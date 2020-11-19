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Чиновники Черкаської міськради підозрюються в розкраданні 700 тис. на ремонті доріг

Новини Цензор.НЕТ Події

Чиновники Черкаської міськради підозрюються в розкраданні 700 тис. на ремонті доріг

Служба безпеки України викрила посадових осіб Черкаської міської ради в розтраті бюджетних коштів, призначених для ремонту доріг.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

За даними досудового слідства, у 2019 році директор і двоє заступників одного із департаментів міської ради уклали договір із приватною компанією про надання послуг із ремонту і технічного обслуговування доріг обласного центру на понад 4 мільйони гривень. Частину із цих коштів учасники оборудки привласнили.

Ініційована СБУ перевірка показала, що підрядник за погодженням із посадовцями вносив до актів виконаних робіт недостовірні відомості про сплату непередбаченого податку на додану вартість. Через включення зайвої статті видатків на рахунки комерсантів було неправомірно перераховано майже 700 000 гривень.

Наразі дії заступників кваліфіковано як службову недбалість, їм повідомлено про підозри. Також вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності директора департаменту.

Викриття незаконних оборудок проводилося спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
черкасское жлобство. из-за каких то жалких 700 тыщ, унизить черкасских чиновников таким подозрением! та они за такое могут и в черкасский суд подать. о защите чести и достоинства. черкасские дороги это не только сегодня святое, но уже и притча во черкасских языцах ))
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19.11.2020 13:44
+3
Грубо как то что с них взять село. Вот муж венидиктовой такой илюзион устроил вышел зашел и мильон пажайлуста и все по закону, учись гопота дворовая,
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19.11.2020 14:13
+2
а вот мужем венедиктовой никто не занимается, никаких подозрений нет.
Только разница в том, что в Черкассах не то, что дороги, а даже тротуары массово сделаны и продолжают делаться (даже те, которые лет 20 не делались в глухоманях), а муж венедиктовой.... ну вы поняли.
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19.11.2020 14:44
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Мелочь пузатая.
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19.11.2020 13:34 Відповісти
черкасское жлобство. из-за каких то жалких 700 тыщ, унизить черкасских чиновников таким подозрением! та они за такое могут и в черкасский суд подать. о защите чести и достоинства. черкасские дороги это не только сегодня святое, но уже и притча во черкасских языцах ))
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19.11.2020 13:44 Відповісти
ты себя сейчас на сцене представил? Выступаешь? В Черкассах хорошие дороги.
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19.11.2020 14:47 Відповісти
о!! сам черкасский чиновник ))
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19.11.2020 14:49 Відповісти
лови букЭт, клоун.
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19.11.2020 14:50 Відповісти
і нікакоє ета нє вєлікає крадівництва!
вивсьоврьоті, парахаботи!
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19.11.2020 13:51 Відповісти
Мне кажется сидеть должна почти вся наша страшна,потому сто все воры в душе.
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19.11.2020 14:01 Відповісти
А вони і сидять.... В лайні по самі вуха. Вже не одну сотню років.
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19.11.2020 14:09 Відповісти
это менталитет, все борцуны с коррупцией нереальные и почему-то рвутся "наводить порядок" но как только попадают "на место" - сами возглавляют потоки. И все здесь присутствующие поступят точно также будь на их месте.
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19.11.2020 14:53 Відповісти
Клоун-vs-Бондаренко ?
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19.11.2020 14:01 Відповісти
да, перед вторым туром пытаются топить Бондаренко, но хрен у них это выйдет ибо жители города своими глазами видят и дороги и тротуары и другую его работу.
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19.11.2020 14:45 Відповісти
Грубо как то что с них взять село. Вот муж венидиктовой такой илюзион устроил вышел зашел и мильон пажайлуста и все по закону, учись гопота дворовая,
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19.11.2020 14:13 Відповісти
А сколько нам открытий чудных готовит аудит зеслуг! Чиновники Черкаської міськради підозрюються в розкраданні 700 тис. на ремонті доріг - Цензор.НЕТ 8828
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19.11.2020 14:43 Відповісти
а вот мужем венедиктовой никто не занимается, никаких подозрений нет.
Только разница в том, что в Черкассах не то, что дороги, а даже тротуары массово сделаны и продолжают делаться (даже те, которые лет 20 не делались в глухоманях), а муж венедиктовой.... ну вы поняли.
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19.11.2020 14:44 Відповісти
 
 