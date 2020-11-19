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Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях
Фото: tsn.ua

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством охорони здоров'я працює над низкою цифрових рішень щодо боротьби з COVID-19.

Крім запуску електронного рецепта на ліки і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, в Мінцифри також планують запуск чат-бота для координації госпіталізації та відкритий дашборд вільних місць у лікарнях, що дозволить спростити процес оперативної госпіталізації пацієнтів з COVID-19, йдеться в повідомленні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, в планах Мінцифри - оцифрувати і централізувати збір інформації за фактами і підозрами про випадки інфекційних захворювань для отримання повної інформації про можливі випадки COVID-19 в Україні.

"Так ми зможемо швидше й ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом і закупівлі ліків", - наголошується в повідомленні Мінцифри.

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У міністерстві також працюють над удосконаленням функціоналу застосунку "Дій Вдома" і впровадженням електронного направлення на ПЛР-тестування, що дозволить відстежувати черги в режимі реального часу.

Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях 01
Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
п.с. а если поставить топчаны в коридорах и на лестничных пролетах - то число "свободных коек" достигнет 73%))

Медицинское понимание слова "койка" несколько отличается от понимания руководителей нашего государства. "Койка" это не место для размещения больного на четырех ножках, как они видимо считают. . В медицинском понимании - это структурная единица предусматривающая наличие медицинской структуры и возможностей обеспечения для проведения необходимых медицинских мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи. С организационно-медицинской точки зрения фантазии Зеленского о " оперативном увеличении количества в два раза...", "... доведении до 91 тысячи..." - фантазии плохо информированного руководителя.
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19.11.2020 13:42
+4
Кловун з завхозом лежать же в калідорі і нічо.
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19.11.2020 13:46
+3
У Феофанії в обох палатах, де страждають від легкої форми ковіда круглолиций і його кучерявий, цей протокол виконується на 100%.
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19.11.2020 14:05
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как считают "свободные койки" в больницах..
Есть всего 200 коек, из них подключены к кислороду - 50 (в лучшем случаи).
занято 100 коек.. причем у 50ти больных - кислород нужен, но его нет..
Но по статистике - 50% коек ... свободны))
в общем, всё по-зебильному, как и сам нарИд..
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19.11.2020 13:41 Відповісти
п.с. а если поставить топчаны в коридорах и на лестничных пролетах - то число "свободных коек" достигнет 73%))

Медицинское понимание слова "койка" несколько отличается от понимания руководителей нашего государства. "Койка" это не место для размещения больного на четырех ножках, как они видимо считают. . В медицинском понимании - это структурная единица предусматривающая наличие медицинской структуры и возможностей обеспечения для проведения необходимых медицинских мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи. С организационно-медицинской точки зрения фантазии Зеленского о " оперативном увеличении количества в два раза...", "... доведении до 91 тысячи..." - фантазии плохо информированного руководителя.
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19.11.2020 13:42 Відповісти
Кловун з завхозом лежать же в калідорі і нічо.
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19.11.2020 13:46 Відповісти
Не кловун з завхозом, а повнолиций сонях з кучерявою кукурудзою, а "лікуються" так, що аж хрущі гудуть. Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах - Цензор.НЕТ 2635
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19.11.2020 13:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=39lK-5mk0QA
ТЕСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ЗАРАБАТЫВАЕТ НА БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ (БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ)

почему шмаркля и Ко изымают все доступные финансы из медицины и фонда ковид19... чтобы делать свой гешефт..
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19.11.2020 13:59 Відповісти
І шо тепер можна місце купити в палаті через інет? Як в кінотеатр? Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях - Цензор.НЕТ 1640
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19.11.2020 17:21 Відповісти
СМАРТФОН Є, А ДЕРЖАВИ НЕМАЄ Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах - Цензор.НЕТ 2482
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19.11.2020 13:57 Відповісти
Ну який нафіг дашборд? А взагалі ким вони себе уявили? Якщо вони програмісти,це не означає,що вони найрозумніші і найкращі.
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19.11.2020 13:44 Відповісти
Яка буде версія дашборду? Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах - Цензор.НЕТ 1233
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19.11.2020 13:45 Відповісти
Душоборд.
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19.11.2020 15:05 Відповісти
Минцифра могла бы оприлюднить статистику СКОЛЬКО умирает анастезиологов , работающих с Ковид
И сравнить это количество со смертями анастезиологов в Европе.

Надо искать причину большой смертности среди группы врачей анализируя цифры
Я ее нашла - ЭТО НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ РУКОВОДСТВА КЛИНИК , САНЭПИДСТАНЦИИ И МОЗ К ВОПРОСАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Пусть уточнят протоколы входа и выхода в помещения с Ковид в момент переодевания. Там кроется проблема - это полное обрызгивание врача антисептиками , включая носки ДО И ПОСЛЕ ЗАЩИТНЫХ САПОГ
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19.11.2020 13:54 Відповісти
Ковид , как и радиация, невидим , но угрозу эта невидимость представляет очень большую .
И ПОФИГИЗМ дорого обходится Украине
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19.11.2020 13:56 Відповісти
У Феофанії в обох палатах, де страждають від легкої форми ковіда круглолиций і його кучерявий, цей протокол виконується на 100%.
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19.11.2020 14:05 Відповісти
Где-то видела фотожабу - на кораблике с названием Феофания полно крыс и они отплывают от тонущего кораблика с названием Украина - Титаник. надо найти в интернете , но мне надо готовить обед 😀😀😀

К власти приходят люди- плебеи . Они не понимают , что народ их обслуживает и кормит . А кормильца надо очень беречь . Во времена Австро - Венгерский империи Габсбурги очень много сделали для Западной Украины . Дети из львовских сел проступали в Венский университет . Вообще то была эпоха образованных правителей.

Но уже 100 лет у власти постсовковой территории быдло , ПОТОМУ И ГЕНОЦИД , ГОЛОДОМОР и КОНЦЛАГЕРЯ . Да и неуважение к образованным людям долго воспитывали на всем совковоМ пространстве .
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19.11.2020 14:24 Відповісти
Кому дашь, - получишь борд. А не дашь, - так иди гуляй!
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19.11.2020 13:56 Відповісти
Які жми вумні речі толкаємо, яка забота про насілєніє!!! А де жви були з весни? Хто не давав цього робити? Що ж ви як одноклєточні - реагуєте тільки на подразники, а подумати наперед - речовини не вистачає?
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19.11.2020 14:40 Відповісти
 
 