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діти (4401) насилля (263) Левченко Катерина (6) булінг (52)

Від початку року на дитячу гарячу лінію звернулися 57 тис. дітей: повідомляли про насильство, жорстоке поводження та булінг

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Від початку року на дитячу гарячу лінію звернулися 57 тис. дітей: повідомляли про насильство, жорстоке поводження та булінг

Приблизно 30% дітей, які цього року звернулися на Національну дитячу гарячу лінію, говорили про насильство і жорстоке поводження, 15% - про булінг.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко повідомила під час онлайн-конференції на тему: "Запровадження комплексної сексуальної освіти і принципів гендерної рівності: перспективи в Україні 21-го століття".

Вона зазначила, що протягом 9 місяців 2020 року на Національну дитячу гарячу телефонну лінію, яка працює на базі правозахисного центру "Ла Страда-Україна", звернулося 57 тисяч дітей. За словами Левченко, це безпрецедентна кількість звернень.

Вона повідомила, що майже 5% звернень (приблизно 3 тисячі) стосувалися питань сексуальної освіти. 15% дітей телефонували з приводу булінгу, майже 30% - насильства і жорстокого поводження, додала вона.

Левченко вважає, що основою таких негативних тенденцій є стереотипи, дискримінація, гендерно обумовлене насильство. Урядова уповноважена переконана в необхідності впровадження сексуальних і гендерних освітніх програм, зокрема і в школах.

Вона нагадала про наступ на права жінок у Польщі, зокрема заборону абортів, численні спроби українських парламентаріїв обмежити права жінок.

За словами Левченко, це є "дуже серйозними сигналами для того, щоб знаходити дійсно ефективні методи впровадження освітніх програм".

"Бо сексуальна освіта - це не тільки освіта дітей, а й освіта дорослих, тому що, навчаючи дорослих, ми не зможемо перенести ці знання дітям", - додала вона.

Також читайте: У Раді ухвалено за основу законопроєкт про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

В Україні 19 січня набув чинності закон Про протидію булінгу. Відтепер штраф за булінг - 850-1700 грн або громадські роботи на 20-40 годин.

Раніше в одній з одеських шкіл вчителька малювання накинулася на україномовну дитину за те, що та забула альбом і відповіла педагогу українською.

У ліцеї №3 міста Кілія десятикласник відпросився з уроку, вийшов у коридор третього поверху, сів на лавочку і полоснув себе ножем по горлу. Йому надали першу допомогу і госпіталізували. За попередньою інформацією, причиною такого вчинку неповнолітнього стало упереджене ставлення до нього з боку педагога.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Скільки з цих дзвінків стосувались - забрали телефон батьки, або не дають гроші?
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19.11.2020 14:30
+6
Синок на подарований батьком смартфон подзвонив на гарячу лінію у зв"язку з тим, що батько його принижує, не купуючи йому айфон.
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19.11.2020 14:33
+5
Зараз дітки такі "розумні", що якщо не виклянчать грошей у батьків, то зразу телефонують на "гарячу лінію" із скаргами про насильство та сексуальні домагання. Ну які батьки такі і дітки і "гарячі" лінії....
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19.11.2020 14:31
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Скільки з цих дзвінків стосувались - забрали телефон батьки, або не дають гроші?
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19.11.2020 14:30 Відповісти
мдэ. а не хочу что бы мои дети жили в этой стране. я думал что мое поколение злых, жестоких, наглых, смелых, выросших на сломе эпох в 90ых-начале 2000ых - потеряное... а оказывается поколение гарри потера - ничем не лучше нашего.
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19.11.2020 14:31 Відповісти
Зараз дітки такі "розумні", що якщо не виклянчать грошей у батьків, то зразу телефонують на "гарячу лінію" із скаргами про насильство та сексуальні домагання. Ну які батьки такі і дітки і "гарячі" лінії....
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19.11.2020 14:31 Відповісти
У нас був хлопчик 18 рочків, так сказав що якщо батьки не куплять нового ксяомі- повіситься.
Не купили.
Повісився.
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19.11.2020 14:46 Відповісти
Це добре....
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19.11.2020 14:49 Відповісти
Краще б сказав шо якщо не куплять, то він проголосує за зеленського Від початку року на дитячу гарячу лінію звернулися 57 тис. дітей: повідомляли про насильство, жорстоке поводження та булінг - Цензор.НЕТ 8841
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19.11.2020 15:08 Відповісти
Там треба було казати що за Порошенка.
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19.11.2020 15:19 Відповісти
так а в чем проблема ? у нормальных папок - не нравится что то ? киздуй в детдом, может там тебе лучше будет ?
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19.11.2020 14:57 Відповісти
Синок на подарований батьком смартфон подзвонив на гарячу лінію у зв"язку з тим, що батько його принижує, не купуючи йому айфон.
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19.11.2020 14:33 Відповісти
С начала года на детскую горячую линию обратились 57 тыс. детей: сообщали о насилии, жестоком обращении и буллинге - Цензор.НЕТ 2304
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19.11.2020 14:36 Відповісти
Бедные оножеребенки.
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19.11.2020 14:49 Відповісти
В мене в знайомих, дитина звернулась, "не дають гроші грати в автомати".
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19.11.2020 14:55 Відповісти
Вовочка уже звонил? На буллинг от Бутусова жаловался?
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19.11.2020 14:58 Відповісти
Булінг - хіба це не цькування? Навіщо тягти в мову чужі слова?
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19.11.2020 15:14 Відповісти
Современная тенденция "леваков-дерьмократов" поощерения слюнтяев и тряпок (которые трусят постоять за себя), ябидничества и не умения справлятся со савиии СОБСТВЕННЫМИ проблемами, взращиаает НЕДЕЕСПОСОБНОЕ поколение "павликов морозовых" и хлюпиков, которые не смогут отстоять ни свободы, ни незааимимости от вероятной агресссии. Не может быть РАВНЫХ ПРАВ у БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ БЕДОЛАГ И ОТВЕТСТВЕННЫХ И САМОДОСТАТОЧНЫХ ГРАЖДАН!
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19.11.2020 15:37 Відповісти
Ты, 'самодостаточный', я уже представляю твоё отношение к инвалидам.
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19.11.2020 17:13 Відповісти
Разумное и логичное отношение к инвалидам без "слез и солей", но и небезразличное: им обязательго должна быть назначена опека ЧАСТНАЯ (родственеая) или государственеая (конечно же с ограничением их прав и передачи отаетственности к ОПЕКУНУ), если они сами не в состоянии о себе заботится!
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19.11.2020 17:21 Відповісти
Жуть. Нельзя обижать стариков и детей. Так нас учили. Сейчас, все вверх ногами, жестокость трансладируется именно на эти категории людей, самые незащищенные.
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19.11.2020 17:12 Відповісти
 
 