У Чернівецькій області визначили підсумки виборів: до облради пройшли вісім партій, до міськради Чернівців - сім, у другий тур виходять Клічук і Михайлішин
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У Чернівецькій області офіційно встановлені результати на виборах до обласної ради, а також депутатів міськради і мера Чернівців.
До облради Чернівецької області пройшли вісім партій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Зокрема:
12 мандатів – "Слуга народу";
9 мандатів – "Батьківщина", "Єдина альтернатива", "Європейська Солідарність";
7 мандатів - Аграрна партія;
6 мандатів – "Народний контроль", ОПЗЖ, "За майбутнє".
Мер Чернівців визначиться у другому турі. Роман Клічук від "Єдиної альтернативи" набрав 27,29% голосів, Віталій Михайлішин від "Команди Михайлішина" - 21,33%.
Чинний мер міста Олексій Каспрук набрав 18,23% і до другого туру не проходить. Він балотувався від партії "Пропозиція".
До міської ради Чернівців пройшли сім партій:
11 мандатів – "Єдина альтернатива";
6 мандатів – "Команда Михайлішина", "Європейська Солідарність" і "Пропозиція";
5 мандатів – "Слуга народу" і "Народний контроль";
3 мандати – "Рідне місто".
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Щодо міськради. Михайлішин - екс-секретар міськради часів Шапкокрада, "очі і вуха" ведмедчука (був у його "українському виборі", а раніше - сдпу(о)). Тому я не надто би тішився прольоту опзж до міськради - пролізли їхні... альтер-его.
Щодо облради. За Любителів Жому (опзж) голосували переважно в молдавських і румунських селах. Бо раніше там традиційно голосували за ригів. Мабуть, і "слуг" там підживили за компанію, бо в облраду їх налізло дохолєри, а до міськради - півтора каліки.
Щодо градоначальника. Притомні і відносно притомні виборці голосуватимуть хоч за дідька лисого, аби не за Михайлішина.