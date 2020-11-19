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ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину

Вищий антикорупційний суд скасував другий вирок за брехню в декларації через рішення Конституційного Суду щодо зняття відповідальності за цей злочин.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про ексдиректора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.

Раніше Антикорупційний суд засудив його до штрафу в 51 тисячу грн із забороною на три роки керувати державними підприємствами. Його визнали винним у недекларуванні за 2017 рік частки дружини на квартиру у Відні за 381 тис євро, а також компанії з Белізу.

При цьому сам Тимків визнав свою вину в суді. Ексдиректор заводу уклав з прокурором угоду, визнавши себе винним і погодившись на покарання у вигляді штрафу в розмірі 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (59,5 тис. грн).

Тимків був звільнений з посади в серпні 2018 року після скандалу з виявленням корупційної схеми із закупівлі запчастин і комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, який тягнувся цілий рік.

Також читайте: Вищий антикорупційний суд скасував перший вирок за неподання електронної декларації, - ЦПК

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину - Цензор.НЕТ 7899
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19.11.2020 15:04
+7
Зеобаби це разом зробили! 🤦🏼‍♂️
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19.11.2020 14:56
+7
Якуневич? Или ВРУ?
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19.11.2020 15:04
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ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину - Цензор.НЕТ 3487
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19.11.2020 14:55 Відповісти
ай шалунишка. отшлепать по попке и простить. 51 тыс штрафа - это дешевле чем топовый модный телефон купить.
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19.11.2020 14:55 Відповісти
ЗЕ МАФІЯ .РУЛИТЬ.
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19.11.2020 18:40 Відповісти
Розпочалось судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу для Романа Тимківа - директора Львівського бронетанкового заводу, якого вчора було затримано детективами #НАБУ.
Схема, за якої було розпилено 28,5млн.грн дуже проста. У 2008 році МО продає з надлишкового майна двигуни на танки Т-72. Продає їх по ціні (увага!) - 25т.грн (по 3т.$ за тим курсом валют).
Усі ці роки двигуни перебували невідомо де, та згодом #Тимків і директор ТОВ "Булет лайн" Артем #Степаненко порозумілися і держава купила назад ці самі двигуни у кількості 19шт., але купила їх як нові (!) і вже трішки за іншою ціною, а саме по 1,5млн.грн., що становить 58т.$ за шт.!
Ось такий гарний бізнес у друзів нашого президента - купили у держави по 3т.$, продали назад по 58т.$., на виході маємо більше 1млн.$ чистого прибутку.
Але ж корупційне кодло своїх у біді не кидає, тож брати на поруки виродка, який грабував нашу армію прибули нардепи Паламарчук, Соловей та Алексеєв - звісно усі з #БПП.

https://censor.net/ua/news/447905/dyrektor_lbz_tymkiv_zaareshtovanyyi_na_dva_misyatsi_z_alternatyvoyu_zastavy_u_2_mln_gryven
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19.11.2020 18:59 Відповісти
Зеобаби це разом зробили! 🤦🏼‍♂️
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19.11.2020 14:56 Відповісти
Точно. Вместе с теми, кто назначал судей в КС. ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину - Цензор.НЕТ 9969
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19.11.2020 15:01 Відповісти
Якуневич? Или ВРУ?
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19.11.2020 15:04 Відповісти
Сам знаешь. Зачем спрашивать? ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину - Цензор.НЕТ 2146
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19.11.2020 16:19 Відповісти
Хуже не будет...и кредитов тоже. Пандемия, дефолт и война. Редкий случай неудовольствия подтверждением своих же прогнозом. В турборежиме.
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19.11.2020 15:03 Відповісти
ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину - Цензор.НЕТ 7899
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19.11.2020 15:04 Відповісти
Якщо в нас верховна зрада і суди не працюватимуть рік через відсутність бувшого контингенту і часу необхідного для підготовки заміни, то від цього держава тільки виграє і можливо навіть трохи вилізе з того лайна в якому вона є через таких слуг і службовців....
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19.11.2020 15:04 Відповісти
Когда уже отменят приговор януковощу?
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19.11.2020 15:05 Відповісти
Скоро. Значно швидше ніж ви думаєте
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19.11.2020 15:10 Відповісти
Ужє очінь бистра атмєнють.
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19.11.2020 15:23 Відповісти
Діло налагоджується. Правда, зєлєбобіки?
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19.11.2020 15:06 Відповісти
и в это же время, власть устраивает финансовые разборки с музеем -твари ох*уевшие
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19.11.2020 15:08 Відповісти
ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину - Цензор.НЕТ 9670
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19.11.2020 15:12 Відповісти
Ви зробили це РАЗОМ !!!
Д.Б.
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19.11.2020 15:14 Відповісти
Вы поняли что за КСУ стоит Беня и Зеля, как он красиво всех ******, типа это они, а я хороший я против
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19.11.2020 15:15 Відповісти
Рыговская элита празднует
Стиль у неё - модные бренды и неуважение к украинцам .

