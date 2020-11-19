Жодна вакцина проти СOVID-19 поки не пройшла остаточну реєстрацію. 4 вакцини зараз на фінальній стадії розробки, - ВООЗ

Директор Управління Всесвітньої організації охорони здоров'я по Східному Середземномор'ї Ахмед аль-Мандара заявив, що ще жодна вакцина проти коронавірусу не пройшла остаточну реєстрацію. На фінальній стадії розробки перебуває чотири вакцини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це представник ВООЗ заявив у ході онлайн-брифінгу.

"Чотири вакцини перебувають на фінальній стадії розробки, але остаточно не зареєстрована жодна з них", - зазначив аль-Мандара.

Варто зазначити, вакцину AZD1222 від AstraZeneca розробляє група молекулярних біологів і медиків з Національного інституту здоров'я США й Оксфордського університету. Вона заснована на аденовірусі шимпанзе, безпечному для людини патогені, здатному проникати в клітини людей, але не розмножуватися у них.

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А вакцина проти COVID-19 американо-німецького виробництва від компаній Pfizer і BioNTech демонструє ефективність понад 90% у процесі третього етапу клінічних досліджень. У випробуваннях препарату брали участь 43,5 тисячі добровольців, що раніше не хворіли на коронавірусну інфекцію. Заявка на реєстрацію вакцини в США може бути подана вже в листопаді.

Нагадаємо, головний санлікар України Віктор Ляшко зазначив, що домовленість у системі COVAX передбачає виділення безкоштовних восьми мільйонів доз для України. Понад цієї кількості одна доза вакцини від коронавірусу для України може коштувати сім доларів.

Як повідомлялося, Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19, коли вона з'явиться. На її закупівлі в бюджеті-2021 було передбачено мільярд гривень.

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