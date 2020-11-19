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Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили

Керівника КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", яке оголосило тендер на придбання позашляховика за 1,5 мільйона гривень, звільнено з посади, а сам тендер скасовано.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вже звільнений керівник не повідомив про свої наміри купити дорогий автомобіль представникам КМДА. Про оголошення відкритих торгів на придбання машини не знав ні заступник голови КМДА, який відповідає за дорожньо-транспортну галузь, ні Департамент транспортної інфраструктури, ні Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

Посадову особу звільнили, бо всі закупівлі комунальників обов'язково мають погоджуватися з Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Також дивіться: Чинні та колишні посадовці КП КМДА з підприємцями організували схему з розкрадання 4 млн грн з бюджету Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"Не можуть чиновники поводитися так нахабно і безсовісно з коштами міського бюджету, коштами киян", - зазначив Кличко.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що 17 листопада комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" оголосило тендер на придбання нової машини. Вибір їхній зупинився на новенькій Toyota Land Cruiser 2020 року випуску, який їм коштував би майже 1,5 мільйона гривень. А рішення про покупку дорогого автомобіля вони ухвалили самостійно.

Керівником КП є Роман Лісневський.

Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
у вас там один придурок за 32 млн интернет решил провести. И все нормально. А тут какой-то крузер. Пусть даже и ланд.
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19.11.2020 14:30
+6
Одному мне кажется, что даже при шапкокраде --- хапали скромнее?? Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили - Цензор.НЕТ 3763
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19.11.2020 14:27
+4
Т о он у Ермака не проконсультировался и с его братом не говорил.
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19.11.2020 14:25
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Т о он у Ермака не проконсультировался и с его братом не говорил.
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19.11.2020 14:25 Відповісти
Одному мне кажется, что даже при шапкокраде --- хапали скромнее?? Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили - Цензор.НЕТ 3763
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19.11.2020 14:27 Відповісти
А закон "Снігової кулі" ніхто не відміняв....
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19.11.2020 14:43 Відповісти
Тому що тоді боялись вкрасти більше ніж він,а зараз нікого боятись навіть конституційний суд підтвердив своїм останнім рішенням.
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19.11.2020 14:44 Відповісти
они прекрасно знают, что второй каденции клоун не возьмёт, ясно уже как день, потому гребут сколько можно унести, времени мало.
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19.11.2020 15:00 Відповісти
Слушай ну директор же КП, а не депутат, он то каким боком к бубочке?
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19.11.2020 16:13 Відповісти
при шапкокраді ніхто навіть пукнути не смів без дозволу чи віткатів.А при ЗЕторчкові-кожен хапає скільки може урвати.Всі вже давно зрозуміли хто він є.Ігнор повний ,ніби нема президента.Чисто формально. Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили - Цензор.НЕТ 5800
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19.11.2020 17:15 Відповісти
Пацан к успеху шел. Не повезло, не фартануло! Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили - Цензор.НЕТ 9760
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19.11.2020 14:43 Відповісти
ЛуАЗ теперь купит
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19.11.2020 14:29 Відповісти
у вас там один придурок за 32 млн интернет решил провести. И все нормально. А тут какой-то крузер. Пусть даже и ланд.
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19.11.2020 14:30 Відповісти
ой дурак! Треба було Крузака за 5 лямів брати. 1,5 за машину а решту навпіл із начальником! Ще би і премію виписали...
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19.11.2020 14:33 Відповісти
Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили - Цензор.НЕТ 1050
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19.11.2020 14:34 Відповісти
Почему у нас престижность автомобиля меряется количеством неудобств и гадостей окружающим людям? Чем больше, тем престижней.
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19.11.2020 14:37 Відповісти
Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили - Цензор.НЕТ 1901
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19.11.2020 14:47 Відповісти
Новые литса покруче старых Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили - Цензор.НЕТ 7445 Да, зебилы? Ну вы и наголосовали... Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили - Цензор.НЕТ 164
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19.11.2020 14:47 Відповісти
Витя вернись?
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19.11.2020 15:13 Відповісти
...По его словам, уже уволенный руководитель не сообщил о своих намерениях купить дорогой автомобиль представителям КГГА. Об оглашении открытых торгов на приобретение машины не знал ни замглава КГГА, отвечающий за дорожно-транспортную отрасль, ни Департамент транспортной инфраструктуры, ни Департамент внутреннего финансового контроля и аудита...., т.е, если бы пришел, попросил бы как порядочный, типа не хочу, как лошара ездить на жигулях, а хочу как все на тойоте крузере.., никто бы и не отказал, а теперь - иди лесом, бери на прокат велосипед...
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19.11.2020 15:11 Відповісти
Угу ... прям жигулях ...
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19.11.2020 17:28 Відповісти
У меня складывается ощущение, что большая часть населения не крадет, лишь потому что не имеет возможности.
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19.11.2020 15:12 Відповісти
Ну прямо цирк с этим увольнением. Десятки чиновников КГА прекрасно работают и при этом воруют еще больше.
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19.11.2020 15:30 Відповісти
Люде... Ніівні ви ... Великій людині потрібна велика автівка.
Я таке багато разів чув про високих людей. Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили - Цензор.НЕТ 8375
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19.11.2020 17:30 Відповісти
Він не син товариша Саахова з Кавказької полонянки? Той теж завідував комунхозом. Правда по ******** міркам був бідний їздив, на "Волзі", мав невелику дачу, а тут шікарно губу розкатали - ленд ровер за 1,5 млн. щоб хазяїну шляхопроводів в колеса кріпаки кланялись? Аліса в країні зеленого задзеркалля. Як мило від таких щоденних новин.
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19.11.2020 17:47 Відповісти
 
 