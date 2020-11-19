Партія "Слуга народу" відмовилася повідомити, скільки витратила на проведення опитування від Зеленського. ДОКУМЕНТ

У партії "Слуга народу" відмовилися назвати суму коштів, витрачену на проведення опитування "5 запитань від президента" в день проведення місцевих виборів.

Про це йдеться у відповіді партії на запит "УП", інформує Цензор.НЕТ.

У партії послалися на закон "Про доступ до публічної інформації", згідно з яким юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, зобов'язані надавати інформацію тільки тоді, коли це пов'язано з використанням бюджетних коштів.

Водночас, в "Слузі народу" кажуть, що опитування було оплачено за рахунок внесків на підтримку партії.

Тому в політсилі відповіли, що інформація про фінансування "5 запитань від президента" не є публічною інформацією.

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При цьому "Слуга народу" запевнила, що витрати будуть відображені в звіті за 4 квартал року.

Запит про витрачені на "5 запитань від президента" журналісти відправили ще 13 жовтня. В Офісі Зеленського спочатку відповіли, що продовжують термін розгляду запиту до 20 днів замість 5. Згодом ОП надіслав лист, в якому не відповів на жодне з питань і повідомив, що переслав запит "Слузі народу" як організатору опитування.