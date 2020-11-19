УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15177 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
989 16
культура (355) Міністерство культури (560) Ткаченко Олександр (459)

Гроші на підтримку культури вже виділені, але ще не надійшли адресатам, - глава Мінкульту Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Гроші на підтримку культури вже виділені, але ще не надійшли адресатам, - глава Мінкульту Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що гроші на державну допомогу креативній індустрії під час карантину вже виділені, але ще не надійшли адресатам, потрібно довести до кінця розпочату роботу.

Про це Ткаченко повідомив журналістам на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (гроші. – Ред.) вже виділені, але ще не надійшли адресатам. Тому, коли ми говоримо про підтримку, важливо виконувати обіцянки, які ми давали: і уряд, і Рада, - змінюючи відповідно закони і розподіляючи гранти. Головне зараз - довести до кінця ту велику роботу, яка вже була проведена", - сказав міністр.

За його словами, кошти мають отримати через гранти УКФ усі, хто подав документи на відшкодування збитків внаслідок карантину.

"Від грантів Українського інституту книги та інші програми, які ми запустили, зокрема через Держкіно, Мінкульт - це лише початок. Крім того, ми вже на 7% зменшили ПДВ на креативні індустрії, це європейська практика, так роблять у багатьох країнах. Ми змінюємо зараз і полегшуємо систему отримання кредитів 5-7-9. Головне, всі ці роботи реалізувати і довести до кінця", - підкреслив урядовець.

Також читайте: Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Адресат ТОВ "Квартал 95" офшор о. Кипр.
показати весь коментар
19.11.2020 14:16
+5

Хроники Хунты
@JuntaChronicles

Мендель заявила, что состояние Зеленского увеличивается.
показати весь коментар
19.11.2020 14:31
+2
Спочатк прочитав деньги на распродажу культурьі. Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам, - глава Минкульта Ткаченко - Цензор.НЕТ 1217
показати весь коментар
19.11.2020 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Адресат ТОВ "Квартал 95" офшор о. Кипр.
показати весь коментар
19.11.2020 14:16 Відповісти
"Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам" - подождите, вы же не герои из МВД и СБУ...
показати весь коментар
19.11.2020 14:19 Відповісти
Нашо гроши культурным? Давайте безкультурным. Ну як стать культурным без грошей?
показати весь коментар
19.11.2020 14:21 Відповісти
Вважати культурою третьсортні серіальчики почали зовсім недавно, років так півтора тому.
показати весь коментар
19.11.2020 14:30 Відповісти
Та нам безкультурним и така херня як сериальчики - культура. До ближайшого театра 300 километрив. А слова, планетарий, люди вобще бояця. Я вже не кажу про фуникульор.
показати весь коментар
19.11.2020 14:42 Відповісти
Спочатк прочитав деньги на распродажу культурьі. Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам, - глава Минкульта Ткаченко - Цензор.НЕТ 1217
показати весь коментар
19.11.2020 14:22 Відповісти
Гроші ще не прийшли, але вже благополучно витрачені. Так, зеткаченка?
показати весь коментар
19.11.2020 14:25 Відповісти
Бездарностям нужны деньги.
показати весь коментар
19.11.2020 14:29 Відповісти

Хроники Хунты
@JuntaChronicles

Мендель заявила, что состояние Зеленского увеличивается.
показати весь коментар
19.11.2020 14:31 Відповісти
Гроші на підтримку культури вже виділені, але ще не надійшли адресатам, - глава Мінкульту Ткаченко - Цензор.НЕТ 3201
показати весь коментар
19.11.2020 14:33 Відповісти
А как в отношении достояния, по-прежнему с ноготок?
показати весь коментар
19.11.2020 15:11 Відповісти
чем дольше деньги будут добираться к адресатам по дорогах "большой стройки" тем больше дохода накрутят их выделялщики. позитивная обратная связь ))
показати весь коментар
19.11.2020 14:37 Відповісти
Сколько помоев его 1+1 вылил на Украину и Порошенко. Результат - нынешний армагеддон. Хавай - те, зебилоиды.
показати весь коментар
19.11.2020 14:54 Відповісти
Деньги / Не оправдал доверия Коломойского Ткаченко. Не стал мэром Киева с боджетом 52 мллрд. За что Коломойским разжалован в министры культуры с бюджетом всего лишь 12 млрд. Переживает вор государственного значения Ткаченко, укравший Одесскую киностудию.
показати весь коментар
19.11.2020 14:56 Відповісти
 
 