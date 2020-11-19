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Жодна вакцина проти СOVID-19 поки не пройшла остаточну реєстрацію. 4 вакцини зараз на фінальній стадії розробки, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Жодна вакцина проти СOVID-19 поки не пройшла остаточну реєстрацію. 4 вакцини зараз на фінальній стадії розробки, - ВООЗ

Директор Управління Всесвітньої організації охорони здоров'я по Східному Середземномор'ї Ахмед аль-Мандара заявив, що ще жодна вакцина проти коронавірусу не пройшла остаточну реєстрацію. На фінальній стадії розробки перебуває чотири вакцини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це представник ВООЗ заявив у ході онлайн-брифінгу.

"Чотири вакцини перебувають на фінальній стадії розробки, але остаточно не зареєстрована жодна з них", - зазначив аль-Мандара.

Варто зазначити, вакцину AZD1222 від AstraZeneca розробляє група молекулярних біологів і медиків з Національного інституту здоров'я США й Оксфордського університету. Вона заснована на аденовірусі шимпанзе, безпечному для людини патогені, здатному проникати в клітини людей, але не розмножуватися у них.

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А вакцина проти COVID-19 американо-німецького виробництва від компаній Pfizer і BioNTech демонструє ефективність понад 90% у процесі третього етапу клінічних досліджень. У випробуваннях препарату брали участь 43,5 тисячі добровольців, що раніше не хворіли на коронавірусну інфекцію. Заявка на реєстрацію вакцини в США може бути подана вже в листопаді.

Нагадаємо, головний санлікар України Віктор Ляшко зазначив, що домовленість у системі COVAX передбачає виділення безкоштовних восьми мільйонів доз для України. Понад цієї кількості одна доза вакцини від коронавірусу для України може коштувати сім доларів.

Як повідомлялося, Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19, коли вона з'явиться. На її закупівлі в бюджеті-2021 було передбачено мільярд гривень.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Грамотно расшатывают нервную систему. Немного обнадежат, а потом сразу: стоп - не все так хорошо! Если дыхательная система и выдержит то нервы и психика лягут у миллионов. Все-таки в ВОЗ работают настоящие профессионалы.
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19.11.2020 13:51
+1
Так клоун такую вакцину обещает
Больше 70 процентов повелось
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19.11.2020 14:11
+1
Что считать ПОЛНОЙ проверкой? Ясно, что "Спунник 4" никогда не будет проверена, скажем США, и их союзниками ,КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ в РФ закончены

Вакцина получила свидетельство о регистрации от Минздрава России, и в
соответствии с правилами, принятыми во время пандемии, может
использоваться для вакцинации населения в РФ.Очень вероятно, что она, в ближайшее время, будет использоваться в Китае, Индии, Мексике, Венесуэле, Венгрии . Имеется договоренность с 20-странами, ведутся переговоры с еще 30.
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19.11.2020 14:38
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А Степашка вже зібрався робити закупки. Ни одна вакцина от СOVID-19 пока не прошла окончательную регистрацию. 4 вакцины находятся на финальной стадии разработки, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4694
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19.11.2020 13:44 Відповісти
Грамотно расшатывают нервную систему. Немного обнадежат, а потом сразу: стоп - не все так хорошо! Если дыхательная система и выдержит то нервы и психика лягут у миллионов. Все-таки в ВОЗ работают настоящие профессионалы.
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19.11.2020 13:51 Відповісти
Понеслась бюрократия
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19.11.2020 13:52 Відповісти
Ну а шо?
Он возле меня в соседнем подьезде живет даун
Всю жизнь улыбается...
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19.11.2020 14:07 Відповісти
Так клоун такую вакцину обещает
Больше 70 процентов повелось
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19.11.2020 14:11 Відповісти
Блин, ну почему во главе таких серьезных контор ставят таких мутных личностей???
Они за бабки мать родную продадут.
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19.11.2020 14:06 Відповісти
Странно, по информацмм ВОЗ, на 3-й стадии находятся 11 вакцин (инфа на 12 ноября) ссылка
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19.11.2020 14:23 Відповісти
Что считать ПОЛНОЙ проверкой? Ясно, что "Спунник 4" никогда не будет проверена, скажем США, и их союзниками ,КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ в РФ закончены

Вакцина получила свидетельство о регистрации от Минздрава России, и в
соответствии с правилами, принятыми во время пандемии, может
использоваться для вакцинации населения в РФ.Очень вероятно, что она, в ближайшее время, будет использоваться в Китае, Индии, Мексике, Венесуэле, Венгрии . Имеется договоренность с 20-странами, ведутся переговоры с еще 30.
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19.11.2020 14:38 Відповісти
Российский ветеринарный препарат допущен для вакцинации рогатого скота без ограничений.
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19.11.2020 15:06 Відповісти
Какая разница, из чего сделан препарат? Американская вакцина изготовлена на основе биоматериала шимпанзе. Главное, чтобы помогала.
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19.11.2020 15:11 Відповісти
Российская "вакцина от Эболы", сделанная в 2015 году на деньги Дерипаски, признана только в твоей ********. Настоящий препарат 2019 года сделан людьми, а не скотами.
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19.11.2020 15:17 Відповісти
)))) Если ты о США, то, то там вакцина испытывалась на африканцах, и для профилактики не использовалась.
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19.11.2020 15:42 Відповісти
Не пытайся отпетлять. Я о твоей стране-петухов-из-говна.
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19.11.2020 15:44 Відповісти
Я в детстве все лето в селе проводил, и этого, как ты говоришь "говна" тонны собирали. Потом его перемешивали с глиной, и соломой, месили ногами, а дядя делал кирпичи, бабушка замазывала щели в стенах, и полы в летней кухне. Если сейчас, в селе, сделать петуха из кизяка, на толоке, к утру от него ничего не останется - горит лучше дров, и опять же стройматериал))) Да и коров в селе, очень мало.
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19.11.2020 15:57 Відповісти
Да, кацап, да.
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19.11.2020 16:15 Відповісти
Я рад, что ты понял)) Да и тот якут, вызывает только уважение
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19.11.2020 16:35 Відповісти
****-bas
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19.11.2020 16:54 Відповісти
Меня веселили новости про то рашисты придумали эффективную вакцину против короновируса.
Ну ж даже дураку понятно, что рашисты не способны ни на что, тем более что то делать для людей, для человечества, что то созидательное...
Нет в рашке ни науки, ни учёных, ничего нет. Есть только показуха и понты.
Посудите сами, за всю историю существования нобелевской премии, у рашистов нет ни одного нобелевского лауреата по науке, медицине, биологии, физике, химии, итд.
Все так называемые учёные рашки - лучшие типа "светлые головы" рашки годятся только для того что бы бить об землю этими головами во время челобитной царьку. Ранее генсекам, теперь пуйлу...
Они не занимаются никакими разработками, научными исследованиями, итд... У них главное - ублажать царя и показывать его величие.
А вот американские, немецкие, японскикие и др. западные учёные - это действительно светлые головы, которые заняты своим делом а не политикой и тем более облизыванием власти.
Поэтому, среди них и больше всего лауреатов по науке.
Поэтому, никогда не сомневался, что действенную вакцину от короновируса если и выдумают, то это будет обязательно на западе (США, Германия, итд.)
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19.11.2020 14:41 Відповісти
Именно в институте Гамалеи, который работает с 1891 года, была, в частности, разработана вакцина против вируса Эбола,. (из 3000 зараженных, умирало 2900). Вообще там разработано много знаковых вакцин.
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19.11.2020 15:03 Відповісти
 
 