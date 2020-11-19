ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину

Вищий антикорупційний суд скасував другий вирок за брехню в декларації через рішення Конституційного Суду щодо зняття відповідальності за цей злочин.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про ексдиректора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.

Раніше Антикорупційний суд засудив його до штрафу в 51 тисячу грн із забороною на три роки керувати державними підприємствами. Його визнали винним у недекларуванні за 2017 рік частки дружини на квартиру у Відні за 381 тис євро, а також компанії з Белізу.



При цьому сам Тимків визнав свою вину в суді. Ексдиректор заводу уклав з прокурором угоду, визнавши себе винним і погодившись на покарання у вигляді штрафу в розмірі 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (59,5 тис. грн).

Тимків був звільнений з посади в серпні 2018 року після скандалу з виявленням корупційної схеми із закупівлі запчастин і комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, який тягнувся цілий рік.

Також читайте: Вищий антикорупційний суд скасував перший вирок за неподання електронної декларації, - ЦПК

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.