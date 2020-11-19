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обшук (1341) революція (299) Небесна Сотня (383) Музей Майдану (61)

Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні

Ініціативна група постраждалих і поранених на Майдані розкритикувала обшуки СБУ в музеї Революції Гідності напередодні 7-ї річниці революції.

Про це йдеться у спільній заяві постраждалих, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, поранені учасники Революції Гідності, вважаємо такі цинічні та зухвалі дії чинної влади напередодні 7-ї річниці початку Майдану свідомими та послідовними діями, спрямованими на знищення пам’яті про Героїв Небесної Сотні та подвиг всього українського народу під час Революції Гідності! Про ці обшуки, які готувалися СБУ і Нацполіцією, не могли не знати ані президент Зеленський, ані міністр внутрішніх справ Аваков. Це послідовна цинічна політика влади щодо зневаги до всіх цінностей Майдану, згортання розслідувань злочинів проти протестувальників та повне нехтування питаннями меморіалізації подій Революції Гідності", - йдеться в заяві.

"Спочатку видали беркутівців-убивць Росії, потім було призначено адвоката Януковича Бабікова на керівну посаду у ДБР, а одного із керівників слідчого управління МВС часів Майдану Таранова призначено в Офіс Президента. Зараз брудними руками СБУ та Нацполіції намагаються знищити ту титанічну роботу, яку провели директор та весь персонал Музею Майдану задля зведення Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні", - додали там.

Постраждалі зазначають, що "чинна влада та президент Зеленський зокрема не тільки нічого не зробили щодо вшанування пам’яті наших загиблих побратимів, а й намагаються знищити те, що вже зроблено!"

"Ми звертаємося до президента Зеленського та міністра Авакова, якщо все це не так, якщо ви з якоїсь незрозумілої причини не знали про підготовку та проведення сьогоднішніх ганебних обшуків у Ігоря Пошивайла та в приміщеннях Музею Майдану, то заявіть про це публічно, поясніть свою позицію!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Музеї Революції Гідності проводять обшуки. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Це та сама влада. Це її реванш.
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19.11.2020 13:43
+26
Треба відвернути увагу громадскості від пограбування антиковідного фонду, відмазки слуг народу від корупційних скандалів, та бездіяльності влади щодо кризи у всіх галузях. Ось підозрюваний Ріфф, наприклад, пезпідставно сидить цілий рік.
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19.11.2020 13:46
+25
Только слабоумные могут поверить, что ближайший друг преЗедента Бакланов чисто случайно вбросил "гнилую селедку" про воровство руководством музея за день до годовщины начала Евромайдана.
Ни месяц назад, ни через месяц после, а именно сейчас.
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19.11.2020 13:49
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Треба відвернути увагу громадскості від пограбування антиковідного фонду, відмазки слуг народу від корупційних скандалів, та бездіяльності влади щодо кризи у всіх галузях. Ось підозрюваний Ріфф, наприклад, пезпідставно сидить цілий рік.
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19.11.2020 13:46 Відповісти
Вся ваша ********* підозрюється в розкраданнях, але їх чомусь не чіпають.
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19.11.2020 14:00 Відповісти
хищения - они такие... из фонда ковид19 поди украли 66 млрд.грн?
или из бюджета Украины - более 500 млрд.грн за 1.5 года при вовке-шмаркле..
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19.11.2020 14:07 Відповісти
Майданівців, волонтерів, ветеранів переслідують, Янику відмінили рішення суду за розстріл Майдану, беркутню відпустили, до влади беруть на ключові пости регіоналів....Проклятий Порошенко!
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19.11.2020 13:41 Відповісти
Ця влада ще гірша ніж та, що була до 2014 р.
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19.11.2020 13:42 Відповісти
Це та сама влада. Це її реванш.
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19.11.2020 13:43 Відповісти
Бачу різницю в тому, що тоді керував один пахан, який хоч видимість порядку підтримував, а зараз купа паханів поставили шута, як прикриття.
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19.11.2020 13:48 Відповісти
Риб"ятки крадуть значно більше,нахабніше,тупіше.
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19.11.2020 14:05 Відповісти
Як і влада 2014 - 2019 років.
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20.11.2020 00:30 Відповісти
Всім відомо, що найбільші злочинці сидять в музеях.
Саме вони розкрадають бюджет і не дають країні розвиватись, поки Боголюбов з Беньою вкладають свої останні кошти в підтримку економіки.
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19.11.2020 13:43 Відповісти
Тоесть эти пострадавшие уверены на все 100% что из выделенного этому музею миллиарда гривен ни копейки украдено не было и ничего расследовать не нужно?
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19.11.2020 13:44 Відповісти
Только слабоумные могут поверить, что ближайший друг преЗедента Бакланов чисто случайно вбросил "гнилую селедку" про воровство руководством музея за день до годовщины начала Евромайдана.
Ни месяц назад, ни через месяц после, а именно сейчас.
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19.11.2020 13:49 Відповісти
А так вся зрада в дате, сам факт возможного воровства никого не колышит.
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19.11.2020 13:54 Відповісти
Если бы они ( авакяновцы, венедиктовцы, бакановцы ) заявили об этом в другое время, может и у нормальных людей закралось подозрение "А вдруг ... ".
А так нет, тупой, гнилой вброс от нью-рыгов.
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19.11.2020 13:57 Відповісти
Дякуємо вам,73% найрозумніших!!!
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19.11.2020 14:06 Відповісти
А вас справа рюкзаків колише?
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19.11.2020 14:02 Відповісти
Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 9801
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19.11.2020 13:46 Відповісти
Не трудно догадаться по тупости и дибилизму тн обвинений, кто их автор. Этот алигофрен ничего правдоподобного придумать просто не в состоянии.Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4771
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19.11.2020 13:49 Відповісти
Шахтер какой шахты, не енакиевской часом?
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19.11.2020 13:52 Відповісти
А если без деления на своих и врагов. тебя 80% предоплаты не напрягают? На реконструкции и благоустройстве? Где основная составляющая сметы не материалы а именно работы?
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19.11.2020 14:07 Відповісти
Я не из фирмы-подрядчика и не руководство музея. Они за себя ответят.
Почему именно сегодня ломятся в музей, но до сих пор не пришли к тем, кто ворует миллиардами?

