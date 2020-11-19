УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15177 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
3 259 55
податки (1492) пиво (35) електронні сигарети (43)

Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп

Народний депутат від "Батьківщини", член податкового комітету парламенту Андрій Ніколаєнко пропонує скасувати акцизи на пиво для крафтових броварень на 2021 рік і запровадити більш поступове підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання.

В умовах економічної кризи доцільно на 2021 р. скасувати акцизи на пиво – для крафтових броварень, а також підтримати більш поступовий підхід у підвищенні акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання.

Про це заявив народний депутат, голова підкомітету ринку капіталів Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Андрій Ніколаєнко.

"Щодо пива – я озвучив свою позицію на Комітеті – я проти підвищення акцизів на пиво. Більше того, мною була подана пропозиція щодо підтримки крафтових броварень та скасування для них акцизного збору на 2021 рік", – повідомив Андрій Ніколаєнко.

Також народний депутат підтримав більш поступовий підхід у підвищенні акцизів на ТВЕНи – на противагу запланованому у законі №466 підвищенню акцизів на ТВЕНи відразу в 4 рази.

"Хоча я пропагую здоровий спосіб життя (а споживання будь-яких тютюнових виробів є шкідливою звичкою) тим не менш, я підтримую більш поступовий підхід у підвищенні акцизів на ТВЕНи. Вважаю, що даний підхід є більш виваженим", – впевнений народний депутат Андрій Ніколаєнко.

Нагадаємо, що разом із прийняттям державного бюджету, в парламенті планують підвищити акцизи на пиво з 2,78 до 3,10 грн за 1 літр продукції.

Що стосується акцизів на ТВЕНи, то їх різке підвищення (в 4 рази) передбачено вже діючим законом України №466. Утім проти підвищення вже виступили в Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України, Мінекономіки, а також в багатьох бізнес-асоціаціях.

А в Національній організації роздрібної торгівлі попереджають, що різке підвищення акцизів на ТВЕНи створить суттєві проблеми для малого бізнесу, який здійснює їх продаж, і може призвести до банкрутства значної частини фізичних осіб-підприємців і малих підприємств.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
И конечно к владельцам крафтовых пивоварен это депутат никакого отношения не имеет.))
показати весь коментар
19.11.2020 14:10
+4
Заечка, привет! Очень рада за тебя! Думаю, куда исчезла. Бан, то такое. Главное, здоровье.
показати весь коментар
19.11.2020 15:21
+3
Да уж, дедушка. Лгать будешь ты, что ты всегда делаешь. Правда бедарно, повторяя пропагандонские методички, сочиненные еще под руководством Манафорта и Пинчука. Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 9120
показати весь коментар
19.11.2020 14:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И конечно к владельцам крафтовых пивоварен это депутат никакого отношения не имеет.))
показати весь коментар
19.11.2020 14:10 Відповісти
Не лгите на бабу Юлю!
показати весь коментар
19.11.2020 14:15 Відповісти
Да уж, дедушка. Лгать будешь ты, что ты всегда делаешь. Правда бедарно, повторяя пропагандонские методички, сочиненные еще под руководством Манафорта и Пинчука. Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 9120
показати весь коментар
19.11.2020 14:43 Відповісти
Мені на неї наср.ти. Я ненавиджу популістів, усіх. А вона мегапопуліст, от і уся причина мого відношення. Я проти дешевих тарифів, за ринок землі (звісно що не Зеленського), проти безкоштовних медицини, доріг, вищої освіти, проти засилля держави у економіці. Ю.В.Т., є прихильником прямо протилежних цінностей. А дурнуваті свої картинки залиш для маргіналів твого рівня.
показати весь коментар
19.11.2020 14:51 Відповісти
Чому збудована за мій (у т.ч.) кошт електростанція має задарма продавати ел.енергію? Нехай заробляє, а кошти йдуть до бюджету. Тут інше питання, чому ми дозволяємо Ахметці спекулювати і загоняємо в мінуси АЕС і ГЕС? Але це ж зовсім інше питання. Дешевізна породжує жебрацтво. Велика вартість - економію та розвиток.
Я не знаю що у тебе в дупі, але у нас приватна медицина на високому рівні і фактично це єдина існуюча медицина. При тому, що держава усе робить щоби її знищити. Бо в іншому випадку, вже давно би ввели страхову.
Так, я населення що має 2-га чорнозему, а взагалі у родині ми маємо майже 5-ть. І ми за. Як і тотальна більшість власників цієї землі, а проти - ідіоти які думають, що існує якась нечийна (державна) с/г земля.
Нацисти, землю, пролили кров... який ти українець, ти просто дебіл. От яка різниця чи належить ця земля уркаїнцю Петренко, чи Сидоренко? Вона, що від цього у мішках до Німеччини виїде? За те вашу Юлю і тролят, бо її прихильники переважно ідіоти.
показати весь коментар
19.11.2020 17:00 Відповісти
Дешевізна породжує жебрацтво.

