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У Європі підтримують ресторани в кризовий час, а у нас - підвищують тарифи, - експертка

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Європі підтримують ресторани в кризовий час, а у нас - підвищують тарифи, - експертка

У європейських країнах влада підтримує бізнес під час кризи, а в Україні - підвищує тариф на передачу електроенергії.

Про це заявила експертка ресторанного бізнесу, директорка компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

"Ми бачимо, що в світі закривають ресторани. Ось Іспанія, Франція взагалі повний локдаун і комендантську годину. Але при цьому є допомога. Наскільки я пам'ятаю, плата за комунальні послуги у Франції або скорочена, або взагалі прибрана. А у нас в той же час прагнуть ускладнити життя тим, кому і так складно", - розповіла Насонова. За її словами, в нинішню кризу ресторанний бізнес переживає серйозні труднощі, зокрема через зниження відвідуваності, і підвищення тарифу на передачу електроенергії стане для нього додатковим ударом.

"Якщо говорити про, наприклад, ресторан, ресторан, в якому 100 місць, витрачає на електрику в середньому 15-20 тисяч гривень. Це якщо, наприклад, немає комунального опалення, є власне опалення або котел, який електрикою підігрівається. Природно, це дешевше, ніж платити за комунальне опалення, яке взагалі коштує вже як космос. Після підвищення тарифу за передачу електрики буде дорожче на кілька тисяч гривень за такого самого споживання", - пояснила Насонова і нагадала: відвідуваність ресторанів і кафе зараз сильно впала.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила з 1 грудня 2020 на 30% - з 240,23 грн / МВт-година до 312,76 грн / МВт-год. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. А народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець прогнозує закриття шахт в разі зростання тарифів на струм. Наповнимо, раніше міністр економічного розвитку Ігор Петрашко обіцяв малому бізнесу програму "Доступні кредити 5-7-9%", яка так і не запрацювала.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Ольга, в Европе рестораны платили все налоги и зарплату работникам "по-белому", теперь им государство часть денег отдаст в виде поддержки.
В Украине рестораны все на ФОПах с налогами 3000 в мес., и работники работают на минималке а остальное "в конверте".
С чего вас поддерживать?
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19.11.2020 13:38
+3
рестораны и обычные налоги не платили никогда. Зайди в любой ресторан и попробуй рассчитаться карточуой - будет 2 операции, одна для ФОПа на еду, вторая для ФОПа на напитках.
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19.11.2020 13:42
+2
В Европе поддерживают рестораны в кризисное время, а у нас - повышают тарифы, – эксперт - Цензор.НЕТ 8962
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19.11.2020 13:40
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Повышение тарифов, ставок и введение дополнительных налогов --это и есть поддержка бизнеса по Зеленскому.
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19.11.2020 13:35 Відповісти
рестораны и обычные налоги не платили никогда. Зайди в любой ресторан и попробуй рассчитаться карточуой - будет 2 операции, одна для ФОПа на еду, вторая для ФОПа на напитках.
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19.11.2020 13:42 Відповісти
Ну и что? Это хозяева малых семейных бизнесов виноваты что у нас дебильное законодательство? И все кафешки и маленькие ресторанчики торгуют спиртным? И ФОП не означает неуплату налогов. Попробуйте не заплатить. И вы внимательно присмотритесь к чекам и печатях на документах тех же "Эпицентра", "Фокстрота", "Эльдорадо""Comfy" и многих других. Вы будете шибко удивлены.
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19.11.2020 14:03 Відповісти
эээ... Зайди на территорию какого-нибудь ресторана на трассах за оркужной Киева, удивишься размаху "малого семейного бизнеса".
И потом, речь о другом - если зочешь получать поддержку от государства - плати налоги.
Не платишь - на поддержку в трудное время не рассчитывай. Все по-честному.
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19.11.2020 14:12 Відповісти
