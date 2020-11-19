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У Чернівецькій області визначили підсумки виборів: до облради пройшли вісім партій, до міськради Чернівців - сім, у другий тур виходять Клічук і Михайлішин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Чернівецькій області визначили підсумки виборів: до облради пройшли вісім партій, до міськради Чернівців - сім, у другий тур виходять Клічук і Михайлішин

У Чернівецькій області офіційно встановлені результати на виборах до обласної ради, а також депутатів міськради і мера Чернівців.

До облради Чернівецької області пройшли вісім партій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зокрема:

12 мандатів – "Слуга народу";

9 мандатів – "Батьківщина", "Єдина альтернатива", "Європейська Солідарність";

7 мандатів - Аграрна партія;

6 мандатів – "Народний контроль", ОПЗЖ, "За майбутнє".

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Мер Чернівців визначиться у другому турі. Роман Клічук від "Єдиної альтернативи" набрав 27,29% голосів, Віталій Михайлішин від "Команди Михайлішина" - 21,33%.

Чинний мер міста Олексій Каспрук набрав 18,23% і до другого туру не проходить. Він балотувався від партії "Пропозиція".

До міської ради Чернівців пройшли сім партій:

11 мандатів – "Єдина альтернатива";

6 мандатів – "Команда Михайлішина", "Європейська Солідарність" і "Пропозиція";

5 мандатів – "Слуга народу" і "Народний контроль";

3 мандати – "Рідне місто".

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Автор: Анастасія Потіха
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В Черновицкой области определи итоги выборов: в облсовет прошли восемь партий, в горсовет Черновцов - семь, во второй тур выходят Кличук и Михайлишин - Цензор.НЕТ 5021
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19.11.2020 15:16 Відповісти
Завдяки МП, зажопинці взяли 6 місць до облради, в тих районах де є монастирі МП, по місту 0
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19.11.2020 15:29 Відповісти
Чернівці також вибрали "зелених", молодца. Праву руку Бені - слуг і ліву ріку Бені - за його майбутнє.
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19.11.2020 18:09 Відповісти
Тут була немала веселуха, коли Бєніни холопи добивались правильного (для себе) перерахунку голосів. Бо ж бабла в кампанію влили багато, а в підсумку вийшло... як вийшло ( У Чернівецькій області визначили підсумки виборів: до облради пройшли вісім партій, до міськради Чернівців - сім, у другий тур виходять Клічук і Михайлішин - Цензор.НЕТ 3731 ).
Щодо міськради. Михайлішин - екс-секретар міськради часів Шапкокрада, "очі і вуха" ведмедчука (був у його "українському виборі", а раніше - сдпу(о)). Тому я не надто би тішився прольоту опзж до міськради - пролізли їхні... альтер-его.
Щодо облради. За Любителів Жому (опзж) голосували переважно в молдавських і румунських селах. Бо раніше там традиційно голосували за ригів. Мабуть, і "слуг" там підживили за компанію, бо в облраду їх налізло дохолєри, а до міськради - півтора каліки.
Щодо градоначальника. Притомні і відносно притомні виборці голосуватимуть хоч за дідька лисого, аби не за Михайлішина.
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20.11.2020 04:20 Відповісти
 
 