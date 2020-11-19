Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили

Керівника КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", яке оголосило тендер на придбання позашляховика за 1,5 мільйона гривень, звільнено з посади, а сам тендер скасовано.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вже звільнений керівник не повідомив про свої наміри купити дорогий автомобіль представникам КМДА. Про оголошення відкритих торгів на придбання машини не знав ні заступник голови КМДА, який відповідає за дорожньо-транспортну галузь, ні Департамент транспортної інфраструктури, ні Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

Посадову особу звільнили, бо всі закупівлі комунальників обов'язково мають погоджуватися з Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

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"Не можуть чиновники поводитися так нахабно і безсовісно з коштами міського бюджету, коштами киян", - зазначив Кличко.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що 17 листопада комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" оголосило тендер на придбання нової машини. Вибір їхній зупинився на новенькій Toyota Land Cruiser 2020 року випуску, який їм коштував би майже 1,5 мільйона гривень. А рішення про покупку дорогого автомобіля вони ухвалили самостійно.

Керівником КП є Роман Лісневський.