Чукча читатель или только писатель? ФОПы платят налоги всегда. Размер налогов зависит от группы. Если не заплатят хоть раз -- драконовские штрафы. И размер всех налогов с ФОПов по стране -- это мизер по сравнению со списыванием налогов на "убытки" крупными корпорациями. Один Беня или тот-же Ахметка, или те-же Гереги грабят бюджет на суммы в тысячи раз больше суммы всех налогов с ФОПов по стране.
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19.11.2020 14:21 Відповісти
У Гереги я когда плачу на кассе, в чеке отображается 20% НДСа. Государство получает налоги с каждой покупки.
У ФОПов - дулю с маком.
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19.11.2020 14:43 Відповісти
Чукча типа экономист? Или чукча типа бизнесмен? А про ФОПов, плательщиков НДС чукча слышал?
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19.11.2020 14:54 Відповісти
Они как инопланетяне - несомненно существуют, но никто их не видел.
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19.11.2020 14:59 Відповісти
Чукче просто сначала не нужно так так тупо фантазировать и нужно промыть глаза. Может и увидит.
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19.11.2020 15:05 Відповісти
Вы сначало начните читайте законы, и тогда вы узнаете о том кто, и сколько платит, и какие есть системы налогооблажения, к слову Фоп тоже может быть плательшиком НДС, вот ваша писанина отображает большенство тех кто пишит что Фопы барыги, вы одни из тех которые привыклы, жить по принцыпуне знаю но осуждаю, и слюной у рта доказывать свою правоту? вы просто форменные идиоты, потому что так умные люди себя неведут, зачем вы нисете всякую ахинею про Фопы?
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19.11.2020 15:04 Відповісти
Классический, обиженный на жизнь люмпен. Не понимающий сути вопроса и с убогой фантазией.
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19.11.2020 15:08 Відповісти
Кому Вы доказываете, они или сами фопы или живут в мире иллюзий что украинские фопы платят налоги, три копейки платят единого налога и паразитируют на перекупе, я теперь вообще стараюсь по возможности через интернет покупать на прямую, пошли эти перекупы в опу
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19.11.2020 15:06 Відповісти
А интернете вы покупаете напрямую непосредственно у самого производителя? У Європі підтримують ресторани в кризовий час, а у нас - підвищують тарифи, - експертка - Цензор.НЕТ 8516
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19.11.2020 15:12 Відповісти
Ну да по возможности, продукция ксиоми меня устраивает вполне , могу украинского производителя например обувь эталон харьковский тоже от производителя через нет, корм для собаки тоже у официалов через интернет, конечно по мелочам саморезы там или еще что глупо через интернет но сетевые магазины в помощь, просто у фопов чсв заоблачное а я это не очень люблю, по этому по возможности отказываюсь от их услуг где возможно
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19.11.2020 15:34 Відповісти
Так вот смею вас огорчить. Ни один крупный производитель не торгует на интернет площадках напрямую. И тем более любимые вами "Сяоми". Им это не выгодно и не нужно. Задолбутся с логистикой. Вы всю продукцию всегда покупаете через цепочку посредников. Даже у т.н. "официалов". А 90% интернет площадок, особенно самые популярные -- это типичные маркетплейсы, где все продается через так любимых вами ФОПов. Посмотрите внимательно на печати гарантийных талонов.
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19.11.2020 15:49 Відповісти
И какой фоп торгует на али в магазине сяоми? Корм собачке как говорил у официалов, плюс бесплатная доставка до дверей выходит на 25 грн дешевле за киллограм чем еслиб покупал в зоомагазине, чтож возможно вы и правы, но у меня как то ж получается покупать дешевле, я ж не говорю бороться с фопами как с классом просто мое мнение возможно ошибочное, что у нас несколько увлекаются перекупом в ущерб производству, фоп в моем понимании к примеру открыть маленькое ателье по пошиву обуви или одежды это гуд
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19.11.2020 16:04 Відповісти
А вы посмотрите на печать того, кто вам продал телефон на Али. Там будет их местный китайский аналог ФОПа. Али -- это самый типичный маркетплейс. И интернет торговля в Украине дешевле потому, что она на 95% идет в черную с минимальным количеством налогов. Зачастую товар продают лица без официальной регистрации и без официального юр.адреса. Поэтому там реально очень тяжело отследить уплату налогов и соблюдение всех норм и законов.