----------------------------------------------
Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 2908 І/діот, "дороговизна" породжує жебратство та огранічує масовий доступ до товару!!!!

Це тільки в нас подібні дебіли від "економіки" скорочують випуск товарів та підіймають ціни!
Усі великі підприємства у Европі та США щоби зробити більше товарів та більше реалізувати шукають шляхи щоби знизити собівартісь - залучити покупців привабливими цінями...

Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 2908 Короче, з тобою усе зрозуміло. - крафтовий ім/біціл від сладчайшего....
показати весь коментар
19.11.2020 17:15 Відповісти
Ага, в условиях экономического кризиса надо во что бы то ни стало поддержать крафтовое пиво и табачные изделия для электрического нагрева, потому что им сложнее всего приходится, ну насмешил!
показати весь коментар
19.11.2020 15:23 Відповісти
Секті Недоумків давай все і відразу.
показати весь коментар
19.11.2020 14:12 Відповісти
Під "командою" ти маєш на увазі шайку Пеці Бариговича? Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 2853 Знаєш, тоді ти правий.
показати весь коментар
19.11.2020 14:46 Відповісти
Человек не корысти для, а переживания ради старается. Переживаний за пиво. Без пива нет жизни. А хорошая жизнь, как правильно было когда-то подмечено, напрямую связана с бокальчиком пивка. Все просто.
показати весь коментар
19.11.2020 14:14 Відповісти
Йульки вже співпрацюють зі слугами на повну, навіть бохіня зачіску змінила з опозиційної на провладну.))
показати весь коментар
19.11.2020 14:15 Відповісти
Так, і це правильно! Я підтримую від першого, до останнього пункту. Той факт, що ти дурачок і більшість із них твоя соціалістична свідомість нездатна посилити, не відміняє їх правильності.
За халяву голосують трутні і дебіли. Розумні люди голосують за правильні реформи.
показати весь коментар
19.11.2020 15:04 Відповісти
"А в Национальной организации розничной торговли предупреждают, что резкое повышение акцизов на ТИЭны создаст существенные проблемы для малого бизнеса, который осуществляет их продажу,"

