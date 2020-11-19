Жодна вакцина проти СOVID-19 поки не пройшла остаточну реєстрацію. 4 вакцини зараз на фінальній стадії розробки, - ВООЗ
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Директор Управління Всесвітньої організації охорони здоров'я по Східному Середземномор'ї Ахмед аль-Мандара заявив, що ще жодна вакцина проти коронавірусу не пройшла остаточну реєстрацію. На фінальній стадії розробки перебуває чотири вакцини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це представник ВООЗ заявив у ході онлайн-брифінгу.
"Чотири вакцини перебувають на фінальній стадії розробки, але остаточно не зареєстрована жодна з них", - зазначив аль-Мандара.
Варто зазначити, вакцину AZD1222 від AstraZeneca розробляє група молекулярних біологів і медиків з Національного інституту здоров'я США й Оксфордського університету. Вона заснована на аденовірусі шимпанзе, безпечному для людини патогені, здатному проникати в клітини людей, але не розмножуватися у них.
А вакцина проти COVID-19 американо-німецького виробництва від компаній Pfizer і BioNTech демонструє ефективність понад 90% у процесі третього етапу клінічних досліджень. У випробуваннях препарату брали участь 43,5 тисячі добровольців, що раніше не хворіли на коронавірусну інфекцію. Заявка на реєстрацію вакцини в США може бути подана вже в листопаді.
Нагадаємо, головний санлікар України Віктор Ляшко зазначив, що домовленість у системі COVAX передбачає виділення безкоштовних восьми мільйонів доз для України. Понад цієї кількості одна доза вакцини від коронавірусу для України може коштувати сім доларів.
Як повідомлялося, Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19, коли вона з'явиться. На її закупівлі в бюджеті-2021 було передбачено мільярд гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Он возле меня в соседнем подьезде живет даун
Всю жизнь улыбается...
Больше 70 процентов повелось
Они за бабки мать родную продадут.
Вакцина получила свидетельство о регистрации от Минздрава России, и в
соответствии с правилами, принятыми во время пандемии, может
использоваться для вакцинации населения в РФ.Очень вероятно, что она, в ближайшее время, будет использоваться в Китае, Индии, Мексике, Венесуэле, Венгрии . Имеется договоренность с 20-странами, ведутся переговоры с еще 30.
Ну ж даже дураку понятно, что рашисты не способны ни на что, тем более что то делать для людей, для человечества, что то созидательное...
Нет в рашке ни науки, ни учёных, ничего нет. Есть только показуха и понты.
Посудите сами, за всю историю существования нобелевской премии, у рашистов нет ни одного нобелевского лауреата по науке, медицине, биологии, физике, химии, итд.
Все так называемые учёные рашки - лучшие типа "светлые головы" рашки годятся только для того что бы бить об землю этими головами во время челобитной царьку. Ранее генсекам, теперь пуйлу...
Они не занимаются никакими разработками, научными исследованиями, итд... У них главное - ублажать царя и показывать его величие.
А вот американские, немецкие, японскикие и др. западные учёные - это действительно светлые головы, которые заняты своим делом а не политикой и тем более облизыванием власти.
Поэтому, среди них и больше всего лауреатов по науке.
Поэтому, никогда не сомневался, что действенную вакцину от короновируса если и выдумают, то это будет обязательно на западе (США, Германия, итд.)