И вы будете удивлены сколько ФОПов в Украине занимаются производством, вытесняя с нашего рынка дещевый Китай.
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19.11.2020 20:00 Відповісти
Смотрите я не против фопов, я против тупой перепродажи пусть будет я не прав и просто из вредности и зависти, но требования фопов компенсаций меня несколько возмущают, я попробую сформулировать почему. Во первых они кричат про их невиданый экономический вклад, но давайте рассмотрим Польшу и ее прилично растущую экономику, я не видел обьявлений требуется в Краков реализаторы на рынок, или в Варшаву парикмахеры и официанты в пицерию, может наша экономика идет не в ту сторону благодаря бизнесу ищущему легкие пути?
Во вторых, опять таки поправьте если я не прав, я с доходом около 15 тысяч ничего не откладывая, плачу как гражданин порядка 40 тысяч грн налогов в год, т.к все трачу, это НДС ну и остальное, правильно? Я пойду в лес за грибами и меня забодает лось мне дадут компенсацию? Нет мне скажут чего ты дружище туда поперся сам виноват дикая природа, но ведь фопов в бизнес никто не тянул бизнес всегда связан с рисками, когдато в армии служили за 2800 грн в месяц и в больнице за копейки работали им же никто не компенсировал, говорили ненравиться ищи лучше, теперь тренд поменялся, на основании чего именно этой группе лиц должны что то компенсировать? Может я тысячу раз неправ, я не претендую на истину но мне кажется необходимо какието другие механизмы задействовать, я понимаю не с этой властью, но кричать дайте деняк или отменяйте карантин я считаю неправильно
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19.11.2020 20:49 Відповісти
Вы неправы. НДС тут не причём. ФОПы точно также тратят деньги и покупают в магазинах товары. Упрощенно --- С вашей 15 тыс зарплаты вы платите условно только 35 тыс. налогов в год без учёта льгот и субсидий. И больше никаких затрат. Что соизмеримо с ФОПами 2 группы, причем они не имеют право на любые льготы и субсидии. И при этом они должны со своих средств нести траты на организацию своего рабочего места и все остальные сопутствующие местные платежи (земля, экология, мусор и т.д). Траты ФОПов 3 группы просто нет смысла сравнивать с вами. Они платят еще и 5% с оборота.

И даже ФОПы продажники выполняют очень простую и нужную функцию -- находят производителей и крупных дистрибьюторов и организуют доставляют товаров к вам в "последнюю милю" в удобное вам место и время. Где-то так.
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19.11.2020 22:12 Відповісти
Доброе утро, я настолько не силен в экономике и мои аргументы скорее всего дилетанские но, давайте посмотрим на это моими глазами, вот к примеру предприниматели возмущаются ростом цен на электроенергию, простите но цены накручивают такие же самые перепродаваны, только размером покрупнее, тоесть когда фоп накручивает цены своей целевой аудитории то это бизнес и ничего личного, когда цены накручивают им это караул и грабеж регулируйте ибо конечный потребитель неготов платить со всеми накрутками, не кажется ли вам это несколько несправедливо. К тому же в които веке заработала конкуренция краеугольный как я понимаю камень рынка. Далее по фопам, мир как я понимаю уже никогда доковидным не будет, по этому государству надо стимулировать предпринимателей к эволюции но и фопы должны к этому стремиться а не стоять с плакатами нам нечем кормить детей, работы валом а они не физики ядерщики и не кардиохирурги, неквалифицированную работу можно найти за день, квалифицированную востребованную за 10 перебирая варианты, медик, сварной, да в силовики вперед, армия полиция, элементарно, получается в зеленхоз бее, санитаркой фуу да и платят мало, в Польшу не конячить надо, а что хотите, хотим фопить как до ковида, но это нереально все поменялось, нит дайте деняк или верните как було детей кормить нечем. Это простите уже не необходимость а хотелки, я например хочу быть официальным наблюдателем от Украины за галапагосскими черепахами в местах их естественного обитания а пока меня не устроили платите мне компенсацию а то дети голодные, я это вижу как то так
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20.11.2020 07:12 Відповісти
Доброе утро. Вы из и законов и экономики забрели уже совсем .... Вернемся к началу., к исходному. Повышение тарифов, ставок и введение дополнительных налогов --это такая помощь бизнесу в условиях развивающихся пандемии и сильнейшего экономического кризиса?
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20.11.2020 09:33 Відповісти
Но если бизнес не способен перенести кризис и приспособится к новым условиям значит он нежизнеспособен? Я считаю необходим диалог бизнеса и власти а происходит наоборот, одни закручивают гайки а другие вместо конструктивных предложений просят тупо денег, а если завтра очередной форсмажор опять дайте денег, это не бизнес уже а очередь за соцвыплатами простите
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20.11.2020 10:12 Відповісти
Бизнес способен перенести кризис. Вы вообще-то новости читали? Бизнес просит не мешать. Еще раз --- Повышение тарифов, ставок и введение дополнительных налогов --это такая помощь бизнесу в условиях развивающихся пандемии и сильнейшего экономического кризиса?
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20.11.2020 10:20 Відповісти
Мда та в интернете тоже Фопы продают, и они тоже производители,ыыыыы вы об этом не знали?)Вы наверно точно живете в мире илюзий)
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19.11.2020 15:20 Відповісти
Да кстати Алекс, а вы знаете что даже производител вам дас общедоступную цену, вы же не дилер или дистрибьютор , а некоторые вообще не прадают на прямую, и да накрутки делаю не Фопы, а большие сети монополисты, которые кстати закупают много у Фопов, так что у вас понимания формирования цены, на уровне детского сада.
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19.11.2020 15:29 Відповісти
А это вам про торговые сети

