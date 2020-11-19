Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Народний депутат від "Батьківщини", член податкового комітету парламенту Андрій Ніколаєнко пропонує скасувати акцизи на пиво для крафтових броварень на 2021 рік і запровадити більш поступове підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання.
В умовах економічної кризи доцільно на 2021 р. скасувати акцизи на пиво – для крафтових броварень, а також підтримати більш поступовий підхід у підвищенні акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання.
Про це заявив народний депутат, голова підкомітету ринку капіталів Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Андрій Ніколаєнко.
"Щодо пива – я озвучив свою позицію на Комітеті – я проти підвищення акцизів на пиво. Більше того, мною була подана пропозиція щодо підтримки крафтових броварень та скасування для них акцизного збору на 2021 рік", – повідомив Андрій Ніколаєнко.
Також народний депутат підтримав більш поступовий підхід у підвищенні акцизів на ТВЕНи – на противагу запланованому у законі №466 підвищенню акцизів на ТВЕНи відразу в 4 рази.
"Хоча я пропагую здоровий спосіб життя (а споживання будь-яких тютюнових виробів є шкідливою звичкою) тим не менш, я підтримую більш поступовий підхід у підвищенні акцизів на ТВЕНи. Вважаю, що даний підхід є більш виваженим", – впевнений народний депутат Андрій Ніколаєнко.
Нагадаємо, що разом із прийняттям державного бюджету, в парламенті планують підвищити акцизи на пиво з 2,78 до 3,10 грн за 1 літр продукції.
Що стосується акцизів на ТВЕНи, то їх різке підвищення (в 4 рази) передбачено вже діючим законом України №466. Утім проти підвищення вже виступили в Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України, Мінекономіки, а також в багатьох бізнес-асоціаціях.
А в Національній організації роздрібної торгівлі попереджають, що різке підвищення акцизів на ТВЕНи створить суттєві проблеми для малого бізнесу, який здійснює їх продаж, і може призвести до банкрутства значної частини фізичних осіб-підприємців і малих підприємств.
Будь ласка, зачекайте...
Я не знаю що у тебе в дупі, але у нас приватна медицина на високому рівні і фактично це єдина існуюча медицина. При тому, що держава усе робить щоби її знищити. Бо в іншому випадку, вже давно би ввели страхову.
Так, я населення що має 2-га чорнозему, а взагалі у родині ми маємо майже 5-ть. І ми за. Як і тотальна більшість власників цієї землі, а проти - ідіоти які думають, що існує якась нечийна (державна) с/г земля.
Нацисти, землю, пролили кров... який ти українець, ти просто дебіл. От яка різниця чи належить ця земля уркаїнцю Петренко, чи Сидоренко? Вона, що від цього у мішках до Німеччини виїде? За те вашу Юлю і тролят, бо її прихильники переважно ідіоти.
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І/діот, "дороговизна" породжує жебратство та огранічує масовий доступ до товару!!!!
Це тільки в нас подібні дебіли від "економіки" скорочують випуск товарів та підіймають ціни!
Усі великі підприємства у Европі та США щоби зробити більше товарів та більше реалізувати шукають шляхи щоби знизити собівартісь - залучити покупців привабливими цінями...
Короче, з тобою усе зрозуміло. - крафтовий ім/біціл від сладчайшего....
За халяву голосують трутні і дебіли. Розумні люди голосують за правильні реформи.
ТИЭн - это то, что малолетки сосут и дым пускают для "крутизны" ?
Он о другом говорит, что поднятие налогов это опасная практика, которая в конечном итоге ведет к закрытию предприятий и перемещению их в страны с более выгодными условиями налогобложения. В конечном итоге налогов может быть ноль, а вся продукция будет из-за бугра по конским прайсам.
Впрочем это всё уже произошло в множестве других отраслей.
От резкого поднятия налогов выиграют только контрабандисты, а проиграют украинцы, которые будут покупать дороже. При этом часть из них потеряют работу, а бюджет налоги.
Такой подход это резать курицу несущую золотые яйца. В перспективе нескольких месяцев может и удастся получить больше налогов. Но дальше будет вообще по нулям.
Три дня была в бане, непонятно за что , не могла написать.
Анализ мой негативный, Ковида нет ! 😊
Береги себя!😘
В поднятии акцизов?
А на что поднимать акцизы, на молоко что ли?
https://glavcom.ua/ru/news/v-ukraine-s-1-iyulya-povysyat-pensii-komu-i-na-skolko-686449.html
Кто эти загадочные персонажи, которым "Необходимо изменить условия налогообложения...." ?
Осталось письма трудовых коллективов приложить.
Пусть курят сигареты. А то у аптек и похоронных агентств падает прибыль.
Он про что?