Олексій Петров
2 год ·
Интересно мир устроен, да?! Следите за руками...
Депутат Лео Герос, с трибуны Верховной Рады (если бы в пивбаре, тогда ладно) во всеуслышанье заявляет о коррупции в ОПе. Мало того. С той же трибуны он пальцем указывает на Главу этой ОПы и называет того агентом российских спецслужб.
И что? И ничего...
Спустя время, советник того же Главы ОПы пан Уманский снова во всеуслышанье заявляет о том, что миллиарды бюджетных гривен из коронавирусного фонда осели в карманах некоторых, особо ретивых Слуг!
И что? Обыски в ОПе, допросы, спецназ ДБР верхом на метле и с ножами наперевес штурмует пресловутое здание на Банковой? Неа... ТИ-ШИ-НА.


А вот знаете где обыск сегодня? В Музее Революції гідності. Канун же годовщины. Как раз время обысков. Вдруг там скрепки купили мимо тендера, ну или степлер нерастаможенный. Не суть важно. Важно другое...
Важно, чтобы как можно скорей начинали забывать. Чтобы поменьше вы...сь со своей революцией.
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19.11.2020 14:14 Відповісти
👍
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19.11.2020 14:20 Відповісти
Важно, чтобы как можно скорей начинали забывать. Чтобы поменьше вы...сь со своей революцией.

