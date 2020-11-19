У Європі підтримують ресторани в кризовий час, а у нас - підвищують тарифи, - експертка
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У європейських країнах влада підтримує бізнес під час кризи, а в Україні - підвищує тариф на передачу електроенергії.
Про це заявила експертка ресторанного бізнесу, директорка компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.
"Ми бачимо, що в світі закривають ресторани. Ось Іспанія, Франція взагалі повний локдаун і комендантську годину. Але при цьому є допомога. Наскільки я пам'ятаю, плата за комунальні послуги у Франції або скорочена, або взагалі прибрана. А у нас в той же час прагнуть ускладнити життя тим, кому і так складно", - розповіла Насонова. За її словами, в нинішню кризу ресторанний бізнес переживає серйозні труднощі, зокрема через зниження відвідуваності, і підвищення тарифу на передачу електроенергії стане для нього додатковим ударом.
"Якщо говорити про, наприклад, ресторан, ресторан, в якому 100 місць, витрачає на електрику в середньому 15-20 тисяч гривень. Це якщо, наприклад, немає комунального опалення, є власне опалення або котел, який електрикою підігрівається. Природно, це дешевше, ніж платити за комунальне опалення, яке взагалі коштує вже як космос. Після підвищення тарифу за передачу електрики буде дорожче на кілька тисяч гривень за такого самого споживання", - пояснила Насонова і нагадала: відвідуваність ресторанів і кафе зараз сильно впала.
Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила з 1 грудня 2020 на 30% - з 240,23 грн / МВт-година до 312,76 грн / МВт-год. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. А народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець прогнозує закриття шахт в разі зростання тарифів на струм. Наповнимо, раніше міністр економічного розвитку Ігор Петрашко обіцяв малому бізнесу програму "Доступні кредити 5-7-9%", яка так і не запрацювала.
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И потом, речь о другом - если зочешь получать поддержку от государства - плати налоги.
Не платишь - на поддержку в трудное время не рассчитывай. Все по-честному.
У ФОПов - дулю с маком.
И вы будете удивлены сколько ФОПов в Украине занимаются производством, вытесняя с нашего рынка дещевый Китай.
Во вторых, опять таки поправьте если я не прав, я с доходом около 15 тысяч ничего не откладывая, плачу как гражданин порядка 40 тысяч грн налогов в год, т.к все трачу, это НДС ну и остальное, правильно? Я пойду в лес за грибами и меня забодает лось мне дадут компенсацию? Нет мне скажут чего ты дружище туда поперся сам виноват дикая природа, но ведь фопов в бизнес никто не тянул бизнес всегда связан с рисками, когдато в армии служили за 2800 грн в месяц и в больнице за копейки работали им же никто не компенсировал, говорили ненравиться ищи лучше, теперь тренд поменялся, на основании чего именно этой группе лиц должны что то компенсировать? Может я тысячу раз неправ, я не претендую на истину но мне кажется необходимо какието другие механизмы задействовать, я понимаю не с этой властью, но кричать дайте деняк или отменяйте карантин я считаю неправильно
И даже ФОПы продажники выполняют очень простую и нужную функцию -- находят производителей и крупных дистрибьюторов и организуют доставляют товаров к вам в "последнюю милю" в удобное вам место и время. Где-то так.
Куди дивиться Гетманцев?
"... От купуєте ви телефон за 5999, і виявляється по чеку він 4200, а ще 1800 - незрозуміла послуга (яка не оподатковується ПДВ), від якої звісно відмовитись неможливо.
Такою нехитрою маніпуляцією економиться 300 на сплаті ПДВ, от тільки економите не ви, а продавець...."
В Украине рестораны все на ФОПах с налогами 3000 в мес., и работники работают на минималке а остальное "в конверте".
С чего вас поддерживать?
Ну смотри, единый налог сейчас меньше пенсии, так что большинство ФОПов не то что пенсионера содержать не могут - они сидят на шее у государства, пользуются бесплатными школами, садиками, услугами полиции, армия которая их защищает тоже нуждается в деньгах, и т.п.
А еще за налоги содержатся садики и школы.
У ФОПа есть дети? В садик-школу ходят?
А еще допустим ФОП имеет субсидию (ну или жена ФОПа на которую оформлена квартира) - это к примеру 600 грн. в месяц, за год 7200 грн.
Если на ФОПа нападут в темном переулке, его бесплатно заберет скорая, а потом полиция будет заниматься расследованием - скорой и полиции зарплата тоже из налогов идет, бензин на котором ФОПа повезут в больницу тоже из налогов.
Ну и много другого.
Что тебе непонятно?
А наши делают всё как в **********.