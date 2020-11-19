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Засідання КС відновляться за наявності кворуму відразу після завершення лікування суддів, які хворіють на COVID-19, - пресслужба суду

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Засідання КС відновляться за наявності кворуму відразу після завершення лікування суддів, які хворіють на COVID-19, - пресслужба суду

Більшість суддів Конституційного Суду перебувають на самоізоляції і працюють дистанційно у зв'язку з тим, що на сьогодні зафіксовано захворювання на Covid-19 у кількох суддів.

Про це інформує відділ комунікацій КС і правового моніторингу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ця обставина зумовила відсутність кворуму для розгляду справ, що призвело до того, що їх довелося відкласти. Водночас, перебуваючи на самоізоляції, судді продовжують вивчати й опрацьовувати матеріали справ до розгляду їх на засіданні суду.

"Жодних письмових чи усних повідомлень від суддів Конституційного Суду про відмову брати участь у розгляді будь-яких справ немає. Відразу після завершення лікування і за наявності кворуму робота КС буде відновлена ​​в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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19.11.2020 15:51 Відповісти
Двери заварить и не пускать.
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19.11.2020 15:52 Відповісти
Как знать, как знать.... Это ведь COVID-19, а мальчики болеющие там, уж не молоды - кворум может и вовсе не собраться... Может повезёт?😉
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19.11.2020 16:02 Відповісти
А может не стоит лечить? Заодно и боджет целее будет 🤔
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19.11.2020 20:12 Відповісти
 
 