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Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у

Заявником у справі №42020000000001885 є нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердили екснардепи Сергій Пашинський і Тетяна Чорновол.

"Не здивуюся, якщо з'ясується, що це - спецоперація РФ, здійснена руками впровадженої агентури і за сприяння (можливо, неусвідомленого) нинішньої української влади. У будь-якому випадку, хотілося б усім їм нагадати, чим такі "ігри" закінчились для Януковича і його команди", - заявив Пашинський.

Тетяна Чорновол розповіла, що її допит у цій справі мав відбутися 17 листопада, проте керівник слідства захворів і повідомив, що допит буде перенесено.

"Мені подзвонили з Народного фронту і розповіли, що їм надійшли 4 повістки: Яценюку, Турчинову, мені і Парубію... Я знаю, що це нібито порушено за заявою Рената Кузьміна, який посилається на слова Жванії. Цікаво, що в цій компанії політичних лідерів опинилася я, адже я не лідер Майдану, а активістка. Чесно кажучи, мені здається, що це навіть особиста помста Рената Кузьміна. Я свого часу багато писала про його маєток у Пущі Водиці, там знімала, і потім ще, так би мовити, підштовхувала кримінальне розслідування у цій справі", - сказала Чорновол.


Також інформацію підтвердив ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій: "У повістці йдеться про події на Майдані 2013-2014 років. Я збираюся піти на допит. Мене вже викликали на цей понеділок (23 листопада), на 16.00, але мій адвокат їм подзвонив, і вони сказали, що перенесуть допит. Якщо викличуть ще раз, то піду", - сказав Парубій.

Видання Лівий берег повідомило, що ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот". Зазначається, що заявником у цій справі є нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

За інформацією видання на допит теж було викликано мера Києва Віталія Кличка. Зазначається, що ДБР прийняло і почало розслідувати те, що Майдан нібито був "держпереворотом" за заявою одного з найодіозніших діячів режиму експрезидента Віктора Януковича. Кузьмін у 2010-2013 роках був першим заступником генпрокурора.

Під його керівництвом були направлені до суду справи щодо ексміністра МВС Юрія Луценка, ексзаступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука та експрем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Водночас, адвокат Олег Шрам повідомив у Facebook, що справу порушено Офісом генерального прокурора, а не ДБР.

"Виходячи з номера кримінального провадження, відомості в ЄРДР внесено не ДБР, а Офісом генерального прокурора. Якби це було ДБР, то першою цифрою номера ЄРДР була б цифра "6", а не "4". Отже, прокурори ОГП після внесення відомостей в ЄРДР відповідно до ч. 7 ст. 214 КПК передали матеріали вже кримінального провадження до органу досудового розслідування - ДБР, слідчим якого і доручили проведення розслідування", - зазначив адвокат.

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Топ коментарі
+62



крок_за_кроком

@mykolayovych45


Народ, а на коли вони викликають учасників Майдану до ДБР, коли має прийти Турчинов,Кличко? Я от про що думаю: якщо вони відкрили справу за Майдан, тоді всі, хто приймав в ньому участь, як законослухняні громадяни просто зобов'язані теж прийти і "дати покази". Ми ж не кидаємо своїх

Парубия, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 2482
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19.11.2020 19:38
+55
Ну-ну. Работайте, ройте поглибже. Бо та яма, которую вы копаете, станет вашей могилой, русня вонючая.
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19.11.2020 19:37
+47
Эта козломордая мразь иван иванов 9612f44b давно тут потихоньку срёт козлячими высерами..
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19.11.2020 19:40
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в списке на посадеу первым номером должный стоять ПОРОХ !!!
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19.11.2020 21:39 Відповісти
В списке на куда, ****** зебильная?))
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19.11.2020 21:44 Відповісти
апаритесь пыль глотать мамкины сажальщики. посадить вы можете только печень
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19.11.2020 21:44 Відповісти
сажалка у тебе ще не виросла, зебіл смішний.
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19.11.2020 23:37 Відповісти
Проследи за этим лично, без тебя никак.
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20.11.2020 07:53 Відповісти
Ще й сам собі відміньєтив самовподобайку, довбойоп Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 9512
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19.11.2020 22:15 Відповісти
В декабре наверное власть нарида Украины сдаст часть Украины Московии,по городам юго востока Украины пройдут парады.Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 5750Всё к этому идёт
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19.11.2020 21:44 Відповісти
Будут созданы фильтрационные лагеря,опасных украинцев будут держать в ямах,а семьи будут отправлять на Дальний восток,,украинцы уже были в такой фигне и опять повторяют ошибки Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 5250
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19.11.2020 22:23 Відповісти
Ну вот, дождались. Скоро Яныка легитимного вернём и присягнём на верность России. Поздравляю 73% дятлов!
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19.11.2020 21:47 Відповісти
Интеграция Украины в Лугандон идёт полным ходом!
Вы зробили це разом, дибіли!
Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 4035
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19.11.2020 21:54 Відповісти
Картинка, по сути, правильная. За коррупцию они таки должны присесть. Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 3238 Вот только требуют не те и не за то- это да.
А вообще- тебе-то что? Иди вылизуй сапоги диктатору Бацке, бульбаш. Та цветуёчки его палачам дари! Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 5410 Мы у себя дома сами как-нибудь разберемся.
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20.11.2020 17:04 Відповісти
Як тобі "кінець епохи бідності"?Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 1531
Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 5025

Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 4628
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20.11.2020 17:16 Відповісти
А что тебе до наших "эпох"? Иди бульбу в трактор загружай, житель "белоруского округа рф". Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 6559
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20.11.2020 17:18 Відповісти
НЕ ЗНИЩУЄТЕ ВИ ВОРОГІВ, ТО ВОРОГИ ЗНИЩАТЬ ВАС. Це вічний закон природи, який на відміну від наших людських законів діє завжди.
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19.11.2020 22:09 Відповісти
Предполагал, что всё так закончиться, но не думал, что так быстро.
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19.11.2020 22:27 Відповісти
Цой Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 2734
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19.11.2020 22:29 Відповісти
Цікаво. А чому не викликають на допит мустафу найема. Це ж по його команді у фейсбуці став збиратися майдан. А він навпаки. Звичайний журналіст на високій господарській посаді.
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19.11.2020 22:28 Відповісти
Кличко, Тягнибок.
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19.11.2020 22:33 Відповісти
Гбр разогнать, как кацапское кодло.
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19.11.2020 22:55 Відповісти
а бенедіктову куди дівати?
а бубочку?
це ж кодло - таки й вони призначали!
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19.11.2020 23:18 Відповісти
Добродії, годі сратись!Зеленського і ко- гнати в три шиї,і обов,язково повернути святого Петра.Адже саме при ньому були розстріляні і посаджені всі регіонали,розстріляні і посаджені всі корупціонери.Саме при ньому проведена судова реформа і ми тепер маємо самі справедливі суди в світі.Саме при ньому була проведена справжня люстрація і реформа поліції,прокуратури і сбу. Жодна копійка з бюджету не була вкрадена.Кумівство і сватівство було викорінено нанівець.Конституція стала святою коровою і всі її положення- обов,язковими до виконання.Олігархат,корупція щезли,як явище.З,явилась невідворотність покарання і віра в справедливість...А,ще забув про армію,мову,томос і безвіз.Ну то таке,дебіли не оцінили і вибрали іншого дебіла.
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19.11.2020 22:59 Відповісти
"Интересно, что в этой компании политических лидеров оказалась я, ведь я не лидер Майдана" -настоящие герои не считают себя героями.
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19.11.2020 22:59 Відповісти
Ну, виконання замовлень посібників рашистських вбивць, ще й напряму пов'язаних з виконанням злочинів на великих посадах задля забезпечення захоплення України зазначеними окупантами, є відкритим визнанням своєї причетності до тієї самої ж справи - державна зрада. "Сядуть усє".
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19.11.2020 23:09 Відповісти
Пора уже новый Майдан собирать к годовщине старого.
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19.11.2020 23:20 Відповісти
Дык Парасюк заявил, шо можно было обойтись и без Майдана.
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20.11.2020 02:16 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.11.2020 08:55 Відповісти
а я радий, що зебіли таке роблять - моє бажання гнати цю кремлівську наволоч стає просто нестримним
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20.11.2020 09:03 Відповісти
У них у всех справки с дурки.
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20.11.2020 09:37 Відповісти
Прочитав коментарі і дійшов висновку ми ніколи не сшиємо Україну бо одна частина-захід інша-схід і слухати один одного не хотять а майдануті ще й підливають мастила в полумя замість того щоб думати про економіку легше говорити про мову віру і піднімати тарифи
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20.11.2020 09:42 Відповісти
При чем мова и тарифы к реваншу кацапни? Часть общества - прокацапы, если их не контролировать получается лугандония. Ибо прокацапы ментально запоребриком, а физически хотят маларосии с полным вассалитетом фейкостана. Как тут сшить осла и трепетную лань?
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20.11.2020 10:26 Відповісти
знаешь, не было бы медведчуковского пропагондиского ТВ, из 73% осталось процентов 10% старых совкодрочеров. А так как шоу по одурачиванию населения работает, конешно неполучится ничего
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20.11.2020 14:35 Відповісти
Ну и как до майдане думалось про экономику? Сильно народ жировал? Армию расхерачили такие как ты паскуды думающие про экономику.вера тебе троляка помешала а кацапское РПЦ МП не мешало тем что каждый год из экономики Украины 11млрд выводило в твою парашу. Пабло заройся назад в нору откуда ты выползло,тварюка ты гнойная. Не кацапы развязавшие войну и анексировавшие Крым виноваты в падении экономики а майдановцы. Экономист мля.
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20.11.2020 16:56 Відповісти
Всё, что вам нужно знать про атмосферу зилёной власти!
" ГБР по заказу Андрея Портнова и Рената Кузьмина открыло уголовное производство по государственному перевороту во время Майдана!"

Вы могли бы представить такое при Порохе?
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20.11.2020 11:28 Відповісти
Дожилися. Добробати вже сидять. Скоро і майданівців будуть саджати за грати.
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20.11.2020 12:06 Відповісти
Ото ж бо, пане. Урок на майбутне, стосовно зайвоi толерантности.
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20.11.2020 13:30 Відповісти
Якби в 14му вбили з тисячу ********** та інших совків - зараз би цього всього не було. Проте толерасти верещали що Європа засудить і все по закону.
Тепер жеремо цей "закон"...
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20.11.2020 14:13 Відповісти
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОППОБЛОКА СДЕЛАТЬ ГОСПРЕВОРОТ РТУТЬЮ !)
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20.11.2020 12:58 Відповісти
Госперевороты так не делаются, идиоты...
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20.11.2020 14:11 Відповісти
Плешивую Выхухоль Пашинского хорошо бы с вещами.
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20.11.2020 14:29 Відповісти
чувствую скоро запалают гос учереждения))
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20.11.2020 18:14 Відповісти
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