Вот так себя ведёт политическая элита Украины , которой КС помог избежать ответственность за ложь в декларации
ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину - Цензор.НЕТ 1846
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19.11.2020 15:18 Відповісти
Фото из интернета
Жена мэра Кернеса.
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19.11.2020 15:19 Відповісти
Пишучи на укр. сайті мовою кривавого окупанта,Ви проявляєте до українців повагу?
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19.11.2020 15:25 Відповісти
ТААК, одного защитника Харьковской мафии мы уже нашли в Вашем лице 😀😀😀
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19.11.2020 15:32 Відповісти
А ще я -захисник сральєна-парьткова-чьлєнєна ,содомітів і різних дуглассафь русккаїзіч"єскєхь.
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19.11.2020 16:41 Відповісти
С мужем? ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину - Цензор.НЕТ 9283
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19.11.2020 15:46 Відповісти
😀😀😀
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19.11.2020 15:48 Відповісти
Так этому ворюге теперь вернут 51 тыс. грн. и восстановят в должности?
Ур-ра-а! Здобулы-ы!
Спасибо, зебилы!
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19.11.2020 15:19 Відповісти
А на роже- ну просто сплошное раскаивание! Обнять и плакать!
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19.11.2020 15:21 Відповісти
Егеж,писок хитруна.
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19.11.2020 15:24 Відповісти
А тут він був значно худіший - https://censor.net/ua/news/447905/dyrektor_lbz_tymkiv_zaareshtovanyyi_na_dva_misyatsi_z_alternatyvoyu_zastavy_u_2_mln_gryven
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19.11.2020 19:02 Відповісти
Щоб ви видохли, блаЗЄнські разом зі своїми ідіотами.
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19.11.2020 15:29 Відповісти
Забув дописати - із шоколадними ідіотами. Тимків - це корупціонер порошенківський, а ця влада його виправдовує. Логічний висновок - це одна банда, хоча б судячи по тому, що в Ахметова справи йдуть добре, як і раніше.
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19.11.2020 19:04 Відповісти
так компенсацию, компенсацию ему еще выдайте за причиненные неудобства...полный пипец, нет уже ни сил, ни слов на это все смотреть....
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19.11.2020 15:31 Відповісти
Рожи у них - как на подбор!
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19.11.2020 15:33 Відповісти
Да сколько можно уже ждать ! Верните Януковоча ! Доколе !
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19.11.2020 15:50 Відповісти
З кожним днем все краще і краще))
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19.11.2020 16:06 Відповісти
Якщо проаналізувати роботу ВАКС відносно винесених вироків,то штраф в 51 тисячу гривен на їх погляд дуже суворий вирок.Суддя і прокурор отримали значно більше,ніж отримала держава.
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19.11.2020 18:41 Відповісти
 
 