У Чернівецькій області визначили підсумки виборів: до облради пройшли вісім партій, до міськради Чернівців - сім, у другий тур виходять Клічук і Михайлішин

У Чернівецькій області офіційно встановлені результати на виборах до обласної ради, а також депутатів міськради і мера Чернівців.

До облради Чернівецької області пройшли вісім партій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зокрема:

12 мандатів – "Слуга народу";

9 мандатів – "Батьківщина", "Єдина альтернатива", "Європейська Солідарність";

7 мандатів - Аграрна партія;

6 мандатів – "Народний контроль", ОПЗЖ, "За майбутнє".

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Мер Чернівців визначиться у другому турі. Роман Клічук від "Єдиної альтернативи" набрав 27,29% голосів, Віталій Михайлішин від "Команди Михайлішина" - 21,33%.

Чинний мер міста Олексій Каспрук набрав 18,23% і до другого туру не проходить. Він балотувався від партії "Пропозиція".

До міської ради Чернівців пройшли сім партій:

11 мандатів – "Єдина альтернатива";

6 мандатів – "Команда Михайлішина", "Європейська Солідарність" і "Пропозиція";

5 мандатів – "Слуга народу" і "Народний контроль";

3 мандати – "Рідне місто".

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