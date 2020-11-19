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Новини Суспільство
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Міноборони (5264) закупівлі (587) Найєм Масі (139)

Справа проти "Трейд Коммодіті" щодо закупівлі палива Міноборони може бути замовною, - Масі Найєм

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Справа проти

Найєм зазначив, що його юридична компанія прагне розібратися, чи справді це кримінальне провадження було відкрито за заявою колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол.

Відомий адвокат-антикорупціонер Масі Найєм натякнув, що скандальна справа НАБУ проти компанії "Трейд Коммодіті" щодо закупівлі в 2016 році палива для потреб Міністерства оборони, може бути замовною.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Найєм зазначив, що його юридична компанія прагне розібратися, чи справді це кримінальне провадження було відкрито за заявою колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол.

"Ми прагнемо розібратись, а хто ж все таки стояв за відкриттям цього кримінального провадження: колишня народна депутатка Тетяна Чорновол чи… ні? Бо фактично цією справою вибили з ринку найдешевшого постачальника палива Міністерству оборони", – написав адвокат.

Він зазначив, що звертатитеме увагу Вищого антикорупційного суду на інформацію з двох витягів з кримінального провадження про заявника і фабулу справи. За його словами, у зверненні Чорновол нібито немає нічого про закупівлю палива "Трейд Коммодіті".

"В обидвох витягах один і той самий заявник – колишня народна депутатка України Тетяна Чорновол. А от фабула в другому різко змінюється шляхом додавання двох останніх речень, що стосуються закупівлі палива Міністерством оборони у "Трейд Коммодіті". Тобто порушили справу на підставі депутатського звернення, направленого Тетяною Чорновол до НАБУ, в якому немає нічого про закупівлю палива та компанію "Трейд Коммодіті". Але, попри відсутність цієї інформації у депутатському зверненні, чомусь ці відомості там з’явились, а підстава відкриття провадження – не змінювалася. Після засідання обов’язково оприлюдню два витяги та звернення Т. Чорновол", – написав він.

Автор: Наталя Джума
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Может скидку дадут за опт...
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19.11.2020 13:56 Відповісти
шо вы ********* до Зе? вон Палтава *** кому налил а в кормушку влезть хотел!!!
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19.11.2020 14:09 Відповісти
Мася, эта контора , (скорее всего в сговоре с вояками) давала на тендер нереально маленькую цену на топливо, а потом после типа пабеды (следим за руками) в доп. соглашении к договору писали нужную цифру.
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19.11.2020 14:25 Відповісти
Найемы крепко присосались к военной теме, не оторвешь.
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19.11.2020 14:30 Відповісти
Мустафу Наема забыли ??? Как он призывал на МАЙДАН ???ОН вродебы не 100% УКРАИНЕЦ НО ОН лутше чем порохоботы,зеботы,медведчуки и не ахмедовский.он МАЙДАНЕЦ !!!
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19.11.2020 15:00 Відповісти
Интересно! Будут расследовать НЕ как, у кого,за сколько, и почему не дешевле?
Что логично для этой структуры,а КТО И КАК ПОСМЕЛ подать заявление!
Зебилы керуют!
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19.11.2020 15:47 Відповісти
 
 