Вот тут не согласен..Ну не устраивают кипешь, для того что бы забыли. И да, политика вещь грязная и использует любые средства, а вот помнить надо всегда, а не только по годовщинам..потому как годовщина это просто цифра на бумажке.Можно считать годы, можно считать часы или дни, а можно вообще не считать нифига а просто помнить, не устраивать памятные даты а помнить каждый день.
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19.11.2020 15:11 Відповісти
Опорочить, показать, что "все не так однозначно...".
После этого и вспоминать будут меньше, гордиться-то типа особо нечем.
Это и есть метод "гнилой селедки".
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19.11.2020 16:12 Відповісти
#земрази
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19.11.2020 13:51 Відповісти
Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3295
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19.11.2020 13:51 Відповісти
Боголюбов подав одночасно 4 позови про націоналізацію Приватбанку. Чому 4? Щоб один з них потрапив до потрібного судді, а інші 3 він відкличе. В нормальній країні вже б проводилась повна перевірка, а в нас - ошбук в музеї, ЛОЛ))
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19.11.2020 13:51 Відповісти
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Обшуки в музеї Революції Гідності у Києві проводяться через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта цього меморіального комплексу. Про це повідомив пресцентр СБУ у четвер, 19 листопада, передає УНН.
"Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта. Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 млн грн на роботи із реконструкції та благоустрою об'єктів меморіального комплексу", - йдеться у повідомленні.
У спецслужбі вказали, що встановлено, що підрядникам був перерахований аванс обсягом 80% від суми договору, що становило 111 млн грн.
"Однак правоохоронці з'ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", - додали в СБУ.
У СБУ звернули увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу. Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3926
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19.11.2020 13:52 Відповісти
Емм, так тоді мали б в підрядника обшуки робити. Музей тут до чого???
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19.11.2020 13:54 Відповісти
Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4096
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19.11.2020 13:53 Відповісти
Специально перед годовщиной, чтоб показать своему лохторату, что революция - это якобы коррупция. А вот мы, молодцы, с ней якобы боремся.
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19.11.2020 13:55 Відповісти
андрюша доволенПостраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6697Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9280
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19.11.2020 13:59 Відповісти
Оба. Тут як тут морда радника держдуми росії в часи війни, втікача режиму Януковоча, кращого друга українського Ескобара--Каломойського. І все ж воно "знає".
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19.11.2020 14:24 Відповісти
писец уже на памяти к небесной сотни деньги ******,єтот нарид непобедим....
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19.11.2020 13:59 Відповісти
Післязавтра річниця Революції Гідності. Сьогодні - обшук СБУ в Музеї Революції Гідності. Вилучають документацію. Співпадіння?
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19.11.2020 14:01 Відповісти
В СПАМ, дебил ватный!!
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19.11.2020 14:09 Відповісти
ВІВТОРОК, 5 ЛИСТОПАДА 2019,
Напередодні екс -заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк "вкрав два томи оригіналів кримінального провадження", що стосуються розстрілів співробітників міліції під час Революції Гідності.
"Вкрав і сховав разом з відеозаписами та оригіналами документів. Ми знайшли. Сьогодні обидва томи разом з дисками і моєю заявою про злочин передані в ДБР. Чекаємо процесуального рішення і докладного слідства, хто напоумив головного слідчого Майдану втратити докази масових вбивств співробітників міліції. Не перемикайтеся. Скоро будемо надягати цю кримінальну справу на голову", - стверджував Портнов, не уточнюючи, хто мається на увазі під "ми знайшли".
Пізніше у деяких ЗМІ було оприлюднено фотографії нібито цих двох томів. На них вказано, що йдеться про матеріали Головного слідчого управління ГПУ. Водночас Горбатюк очолював інший підрозділ ГПУ - управління спецрозслідувань.
"Українська правда" звернулась до Горбатюка за коментарем, але він сказав, що з'ясовуває ситуацію і пообіцяв дати позицію пізніше.
УП також звернулась до прес-служби ГПУ з проханням пояснити, чи означає фраза "ми знайшли", що Портнов має доступ до Генпрокуратури і якимось чином втручається у її роботу. Однак у ГПУ відмовились коментувати це телефоном і попросили відправити інформаційний запит."
Що ще вам Порошенко в штанці поклав? Хоча то був не Порошенко, а ВАЗеленський з портновим і трубою.
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19.11.2020 14:16 Відповісти
"...розстрілів співробітників міліції "
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Невже поставили Вітькових мусорів до стінки, вивели розстрільне відділення "Правого сектора" і поклали по команді Яроша? Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 4949
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19.11.2020 14:57 Відповісти
А то, что из бюджета было выделено почти 1 миллиард грн. на музей...!!! Вы только вдумайтесь ! При общей нищете в стране, не слишком ли !? Никто не умаляет памяти погибших Патриотов..., но такое разбрасывание денег ничем не оправдано.
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19.11.2020 14:03 Відповісти
Коли він був виділений? При "баризі" Порошенку, який "крав" В бюджет країни і економіка зростала?
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19.11.2020 14:08 Відповісти
Пам'ятаєте?