Куди дивиться Гетманцев?

"... От купуєте ви телефон за 5999, і виявляється по чеку він 4200, а ще 1800 - незрозуміла послуга (яка не оподатковується ПДВ), від якої звісно відмовитись неможливо.
Такою нехитрою маніпуляцією економиться 300 на сплаті ПДВ, от тільки економите не ви, а продавець...."

У Європі підтримують ресторани в кризовий час, а у нас - підвищують тарифи, - експертка - Цензор.НЕТ 2930
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19.11.2020 20:03 Відповісти
Вывод - налоги платят только идиоты! Верно я понял вашу мысль? Голосуй, не голосуй, все равно получишь.....Шайбу! Шайбу! Шайбу-у-у-у-у!!!!
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19.11.2020 15:37 Відповісти
Выходит что в нашем государстве так и есть, Фопы платят налоги,но они почему-то барыги и спекулянты, а кто в оффшорах сидит, и не платит налоги, тот умные и красивый, просто по классики, кто виноват, конечно Фопы потому они платят, а раз платят значит нужно доить, так воровская система работает, они же не будут себя любимых налогами обременять.-, они кинут своих троллей на борьбу с малым и средним бизнесом, расказывая про бырыг, буржуев Фопов
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19.11.2020 15:59 Відповісти
Фопы платят налог всегда, потомучто он фиксированый, и его нужно платить каждый месяц, иначе штрафы, и закрытие, так о каких вы обычных налогах тут пишите которые не платят Фопы?
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19.11.2020 14:13 Відповісти
если платишь налога тысячу в месяц, то и помощь будет на пару копеек. Все справедливо.
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19.11.2020 14:15 Відповісти
Фоп платит не только налог, но еще и ЕСВ а это более 3000 гр в квартал, это если только за себя, а если есть работник то и за него, плюс осталные сборы, так про какую вы там тысячу пишите?Или вы пишите по принцыпу, не знаю но осуждаю, так это принцып идиота, а не розумного человека.
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19.11.2020 14:44 Відповісти
Зато своих хозяев он не забывает

В Европе поддерживают рестораны в кризисное время, а у нас - повышают тарифы, – эксперт - Цензор.НЕТ 9343
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19.11.2020 13:36 Відповісти
Еще "поддержка" по зеленому

