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обшук (1341) СБУ (10010) Турчинов (1084) Музей Майдану (61)

Турчинов про обшуки в Музеї Революції Гідності: ​​"Цей маразм є свідченням агонії та ганебного шляху до фіналу цієї влади"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Турчинов про обшуки в Музеї Революції Гідності: ​​

Обшук у Музеї Майдану напередодні річниці Революції - це демонстрація реваншистського обличчя чинної влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив екссекретар РНБО, керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

"В країні, де повністю провалена боротьба з пандемією коронавірусу, де вщент зруйнована економіка, де при владі знаходяться неосвічене хамство та агресивне невігластво, де свідомо знищена антикорупційна інфраструктура та процвітає масштабна багаторівнева корупція, в обличчя патріотів, що захистили на Майдані свободу і незалежність, кинуто черговий виклик. Так, саме напередодні річниці Революції Гідності, "зелена" влада руками СБУ влаштувала обшук у музеї Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.

За словами Турчинова, "чинні безпорадні і, разом з тим, агресивні керманичі не сприйняли і досі ненавидять Революцію Гідності та її здобутки".

"Вони відкривають кримінальні справи проти активістів Майдану, воїнів та волонтерів, намагаючись їх зганьбити та принизити, спотворюючи та руйнуючи фундаментальні цінності українців. Обшук в музеї напередодні річниці Революції – це демонстрація їхнього пихатого обличчя – обличчя реваншу, зрадників і капітулянтів. Цей маразм є свідченням агонії та ганебного шляху до фіналу цієї влади", - підкреслив Турчинов.

Раніше повідомлялося, що в Музеї Революції Гідності проводять обшуки.

Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Також читайте: Головна проблема місцевих виборів - катастрофічно низька явка виборців, це полегшує фальсифікації, - Турчинов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства: "Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти" - Цензор.НЕТ 85
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19.11.2020 15:31
+39
Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства: "Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти" - Цензор.НЕТ 3047
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19.11.2020 15:31
+30
Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства: "Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти" - Цензор.НЕТ 6282
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19.11.2020 15:28
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И давно пора переименовать СБУ в ФСБ Украины. Потому что они не борятся с сепарами никак, а только с патриотами.
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19.11.2020 16:02 Відповісти
До чого тут маразм? - Це цілеспрямовані дії хитрих, розумних і підлих ВОРОГІВ.
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19.11.2020 16:02 Відповісти
Ничего умного тут нет. Это обычный сталинизм. У тебя есть сила - ты её используешь.
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19.11.2020 16:06 Відповісти
Огляніться на навколишній світ - кругом перемагає сила. "Бо плач (будапештський МММрандум) не дав свободи ще нікому..."
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19.11.2020 16:21 Відповісти
Есть грубая, а есть мягкая сила. ГБшные практики это грубая сила.
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19.11.2020 16:25 Відповісти
а где же наш правдоруб Хмара с Дроздовым и Фарион? Радуйтесь, хмыри, Порошенко был плохой, СБУ плохое, а теперь всем стало хорошо: "легли и просять".
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19.11.2020 16:06 Відповісти
Не уплачено.
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19.11.2020 16:07 Відповісти
С декабря 2018 по август 2019 года украли выделенные на строительство Мемориала 148 миллионов гривен.
Первой была украдена и отмыта сумма в 111 миллионов гривен и сейчас на счетах Музея осталось всего 9,8 миллиона.
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19.11.2020 16:09 Відповісти
Більше як 800 мільйонів гривень на фінансування музею такого типа з держбюджету під час війни та епідемії це теж маразм, і Турчинова це якось не хвилює, до того ж було п'ять років (!!!) у Порошенка та Турчинова, щоб провести слідчі дії щодо подій і вбивств на Майдані, збудувати Меморіал та посадити виконавців злочину та замовників, але я не чув від Турчинова жодного слова про цю проблему, у яку нас, як державу, регулярно тикали носом прихильні до нас політики від Европи до США. Це був сором, і сьогоднішній сором лише відголосок того, багаторічного.
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19.11.2020 16:09 Відповісти
Просто у нас такая история, что когда у власти проевропейские силы, то европейцы вставляют им палки в колеса и мешают во всем. А когда к власти приходит очередной Янукович-Зеленский, то они закрывают рот и позволяют ему делать всё что он хочет. Эта история повторяется один в один. И не надо говорить, что этого не было. Где ваша критика Зеленского такая же как Порошенка? Нету её. Вот он и творит всё что хочет.
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19.11.2020 16:22 Відповісти
Вот сейчас если вдруг завтра у власти станет кто-то проевропейский, то все эти организации начнут его мочить с утра до ночи, что приведет к саботажу всех реформ и появлению у власти очередного Зеленского-Бойка-Медведчука. Поэтому нет смысла делать какие-то революции. Зачем, если Европа наш враг? Пусть всё тут сгниет.
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19.11.2020 16:24 Відповісти
Ваши высеры это бессмысленный треп. Тебя и тех кто высрался выше. Есть такая штука - презумпция невиновности. А у нас еще с прихода Зеленского вдруг преступника начали определять задолго до суда. И преступниками оказывались майдановцы.
Все вы просто кучка шариковых со сталинскими замашками.
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19.11.2020 16:18 Відповісти
И самое главное это искренняя вера во всю ту лапшу которую тебе вешают на уши. С одной стороны вы орете "о у нас коррупция, олигархи", а с другой "нашей власти надо верить, они не могут нарушать собственные же законы".
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19.11.2020 16:20 Відповісти
Чем скорей посадим в тюрягу зеЛю и его банду!тем лучше для Украины!
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19.11.2020 16:34 Відповісти
ГБР вызвало на допрос лидеров Майдана
ГБР открыло дело по статье о госперевороте на Майдане
По делу о госперевороте, по данным СМИ, вызывают Турчинова, Кличко, Пашинского, Парубия и Яценюка.
Госбюро расследований вызвало на допрос лидеров событий на Майдане в Киеве зимой 2013-2014 годов, сообщает журналист Соня Кошкина в телеграмм в четверг, 19 ноября
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19.11.2020 16:53 Відповісти
Шуфрич ?
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19.11.2020 17:33 Відповісти
Феофания плавно превращается в психушку
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19.11.2020 18:53 Відповісти
пнх
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19.11.2020 21:15 Відповісти
Почему СБУ? Музей угрожал безопасности Украины?
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19.11.2020 19:16 Відповісти
На фоні їснування мєдвєдчука та ахмєтова, що дерибанять бюджет трильйонами, обшуки в музеї Гідності - це як ляпас в обличчя народу.
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19.11.2020 19:41 Відповісти
До лысого так и не добрались.. Турчинов про обшуки в Музеї Революції Гідності: ​​"Цей маразм є свідченням агонії та ганебного шляху до фіналу цієї влади" - Цензор.НЕТ 4384
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19.11.2020 21:02 Відповісти
Турчинов с Порошенко ничего не сделали для защиты завоеваний Революции Достоинства только приумножили коррупцию и казнокрадство. Не смогли выделить землю под строительство музея степень что-то патякает чьих то недоработках.
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19.11.2020 22:20 Відповісти
Турчинов про обшуки в Музеї Революції Гідності: ​​"Цей маразм є свідченням агонії та ганебного шляху до фіналу цієї влади" - Цензор.НЕТ 6211 Блін ,ще їм Пастор не то сказав !

А свому попу ти віриш ?
А що він зробив реально для України ?
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20.11.2020 00:26 Відповісти
Предурок комсомольский, да Порох за 5 лет для Украины сделал больше чем все презы вместе с зелёным вместе
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20.11.2020 00:38 Відповісти
декоммунизация провалена , пастор...
попьют еще кровушки эти 73%
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20.11.2020 00:39 Відповісти
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