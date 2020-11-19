Головна ялинка залишиться на Софійській площі, де організують новорічний ярмарок, - Мондриївський

Цього року головна ялинка залишиться на Софійській площі, поруч з нею не буде фуд-кортів, але можна буде придбати сувеніри та напої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський у фейсбуці.

"Новорічну атмосферу в місті буде створено! І це наша послідовна й принципова позиція… Цьогоріч головна ялинка залишиться на Софійській площі, але без фуд-кортів – лише сувеніри та напої!" - зазначив він.

За словами чиновника, всі деталі новорічних свят повідомлять пізніше.

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"Ми презентуємо новий новорічний маршрут від Арки Дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк Володимирська гірка, Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. Це буде казково красивий маршрут зі смаколиками по дорозі. Але не забувайте тримати дистанцію та слідкувати за своїм здоров'ям", - зазначив Мондриївський.