9.05.2019 р., 15:32
"Вчора, 18 травня на вулиці Інститутській група активістів зруйнувала паркан, яким обнесено місце спорудження майбутнього меморіалу Небесній Сотні. Перед цим 20 родин героїв Небесної Сотні та низки громадських організацій звернулися з відкритим листом до ініціаторів проекту з вимогою зупинити будівництво, оскільки ще не завершено слідчі експерименти на місцевості. Як розповів в ефірі Українського радіо генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, підготовчі роботи було зупинено у відповідь на лист із Генпрокуратури."
Ну ось тепер порнов з дерьмаком ********* все, для того, щоб музей не було.
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19.11.2020 14:06 Відповісти
Меня конечно напрягают совпадения:
- перед годовщиной революции
- радость и "обізнаність" Портнова
Но сомнение остается - израсходовано 111 млн.грн. на Мемориал Памяти. Покажите что было построено на эти деньги?
Или это сомнение - зрада? Сомневаться нельзя?
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19.11.2020 14:32 Відповісти
Після обшуку СБУ в Музеї Революції Гідності ще одна новина:Кошкина в телеграмі пише що ДБР викликає на допит лідерів Майдану. Всіх. Справа про держ переворот, а заявник Ренат Кузьмин б/// Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5917
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19.11.2020 14:51 Відповісти
пруф можно посмотреть?
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19.11.2020 15:00 Відповісти
https://lb.ua/pravo/2020/11/19/471014_dbr_viklikalo_dopit_lideriv.html
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19.11.2020 15:13 Відповісти
ну вызвали и вызвали. Видишь ли, если я напишу заяву что сосед украл у меня БМВ, заяву обязаны принять, соседа вызовут на допрос, сосед скажет что у меня не было никогда БМВ, дело закроют.
Сам вызов на допрос - не трагедия. Такова процедура.
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19.11.2020 16:08 Відповісти
так само як і виклик в якості свідка а в момент допиту перекваліфікувати в звинуваченого, так само і відп№здити прямо в мусарні то навіть не формальність а комплімент від закладу. Можуть ще вбити - такова процедура, ****.
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19.11.2020 16:20 Відповісти
на воре и шапка горит
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19.11.2020 15:13 Відповісти
А кто-то еще сомневается, что это реванш пророссийских сил типа ПР и СДПУ(о) ? А "Слуги народа"- не что иное, как МОЛОДЫЕ РЕГИОНЫ!??
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19.11.2020 15:19 Відповісти
Зелёная плесень не смогла отказать себе в удовольствии оттоптаться по Революции Достоинства и памяти погибших героев.
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19.11.2020 15:19 Відповісти
А какя связь,между возможным воровством руководства музея и "оттоптаться по Революции Достоинства и памяти погибших героев."?
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19.11.2020 16:39 Відповісти
Таково решение главного рашенфашиста.
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19.11.2020 15:57 Відповісти
Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1600 "Пострадавшие" підтримують розкрадання грошей????? Явне амбре паленого цукру...
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19.11.2020 15:58 Відповісти
Таваріщ Путєн пріказал
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19.11.2020 16:06 Відповісти
зелень - мразь. Про 73% я еще не решил...
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19.11.2020 16:06 Відповісти
Революция Достоинства и память о ней СВЯТОЕ. Но как то очень скоро выглядит: земля под арестом, проекта нету и не известно когда эти вопросы решаются, подрядчику дали 110млн.грн. ведь к реальному началу строительства ох как может все в ценах изменится. Так что вопросы есть.
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19.11.2020 22:38 Відповісти
 
 