ТИЭн - это то, что малолетки сосут и дым пускают для "крутизны" ?
показати весь коментар
19.11.2020 14:19 Відповісти
Почему он переживает именно за пиво и сигареты? Случайно, наверное. Или он просто добрый человек , и ему жалко курильщиков.
показати весь коментар
19.11.2020 14:21 Відповісти
Может и не случайно. В штатах это называется "лобби". И вполне законно.
Он о другом говорит, что поднятие налогов это опасная практика, которая в конечном итоге ведет к закрытию предприятий и перемещению их в страны с более выгодными условиями налогобложения. В конечном итоге налогов может быть ноль, а вся продукция будет из-за бугра по конским прайсам.
Впрочем это всё уже произошло в множестве других отраслей.
показати весь коментар
19.11.2020 14:39 Відповісти
Пусть примут закон о лоббировании тогда. Мы их выбираем для лоббирования наших интересов, но они об этом вообще не парятся. У нас это на сегодня незаконно
показати весь коментар
19.11.2020 14:52 Відповісти
Еще раз - он о другом говорит.
От резкого поднятия налогов выиграют только контрабандисты, а проиграют украинцы, которые будут покупать дороже. При этом часть из них потеряют работу, а бюджет налоги.
Такой подход это резать курицу несущую золотые яйца. В перспективе нескольких месяцев может и удастся получить больше налогов. Но дальше будет вообще по нулям.
показати весь коментар
19.11.2020 14:59 Відповісти
золоті слова. але порошенківським ботам це "до лампочки", це комуняцьки за поглядами найманці олігарха
показати весь коментар
19.11.2020 15:16 Відповісти
Тебе только осталось малость- разродиться за каким хером ты намиксовал "порошенківськими ботами" и "найманцями олігархів". В противном случае все твои слова суть фуфел.
показати весь коментар
19.11.2020 15:28 Відповісти
Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 771 тому що "порошенківські боти" це "найманці" олігарха...
показати весь коментар
19.11.2020 17:00 Відповісти
Контрабас домашнього пива це жесть.
показати весь коментар
19.11.2020 15:18 Відповісти
Танюша привет!
Три дня была в бане, непонятно за что , не могла написать.
Анализ мой негативный, Ковида нет ! 😊
Береги себя!😘
показати весь коментар
19.11.2020 15:08 Відповісти
Заечка, привет! Очень рада за тебя! Думаю, куда исчезла. Бан, то такое. Главное, здоровье.
показати весь коментар
19.11.2020 15:21 Відповісти
В чем его жалость к курильщикам?
В поднятии акцизов?
показати весь коментар
19.11.2020 14:49 Відповісти
Почем опиум для народа?
А на что поднимать акцизы, на молоко что ли?
показати весь коментар
19.11.2020 14:54 Відповісти
Это надо спросить у пенсионеров,которые курят всю жизнь и пропахали всю жизнь в селе,на тракторах и комбайнах,с пенсией 1712гр.
показати весь коментар
19.11.2020 15:02 Відповісти
У нас нема пенсії 1712 грн, тим більше для тих хто працював на комбайні чи тракторі, навіть тунеядець з 15 роками стажу має 2300
показати весь коментар
19.11.2020 15:20 Відповісти
Вроде и не пэдробот,а несёшь чушь.
https://glavcom.ua/ru/news/v-ukraine-s-1-iyulya-povysyat-pensii-komu-i-na-skolko-686449.html
показати весь коментар
19.11.2020 19:08 Відповісти
"совком" попахивает.
Кто эти загадочные персонажи, которым "Необходимо изменить условия налогообложения...." ?
Осталось письма трудовых коллективов приложить.

