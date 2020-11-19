ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Вищий антикорупційний суд скасував другий вирок за брехню в декларації через рішення Конституційного Суду щодо зняття відповідальності за цей злочин.
Про це повідомили в Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про ексдиректора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.
Раніше Антикорупційний суд засудив його до штрафу в 51 тисячу грн із забороною на три роки керувати державними підприємствами. Його визнали винним у недекларуванні за 2017 рік частки дружини на квартиру у Відні за 381 тис євро, а також компанії з Белізу.
При цьому сам Тимків визнав свою вину в суді. Ексдиректор заводу уклав з прокурором угоду, визнавши себе винним і погодившись на покарання у вигляді штрафу в розмірі 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (59,5 тис. грн).
Тимків був звільнений з посади в серпні 2018 року після скандалу з виявленням корупційної схеми із закупівлі запчастин і комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, який тягнувся цілий рік.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Схема, за якої було розпилено 28,5млн.грн дуже проста. У 2008 році МО продає з надлишкового майна двигуни на танки Т-72. Продає їх по ціні (увага!) - 25т.грн (по 3т.$ за тим курсом валют).
Усі ці роки двигуни перебували невідомо де, та згодом #Тимків і директор ТОВ "Булет лайн" Артем #Степаненко порозумілися і держава купила назад ці самі двигуни у кількості 19шт., але купила їх як нові (!) і вже трішки за іншою ціною, а саме по 1,5млн.грн., що становить 58т.$ за шт.!
Ось такий гарний бізнес у друзів нашого президента - купили у держави по 3т.$, продали назад по 58т.$., на виході маємо більше 1млн.$ чистого прибутку.
Але ж корупційне кодло своїх у біді не кидає, тож брати на поруки виродка, який грабував нашу армію прибули нардепи Паламарчук, Соловей та Алексеєв - звісно усі з #БПП.
https://censor.net/ua/news/447905/dyrektor_lbz_tymkiv_zaareshtovanyyi_na_dva_misyatsi_z_alternatyvoyu_zastavy_u_2_mln_gryven
Д.Б.
Стиль у неё - модные бренды и неуважение к украинцам .
Вот так себя ведёт политическая элита Украины , которой КС помог избежать ответственность за ложь в декларации
Жена мэра Кернеса.
Ур-ра-а! Здобулы-ы!
Спасибо, зебилы!