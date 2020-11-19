Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Країни Європи можуть уникнути запровадження режиму ізоляції за умови, що більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму, сказав глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге на пресконференції в четвер.
"Запровадження локдаунів можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни - це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде", - заявив Клюге, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, на думку експерта, закриття шкіл не є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом, оскільки діти і підлітки не сприяють поширенню COVID-19. Він зазначив, що початкові школи в Європі повинні продовжувати роботу в очному режимі.
Із 30 жовтня режим ізоляції з метою стримування поширення коронавірусу запровадили у Франції. 12 листопада прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що він триватиме ще як мінімум два тижні - до 24 листопада.
З початку листопада нові, більш жорсткі обмеження в зв'язку з пандемією коронавірусу діють в Німеччині - закриті музеї та театри, спортзали й басейни, не працюють бари і ресторани, їжу можна купити тільки "на винос". Не працюватимуть традиційні різдвяні ярмарки, які зазвичай відкриваються в листопаді.
Полегшений варіант режиму самоізоляції з 5 листопада діє в Англії. Він триватиме як мінімум до 2 грудня. У цей період жителям Англії дозволено залишати будинки тільки в разі потреби - для поїздок на роботу, навчання або для здійснення покупок в продовольчих магазинах. Прогулянки теж дозволені. Бари і ресторани працюють тільки "на винос". Магазини, за винятком продуктових, перукарні, салони краси, а також для відпочинку призупинили роботу. При цьому школи, коледжі та університети продовжують працювати.
Будь ласка, зачекайте...
так маска это такой же презерватив при общении с подобными тебе больными головой персонажами
Я намагаюсь не сувати аби куди попало, але ти не переймайся, тобі це не зрозуміти.
а непокрытую голову - запросто
Так что натяните презерватив на голову, защитит, инфа 100%
этих уже не перепрошьешь....
вам все не хватает каких-то доказательств.
В мире всегда писались тонны мусорных статей и препринтов, но специалисты знали, как отличать нормальное исследование от хлама. Но как дорвались обыватели - привет, двери ада открылись.
Кстати, обзор Ланцет, на основании которого весной ВОЗ принимала решения, уже пойман на фальсификациях - качество не удовлетворяет статусу журнала, вплоть до отзыва.
И какое отношение этот школьный опыт имеет, например, к набитой битком маршрутке из реальных людей?
Правильный ответ - никакого!
И да, он подтвердает, что если плевать друг другу в лицо, то заразишься 100%.
Опыт - для оценки эффективности масок в условиях ящика с использованием инжектора (ты хоть знаешь что это?), который на наш взгляд (глядели в потолок) может быть как то схож с выдохом (а чего вдруг?) и с ресивером аналогичной правдоподобностью както там схож с вдохом исключительно в прямом направлении.
у меня конечно возникает логичный вопрос - зачем им все это, но тут, наверное, последует что-то про заговор, бабло, скрыть провтыки и прочее.
А, вот ещё, как ВОЗ пейсало: меньшая вероятность стигматизации лиц, пользующихся масками(с) - в переводе чтоб не смотрели на масочников, как на идиотов.
ИЧСХ - работает жеж!
Потому подобные лабораторные опыты смысла не имеют. Но гранты-то пилить надо, особенно если общественный запрос есть.
Кстати, ковидодиссиденты могут нехило подзаработать, предложив себя для участия в РКИ по передаче реального вируса ковид-19. Они ж не верят в существование этого вируса.
Ау, есть желающие?
Так нет никакого ковида.
Просто зелёный режим в дефолте.
20.11.2020 09:55
И эти же люди стыдливо отводят глазки в сторону, когда смотрят на статистику вакцинирования и заболеваемости в США)))
Подавили за два с половиной месяца. В газетах ни слова не было.
Так ведётся настоящая борьба с эпидемией.
ВОЗовские приколы - это лапша на уши слабоумному населению.
Просто зелёный режим в дефолте.
А потом в мета-анализах приходится стыдливо писать, что полученные доказательства низкого качества и интерпретировать их следует с осторожностью. В переводе с научного канцелярита на понятный язык - всерьез не воспринимать.
В то время как нормальные эпидемиологи такой дичи никогда не рекомендовали, ни под одну из пандемий.
Eugen Mk
Ни звизди, все правильно носят и нихрена не помогает.
19.11.2020 13:55
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Если в маске поломалась проволока, можно ли ее как-то поменять или это уже все?
Исследователи во главе с проф. Кавауко Йошихиро и проф. Юаки Хироши из Института медицинских наук в Токийском университете установили в лаборатории два манекена - один напротив другого. Один манекен был запрограмирован на чихание, и в брызгах его слюны содержались вирусы, а другой будто бы вдыхал воздух, имитируя человеческое дыхание. Далее ученые надевали на манекены разные типы масок.
В одном эксперименте исследователи надели маски на вдыхающий манекен. Количество вирусов, которые он "вдохнул" с тканевой маской, оказалось на 17% меньше, чем без маски. С хирургической маской в организм проникло на 48% меньше вирусов. А с маской N95 риск заражения снизился на 79%. Напомним: известно, что маски N95 обеспечивают защиту от проникновения мелких частиц вдыхаемого воздуха на 95%.
Во втором эксперименте, когда маску надели на оба манекена - чихающего и вдыхающего - и хирургическая, и тканевая маски снизили заражение более чем на 70%
как видите ни одна из вариаций существенно не снизила необходимую концентрацию вируса на "слизистой" испытуемых маникенов.
а так то да вы правы количество вирусов намного меньше, но их максимальная концентрация отдельных точках слизистой практически не уменьшилась, но уменьшилось количество "очагов" заражения на слизистой, так как в целом вирусных днк стало меньше, но от этого не легче, вирус все равно проникает с такой же вероятностью в организм, потому что ему достаточно всего одной "точки концентрации" для того чтоб проникнуть и начать размножаться, разве что инкубационный период увеличится, от ношения маски, и то не факт
Противогаз!