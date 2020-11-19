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Новини Політика України Опитування Зеленського
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опитування (1403) фінансування (989) Слуга народу (2544)

Партія "Слуга народу" відмовилася повідомити, скільки витратила на проведення опитування від Зеленського. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія

У партії "Слуга народу" відмовилися назвати суму коштів, витрачену на проведення опитування "5 запитань від президента" в день проведення місцевих виборів.

Про це йдеться у відповіді партії на запит "УП", інформує Цензор.НЕТ.

У партії послалися на закон "Про доступ до публічної інформації", згідно з яким юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, зобов'язані надавати інформацію тільки тоді, коли це пов'язано з використанням бюджетних коштів.

Водночас, в "Слузі народу" кажуть, що опитування було оплачено за рахунок внесків на підтримку партії.

Тому в політсилі відповіли, що інформація про фінансування "5 запитань від президента" не є публічною інформацією.

Також читайте: Я була дуже зла на людей, які вмовили Зеленського провести опитування. Я б їх звільнила, - "слуга народу" Верещук

При цьому "Слуга народу" запевнила, що витрати будуть відображені в звіті за 4 квартал року.

Запит про витрачені на "5 запитань від президента" журналісти відправили ще 13 жовтня. В Офісі Зеленського спочатку відповіли, що продовжують термін розгляду запиту до 20 днів замість 5. Згодом ОП надіслав лист, в якому не відповів на жодне з питань і повідомив, що переслав запит "Слузі народу" як організатору опитування.

Партія Слуга народу відмовилася повідомити, скільки витратила на проведення опитування від Зеленського 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Опрос - фикция. Результат - всем пох. Траты - реальные. Но тайня сия велика есть, бо дуже зелупнява.
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19.11.2020 15:49
+18
Забежали дети в сени,
в торопях зовут отца -
Тятя, Тятя, там ЗЕ-дяди
опросили МЕРТВЕЦА!!!
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19.11.2020 15:51
+11
Не переживайте, журналисты скоро выложат эту информацию.
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19.11.2020 15:49
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Не переживайте, журналисты скоро выложат эту информацию.
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19.11.2020 15:49 Відповісти
Опрос - фикция. Результат - всем пох. Траты - реальные. Но тайня сия велика есть, бо дуже зелупнява.
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19.11.2020 15:49 Відповісти
Запит на опорос може порушити прецедент першого питання опороса Зеленського.
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19.11.2020 15:50 Відповісти
Забежали дети в сени,
в торопях зовут отца -
Тятя, Тятя, там ЗЕ-дяди
опросили МЕРТВЕЦА!!!
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19.11.2020 15:51 Відповісти
эпоха открытости, все просрачно...
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19.11.2020 15:55 Відповісти
Что опять деньги брали из короновирусного фонда?
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19.11.2020 15:56 Відповісти
А чи був Фонд? Гроші скоріш за все пиляли ще до того, як вони потрапляли у цей "фонд".
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19.11.2020 17:50 Відповісти
Не было НИКАКОГО опроса. Был бред сивого клоуна, отрыжка идиота. Это бесплатно.
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19.11.2020 15:57 Відповісти
Какаяразніца скільком хворим можна врятувати життя, якщо бубочці потрібно влаштувати "опитування", щоб протягти "вільну економічну зону" на доМбасЕ.
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19.11.2020 16:02 Відповісти
Попросту никак не придумают как "смахлювать", вот и жеманяться как с поездкой в Оман.
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19.11.2020 16:42 Відповісти
В партии сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, когда это связано с использованием бюджетных средств.Источник: https://censor.net/ru/n3232089 здесь можно поспорить: члены партии СН, избранные депутатами ВР являются одним из субъектов властных полномочий, а именно-законодательной (власть законодательная, исполнительная, судебная), учитывая их монобольшинство можно в целом и партию рассматривать как субъект полномочий.Идем дальше- согласно законодательства, партии представленные в ВР, получают финансирование из бюджета (согласно законодательства) и по-моему мнению они должны отвдетить на запрос как того требует закон.Желательно мнение юристов, а не юрЫстов из балагана 95 квартал
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19.11.2020 16:44 Відповісти
они вам ничего не должны. вы лохи... а они слуги... уроды
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19.11.2020 16:59 Відповісти
А что, так можно?
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19.11.2020 17:00 Відповісти
Антивирусный фонд большой, выдержит.
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19.11.2020 17:07 Відповісти
Партія "Слуга народу" відмовилася повідомити, скільки витратила на проведення опитування від Зеленського - Цензор.НЕТ 5399
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19.11.2020 17:26 Відповісти
Схоже на якийсь зелений анус.
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19.11.2020 17:55 Відповісти
Поміняється влада на судах узнаєм....
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19.11.2020 17:29 Відповісти
Зеленский говорил что спонсоры-меценаты оплачивали, с чего к слугам такой вопрос возник?
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19.11.2020 17:53 Відповісти
 
 