Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях
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Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством охорони здоров'я працює над низкою цифрових рішень щодо боротьби з COVID-19.
Крім запуску електронного рецепта на ліки і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, в Мінцифри також планують запуск чат-бота для координації госпіталізації та відкритий дашборд вільних місць у лікарнях, що дозволить спростити процес оперативної госпіталізації пацієнтів з COVID-19, йдеться в повідомленні міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, в планах Мінцифри - оцифрувати і централізувати збір інформації за фактами і підозрами про випадки інфекційних захворювань для отримання повної інформації про можливі випадки COVID-19 в Україні.
"Так ми зможемо швидше й ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом і закупівлі ліків", - наголошується в повідомленні Мінцифри.
У міністерстві також працюють над удосконаленням функціоналу застосунку "Дій Вдома" і впровадженням електронного направлення на ПЛР-тестування, що дозволить відстежувати черги в режимі реального часу.
Будь ласка, зачекайте...
Есть всего 200 коек, из них подключены к кислороду - 50 (в лучшем случаи).
занято 100 коек.. причем у 50ти больных - кислород нужен, но его нет..
Но по статистике - 50% коек ... свободны))
в общем, всё по-зебильному, как и сам нарИд..
Медицинское понимание слова "койка" несколько отличается от понимания руководителей нашего государства. "Койка" это не место для размещения больного на четырех ножках, как они видимо считают. . В медицинском понимании - это структурная единица предусматривающая наличие медицинской структуры и возможностей обеспечения для проведения необходимых медицинских мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи. С организационно-медицинской точки зрения фантазии Зеленского о " оперативном увеличении количества в два раза...", "... доведении до 91 тысячи..." - фантазии плохо информированного руководителя.
ТЕСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ЗАРАБАТЫВАЕТ НА БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ (БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ)
почему шмаркля и Ко изымают все доступные финансы из медицины и фонда ковид19... чтобы делать свой гешефт..
И сравнить это количество со смертями анастезиологов в Европе.
Надо искать причину большой смертности среди группы врачей анализируя цифры
Я ее нашла - ЭТО НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ РУКОВОДСТВА КЛИНИК , САНЭПИДСТАНЦИИ И МОЗ К ВОПРОСАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Пусть уточнят протоколы входа и выхода в помещения с Ковид в момент переодевания. Там кроется проблема - это полное обрызгивание врача антисептиками , включая носки ДО И ПОСЛЕ ЗАЩИТНЫХ САПОГ
И ПОФИГИЗМ дорого обходится Украине
К власти приходят люди- плебеи . Они не понимают , что народ их обслуживает и кормит . А кормильца надо очень беречь . Во времена Австро - Венгерский империи Габсбурги очень много сделали для Западной Украины . Дети из львовских сел проступали в Венский университет . Вообще то была эпоха образованных правителей.
Но уже 100 лет у власти постсовковой территории быдло , ПОТОМУ И ГЕНОЦИД , ГОЛОДОМОР и КОНЦЛАГЕРЯ . Да и неуважение к образованным людям долго воспитывали на всем совковоМ пространстве .