показати весь коментар
19.11.2020 14:23 Відповісти
так це ж БЮТ, це гребані олігархо-соціалісти
показати весь коментар
19.11.2020 15:05 Відповісти
я бачу ти сраний комуняка, який принципово проти будь-якого бізнесу та його інтересів
показати весь коментар
19.11.2020 15:09 Відповісти
Бізнес наливайки Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 8158
показати весь коментар
19.11.2020 16:03 Відповісти
це бізнесмени, великі і не дуже, які мають свої законні інтереси, що платять податки і утримують таких комуняк, як ти
показати весь коментар
19.11.2020 15:11 Відповісти
На ТИЭны нужно повысить в 50 раз!
Пусть курят сигареты. А то у аптек и похоронных агентств падает прибыль.
показати весь коментар
19.11.2020 14:41 Відповісти
Почему это частные пивоварни должны меньше платить? Это самый необходимый товар? Или они двигатели экономики?
показати весь коментар
19.11.2020 14:51 Відповісти
вони платять податки і утримують опосередковано навіть ботів, що пишуть про них різну комуняцьку маячню та гидоту
показати весь коментар
19.11.2020 15:12 Відповісти
Потому, что крафтовое (ремесленное / самодельное) пиво делается малыми партиями. Кроме того как правило по особым технологиям и рецептуре. Посему себестоимость его в разы может отличаться от себестоимости заводского в виду сильного отличия в стоимости ингредиентов и трудозатрат. По качеству пива кстати тоже большое отличие. И если поставить в одинаковые условия с заводами, то крафтовое пиво станет невыгодно производить вообще. А крафтовое пиво вообще-то это развитие своих, особенных традиций и технологий. Как-то так. Это штучный, эксклюзивный продукт.
показати весь коментар
19.11.2020 16:14 Відповісти
Вот именно, что штучный товар и цена на него штучная, а не такая как на массовое. Так почему они меньше должны платить если у них товар дороже? Или самые хитрожопые: хотят платить налогов меньше, а цена на пиво будет больше? Нет уж. Или такая-же или вообще больше, чем массовое. Не нравится? Пускай на завод идут токарями..
показати весь коментар
19.11.2020 16:53 Відповісти
Пострадает конечный потребитель. В виду закрытия предприятий подобного рода. Они и при таких раскладах слабо конкурируют с массовым. Цена и так выше.
показати весь коментар
19.11.2020 16:56 Відповісти
Конечный потребитель - это я. Если мне скажут, что через 5 минут закроются все крафтовые пивоварни, я в ответ махну рукой и скажу: глубоко пох... Это не есть продукт первой необходимости.
показати весь коментар
19.11.2020 18:58 Відповісти
А если все пекарни закроются - тоже похрен? Или к примеру закроются именно те предприятия что важны именно Вам? Тогда как? Конечный потребитель это условный термин обозначающий совокупность людей потребителей продукции.Раз Вам похрен на крафтовое пиво - значит именно Вы не являетесь потребителем данного вида продукции и не о Вас собственно тогда идет речь. Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 4100 Но кроме Вас есть достаточное число людей (возможно даже и небольшое), которые предпочитают употреблять именно крафтовое пиво. Вам на них значит похрен. Основной потребитель именно Вы. Все остальные никто. Я правильно Вас понял?
показати весь коментар
19.11.2020 19:10 Відповісти
Крафтовое пиво изготавливают по спецрецепту с добавлением 23 грамм мочи воной на гекталитр.
показати весь коментар
19.11.2020 15:12 Відповісти
ти ба як порошенківські боти гадять на будь-який інший бізнес, окрім свинячого. ото такі ви "прихильники вільного ринку", а насправді срані комуняки
показати весь коментар
19.11.2020 15:14 Відповісти
Не опошляй своими инсинуациями, все в курсе - вона свята.
показати весь коментар
19.11.2020 15:21 Відповісти
Хай живуть наливайки ? Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 8099
показати весь коментар
19.11.2020 16:01 Відповісти
Після пониження акцизів на пиво "Козел" яке гонить Ляксандир Тимошенко, треба негайно понизити акцизи на "розведення" козлів яких розводить сама баба Йуля. Необхідно змінити умови оподаткування для крафтового пива і ТВЕНів, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 4659
показати весь коментар
19.11.2020 16:02 Відповісти
Пусть для начала определятся что такое "крафтовое пиво", а потом уже акциз на него отменяют. А то будет как с ФОПами и гипермаркетами - "покупаешь в эпицентре у ФОП Гойденко".
показати весь коментар
19.11.2020 16:07 Відповісти
Повышение на 30 копеек на литр пива?
Он про что?
показати весь коментар
19.11.2020 16:11 Відповісти
Эта образина крала в регионах ,теперь в батькивщине.
показати весь коментар
19.11.2020 16:34 Відповісти
--- Екскурс щодо обожнювача пива : --- Ніколаєнко--це екс керманич Кіровоградщини . За переконаннями ---переконаний РИГА ! Під зановіс їх владарювання---завуальований скарбник золота партії ... Сьогодні ж переметнувся ./ у якості Ад*ютанта/ до її Величності Юлії / Неперевершений кар*єрист-- балаболка : пройшов відповідний вишкіл -- дипломат--економіст за дипломами ... Щодо пива--- шкурно--- бізнесовий інтерес : присмоктався .до найдревнішої пивоварні що при в*їзді у Кропивницький з південного боку /Бобринця / До речі пивоварню збудував Француз-- срулик На початку там виготовляли / на його хвалу /.-- " Зельцманську" водичку Після дебошу 1917 р. --хутко зник . а пивоварня залишилася ...А тепер .як бачимо: і новий господар-- з*явився --не запилилися .../ піклується сердешний за пивко.../
показати весь коментар
19.11.2020 16:43 Відповісти
 
 