В Европе поддерживают рестораны в кризисное время, а у нас - повышают тарифы, – эксперт - Цензор.НЕТ 4773
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19.11.2020 13:37 Відповісти
Поцелуй меня в плечо, почти такая же аналогия между ресторанами и повышением цены на электроэнергию для предприятий.
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19.11.2020 13:37 Відповісти
Ольга, в Европе рестораны платили все налоги и зарплату работникам "по-белому", теперь им государство часть денег отдаст в виде поддержки.
В Украине рестораны все на ФОПах с налогами 3000 в мес., и работники работают на минималке а остальное "в конверте".
С чего вас поддерживать?
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19.11.2020 13:38 Відповісти
ФОП содерджит пенсионера?
Ну смотри, единый налог сейчас меньше пенсии, так что большинство ФОПов не то что пенсионера содержать не могут - они сидят на шее у государства, пользуются бесплатными школами, садиками, услугами полиции, армия которая их защищает тоже нуждается в деньгах, и т.п.
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19.11.2020 16:03 Відповісти
Да я уже понял что вы тролль, вам что в лоб что полбу, несете свою ахинею, какие бесплатные садики, какие школы...у вас просто какойто словесный понос, вы давно из палаты? ну не может человек в здравом уме писать такую чушь, ну да ладно еще раз вам болезненому наведу пример, например Фоп 2 группы, платит налог и есв более 20000 тысячь грн в год, это только за себя, без работников, а сколько вы заплатили налогов а троллоло?Думаю что ноль, пенсия минималка до 2000 грн, да в пенсионый Фонд идет ЕСВ, но никому не мешае передать все налоги и зборы в пенсионный фонд , в общем итоге да трололо как минимум каждый Фоп содержит одного пенсионера ,и да кстати многи Фопы оплачивают военый сбор, так кто кого содержит болезненый?
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19.11.2020 16:37 Відповісти
ок, посчитаем - ФОП с 20000 грн. в год = 1667 грн. в месяц, этого не хватит на 1 пенсионера.
А еще за налоги содержатся садики и школы.
У ФОПа есть дети? В садик-школу ходят?
А еще допустим ФОП имеет субсидию (ну или жена ФОПа на которую оформлена квартира) - это к примеру 600 грн. в месяц, за год 7200 грн.
Если на ФОПа нападут в темном переулке, его бесплатно заберет скорая, а потом полиция будет заниматься расследованием - скорой и полиции зарплата тоже из налогов идет, бензин на котором ФОПа повезут в больницу тоже из налогов.
Ну и много другого.
Что тебе непонятно?
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19.11.2020 17:25 Відповісти
я правильно что ФОПы водят детей только в частные садики и школы, скорая у них только "Борис", субсидий не получают, в полицию не обращаются?
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19.11.2020 18:00 Відповісти
Фоп и субсидии, извини но ты реально идиот в кубе, Фопан недают субсидии так ка считаеться что у них есть источник дохода, я реально не хотел писал, и даже стер предыдущий ответ чтоб тебя тролля не кормить, но тут просто не удержался, это же каким градусом тупости нужно обладать чтоб писат все время эту ахинею, не ну понятно что тебе за это платят, но чудак , тебе не стыдно такую ахинею нести? Смени методичку, потомучто да же троль должен быть не таким тупым как ты.
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19.11.2020 18:29 Відповісти
эт точно. ракоуская прикрытая гастрономия получит от державы 80% от оборота по ноябрю прошлого года. работников, в отличие от весны, даже в безработные не переводили. получат и зарплату, и рождественнские в конце месяца, как обычно в полном обьёме. ну и при наличии подозрения на вирус тесты работникам автоматом бесплатно с ответом в течении суток.
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19.11.2020 13:39 Відповісти
В Европе поддерживают рестораны в кризисное время, а у нас - повышают тарифы, – эксперт - Цензор.НЕТ 8962
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19.11.2020 13:40 Відповісти
Тогда просто нужно было взять на роль колю-катлету
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19.11.2020 14:34 Відповісти
Нам и до этого и сейчас, нужно поддерживать производителей. А их у нас практически нет, все либо тарелки моют, либо ногти красят. Это не развитиее экономики.
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19.11.2020 13:53 Відповісти
Поддерживать рестораны????? Может они еще продавцов наркотиков будут поддерживать? Вот уж кого в последнюю очередь нужно поддерживать, так это рестораны и всяких торгашей-спекулянтов.
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19.11.2020 13:54 Відповісти
Непременно надо помоч. Первым в очереди Велюр, вторым клеб завхоза МВД.
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19.11.2020 14:13 Відповісти
Так тож в Европе.
А наши делают всё как в **********.
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19.11.2020 14:19 Відповісти
Жри те.
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19.11.2020 14:42 Відповісти
У Європі підтримують ресторани в кризовий час, а у нас - підвищують тарифи, - експертка - Цензор.НЕТ 5430
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19.11.2020 15:24 Відповісти
У Європі підтримують ресторани в кризовий час, а у нас - підвищують тарифи, - експертка - Цензор.НЕТ 4241 Так у Європі при кризах харчові заклади ціни знижують щоби нагодувати як можна більше нужденних, а наші ресторатори по цінам вже перегнали навіть европейські заклади - будь який негаразд чи що луплять ціни що скажені! На..уй з пляжу такіх "кормільцев"! Йдіть у ломбарди закладуйте авто чи золото, помешкання у банки за кредіт - як усі інші!
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19.11.2020 15:33 Відповісти
Любой бизнес это постоянеая борьба за выжиаание (банкротство есть полезнвя составляющая экономики), обанкротится один бизнес (ресторанный) откроется другой (по доставке еды на дом), пища на вынос (экономия на помещениях, аренде комунальных услугах). Рынок сам отрегулирует себя!
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19.11.2020 16:06 Відповісти
 
 