Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Ініціативна група постраждалих і поранених на Майдані розкритикувала обшуки СБУ в музеї Революції Гідності напередодні 7-ї річниці революції.
Про це йдеться у спільній заяві постраждалих, передає Цензор.НЕТ.
"Ми, поранені учасники Революції Гідності, вважаємо такі цинічні та зухвалі дії чинної влади напередодні 7-ї річниці початку Майдану свідомими та послідовними діями, спрямованими на знищення пам’яті про Героїв Небесної Сотні та подвиг всього українського народу під час Революції Гідності! Про ці обшуки, які готувалися СБУ і Нацполіцією, не могли не знати ані президент Зеленський, ані міністр внутрішніх справ Аваков. Це послідовна цинічна політика влади щодо зневаги до всіх цінностей Майдану, згортання розслідувань злочинів проти протестувальників та повне нехтування питаннями меморіалізації подій Революції Гідності", - йдеться в заяві.
"Спочатку видали беркутівців-убивць Росії, потім було призначено адвоката Януковича Бабікова на керівну посаду у ДБР, а одного із керівників слідчого управління МВС часів Майдану Таранова призначено в Офіс Президента. Зараз брудними руками СБУ та Нацполіції намагаються знищити ту титанічну роботу, яку провели директор та весь персонал Музею Майдану задля зведення Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні", - додали там.
Постраждалі зазначають, що "чинна влада та президент Зеленський зокрема не тільки нічого не зробили щодо вшанування пам’яті наших загиблих побратимів, а й намагаються знищити те, що вже зроблено!"
"Ми звертаємося до президента Зеленського та міністра Авакова, якщо все це не так, якщо ви з якоїсь незрозумілої причини не знали про підготовку та проведення сьогоднішніх ганебних обшуків у Ігоря Пошивайла та в приміщеннях Музею Майдану, то заявіть про це публічно, поясніть свою позицію!" - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
или из бюджета Украины - более 500 млрд.грн за 1.5 года при вовке-шмаркле..
Саме вони розкрадають бюджет і не дають країні розвиватись, поки Боголюбов з Беньою вкладають свої останні кошти в підтримку економіки.
Ни месяц назад, ни через месяц после, а именно сейчас.
А так нет, тупой, гнилой вброс от нью-рыгов.
Почему именно сегодня ломятся в музей, но до сих пор не пришли к тем, кто ворует миллиардами?
Олексій Петров
2 год ·
Интересно мир устроен, да?! Следите за руками...
Депутат Лео Герос, с трибуны Верховной Рады (если бы в пивбаре, тогда ладно) во всеуслышанье заявляет о коррупции в ОПе. Мало того. С той же трибуны он пальцем указывает на Главу этой ОПы и называет того агентом российских спецслужб.
И что? И ничего...
Спустя время, советник того же Главы ОПы пан Уманский снова во всеуслышанье заявляет о том, что миллиарды бюджетных гривен из коронавирусного фонда осели в карманах некоторых, особо ретивых Слуг!
И что? Обыски в ОПе, допросы, спецназ ДБР верхом на метле и с ножами наперевес штурмует пресловутое здание на Банковой? Неа... ТИ-ШИ-НА.
А вот знаете где обыск сегодня? В Музее Революції гідності. Канун же годовщины. Как раз время обысков. Вдруг там скрепки купили мимо тендера, ну или степлер нерастаможенный. Не суть важно. Важно другое...
Важно, чтобы как можно скорей начинали забывать. Чтобы поменьше вы...сь со своей революцией.
Вот тут не согласен..Ну не устраивают кипешь, для того что бы забыли. И да, политика вещь грязная и использует любые средства, а вот помнить надо всегда, а не только по годовщинам..потому как годовщина это просто цифра на бумажке.Можно считать годы, можно считать часы или дни, а можно вообще не считать нифига а просто помнить, не устраивать памятные даты а помнить каждый день.
После этого и вспоминать будут меньше, гордиться-то типа особо нечем.
Это и есть метод "гнилой селедки".
"Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта. Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 млн грн на роботи із реконструкції та благоустрою об'єктів меморіального комплексу", - йдеться у повідомленні.
У спецслужбі вказали, що встановлено, що підрядникам був перерахований аванс обсягом 80% від суми договору, що становило 111 млн грн.
"Однак правоохоронці з'ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", - додали в СБУ.
У СБУ звернули увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу.
Напередодні екс -заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк "вкрав два томи оригіналів кримінального провадження", що стосуються розстрілів співробітників міліції під час Революції Гідності.
"Вкрав і сховав разом з відеозаписами та оригіналами документів. Ми знайшли. Сьогодні обидва томи разом з дисками і моєю заявою про злочин передані в ДБР. Чекаємо процесуального рішення і докладного слідства, хто напоумив головного слідчого Майдану втратити докази масових вбивств співробітників міліції. Не перемикайтеся. Скоро будемо надягати цю кримінальну справу на голову", - стверджував Портнов, не уточнюючи, хто мається на увазі під "ми знайшли".
Пізніше у деяких ЗМІ було оприлюднено фотографії нібито цих двох томів. На них вказано, що йдеться про матеріали Головного слідчого управління ГПУ. Водночас Горбатюк очолював інший підрозділ ГПУ - управління спецрозслідувань.
"Українська правда" звернулась до Горбатюка за коментарем, але він сказав, що з'ясовуває ситуацію і пообіцяв дати позицію пізніше.
УП також звернулась до прес-служби ГПУ з проханням пояснити, чи означає фраза "ми знайшли", що Портнов має доступ до Генпрокуратури і якимось чином втручається у її роботу. Однак у ГПУ відмовились коментувати це телефоном і попросили відправити інформаційний запит."
Що ще вам Порошенко в штанці поклав? Хоча то був не Порошенко, а ВАЗеленський з портновим і трубою.
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Невже поставили Вітькових мусорів до стінки, вивели розстрільне відділення "Правого сектора" і поклали по команді Яроша?
9.05.2019 р., 15:32
"Вчора, 18 травня на вулиці Інститутській група активістів зруйнувала паркан, яким обнесено місце спорудження майбутнього меморіалу Небесній Сотні. Перед цим 20 родин героїв Небесної Сотні та низки громадських організацій звернулися з відкритим листом до ініціаторів проекту з вимогою зупинити будівництво, оскільки ще не завершено слідчі експерименти на місцевості. Як розповів в ефірі Українського радіо генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, підготовчі роботи було зупинено у відповідь на лист із Генпрокуратури."
Ну ось тепер порнов з дерьмаком ********* все, для того, щоб музей не було.
- перед годовщиной революции
- радость и "обізнаність" Портнова
Но сомнение остается - израсходовано 111 млн.грн. на Мемориал Памяти. Покажите что было построено на эти деньги?
Или это сомнение - зрада? Сомневаться нельзя?
Сам вызов на допрос - не трагедия. Такова процедура.