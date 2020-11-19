Турчинов про обшуки в Музеї Революції Гідності: ​​"Цей маразм є свідченням агонії та ганебного шляху до фіналу цієї влади"

Обшук у Музеї Майдану напередодні річниці Революції - це демонстрація реваншистського обличчя чинної влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив екссекретар РНБО, керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

"В країні, де повністю провалена боротьба з пандемією коронавірусу, де вщент зруйнована економіка, де при владі знаходяться неосвічене хамство та агресивне невігластво, де свідомо знищена антикорупційна інфраструктура та процвітає масштабна багаторівнева корупція, в обличчя патріотів, що захистили на Майдані свободу і незалежність, кинуто черговий виклик. Так, саме напередодні річниці Революції Гідності, "зелена" влада руками СБУ влаштувала обшук у музеї Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.

За словами Турчинова, "чинні безпорадні і, разом з тим, агресивні керманичі не сприйняли і досі ненавидять Революцію Гідності та її здобутки".

"Вони відкривають кримінальні справи проти активістів Майдану, воїнів та волонтерів, намагаючись їх зганьбити та принизити, спотворюючи та руйнуючи фундаментальні цінності українців. Обшук в музеї напередодні річниці Революції – це демонстрація їхнього пихатого обличчя – обличчя реваншу, зрадників і капітулянтів. Цей маразм є свідченням агонії та ганебного шляху до фіналу цієї влади", - підкреслив Турчинов.

Раніше повідомлялося, що в Музеї Революції Гідності проводять обшуки.

Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Також читайте: Головна проблема місцевих виборів - катастрофічно низька явка виборців, це полегшує фальсифікації, - Турчинов