Чиновники Черкаської міськради підозрюються в розкраданні 700 тис. на ремонті доріг

Служба безпеки України викрила посадових осіб Черкаської міської ради в розтраті бюджетних коштів, призначених для ремонту доріг.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

За даними досудового слідства, у 2019 році директор і двоє заступників одного із департаментів міської ради уклали договір із приватною компанією про надання послуг із ремонту і технічного обслуговування доріг обласного центру на понад 4 мільйони гривень. Частину із цих коштів учасники оборудки привласнили.

Ініційована СБУ перевірка показала, що підрядник за погодженням із посадовцями вносив до актів виконаних робіт недостовірні відомості про сплату непередбаченого податку на додану вартість. Через включення зайвої статті видатків на рахунки комерсантів було неправомірно перераховано майже 700 000 гривень.

Наразі дії заступників кваліфіковано як службову недбалість, їм повідомлено про підозри. Також вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності директора департаменту.

Викриття незаконних оборудок проводилося спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

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