителем???!?!, а сколько людей заразят эти зараженные им люди за еще 5 дней?!?!?!?, и так дальше по геометрической прогрессии, до того момента пока хотя бы изолирует первичного носителя...
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19.11.2020 16:46 Відповісти
и если вы думаете что маска, или хоть какая либо другая система защиты хоть как то вам поможет избежать заражения от вируса который передается от слизистой к слизистой по воздуху, мне вас жаль, даже костюмы полной хим-защиты ( так называемые чумные костюмы наших бравых медиков) нихрена их почему то не защищают, все так же заражаются и все так же болеют... а вы тут маски обсуждаете, смех просто
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19.11.2020 16:49 Відповісти
извините но мне как вирусологу по профессии, просто больно душой смотреть на всё это мракобесие и аферизм мировых масштабов, накипело....
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19.11.2020 16:51 Відповісти
Брехун и провокатор.
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19.11.2020 22:38 Відповісти
https://www.vesty.co.il/main/article**********



Исследователи во главе с проф. Кавауко Йошихиро и проф. Юаки Хироши из Института медицинских наук в Токийском университете установили в лаборатории два манекена - один напротив другого. Один манекен был запрограмирован на чихание, и в брызгах его слюны содержались вирусы, а другой будто бы вдыхал воздух, имитируя человеческое дыхание. Далее ученые надевали на манекены разные типы масок.

В одном эксперименте исследователи надели маски на вдыхающий манекен. Количество вирусов, которые он "вдохнул" с тканевой маской, оказалось на 17% меньше, чем без маски. С хирургической маской в организм проникло на 48% меньше вирусов. А с маской N95 риск заражения снизился на 79%. Напомним: известно, что маски N95 обеспечивают защиту от проникновения мелких частиц вдыхаемого воздуха на 95%.

Во втором эксперименте, когда маску надели на оба манекена - чихающего и вдыхающего - и хирургическая, и тканевая маски снизили заражение более чем на 70%
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19.11.2020 22:45 Відповісти
вы сейчас повторяете манипуляцию фактами основанную на "официальных" выводах, то что вы назвали процентом уменьшения проникновения вирусов в организм, является лишь естественным уменьшение количества непосредственно преданных патогенов при прямом воздействии, а вот реальные графики того самого исследования, во множестве тестовых вариаций, пунктирная черта в каждом из них это предел заражения, относительно логарифмической эктраполяции необходимого количества днк вируса для носителя-получателяЯкщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5867Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6751Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5877Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8119
как видите ни одна из вариаций существенно не снизила необходимую концентрацию вируса на "слизистой" испытуемых маникенов.
а так то да вы правы количество вирусов намного меньше, но их максимальная концентрация отдельных точках слизистой практически не уменьшилась, но уменьшилось количество "очагов" заражения на слизистой, так как в целом вирусных днк стало меньше, но от этого не легче, вирус все равно проникает с такой же вероятностью в организм, потому что ему достаточно всего одной "точки концентрации" для того чтоб проникнуть и начать размножаться, разве что инкубационный период увеличится, от ношения маски, и то не факт
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20.11.2020 15:57 Відповісти
и не забывайте что в вашей цитате ничего не говорится про слизистую глаз, которая в маске ничем не защищена, а является такой же благоприятной средой для проникновения вируса как и слизистая полости рта или носа, не говоря уже про ушные отверстия через которые вирус так же может спокойно проникать в организм...
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20.11.2020 16:02 Відповісти
да и в любом случае все ваши цитаты это всего лишь выдержки из сми, в которых сидят неграмотные люди в данном вопросе, задача которых создать инфоповод угодный политике канала, и их трактовка всех научных исследований будет всегда однобока, а я свои выводы делаю не на основе прочтения каких то сми, а на основе личного анализа проведенных опытов и их результатов, опираясь на багаж знаний полученный за годы изучения даного предмета
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20.11.2020 16:07 Відповісти
извините но больше я вам ничего отвечать не буду, и реагировать на ваши выпады в дальнейшем тоже не намерен, для меня тема закрыта, так как есть факты и они очевидны
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20.11.2020 16:10 Відповісти
Намордник одеваю на кассе, если просят, не просят-не одеваю, при входе охрана просит, достаю-да ща натяну, прохожу , ложу в карман, эпицентр, атб, метро, новая почта везде норм
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19.11.2020 19:29 Відповісти
Маски не спасут.
Противогаз!
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19.11.2020 21:15 Відповісти
 
 