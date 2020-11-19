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Новини Коронавірус і карантин
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Головна ялинка залишиться на Софійській площі, де організують новорічний ярмарок, - Мондриївський

Головна ялинка залишиться на Софійській площі, де організують новорічний ярмарок, - Мондриївський

Цього року головна ялинка залишиться на Софійській площі, поруч з нею не буде фуд-кортів, але можна буде придбати сувеніри та напої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський у фейсбуці.

"Новорічну атмосферу в місті буде створено! І це наша послідовна й принципова позиція… Цьогоріч головна ялинка залишиться на Софійській площі, але без фуд-кортів – лише сувеніри та напої!" - зазначив він.

За словами чиновника, всі деталі новорічних свят повідомлять пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без концертів і фуд-кортів: стало відомо, як Київ відсвяткує Новий рік із COVID-19

"Ми презентуємо новий новорічний маршрут від Арки Дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк Володимирська гірка, Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. Це буде казково красивий маршрут зі смаколиками по дорозі. Але не забувайте тримати дистанцію та слідкувати за своїм здоров'ям", - зазначив Мондриївський.

Головна ялинка залишиться на Софійській площі, де організують новорічний ярмарок, - Мондриївський 01

Автор: 

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І головне не запитувати перехожих чи подобається їм ялинка.Главная елка останется на Софийской площади, где организуют новогоднюю ярмарку, - Мондриевский - Цензор.НЕТ 7520
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19.11.2020 14:13 Відповісти
Рояль мало. надо еще и пианиста прибить к роялю. Тогда картина будет полной.
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19.11.2020 14:16 Відповісти
Саша ****! Ты наверно судя по нику давно пропагандируешь нерукотворную музыку? Не хочешь продемонстрировать свои способности на Хресте? или предложить те могу Золотой дождь?....
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19.11.2020 14:21 Відповісти
ковидом торговать будут ? значит зайти в кабак навалить бокал пива нельзя, а на ярмарку можно ? (для справки, я болел уже ковидом и лежал в больнице)
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19.11.2020 14:38 Відповісти
ярмарка на открытом воздухе...
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19.11.2020 15:01 Відповісти
ну и ? это значит что никакой придурок с маской на бороде не кашлянет вам в лицо ? или че ?
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19.11.2020 15:03 Відповісти
или не кашлянет в открытый воздух который вам ветром в лицо принесет ?
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19.11.2020 15:05 Відповісти
 
 